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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 22:04 |
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Куда приходят деньги
– Геннадий Васильевич, в последние годы регионы Дальнего Востока стали крупнейшими получателями инвестиций из федерального бюджета. Как использовались эти средства в Хабаровском крае?
– За последние 5 лет из федерального бюджета в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) Хабаровский край получил 24,6 млрд рублей, если брать во внимание и плановые показатели 2011 года. Почти 9 млрд этих средств были вложены в социальную инфраструктуру, что позволило ввести в эксплуатацию целый ряд важнейших объектов. В частности, в Хабаровске отстроен больничный корпус Краевой клинической больницы №2, появились Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, перинатальный и консультативно-диагностические центры. В Комсомольске-на-Амуре также создан современный высокотехнологичный консультативно-диагностический центр. Инвестиционные средства федерального бюджета активно вкладываются и в образовательные, спортивные объекты, позволяющие создавать в крае новый уровень качества жизни населения.
В экономике средства ФАИП направляются также почти исключительно на развитие инфраструктуры, прежде всего, транспортной, что является жизненно необходимым для края, территория которого растянулась от северных широт, где граничит с Магаданской областью, до границ с находящимся на юге Дальнего Востока Приморским краем. Известная фраза «Нет дорог – нет жизни» для нас не художественная гипербола. Отсутствие постоянного автомобильного сообщения затрудняет развитие крупных территорий Хабаровского края, в которые входят по несколько муниципальных районов, приводит к дальнейшему оттоку населения и потере возможностей использования богатых природных ресурсов этих мест, их экономически выгодного (при условии организации нормального транспортного сообщения) местоположения. Поэтому правительство региона старается максимально использовать инвестиционную поддержку федерального бюджета на строительстве таких объектов, как автодороги: «Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре», «Селихино – Николаевск-на-Амуре», «Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын». Деньги также идут на развитие инфраструктуры электроэнергетики – строятся линии электропередачи, на строительство водозаборных сооружений в Хабаровске и Комсомольске.
Хочу отметить, что финансирование объектов краевой и муниципальной собственности по ФАИП происходит только на условиях софинансирования из бюджета региона. Край также вкладывает немалые средства в важнейшие объекты. За 2007 – 2011 годы мы соинвестировали 7,7 млрд рублей. Например, в мероприятия по обеспечению доступности жилья из краевого бюджета было вложено около 2 млрд рублей. В том числе и за счет этих инвестиций реализовывались программы строительства жилья на условиях социальной ипотеки, велось строительство жилья для молодых семей, для жителей сельской местности. За время реализации краевой программы «Жилище» было построено 1 млн 261 тыс. кв. м жилья, жилищные условия улучшили около 1,5 тыс. молодых семей и более 3,5 тыс. участников строительства с привлечением ипотеки.
– Государственные средства идут почти исключительно на создание инфраструктуры. Какого экономического эффекта край ожидает от таких инвестиций?
– Осуществляемый РЖД проект реконструкции участка железной дороги между Комсомольском-на-Амуре и Советской Гаванью позволит хотя бы частично снять недостаток пропускной способности железной дороги в направлении портов Ванино и Советская Гавань. Отсутствие свободных провозных мощностей на этом направлении значительно затрудняет развитие большого проекта создания Ванино-Совгаванского транспортно-промышленного узла, одной из частей которого должна стать и первая в стране портовая особая экономическая зона (ПОЭЗ) «Советская Гавань». Эффект от реализации столь масштабного проекта трудно оценить одной цифрой или несколькими словами. Скажу так: здесь может быть создана новая точка роста российской экономики, позволяющая развивать не только Хабаровский край, но и ресурсы Сибири, Якутии, ряда других территорий.
Автомобильная дорога «Хабаровск – Лидога – Ванино» должна стать частью евроазиатского международного транспортного коридора «Транссиб», она свяжет побережье Хабаровского края с производственными и промышленными центрами в Комсомольске, Хабаровске, других городах России, даст возможность более полно использовать возможности сквозного автомобильного движения через Россию, появившегося после ввода в эксплуатацию дороги «Чита – Хабаровск».
Трасса «Селихино – Николаевск-на-Амуре» позволит интегрировать в единую транспортную систему Николаевский и Ульчский районы, в полной мере включить их ресурсы в экономику Дальнего Востока и всей страны. Подобные мультипликативные эффекты дает реализация и других инфраструктурных проектов на территории Хабаровского края. Сам же регион получит в результате новые производственные объекты, увеличит валовой региональный продукт (ВРП), поступление доходов в бюджет, сможет с большей самостоятельностью реализовывать планы социального развития, сделает важнейший шаг к своей главной цели – достижению благосостояния населения.
– В отличие от государственных, частные средства нельзя привлечь принятием распоряжения или постановления. Их появление – индикатор естественной привлекательности региона. В каких объемах частные инвестиции идут в Хабаровский край?
– В 2010 году в экономику и социальную сферу края привлечено 131,2 млрд рублей инвестиций, что в сопоставимых ценах на 127,4% больше, чем в 2009 году. В последние 3 года соотношение инвестиций к ВРП в регионе держится на довольно высоких уровнях. В 2010 году этот показатель достиг 39,7%. Для информации: такие пропорции являются характерными для большинства развитых стран мира. При этом доля бюджетных инвестиций в основной капитал неуклонно снижается. На протяжении 2001 – 2008 годов мы имели более 20% бюджетных вложений от всего инвестиционного объема, в 2009 году – 18,5%, а в 2010 году – 12,5%.
Досье "ДК"
В 2010 году наибольшее количество частных вложений пришло в транспорт и связь – 58,5%, в деревообработку, машиностроение и нефтепереработку – 10%, в геологоразведку и добычу полезных ископаемых – почти 10%, в энергетику – 9%, в строительство – 2,5%. В числе крупных инвесторов РЖД, «Газпром», «Транснефть», «Компания «Сухой», НК «Роснефть» и НК «Альянс», СУЭК, ЭС Востока, «Полиметалл», «Дальлеспром», «Аркаим». Общий объем инвестиций только этих компаний с 2009 по 2013 год превысит 270 млрд рублей.
Все проекты предусматривают масштабную модернизацию, нацелены на создание продукции с высокой добавленной стоимостью, полноценное использование природных ресурсов и конкурентных преимуществ нашего региона. По мере их реализации меняется экономическое лицо края, мы все дальше отходим от сырьевой специализации, становясь настоящим промышленно-транспортным центром. С 2005 по 2010 год, при среднем ежегодном росте ВРП в 5,5%, доля природно-ресурсных секторов в валовом продукте края снизилась с 11% до 8,1%.
При этом правительство Хабаровского края нередко выступает в качестве генератора идей создания новых инвестпроектов. К примеру, по нашей инициативе сейчас ведется проработка проекта развития в регионе газохимического производства, рассматриваются вопросы строительства сети центров амбулаторного диализа, переработки отходов горно-обогатительного производства, создана первая в России ПОЭЗ, сформирован проект комплексного освоения острова Большой Уссурийский.
– Частнику приказать инвестировать нельзя, но стимулировать его к вложению средств можно. Какие механизмы поддержки инвесторов предполагает инвестиционная политика Хабаровского края, насколько они востребованы бизнесом?
– Привлечение инвестиций и поддержка инвестиционной активности является приоритетной задачей правительства края. На этом направлении нами ведется работа по созданию благоприятного инвестиционного климата, предусматривающего регулирование нормативно-правового пространства, формирование пакета инвестиционных предложений, подготовку площадок для размещения будущих производств. Эта деятельность имеет долгосрочное планирование – на ближайшие 5 лет и до 2025 года нами уже сформирован список из более 300 объектов, предлагаемых для вложения средств. Вся информация об инвестпредложениях размещена на официальном сайте правительства Хабаровского края.
Краевая государственная поддержка инвестиционной деятельности делится на две основные группы: организационную и финансовую. Организационная поддержка предполагает оказание содействия инвесторам по включению проектов в федеральные целевые программы, всестороннюю консультационную помощь, сопровождение проектов, включающее в себя привлечение фондов финансовой поддержки и гарантий, решение межведомственных проблем, устранение возникающих административных барьеров. Финансовая поддержка состоит из налоговых льгот, инвестиционного налогового кредита, льгот по платежам за аренду земли, правовых и имущественных госгарантий, субсидирования затрат.
Наиболее востребованными механизмами сегодня являются: организационная поддержка и использование льгот по налогу на прибыль и имущество. В 2010 году сумма краевых налоговых льгот для инвесторов, реализующих свои проекты на территории региона, исчислялась сотнями миллионов рублей. Неплохо себя зарекомендовала и программа краевых государственных гарантий. За последние 3 года ею смогли воспользоваться при реализации инвестпроектов такие предприятия, как «Амур Форест», «Дальневосточная генерирующая компания», «Амурметалл», «Аркаим», «Хабаровсккрайгаз».
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