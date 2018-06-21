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09 Декабря 2012, 20:05 | Тема номера

Сергей ТОЛСТОГУЗОВ, гендиректор "РАО ЭС Востока": Дальневосточная энергосистема остро нуждается в модернизации

"РАО ЭС Востока" несет на себе огромную, в первую очередь социальную, нагрузку - обеспечение теплом и светом жителей Дальневосточного федерального округа. Впереди у компании масштабные амбициозные планы.

О них в интервью «ДК» рассказал генеральный директор «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ.

- Сергей Николаевич, на развитие энергетики Дальнего Востока государство выделило колоссальную сумму. Какова сегодня ситуация в отрасли, действительно ли все так плохо, что необходимы масштабные стройки?

- Сегодня дальневосточная энергосистема остро нуждается в модернизации и новом строительстве, к счастью, это понимают все. Мы не раз говорили, что износ оборудования составляет более 70%. Конечно, мы сегодня делаем все от нас зависящее, чтобы проходить зимы без длительных перерывов в энергоснабжении потребителей. А такое, как вы понимаете, случается, хотя бы потому что погода на Дальнем Востоке непредсказуема - циклоны, ураганы, сильные снегопады. Оперативное устранение обрывов проводов или других чп из-за капризов погоды - это дело слаженной и профессиональной команды в наших компаниях. Но объективно есть еще и оборудование на станциях, которое морально устарело. На Дальнем Востоке в тепловой генерации не было новых вводов очень много лет, в отличие от европейской части России и Сибири. Но любой новый энергообъект требует больших инвестиций. С учетом сложившейся тарифной системы в регионе, найти средства на финансирование объектов, привлечь частный капитал инвесторов на Дальнем Востоке крайне сложно. Механизмы возврата инвестиций отсутствуют. Поэтому федеральные источники становятся основными для финансирования строек. И сегодня у нас есть понимание, на какие проекты в первую очередь будут направлены бюджетные 50 млрд рублей.

- Почему именно эти проекты?

- Все проекты включены в утвержденную инвестиционную программу ОАО «РАО ЭС Востока» на 2013-2015 гг. Их реализация согласована федеральными министерствами и поддержана субъектами ДФО. Конечно, выбраны они не случайно.

Сегодня действующая Якутская ГРЭС обеспечивает 94% электропотребления 9 районов Республики Саха (Якутия) и 54% теплопотребления ее столицы - Якутска. Оборудование ГРЭС изношено и достигло предельных показателей выработанного ресурса. В связи с этим необходимо ускоренное возведение Якутской ГРЭС-2 как дополнительного источника генерации электроэнергии и тепла. Начало строительства было положено уже в этом году. На действующей Сахалинской ГРЭС оборудование превысило нормативный срок эксплуатации, кроме того, отсутствует пока необходимый резерв мощности в системе. При этом сахалинская энергосистема приказом Минэнерго отнесена к регионам с высоким риском нарушения энергоснабжения в осенне-зимний период 2012-2013 годов. Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань имеет стратегическое значение, она необходима для реализации проекта по созданию портовой особой экономической зоны. Фактически она даст толчок для активного развития территории. Сегодня там действует Майская ГРЭС, мощности которой сильно устарели, а КПД не выдерживает никакой критики. Что касается Благовещенска, то уже сегодня в городе острый дефицит тепловых мощностей и нет возможности подключения новых жилых микрорайонов. Выполнение проекта по строительству второй очереди Благовещенской ТЭЦ обеспечит тепло- и электроснабжением проекты массовой жилищной застройки в г. Благовещенске, реализацию программы «Жилище», строительство объектов социальной и бюджетной сферы города.

- Верите ли вы, что на Дальний Восток будут приходить новые компании, инвесторы, в конце концов, у вас появляться новые потребители?

- В последнее время везде много говорят о Дальнем Востоке: и представители государства, и крупный бизнес, и уважаемые эксперты. На наших глазах происходит комплексное смещение геополитических интересов государства на Восток. Комплексное, потому что за дипломатическими маневрами и формированием идеологии у нас следуют реальные экономические подвижки. Значение Дальнего Востока будет расти каждый год, это перспективный регион. И в реализации этой задачи, в частности в развитии Дальневосточного округа, РАО ЭС Востока выступает как партнер государства. Развитие энергетики региона - это основа успешного функционирования и развития промышленности и создания новой инфраструктуры. И сегодня мы взяли новый темп в осуществлении этой задачи.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: энергетика 


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