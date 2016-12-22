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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:12 |
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Дальневосточный бизнес готов инвестировать в агропромышленные проекты
Освоение огромной территории на Дальнем Востоке на всех этапах ее истории было связано с развитием земледелия и достижениями сельскохозяйственной отрасли. И сейчас, когда обозначен новый вектор в этих процессах, сельское хозяйство вновь оказалось в центре внимания как государственных органов, так и инвесторов. На агропромышленную отрасль возлагаются большие надежды. И связаны они на этот раз с огромным интересом России к емкому азиатскому рынку.
Еще недавно одним из главных факторов, сдерживающих развитие сельского хозяйства на территории ДФО, считалось отсутствие необходимого спроса внутри региона и существующие сложности для выхода российских производителей на зарубежные рынки. Но сейчас ситуация оценивается иначе. К основным факторам роста эксперты относят не только господдержку определенных направлений и проектов, но и ограничение импорта, изменение курса рубля по отношению к доллару и другим валютам и т. д.
Параметры перемен
Вместе с тем перемены в последнее время происходят не только на уровне деловых контактов участников внешнеэкономической деятельности, но и на уровне государства, включившегося в создание условий для взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами, и не только соседними. В декабре прошлого года были достигнуты договоренности с Китаем о ввозе в эту страну продуктов растениеводства, произведенных на территории Российской Федерации.
Эти решения особенно важны для Дальнего Востока России с его ограниченными рыночными возможностями. Китай официально разрешил ввоз российского зерна, выставив условия по регионам выращивания для ряда культур. Как сообщил Россельхознадзор, кукуруза, соя, рис и рапс согласно этим решениям должны быть выращены на территории Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. И даже более того, Китай смягчил также некоторые условия поставок, например допустил транспортировку этих культур специальным транспортом на выбор российских экспортеров. В пресс-службе ведомства считают условия для поставок российского зерна в КНР весьма комфортными.
Теперь бизнес ждет разрешения на ввоз в Китай мяса российского производства. Генеральный директор компании «Русагро», планирующей строить свинокомплексы на Дальнем Востоке, Максим БАСОВ выразил надежду на то, что уже в этом году компания пройдет соответствующую сертификацию.
Подписаны и ряд других соглашений с соседней страной. В 2015 году Китай и Россия создали Сельскохозяйственный инвестиционный фонд с уставным капиталом $2 млрд и Фонд агропромышленного развития Дальнего Востока с фондом в 13 млрд рублей. Ожидается, что открытие этих фондов будет способствовать углублению сельскохозяйственного сотрудничества двух стран.
Наметившиеся сегодня тенденции фактически формируют новую реальность дальневосточного агропрома. Региональные минсельхозы очерчивают параметры этих перемен в том числе заложенными в госпрограммы показателями.
- Инвесторы беспокоятся прежде всего об извлечении прибыли, они не хотят закопать деньги в никуда, - говорит вице-губернатор Приморского края Сергей СИДОРЕНКО. - Из них подавляющее большинство представляет грамотный бизнес-план, который основывается, прежде всего, на климатических, биологических и иных факторах. И, конечно, они не собираются выращивать у нас бананы. Они оценивают рентабельность культур в этих условиях. Поэтому наши планы строятся на реалиях, а инвесторы приходят в эти планы и помогают их реализовывать. Планов администрации края в отрыве от планов инвесторов нет. Ясно, что Приморский край и в дальнейшем будет ориентироваться на развитие производства сои, кукурузы, риса. Это будут базовые культуры. Они обеспечат животноводство, собственные потребности края, будут иметь экспортный потенциал. Конечно, будут производиться и овощи, и картофель, и другие культуры понемногу, в большей степени для удовлетворения внутреннего спроса, поскольку экспортная направленность этих культур менее эффективна, чем культур высокобелковых. У нас разработана стратегия, которая утверждена с учетом показателей госпрограммы, и мы понимаем, как это развитие будет двигаться по годам.
Новые инструменты развития
Особое внимание в последнее время уделяется продвижению дальневосточных инвестиционных возможностей и проектов. По словам главы Министерства по развитию Дальнего Востока Александра ГАЛУШКИ, в течение 2014-2015 годов была подготовлена нормативно-правовая основа для внедрения новых инструментов развития макрорегиона и теперь предпринимаются практические шаги по внедрению этих инструментов.
Среди них в первую очередь называют территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток с их льготами и преференциями, которые уже оценил дальневосточный бизнес. И даже иностранные инвесторы. И хотя пока возможностями ТОР воспользовался только один иностранный инвестор с сельскохозяйственным проектом - японско-российская компания «Джей Джи Си Эвергрин» (JGC Evergreen), - построив в Хабаровске тепличный комплекс, список резидентов ТОРов из российских агропромышленных компаний, прежде всего дальневосточных, постоянно пополняется.
В то же время иностранных инвесторов в агропромышленной отрасли Дальнего Востока пока единицы. И те в основном сосредоточены в Приморском крае. Избежать иностранного участия в развитии сельского хозяйства удалось даже сделавшему ставку на эту отрасль региону - Амурской области. Дальневосточный бизнес, готовый инвестировать в агропромышленные проекты, считает, что в стране в целом и на Дальнем Востоке в частности денег для этого достаточно, нужно только рационально их применить.
- Иностранные деньги должны привлекаться в последнюю очередь, - считает президент инвестиционной группы «МИГ» Станислав ЕРМОЛЕНКО. - От них отказываться не надо, но и ставку на них делать тоже не стоит. Современное сельское хозяйство - это сложный процесс, одна из самых трудоемких отраслей. И требует подходов в управлении тоже современных. Мы хотим добиться самых лучших результатов путем внедрения новых технологий, минимизации потерь, экономии на ресурсах. Сегодня в мире существует много технологий и подходов, и самое сложное - это выбор. У нас в этом году уже пятая посевная, и мы за это время получили много опыта с точки зрения применения техники и технологий. Сегодня у нас есть свои новые решения, к которым пришли наши сотрудники. Мы первыми в крае применили сельскохозяйственную технику 4WD, современное навесное оборудование для тракторов и комбайнов. Приходится экспериментировать, потому что почвы разные, климат особенный. Именно поэтому, когда приходят к нам коллеги из других регионов или из других стран, мы им говорим: «Считайте, что у вас нет опыта». Потому что их опыт - другой. А наш опыт, мне кажется, бесценен.
Собственно, уже по первым проектам, представленным резидентами ТОРов, можно судить о том, каким образом будет развиваться отрасль в каждом регионе федерального округа. Приморский край, очевидно, станет центром производства свинины и других продуктов животноводства на Дальнем Востоке, по крайней мере заявленные резидентами проекты по строительству свинокомплексов с их индустриальными технологиями по своим масштабам беспрецедентны и явно рассчитаны на экспорт. Первый резидент ТОР «Михайловский» - инвестиционная группа «Мерси Инвест Груп» («МИГ») - инвестирует в свои проекты, рассчитанные до 2022 года, порядка 20 млрд руб.
- Резидентами ТОР «Михайловский» являются две наши компании: «Мерси трейд» и «Приморский бекон», - говорит Станислав Ермоленко. - Если раньше у нас почти вся деятельность по реализации свиноводческих проектов была сосредоточена на компании «Мерси трейд», то теперь, став резидентом ТОР и расширив в связи с этим свои инвестиционные планы до 7 свинокомплексов с общей производительностью до 540 тысяч голов в год, в ближайшие 3-4 года мы будем оптимизировать основные направления. «Приморский бекон» будет строить и эксплуатировать свинокомплексы, а «Мерси трейд» сосредоточится на реализации растениеводческих проектов, выращивании зерна и производстве кормов. Таким образом, у нас определены два основных оператора проектов.
Животноводческие проекты с индустриальными технологиями также планируется реализовать и на площадке ТОР «Южная» на Сахалине с тремя резидентами: «Грин Агро - Сахалин», «Мерси Инвест Групп», совхоз «Заречное». И четвертый резидент этого ТОРа - совхоз «Тепличный» - реализует на этой площадке проект по выращиванию тепличных овощей. Все эти компании - дальневосточные, общая сумма инвестиций сахалинского ТОРа составит 6,3 млрд рублей. В регионе ожидают существенного снижения цены на местном рынке на продукты питания, произведенные на этих площадках.
Стартовые перспективы
А вместе с тем новая реальность, приобретая свои черты, едва ли дает возможность выделить общий для всех тренд развития агропромышленной отрасли. Даже два региона - лидера отрасли в ДФО - Амурская область и Приморский край - оказались во многом совершенно разными площадками для инвесторов. Та же Амурская область сегодня выглядит не столь привлекательной для внешних инвесторов, как иностранных, так и крупных федеральных, устремившихся на восток страны, сколь, например, Приморский край с его многочисленными свободными нишами. Причина, по мнению экспертов, заключается в успехах агропрома Амурской области в последние годы.
Если область сегодня, опираясь в основном на собственных региональных инвесторов, запускает в рамках ТОР «Белогорск» проекты по глубокой переработке продуктов растениеводства, уникальные для страны производства по изготовлению из соевого пищевого шрота изолятора, пищевых волокон и соевых олигосахаридов, которые реализует крупнейшее перерабатывающее предприятие Дальнего Востока ООО «Амурагроцентр», завершает строительство семенных заводов, то задачи Приморского края несколько иные: в регионе еще только предстоит освоить значительную часть залежных земель, ввести в оборот новые гектары пашни. Стартовые позиции у этих двух регионов разные, отмечают инвесторы.
Собственно, наличие свободной земли в Приморском крае и возможности фактически с нуля построить бизнес на Дальнем Востоке и привело в последнее время многочисленных инвесторов именно в этот регион. Впрочем, никто сегодня не может гарантировать, что каждый из них реально принесет инвестиции в край. Но то количество идей, которое сегодня витает в воздухе, повышает шансы в Приморье преобразовать отрасль в скором будущем.
- Интерес к Приморью со стороны инвесторов резко повысился после изменения курса рубля по отношению к доллару, - считает вице-губернатор Сергей Сидоренко. - Я чувствую, что через несколько лет у нас будет колоссальный прорыв. Бизнес идет к нам с конкретными предложениями и реальными деньгами, причем появились желающие войти с проектами в разные сферы аграрного бизнеса на территории Приморского края. Предполагаю, что это будут компании в области молочного производства, бройлерного производства, это те инвесторы, которые уже реально обратились в администрацию края с просьбой подсказать, где можно разместить их производства. Мы сейчас эту тему обсуждаем с ними. Поэтому могу предположить, что в течение ближайшего года мы услышим о новых компаниях, новых проектах.
Структурная проблема
Интерес сельхозпроизводителей к растениеводческой отрасли последние десятилетия был превалирующим, что привело к еще большему снижению доли животноводства в валовой продукции сельского хозяйства. Именно поэтому для Дальнего Востока особое значение приобретают, прежде всего, животноводческие проекты. В некоторых регионах доля животноводства в общем объеме произведенной продукции на грани исчезновения. Например, в Еврейской автономной области по итогам 2015 года она составила всего лишь 13%, в то время как пятью годами ранее она была почти 25%. И даже «житница» Дальнего Востока Амурская область за эти же пять лет сократила ее с 37% до 30%. Избежать этого снижения удалось разве что Хабаровскому краю, сохранившему неизменным показатель на уровне 41%, и Приморскому краю, несколько его улучшившему.
Изменилась существенно и структура посевных площадей. Предпочтения были отданы наиболее востребованной на рынке культуре - сое, что имело негативные последствия для плодородия. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Амурской области и особенно в ЕАО, где под эту культуру было отдано 90% от всех засеваемых площадей. Теперь же для Еврейской автономной области одной из первостепенных задач оказалось устранение этого перекоса в растениеводстве, что неизбежно ведет к кардинальным изменениям в самой сельскохозяйственной отрасли региона.
- Среди приоритетных задач помимо развития животноводства мы определили на ближайшие годы увеличение зернового клина, - говорит заместитель начальника управления сельского хозяйства в ЕАО Александр ПАЩЕНКО. - В этом году площадь под ранние зерновые культуры увеличится на 50% по сравнению с прошлым годом. Интерес к выращиванию этих культур был утрачен в прошлые годы из-за отсутствия рынка сбыта. В этом году у нас уже приступили к реализации свиноводческого проекта «Тунгусский свинокомплекс», что расширит рынок кормов на основе этих культур. Кроме того, в этом году мы совместными усилиями с сельхозтоваропроизводителями нашли новые рынки для зерна за пределами области. Часть выращенного зерна будет продана потребителям в Хабаровском крае.
А между тем Еврейской автономной области, традиционно в последние десятилетия наиболее тесно связанной с китайскими компаниями, удалось привлечь китайские инвестиции в сельскохозяйственные проекты. В рамках агропромышленного парка «Весна» строится сегодня уже свинокомплекс «Тунгусский» с объемом производства до 30 тыс. голов в год, что, очевидно, изменит тренд на снижение удельного веса продуктов животноводства в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции области. К тому же помимо свиноводческого комплекса на этой площадке будут реализованы еще несколько сельскохозяйственных проектов, среди которых теплицы, комбикормовый завод, мясокомбинат, мелькомбинат, агротехцентр по продаже и обслуживанию сельскохозяйственной техники.
- Инвесторами наших проектов выступают китайские компании, которые имеют опыт использования инновационных технологий в сельском хозяйстве, - говорит директор свинокомплекса «Тунгусский» Денис ШЕНЦОВ. - Банковские займы российских кредитных учреждений мы не используем. И на сегодняшний день отсутствуют какие-либо государственные преференции, в частности в вопросах субсидирования, для сельхозпроизводителей с иностранным участием (учредители). Необходимо как минимум приравнять таких производителей к российским, а возможно, и выделить. Ведь наш регион является зоной рискованного земледелия. Любые дотации и поддержка помогут сохранить низкую себестоимость конечного продукта, поскольку инвестиционные средства в основном идут на строительство.
Ставка на местных
В отличие от южных территорий северные регионы Дальнего Востока в силу объективных причин не строят планов по привлечению крупных инвесторов. Тем не менее Магаданской области удалось найти инвесторов, готовых реализовать животноводческие проекты. Самый крупный из этих проектов рассчитан на строительство свинофермы на 12 тыс. голов. Ферма будет построена в рамках агропромышленного парка «Магаданский», где также будут построены индюшиная ферма, тепличное хозяйство площадью 5 га с овощехранилищем, убойный цех для свиней и птицы, цех для переработки мяса. Стоимость агропроекта оценивается порядка 1,54 млрд рублей. Два других животноводческих проекта в области будут реализовывать местные инвесторы - птицефабрика «Дукчинская» и крестьянско-фермерское хозяйство.
Новый свинокомплекс будет построен и на площадке ТОР «Камчатка», реализует этот проект ООО «Свинокомплекс «Камчатский». Кроме того, резидентом этого ТОРа стала компания «Русская вода». Общая сумма планируемых инвестиций двух резидентов составит 2,7 млрд руб.
Сдерживающий фактор
Но не все регионы Дальнего Востока смогли привлечь инвестиции в животноводческую отрасль. Хабаровский край, где животноводство пока только ждет инвесторов, представил на площадке ТОР «Хабаровск» проект, рассчитанный на поддержку фермерских хозяйств. Это своего рода инфраструктурный проект - оптово-распределительный агропромышленный парк «Агрохаб». Мощность парка по хранению - 60 тысяч тонн, мощности по переработке - 88 тысяч тонн в год.
- Основная цель, заложенная в идее проекта, - это создание некоего кластера для развития фермерского направления, - говорит исполнительный директор ООО «Агрохаб» Владислав СТЕПАНОВ. - Фермеры у нас работать умеют, но сдерживает развитие то, что работа не спланирована никак. А для того, чтобы посеять то, что принесет дополнительную прибыль, зачастую им нужна помощь, например какая-то специальная техника. Посадить 20 га картофеля может каждый фермер, а убрать их не каждому под силу. Или, скажем, соя, которая сегодня экономически эффективна. Фермер может посеять 100 га сои, но комбайна у него нет и не будет, поскольку, имея такую обрабатываемую площадь, он не окупит его и за 25 лет. А мы готовы предоставить ему такую технику в аренду. Кроме того, мы готовы предоставить фермеру площадь под хранение урожая, если у него останутся на зиму излишки. Нехватка мощностей по хранению также тормозит развитие фермерства.
В Хабаровском крае, где наличие земли для производства кормов, а следовательно, и для развития животноводства, значительно скромнее, чем в южных регионах ДФО, фермерские хозяйства приобретают особое значение. По словам заместителя главы хабаровского минсельхоза Елены АГЕШИНОЙ, проблема сбыта для малых форм хозяйствования сдерживает не только рост этих хозяйств, но и ограничивает развитие рынка. В то же время острую для фермеров всех регионов федерального округа проблему сбыта пока не удается решить через развитие кооперации внутри фермерства. Не готов еще Дальний Восток и к созданию распределительных центров в кооперации с торговыми сетями, что уже активно развивается в западных регионах страны. По словам управляющего сети «Три Кота» Андрея СОЛОНИЧЕНКО, крупные дальневосточные сети уже на пороге создания подобных центров, но конкретных планов не раскрывают.
А между тем президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Приморского края Алексей РАЧЕНКОВ в качестве сдерживающего фактора развития фермерства в регионе называет отсутствие доступных ресурсов.
- Много идей у фермерства, именно тех, которые способны реализовать малые хозяйства, например выращивание перепелов или создание плантации виноградников, - говорит Алексей Раченков, - но кредит под реализацию их планов никто не даст, поскольку нет залога. Любое юридическое лицо имеет какой-то актив, у фермеров этого нет. Грантовая поддержка, которая предоставляется фермерам, слишком мала, поэтому было бы неплохо, если бы появились залоговые фонды. Пару лет назад эта идея обсуждалась, Россельхозбанк выступил ее инициатором, предложив создать имущественный залоговый фонд в крае, но в итоге это было признано неэффективной мерой, поскольку в Приморском крае действует Фонд поддержки предпринимательства. Фонд, конечно, работает, но пользуются ли этими возможностями фермеры? И насколько фермеры при столь высоких рисках сельского хозяйства интересны фонду? Возможно, к этой работе необходимо подключать страховые компании, чтобы минимизировать подобные риски.
Новая реальность
В то же время в новой реальности, в которую сейчас погружаются фермерские хозяйства и даже средний сельскохозяйственный бизнес, для многих из них в перспективе может просто не оказаться места. В регионах активно набирают обороты процессы слияния и поглощения. В Хабаровском крае, неофициально говорят в региональном минсельхозе, очевидно, в скором времени появится первый относительно крупный холдинг молочного направления. По крайней мере, в ходе диверсификации бизнеса местный инвестор активно скупает слабые или обанкротившиеся хозяйства.
Еще активнее эти процессы идут в последнее время в Приморском крае. Вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко назвал этот процесс «вполне разумным, на принципах взаимной договоренности поглощением» и высказал уверенность в том, что тот поток заявок на рассмотрение проектов от крупных инвесторов, который идет в последнее время в Приморский край, не может потеснить серьезным образом фермерские хозяйства. «Малые фермы будут жить, но их перспектива ограничена тем, насколько успешно они смогут интегрироваться и найти свою нишу», - поясняет свою позицию вице-губернатор.
А между тем в Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств эту тенденцию назвали «больной темой», поскольку угроза поглощения, учитывая устойчивую сегодня тенденцию монополизации, может возникнуть не только для неэффективных хозяйств, но и для малых ферм. «Крупный производитель рано или поздно поглотит мелкого», - уверены фермеры.
Эта уверенность подкреплена в том числе и огромным интересом к приморским пахотным землям со стороны крупных инвесторов. По крайней мере, приход первого такого инвестора в регион - компании «Русагро» - достаточно ясно продемонстрировал, чего стоит ждать местным хозяйствам. В то время как генеральный директор компании «Русагро» рассказывает о своих первых результатах в растениеводстве в Приморье, приморские компании, успешно реализующие свои животноводческие проекты, считают убытки от потерянной арендованной ими земли, в эффективность которой они, кстати, вложили немалые деньги.
- Главный вопрос, который сейчас задают инвесторы, - это земля, - пояснил ситуацию Сергей Сидоренко. - Они говорят: нам, чтобы разместить проект, например, на 10 тыс. голов коров дойного стада, надо минимум 15-20 тыс. га земли. Они готовы залежи обрабатывать. Сейчас для глав сельских муниципальных образований главная задача - подбирать землю. При этом площадь не обязательно должна быть единого массива. Да это и невозможно. Поля могут прилегать друг к другу на расстоянии пусть нескольких километров, но в разумных пределах. Площадь не менее 3 тыс. га - это то, что интересно для строительства животноводческого комплекса, обеспечения его кормами и утилизации органических отходов. Работу по поиску таких участков сейчас ведут в Михайловском, в Хорольском районах, такая задача поставлена и перед Черниговским и Уссурийским районами. При этом речь идет не только о тех землях, которые сегодня не используются. Есть, возможно, слабые хозяйства, которые самостоятельно не могут развиться. В этом случае крупный инвестор может купить активы такого предприятия и на базе слабенького хозяйства будет развиваться крупное. Считаю такой подход вполне объективным.
А вместе с тем эти процессы привели к резкому подорожанию пахотных земель на рынке. Если три года назад тысяча гектаров пашни в Приморском крае стоила 15 млн руб., то в прошлом году ее стоимость поднялась до 30 млн руб. Сегодня, по словам сельхозпроизводителей, эффективные участки земли сельхозназначения доходят в цене до 40-50 млн руб. на рынке. Фермеру, даже весьма успешному, в этой ситуации остается мало перспектив для самостоятельного роста. Впрочем, фермеры, очевидно, могут рассчитывать на поддержку федерального бюджета. По крайней мере, министр сельского хозяйства обещал существенно добавить денег для малых форм хозяйствования. В администрации Приморского края подтвердили увеличение сумм из средств федерального бюджета для начинающих фермеров и семейных ферм в три раза.
Замедленные решения
Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока, связанное с активным поиском инвесторов в агропромышленную отрасль, не могло не затронуть сложные инфраструктурные вопросы. Неслучайно иностранные инвесторы, много лет работающие в регионах, прежде всего в Приморском крае, покупали обанкротившиеся предприятия, а не создавали собственные производства с нуля. Наблюдатели объясняют этот выбор иностранцев исключительно наличием хоть какой-то инфраструктуры при бывших совхозах.
В то же время в регионах Дальнего Востока остаются не решенными в полной мере вопросы с обеспечением газом новых производств. «Экономика больших производств должна строиться на газе, иначе в них нет интереса», - отмечают инвесторы. Если в структуре себестоимости производства овощей и зелени в теплицах хабаровской компании «Джей Джи Си Эвергрин» (JGC Evergreen) доля затрат на газ, обеспечивающий в том числе тепло, составляет 19%, то в теплицах ФГУП «Дальневосточное» в Приморском крае, получающих теплоэнергию через городские тепловые сети, доля затрат на тепло составляет около 40%. На Сахалине новые свинокомплекс и теплицы уже работают на газе, как и в Хабаровском крае новый тепличный комплекс, а вот приморские инвесторы, реализующие крупные проекты, пока только ждут подключения своих производств к газу. По некоторым данным, перспектива перехода на газ для Приморья обозначена 2018 годом.
Заметные изменения произошли в последние годы с обеспеченностью элеваторами в регионах. Компания «Амурагроцентр» создала сеть элеваторов, расположенных в основных заготовительных районах Амурской области и ЕАО. В Приморском крае несколько компаний вводили в строй свои объекты. Их, конечно, по-прежнему недостаточно, если учесть предполагаемый рост производства, прежде всего сои и кукурузы. Но в ближайшее время на площадке ТОР ожидается начало строительства самого крупного в регионе элеватора на 120 тыс. тонн зерна.
Среди планируемых основных для Дальнего Востока логистических объектов одним из наиболее медленно решаемых вопросов остается создание продовольственного порта. Специалисты уверяют, что отсутствие такого порта сдерживает экспортные потоки на Дальнем Востоке. Уже сейчас иностранные компании, прежде всего южнокорейские, жалуются на отсутствие возможности системно организовать экспорт сельскохозяйственной продукции в Республику Корея, так как нет в регионе порта с элеваторами, способными эффективно перерабатывать сельскохозяйственные грузы.
Ранее были заявлены планы Объединенной зерновой компании по реализации проекта строительства Дальневосточного зернового терминала в рамках проекта «Большой порт Зарубино». Эти планы были рассчитаны в значительной степени на сибирскую и дальневосточную продукцию. По плановым расчетам, грузовая база терминала должна была включать в том числе сельскохозяйственные культуры (сою), поставляемые из Амурской области и Приморского края. Планировалось реализовать строительство терминала в 2 этапа, работы должны были начаться в 2015 году. Но до сих пор нет ясности, как будет реализовываться этот проект. В пресс-службе Объединенной зерновой компании «Дальневосточному капиталу» ответили, что от этого проекта компания не отказывается, опустив при этом какие-либо комментарии по сложившейся ситуации.
В администрации Приморского края не исключают такого развития этой ситуации, когда возникнет необходимость перепрофилировать какой-то небольшой порт для перевалки сельскохозяйственных грузов на территории края. В то же время владельцы портов пока воздерживаются от подобных планов, поскольку не видят сегодня достаточных объемов сельскохозяйственных грузов. О рентабельности зернового терминала можно говорить только тогда, когда перевалка достигнет 1 млн тонн грузов в год. По мнению одного владельца порта во Владивостоке, сибирские грузы стоит ожидать в приморских портах только в том случае, если будет пересмотрена тарифная политика РЖД. В противном случае необходимые объемы взять будет негде даже с учетом перспективы введения в производство всех существующих сельскохозяйственных земель края.
Ставка на сою на сегодняшний день не выглядит убедительно, несмотря на ее высокую ликвидность, по вполне понятной причине: Россия обеспечивает собственные потребности в сое пока только наполовину, остальное импортирует. И с подъемом животноводческой отрасли потребности в бобах будут только расти. «Соя - не экспортная позиция», - говорят эксперты. Что касается другого перспективного с точки зрения экспорта продукта - кукурузы, то и тут не все укладывается в расчеты рентабельности терминала. Просто нет пока на Дальнем Востоке крупного производителя кукурузы, готового обеспечить необходимые объемы, да и сам экспортный потенциал этой культуры, по мнению продавцов, сильно преувеличен.
МНЕНИЕ
Василий ЛЕВЧЕНКО, совладелец, директор агропромышленной группы «Армада»: В приморской земле - сила!
- Я более двадцати лет занимаюсь бизнесом и могу уверенно говорить, что именно сельское хозяйство - это та отрасль, в которой Россия сможет стать устойчиво конкурентоспособной в относительно сжатые сроки. Этому благоволят несколько обстоятельств, которые возникли в том числе и в связи с введением западных санкций и, как бы это ни звучало, с падением курса рубля. Во-первых, падение курса рубля сыграло на руку отечественному сельскохозяйственному производителю. Это серьезно удешевило стоимость производства за счет внутренних издержек. Мы стали крайне интересны для бизнеса АТР с точки зрения инвестиционного взаимодействия как в форме портфельных инвестиций, так и путем создания совместных предприятий.
Во-вторых, импортозамещение вскрыло давно существовавшую серьезную проблему: наша страна потребляла слишком много иностранных продуктов. Это не давало возможности развернуться отечественным производителям. Ведь что главное для бизнеса, который производит товары? Конечно, потребитель! Российский рынок потребления продуктов питания - один из самых емких в мире. По разным подсчетам, он занимает 6-8 место в мире. Кроме того, у нас есть уникальное соседство. Я не раз говорил в своих интервью о том, что именно в приморской земле наша сила. Приморье имеет уникальное геоэкономическое положение именно для развития международной сельхозкооперации. Мы граничим с крупнейшими рынками сельскохозяйственной продукции - Кореи, Японии, Китая.
В-третьих, отечественная сельхозпродукция сохранила высочайшие стандарты качества еще с советских времен, и этот факт обеспечивает ей устойчивый спрос среди потребителей так называемой «чистой продукции» на рынке АТР.
О том, что необходимо привлекать инвестиции из АТР, мы, дальневосточники, знали уже давно. Контекст экономической ситуации внутри страны и бурное развитие приграничных торговых отношений с Китаем, Японией и Южной Кореей в 90-х гг. способствовали этому. Агропромышленная группа «Армада», благодаря эффективному привлечению и использованию иностранных инвестиций, смогла вырасти в десять раз за двенадцать лет и войти в число лидирующих в регионе производителей сельхозпродукции. Я могу гордиться тем, что наше предприятие является примером взаимовыгодных равнопартнерских отношений с коллегами из КНР. Китай - это огромное государство, являющееся лидером в сельском хозяйстве. Мы не только привлекаем финансовые средства в наш бизнес, но и обмениваемся опытом, технологиями и инновациями в сфере агропромышленного производства.
На сегодняшний день наше предприятие является крупным поставщиком сои, пшеницы, кукурузы, говядины, свинины на внутренний и внешний рынки.
Без инноваций в современном сельском хозяйстве невозможно. Масштабный агробизнес - это грамотно выбранная земля, профессиональные кадры и инновационная техника. Сегодня мы используем передовую технику. Автопарк нашего предприятия представлен такими лидерами сельскохозяйственной техники, как DJ Deere, Case, Forward.
Земельный фонд агропромышленной группы «Армада» составляет почти 40 000 га пахотных земель, которые располагаются в нескольких районах Приморского края: Михайловском, Хорольском и Пограничном.
Основным направлением деятельности «Армады» является растениеводство. Наше предприятие осуществляет полный цикл производства, начиная от кормовой базы для собственных нужд и заканчивая конечной продукцией. В этом году мы планируем ввод в эксплуатацию масложиркомбината по переработке сои.
Мы выращиваем сою, кукурузу, пшеницу, кормовые культуры и подсолнечник. Но, конечно, львиную долю составляет соя. В нашем регионе благоприятные условия для этой культуры и более чем благоприятные условия для сбыта. Наши соседи по АТР с большим удовольствием потребляют этот продукт. Он является традиционным для кухни стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Действующая система севооборота, а также использование минеральных удобрений позволяют получать стабильную урожайность и высокое качество продукции. Партнерами сельхозпредприятия являются крупнейшие производители Приморского края, Сахалинской области, других регионов России, а также стран АТР.
На предприятии заняты более 600 человек, среди них высокие профессионалы нашего дела. А некоторые - специалисты международного уровня.
В агрогруппе 5 отделений, и все они оснащены передовыми сельхозтехнологиями, в том числе современными элеваторами. Для Приморья это актуально.
Я абсолютно уверен, что за сельским хозяйством в прорыв пойдут и другие отрасли экономики страны. Несмотря на очень непростые экономические условия, в которых сейчас находится Россия, непрерывный труд на общее благо принесет свои ощутимые плоды!
МНЕНИЕ
Алексей РАЧЕНКОВ, президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Приморского края: Фермеру нужны консультанты
- Общей причиной слабой эффективности фермерских хозяйств является низкая финансовая грамотность самих фермеров. Их нигде ничему не учат. При этом любой желающий у нас может стать фермером, просто зарегистрировав фермерское хозяйство. Ничего плохого в этом, конечно, нет, но вместе с тем он должен отдавать себе отчет в том, что мало быть хозяином на своей земле, нужно быть еще эффективным хозяином.
Для того, чтобы восполнить эти пробелы, нужны постоянно действующие курсы на территории Приморского края. Естественно, это должны быть платные курсы. При выделении земельных участков для ведения фермерского хозяйства или каких-то видов господдержки одним из критериев должна быть образованность, финансовая грамотность фермера.
Кроме того, необходимы консультационные центры в селах, где крестьянину помогут сделать отчетность, а может быть, за него сделают, где он может пригласить бухгалтера на аутсорсинге или его проконсультируют в применении современных технологий и т. д. Идея создания консультационного центра витает уже несколько лет. Эти центры рассчитаны в первую очередь на малый бизнес. Крупные компании могут позволить себе нанять и экономиста, и юриста, и бухгалтера. У крестьянина такой возможности нет, в результате у него постоянные проблемы с налоговой, с фондами и т. д., отнимающие уйму времени и сил.
Когда я провожу какой-то семинар или публичное выступление, после мероприятия ко мне сыпется куча звонков с просьбой о помощи. Необходимо образовать сеть таких центров по районам, причем ее создание должно получить поддержку на уровне государства, так как на начальном этапе здесь нет прибыли, нет бизнеса.
МНЕНИЕ
Владимир РУБАХИН, генеральный директор ЗАО «Агротек Холдинг»: Наличие доступного финансирования - главное условие роста и развития экономики ДВ
- Хочется понять, что же является главным условием развития ДВ в текущей ситуации? Этим сейчас озадачены почти все регионы ДВ. Работаем над улучшением регионального инвестклимата, пишем и бесконечно переписываем отраслевые и региональные стратегии, и очень хорошо, что акценты с привлечения иностранных инвесторов теперь сместились к нашим предпринимателям. Ну а мы что же? Уже второй год подряд сидим без денег. Не хватает средств - длинных и дешевых - для развития проектов в производственной и агропромышленной сфере. Необходимо ответить на очень простой и в то же время самый сложный вопрос, стоящий перед экономикой России: где взять средства для развития экономики? После значительного ослабления рубля и ухода с рынка, в связи с санкциями, многих крупных иностранных игроков для российского бизнеса открываются потрясающие возможности по замещению ушедших иностранных товаров продуктами собственного производства. Требуются значительные ресурсы для капиталоемких проектов с ориентацией как на внутренний рынок, так и на внешний. Иначе после того, как рубль постепенно отыграет свое падение, шанс будет упущен и все вернется на прежний уровень. Будем сидеть на импорте. Освоение новых открывающихся перед отечественной экономикой перспективных ниш потребует привлечения значительных материальных ресурсов. Ресурсов длинных и дешевых. Поэтому и политика правительства должна быть направлена на обеспечение доступа промышленных предприятий к финансовым ресурсам, обеспечивающим рост экономики, а также контроль за целевым использованием этих ресурсов. Дальний Восток с его бесконечными возможностями роста, очевидно, более других макрорегионов в этом сейчас нуждается.
Елена АБАШЕВА. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2016 год.
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