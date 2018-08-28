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13 Февраля 2013, 21:28 | Тема номера

Новый игрок на рынке строительной техники от CATERPILLAR - оборудование SEM

В 2011 году по всему миру на базе дилерских центров CATERPILLAR начали работу дилеры нового бренда - SEM. Цель вывода бренда SEM на рынок - предложить потребителю качественную, но технологически простую технику, обладающую высоким ресурсом, надежностью, простотой обслуживания и ремонта, неприхотливую к качеству топлива и по цене в два-три раза ниже оборудования ведущих мировых брендов. Дилером SEM на Дальнем Востоке России стала компания "Техника Дальний Восток".

Машиностроительное предприятие Shandong Engineering Machinery (SEM) было основано в 1958 году. С тех пор SEM начал производство и проектирование колесных погрузчиков. Исторически этот завод выполнял государственные оборонные заказы по поставке погрузчиков для армии Китая. С 2003 по 2008 годы предприятие поэтапно вошло в холдинг CATERPILLAR, модернизировав производство с применением технологий и системы контроля качества CATERPILLAR.

Сегодня в оборудовании SEM повсеместно используются разработки CATERPILLAR прошлых лет: неэлектронные двигатели (в т. ч. аналоги САТ 3306), конструкции рам и ковшей, мосты, трансмиссии, элементы гидравлической системы и прочее. Ощутимый эффект дает использование при проектировании оборудования SEM высокоэффективного программного обеспечения CATERPILLAR, позволяющего на этапе проектирования получить деталь с заданными характеристиками прочности и износостойкости.

SEM выпускает широкую линейку фронтальных погрузчиков. Среди строительных компаний наиболее востребованными являются машины с ковшами от 1,7 до 3,5 куб. м. стандартного и скального исполнения, предназначенные для погрузки и перевозки инертных материалов, грунта и сыпучих грузов. Предприятия угольной промышленности предпочитают погрузчики, оснащенные угольными ковшами повышенной емкости - до 5,5 куб. м. Лесозаготовительным предприятиям наиболее интересна комплектация с захватом для леса, которую отличают усиленная стрела (на 50% толще), увеличенный противовес и усиленные гидроцилиндры. Эти машины эффективно отрабатывают свой моторесурс в тяжелых условиях эксплуатации.

Долгожданным событием стало пополнение линейки SEM автогрейдерами среднего и тяжелого класса (до 19,5 тонн). Эти машины были разработаны конструкторской группой CATERPILLAR в США и унаследовали конструкцию большинства ответственных компонентов аналогичных моделей CAT 140H и 160H: исполнение рамы и кабины, обеспечивающее высокую маневренность машины и отличный обзор, конструкция отвала и перемещающего его механизма, высокочувствительная и производительная гидравлическая система, адаптированные для использования систем автоматического управления положением отвала и проч.

Автогрейдеры SEM эффективно используются как на строительстве и обслуживании дорог общего пользования, так и на содержании технологических дорог на лесозаготовительных и горнодобывающих предприятиях, где особенно важны высокий КТГ и производительность машин.

Приятной новостью стало начало поставок в Россию полноприводных грейдеров SEM модели 922 AWD, которые составят достойную конкуренцию грейдеру ДЗ-98, технологически превосходя его в усилиях и точности работы гидравлики, эргономичности, обзорности рабочих орудий, надежности трансмиссии и проч., при сопоставимом уровне цен.

В 2013 году российскому потребителю стали доступны грунтовые виброкатки SEM массой от 16 до 22 тонн, реализующие в себе запатентованную конструкцию эксцентриков CATERPILLAR, обеспечивающих высокую надежность вибрационной системы.

На настоящий момент на российский рынок поставлено более 700 единиц оборудования SEM. Накопленный опыт эксплуатации доказывает высокие рабочие характеристики и надежность оборудования.

Для своевременного снабжения поставляемого оборудования запасными частями и организации сервисной поддержки было принято решение открыть на базе дилерств САТ глобальную сеть дилеров SEM. Дилером, работающим на территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей, ЕАО, стала компания «Техника Дальний Восток». На настоящий момент предприятие имеет склады запасных частей в Хабаровске, Владивостоке и в Южно-Сахалинске, ассортимент которых постоянно расширяется.

Другая немаловажная функция дилеров - поддержание складов техники с целью скорейшей доставки ее заказчику. Так, на складах в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске постоянно содержится порядка 15 единиц оборудования, готового к немедленной отгрузке.

Подробная информация доступна: www.sem-tdv.ru.

Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N2, февраль, 2013.

 

Теги: строительная техника  sem  строительство  caterpillar 


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