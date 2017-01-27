Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 15 Февраля, 11:40 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 57 р.
1 EUR 61 р.
100 JPY 5000 р.
10 CNY 840 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Денис ТИХОНОВ, генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока": Бизнесу важно поверить в стабильность правил игры
свежий номер
Дальневосточный капитал № 2, 2017

Регион сегодня
14.02 |
Владивостокский морской торговый порт и Русская Тройка запускают совместный сервис на Москву
13.02 |
АО "Корпорация развития Дальнего Востока" получила статус "Закупщик года - 2016"
13.02 |
В Ил Тумэне хотят закрепить законом согласование условий участия недропользователей в СЭР регионов и муниципалитетов
13.02 |
Во Владивостоке "Акцент" и производитель печатной техники Brother проводят бесплатный демо-семинар
13.02 |
Коксующийся уголь на новом месторождении Чукотки начнут добывать в конце февраля
статьи раздела
Компании
27 Января 2017, 09:10
"Океанрыбфлот": рыбаков стихия не пугает Рыбодобывающая компания ПАО "Океанрыбфлот" завершила промысловые экспедиции в Охотском, Беринговом морях и на Северных Курилах. Ежедневные сводки из районов добычи говорят о том, что экипажи выполнили свою задачу, квоты освоены в полной мере и моряки возвращаются домой.
статьи раздела
Регион сегодня
27 Января 2017, 09:00
ДВЖД: курс на расширение пропускной способности Дальневосточная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" - в 2016 году сохранила главную тенденцию последних лет - увеличение перевозок в направлении тихоокеанских портов, об этом сообщил журналистам начальник Дальневосточной железной дороги Николай МАКЛЫГИН.
статьи раздела
Финансы
25 Января 2017, 10:20
Кризиса нет, есть возможности Сергей ЦИКАЛЮК: "Стать лидером на рынке страхования для нас не просто мечта, а именно цель, к которой мы идем, совершая конкретные действия и принимая выверенные управленческие решения"
статьи раздела
Финансы
25 Января 2017, 09:20
Сбербанк предлагает поговорить… Японские практики "кайдзен" и "конбан" могут стать ориентиром для дальневосточного бизнеса
статьи раздела
Территория
24 Января 2017, 16:44
Пришел с идеей - вышел с производством Первый юбилей - 5 лет со дня открытия - отметил технопарк "Якутия"
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Тема номера
14 Февраля 2017, 17:55 | Тема номера |

Денис ТИХОНОВ, генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока": Бизнесу важно поверить в стабильность правил игры

Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) по существу за год стала штаб-квартирой для инвесторов, связавших свои планы с Дальним Востоком. Преференции территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) для многих представляются привлекательными. А если так, то им прямой путь в КРДВ.

Гость «Дальневосточного капитала» - генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис ТИХОНОВ.

- Денис Владимирович, сложилась ли уже на сегодняшний день структура самой Корпорации развития Дальнего Востока? Как взаимодействуете с государственными органами власти?

- Акционером Корпорации развития Дальнего Востока является Министерство по развитию Дальнего Востока РФ. Структура самой Корпорации сформировалась, головные офисы работают во Владивостоке и Москве. В регионах открыты представительства Корпорации. Там, где образованы территории опережающего развития и идет строительство объектов инфраструктуры, созданы дочерние управляющие компании, в которых КРДВ принадлежит 51% участия, доля региональной власти - 49%. Такое распределение обеспечивает наше эффективное взаимодействие.

Функционально за московским подразделением - финансовая часть, это связано с особенностью исполнения бюджета, работой с федеральным казначейством. Именно поэтому и регистрация КРДВ - в Москве. При этом основное количество сотрудников - во владивостокском подразделении и других регионах Дальнего Востока, поскольку главная работа с резидентами ТОР и СПВ ведется на местах, на территориях, где реализуются проекты. Корпорация ведет работу в тесном взаимодействии с региональной и муниципальной властью.

- Зачем приходить бизнесу именно к вам? Каков главный функционал Корпорации помимо регистрации резидентов ТОР и СПВ?

- Корпорация создана для управления территориями со специальными экономическими режимами (ТОР и СПВ). Это задача, состоящая из многих действий - от строительства инфраструктуры до защиты интересов резидентов в суде. Основополагающий принцип работы КРДВ - «единое окно» для инвестора. КРДВ обеспечивает административное сопровождение инвестиционных проектов на местах, помогает в оформлении статуса резидента ТОР и СПВ. Мы оказываем всестороннюю консультационную помощь бизнесу: в наших общих интересах, чтобы инвестиционные проекты стартовали быстрее, были эффективными и стабильно развивались. Результативность нашей работы оценивается именно этими показателями.

- Сколько у вас сегодня резидентов ТОР и СПВ? Есть ли уже реализованные проекты?

- Рынок Дальневосточного региона активно развивается и выглядит весьма привлекательно. Динамика проектов, которые заявляются на получение статуса в ТОР и СПВ, сегодня подтверждает возрастающий интерес со стороны инвесторов и эффективность капиталовложений в регионе. Инвесторы находят перспективные ниши, прорывные технологии, запускают проекты и получают прибыль.

На сегодняшний день статус резидента ТОР и СПВ получила 241 компания с общим объемом инвестиций более 665 млрд рублей и планами создать более 46 тысяч рабочих мест. Итогом настоящего времени являются 26 введенных в эксплуатацию объектов резидентов ТОР и СПВ, среди которых производственно-логистические комплексы, заводы по переработке цементного клинкера, производству каменной ваты и строительных материалов, животноводческие и тепличные комплексы, спортивно-туристические проекты. Резидентами осуществлено около 60 млрд инвестиций и создано 2400 рабочих мест. На стадии строительно-монтажных работ находятся 43 проекта, и по 29 объектам ведется проектирование.

- Насколько глубоко вы анализируете бизнес-планы проектов, заявленных резидентами СПВ? Насколько они реалистичны? Какова вообще ответственность бизнеса за их выполнение?

- Мы глубоко вникаем в суть проектов и стараемся показать бизнесу всю меру ответственности, которую он на себя берет, возможные риски проектов. В этом плане, мне кажется, со стороны самого бизнеса есть запрос на наш анализ и помощь в подготовке бизнес-планов. Каждый предприниматель имеет право на реализацию бизнес-идей, но поскольку между Корпорацией и резидентами подписываются инвестиционные соглашения, то предполагаются и взаимные обязательства. Мы от лица государства предоставляем льготы, строим инфраструктуру, а бизнес берет обязательство реализовать проект в заявленных параметрах.

- В каком состоянии сегодня находятся площадки ТОР с точки зрения их планировки, строительства инфраструктуры? Какой бюджет в инфраструктуру уже инвестирован?

- Начну со второго вопроса. В инфраструктуру ТОР, а их уже создано 14 (во всех субъектах Дальнего Востока, за исключением пока Магаданской области), инвестировано 4,2 млрд рублей из федерального бюджета и порядка 2 млрд рублей вложили субъекты Федерации. У нас есть уверенность, что все бюджетные обязательства, определенные на эти цели, в этом и в последующих годах будут исполнены. В 2017 году финансирование будет увеличено более чем в два раза.

2016 год - первый год нашей полноценной работы, когда, по большому счету, закладывался фундамент. Разработаны градостроительные документы по планировке ТОР, совместно с региональными правительствами запроектированы 24 объекта инфраструктуры, заключены 12 договоров на технологическое присоединение к объектам электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, введены в эксплуатацию 2 объекта инженерно-транспортной инфраструктуры.

Сегодня в ТОР «Надеждинская» ведутся работы по монтажу системы водоснабжения и водоотведения, строится дорога. На площадке «Капитоновка» (ТОР «Кангалассы») весной завершится строительство всей инженерной инфраструктуры.

В планах на 2017 год завершить проектирование 41 объекта, заключить 11 договоров на технологическое присоединение и построить 47 объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Ввод в эксплуатацию всех строящихся и планируемых к строительству объектов запланирован на 2017 и 2018 годы.

- Срок, на который создаются ТОРы, очень большой. Есть ли у Корпорации представление об их завтрашнем дне?

- ТОР - это не просто индустриальная площадка, это большая территория, которая сформирована с перспективой развития на 70 лет. Ее развитие требует комплексного подхода.

В настоящее время разработано 13 планов перспективного развития ТОР, ведется их согласование и обсуждение с региональными правительствами, экспертными сообществами и бизнесом. После чего последует утверждение на Наблюдательных советах ТОР.

Сегодня есть представление о том, как территории будут развиваться через 10, 20, 40 лет. Мы приступили пока только к «первой очереди» их обустройства. Стоит задача обеспечить подключение к инженерным сетям, как только будут построены предприятия.

В дальнейшем планируются проекты комплексного освоения территорий, направленные на создание комфортной среды жизнедеятельности. Вместе с инновационными предприятиями должны возводиться современные жилищные комплексы, спортивные и культурные объекты, школы, больницы, детские сады. Все это значительно повысит конкурентоспособность наших ТОР.

- То есть завтра может прийти инвестор, и вы скажете: «Вот, все готово, можете заходить».

- В конце 2017-го - начале 2018 года все именно так и будет. КРДВ уже сейчас готова подписывать с резидентами юридически обязывающие по срокам и объемам подключения нагрузок соглашения.

- Появилась ли хотя бы одна Свободная таможенная зона (СТЗ)? Почему бизнес не торопится воспользоваться этой уникальной возможностью?

- Два проекта СТЗ уже реализованы - Судостроительным комплексом «Звезда» и Маслоэкстракционным заводом «Амурский», которые получили большой экономический эффект объемом 283 млн рублей от беспошлинной поставки оборудования. Многие компании пока не дошли до этого этапа - создания СТЗ. Вместе с тем Минвостокразвития РФ, Федеральная таможенная служба и Корпорация развития Дальнего Востока ведут работы по упрощению создания СТЗ.

Сегодня порядка 40% заявок резидентов СПВ в перспективе предполагают использование СТЗ.

- Одним из наиболее острых вопросов стало оформление земельных участков для резидентов. Похоже, здесь теоретические алгоритмы не работают. Об этом говорит и бизнес. Какие пути решения вы видите?

- Конечно, в такой масштабной работе, какая ведется сейчас в регионе, возникает множество проблем, которые стараемся решать. И земельный вопрос - одна из них. Для ТОР изначально был выбран алгоритм, который позволяет более оперативно решать вопросы с предоставлением земли. Но, признаться, мы тоже являемся заложниками достаточно больших административных процедур земельного законодательства и «наследия», которое тянется за многими земельными участками.

Больше замечаний от бизнеса по поводу предоставления земельных участков в Свободном порту Владивосток. Причины здесь две. Первая - это непроработанность запросов, которые идут от бизнеса. Компании рассчитывают на любой земельный участок, который, им кажется, подходит для данного бизнеса, не особенно задумываясь о его статусе. Вторая причина - работа органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков, которая особой динамикой не отличается. Ускоряем оформление земли благодаря личным поручениям вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия ТРУТНЕВА, министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра ГАЛУШКИ и вмешательству губернаторов.

Но для кардинального решения вопроса необходимо выстраивать эффективную систему. На ВЭФ бизнес выступил с инициативой - сделать процедуру предоставления земельных участков для резидентов СПВ такой же, как в ТОР, чтобы КРДВ вначале оформляла земельные участки на себя, а потом, уже готовые, предоставляла бизнесу. Над реализацией инициативы сейчас работает Министерство РФ по развитию Дальнего Востока.

- Что стало самым сложным в вашей работе сегодня?

- Самое сложное - это изменить настроения людей. Нужно поверить, что вместе мы сделаем жизнь на Дальнем Востоке лучше. Бизнесу важно поверить, что государство - надежный партнер и все обещания будут выполнены. 

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2017 год. 

Теги: Корпорация развития Дальнего Востока  КРДВ 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Среда обитания
23 Января 2017, 18:26
Почему Китай называют мировой фабрикой Шаньдун (в переводе на русский: "восток гор") - небольшая провинция Китая, занимающая по площади меньше квадратных километров, чем Приморский край. Но, несмотря на свои невнушительные размеры, Шаньдун впечатляет объемами производства. Кажется, что на каждом метре этой богатой провинции что-то выпускают: от произведений искусства из стекла до нефтедобывающего оборудования, пишет корреспондент "Дальневосточного капитала", вернувшийся из путешествия.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
23 Января 2017, 17:30
Чего ждут дальневосточники от 2017 года О том, какие планы и ожидания на 2017 год есть у дальневосточников, узнал деловой журнал "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
23 Января 2017, 16:26
Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Владивосток - город с очень сильной энергетикой Владивосток пытается заглянуть в будущее. Какими эпитетами его только не наградили в последнее время. Он - форпост России на границе с Азиатско-Тихоокеанским регионом, он - центр международного сотрудничества, он - европейский город, обращенный к Азии. В любом случае, если в понятие "форпост" уже не вкладывать первоначальное - военное, оборонное - предназначение города, то он, выдвинутый на новую ответственную роль в истории России, должен многое переосмыслить. Оставаясь вольным по духу портовым городом, приморская столица должна особое внимание уделить среде обитания. И это особенно важно, поскольку она формируется на столетия вперед.
статьи раздела
Вкус жизни
23 Января 2017, 15:07
"Дальневосточный капитал" опубликовал календарь событийного туризма Дальнего Востока на 2017 год 2017 год богат событиями, которые могут заинтересовать туристов со всего мира
статьи раздела
Вкус жизни
23 Января 2017, 14:03
Лариса ДЯДЬКОВА, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра: Если ты наделен даром, то не имеешь права распорядиться им бездумно Она могла бы жить в Петербурге или Люксембурге, петь на сцене Мариинского театра и выступать с гастролями на лучших европейских площадках, а в свободное время отдыхать в собственном домике на берегу Средиземного моря. Но спокойная жизнь - не ее стихия. Поэтому, оставаясь востребованной оперной солисткой, она приняла приглашение возглавить оперную труппу Приморской сцены Мариинского театра и приехала во Владивосток работать с молодыми певцами, развивать их потенциал и прививать на приморской земле традиции одного из лучших оперных театров.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика