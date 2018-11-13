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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 15 Ноября, 05:42 |
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На Дальнем Востоке традиционная сельскохозяйственная отрасль меняет свой облик
Вероятно, в ближайшие годы в краях и областях ДФО произойдут существенные перемены не только в основных показателях самообеспеченности продуктами питания, что, несомненно, послужит решению задач продовольственной безопасности, но и поднимется значение сельского хозяйства в экономике региона.
Достижения отрасли - местные проекты
Современный этап развития сельскохозяйственной отрасли, связанный с началом реализации крупных проектов, стал складываться более десяти лет тому назад. Эту эпоху открыл национальный проект по развитию сельского хозяйства, затем продолжили госпрограммы, фактически сформировавшие все существующие тенденции в отрасли. Программы стимулировали реализацию приоритетных проектов, которые к сегодняшнему дню уже заметно изменили местный рынок в дальневосточных регионах. А в последние годы благодаря новым инструментам развития, таким как Территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, эти проекты получают дополнительные возможности для успешной реализации. Дальневосточные инвесторы стали активнее выходить в соседние регионы, создавая таким образом из местных инвестиционных компаний крупные холдинги с миллиардными проектами.
Иногда этот выход был продиктован потребностями формирования кормовой базы. Например, для агропроектов, реализуемых на северных территориях. Еще в 2011 году камчатская компания «Агротек» построила на полуострове первую свиноферму на 12 тысяч голов, в следующем году - вторую. По словам главы группы компаний «Агротек» Владимира РУБАХИНА, по расчетам, на полный объем свинокомплекс выйдет к 2020 году, тогда компания будет выращивать около 47 тысяч голов, это приблизительно около 4 тысяч тонн мяса в год. В министерстве сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края отмечают, что на момент выхода на полную мощность объемы производства этого производителя вырастут в 2,7 раза и существенно увеличат долю местных мясных продуктов в структуре потребления региона. Пока же обеспеченность мясом собственного производства в регионе составляет 21%.
Но уже сейчас этот производитель, являющийся лидером агропромышленного комплекса в Камчатском крае, производит 70% всей мясной продукции в регионе, из 500 наименований. Эта продукция известна не только на Камчатке. Компания успешно работает на рынках Сахалина, Приморья, Хабаровского края, Магаданской области. Естественно, собственная кормовая база - один из ключевых вопросов такого производства. И решение его было найдено в Приморье - в рамках ТОР «Михайловский» на территории Черниговского района реализован проект по выращиванию кормов.
Компания сформировала земельный банк порядка 8 тысяч га в Приморском крае, в обработке находится около 6 тысяч га в год. Этот те площади, которые позволяют фактически покрыть потребности предприятия в кормах, и даже более того - они обеспечивают ими ряд других предприятий в Камчатском крае. «Мы поставляем, в том числе, сою на Камчатский комбикормовый завод и - в небольших объемах - кукурузу, а также пшеницу. Комбикормовый завод по нашим рецептурам вырабатывает корма, которые идут на производство свинины. Считаю, что это отличный пример межрегиональной интеграции!», - сказал в СМИ Владимир Рубахин.
Собственно, проекты местных инвесторов на Дальнем Востоке по сей день пока остаются основным достижением сельскохозяйственной отрасли последних лет в федеральном округе. В то же время активизировался и малый сельскохозяйственный бизнес, прежде всего в молочном животноводстве, стимулированный региональными мерами поддержки. В итоге, темпы роста сельского хозяйства на Дальнем Востоке в 2017 году, по данным Минвостокразвития, в два раза превысили среднероссийский показатель, т.е. по итогам года объемы АПК в ДФО выросли на 8,2%.
И, как следствие, рынок в дальневосточных регионах стал меняться в сторону увеличения доли продукции местных производителей. Эта тенденция прослеживается практически во всех дальневосточных регионах. Например, на Сахалине существенно снизилась цена на охлажденное мясо свинины, а в Приморье исчез дефицит этого мяса на прилавках магазинов, а уровень обеспеченности края молоком собственного производства удалось поднять с 22% до 40%. Стоит отметить и заметное участие в росте объемов производства молока малых и средних ферм, поддержанных региональным бюджетом. Поскольку молочное животноводство является приоритетной отраслью, то разнообразные виды поддержки производства молока, в том числе гранты на безвозмездной основе, привлекли в отрасль начинающих фермеров. Кстати, на фоне этих процессов в качестве тенденции заметно повсеместное сокращение доли ЛПХ в общих объемах производства.
На острове вспомнили о зерновых
О Приморском крае в последнее время все чаще говорят как о регионе, где формируется дальневосточный центр животноводства. Связывают это в основном с проектами крупной федеральной компании «Русагро», реализующей здесь крупный свиноводческий проект. Еще один дальневосточный регион, активно развивающий животноводческое направление - Сахалинская область. Большие, по меркам Дальнего Востока, возможности регионального бюджета в предложении солидной финансовой поддержки привлекли на остров инвесторов с крупными проектами. При этом в малоземельной области нет иностранных инвесторов. Те проекты, которые региону удалось запустить, реализуют исключительно дальневосточные компании: в свиноводстве - ОАО «Мерси Агро Сахалин» (Сахалинской области принадлежит 49,975% акций) и в молочном животноводстве - ООО «Грин Агро-Сахалин» (реализуется проект при поддержке «Корпорации развития Сахалинской области», финансирующей значимые для региона проекты по льготной ставке).
Обе компании являются резидентами ТОР «Южная», хотя «Мерси Агро Сахалин» еще до появления этой ТОР построила на острове свой первый свинокомплекс на 12 тыс. голов. С появлением ТОРа проект был расширен - теперь компания готова увеличить поголовье до 62 тыс. голов свиней. Выход на местный рынок продукции этого производителя так же, как и в Приморье, существенно снизил стоимость мяса для конечного потребителя. По словам местных специалистов, сегодня на острове охлажденную свинину можно купить за 249 руб. за кг. А сам регион повысил уровень обеспеченности мясом собственного производства с 6% до почти 50%.
Впрочем, и компания «Грин Агро Сахалин» принимала решение о реализации на Сахалине своего проекта строительства молочного комплекса на 1,9 тысячи голов крупного рогатого скота с мощностями по переработке молока еще до появления новых инструментов развития. Сейчас же компания уже завезла в новый молочный комплекс первую партию животных - около 400 голов коров высокопродуктивных пород. Ввод в строй собственного молокозавода с мощностью 120 тонн в сутки намечен на 2019 год.
Кстати, животноводческие проекты на острове послужили стимулом для возобновления производства зерновых культур, забытого с советских времен. В прошлом году компания «Грин Агро Сахалин», проведя фактически эксперимент, собрала с 300 гектаров около 700 тонн ячменя. Урожайность составила 20−24 ц/га. Этот опыт признан успешным, и уже в нынешнем году площади под эту культуру были увеличены до полутора тысячи гектаров. Пахотных земель в регионе совсем немного - всего 37 тыс. га. И сейчас, с приходом этого инвестора, заинтересованного в местных кормах, впервые за долгие годы началась активная работа по распахиванию земель на острове, поддержанная руководством региона.
Помимо проектов инвесторов из других дальневосточных регионов, на Сахалине в течение нескольких лет был реализован собственный крупный проект - строительство тепличного комплекса для производства овощей закрытого грунта. Новое производство было построено АО «Совхоз «Тепличный» с площадью 8 гектаров теплиц. Если в 2015 году средняя урожайность с одного квадратного метра в хозяйстве составляла 38 кг с одного кв. м, то в 2018 году этот показатель вырастает до 80. Стоит отметить, что по показателю обеспеченности овощами закрытого грунта Сахалинская область вышла в явные лидеры в ДФО. Вместе с этим проектом и другими тепличными хозяйствами («Красногорская заимка» - 2 гектара и «Невельский агроснаб» - 3 гектара) регион сумел обеспечить свои потребности зимними овощами на 91%. Такого результата пока нет ни в одном другом дальневосточном регионе.
Тепличный прорыв
Производство тепличных овощей в дальневосточных регионах привлекло, наверное, самое большое количество инвесторов. Это произошло потому, что такие производства создавали не только крупные инвесторы, но и средние, и даже малые хозяйства. Инвестор с подобным проектом заявился даже в Магаданской области, где нет ни территорий опережающего развития, ни других подобных инструментов. Есть только некоторые льготы особой экономической зоны. Тем не менее, и там местный инвестор (ООО «Тепличный комплекс «Агро Инвест») уже приступил к строительству тепличного комплекса. По словам местных специалистов, в случае запуска теплиц на планируемую мощность этот северный регион будет практически полностью обеспечен собственными овощами закрытого грунта.
«Изначально комплекс должен был занимать 5 гектаров, но работа с кредитными организациями и анализ рисков региона показали, что есть определенные риски перепроизводства. Чтобы их минимизировать, и не включать в логистические схемы соседние регионы, был сделан вывод, что проект необходимо уменьшить до трех гектаров», - рассказал генеральный директор компании Никита СОИН.
В этом ряду строящихся на Дальнем Востоке теплиц лидерские позиции занимает и Хабаровский край, где реализуются сразу три подобных проекта. Регион так же, как и Сахалин, Камчатка, Якутия, Магадан, не является территорией с большими пахотными угодьями и благоприятным для растениеводства климатом. Но именно в эти регионы в первую очередь пришли инвесторы с проектами строительства новых теплиц. Введенные в производство две из плановых трех очереди тепличного комплекса площадью 4,9 гектара компании «Джей Джи Си Эвергрин» заметно повлияли на ситуацию с зимними овощами в Хабаровском крае. Сегодня продукция под брендом «Новый день» представлена в крупных торговых сетях и ресторанах городов Хабаровского края. И даже более того - овощи этого производителя появились на рынке соседних регионов. По словам генерального директора Томоюки Игараси, в планах компании - расширить территорию тепличного комплекса до 10 гектаров. Кроме того, инвестор рассматривает возможность выращивания ряда культур в открытом грунте, например, картофеля, моркови и лука, что позволило бы не останавливать производство даже в летние месяцы, когда теплицы закрываются на стерилизацию.
Помимо этого громкого проекта в регионе строится тепличный комплекс на 6 гектаров компанией ООО «Агрокомплекс „Восток“», рассчитанный на рынок города Комсомольска-на Амуре. По словам гендиректора Антона КОЛЯДЫ, компания отказалась от статуса резидента ТОР «Комсомольск», поскольку проект не является стартапом. Реализация проекта была начала в 2014 году, и на рынок города уже поступает продукция этого предприятия. На полную мощность агрокомплекс, по планам, выйдет в 2021 году. Завершается в этом году строительство еще одного небольшого тепличного комплекса в селе Бычиха Хабаровского района, площадью в один гектар. Его инвестором выступило крестьянско-фермерское хозяйство Виктора Буткова.
Инвестиции формируют отрасль
Но Хабаровский край сумел привлечь инвесторов не только в овощеводство закрытого грунта. В регион пришли животноводческие проекты. Приморская компания «Грин Агро» намерена и здесь реализовать свой довольно крупный проект в области молочного животноводства. Первую продукцию строящейся молочной фермы на 1200 голов дойного стада компания «Грин Агро - Хабаровск» планирует поставить в 2020 году. Местный инвестор ООО «Вектор» намерено также построить агропромышленное предприятие на 700 голов дойного стада в районе им. Лазо.
Развернула строительство крупного свиноводческого комплекса на 70 тыс. голов в год вблизи села Ракитного и компания «Скиф». В полную мощь свиноводческий комплекс заработает к 2019 году. Специалисты в регионе рассчитывают, что к этому времени обеспеченность мясом в крае возрастет до 90%, на данный момент примерно в таких же объемах эта продукция завозится в регион. Стоит отметить, что компания столкнулась с некоторыми сложностями при реализации проекта. Во-первых, ей не хватает земель под кормовую базу. Сейчас в распоряжении компании 6,7 тыс. гектаров в Вяземском и Хабаровском районах, потребность в дополнительных землях находится на уровне 3 тыс. гектаров. Во-вторых, еще один вопрос, вызывающий беспокойство, связан с возможностью возмещения НДС в ускоренном порядке, как это обещано резидентам ТОРов.
- Сейчас срок рассмотрения заявления в налоговой составляет не менее трех месяцев. А нам нужны эти деньги срочно для погашения кредита. Для резидентов ТОСЭР законом допускаются ускоренные процедуры, - обратил внимание на проблему на встрече с губернатором Хабаровского края гендиректор Группы компаний «Скиф» Андрей ЖЖЕНЫХ.
В центре растениеводство
Если Приморский край в перспективе может стать животноводческим центром Дальнего Востока, то Амурская область уже в течение многих лет является растениеводческим центром макрорегиона. В этом году посевная площадь в области составила порядка 1,2 млн гектаров. Второе место по посевным площадям в ДФО у Приморского края, где в этом году засеяно примерно в три раза меньше. Амурская область - абсолютный лидер по этому показателю на Дальнем Востоке. Правда, область в большинстве своем производит одну культуру - сою, чем и отличается от Приморья, где баланс в структуре посевов удавалось сохранять в течение многих лет. Сдвиг в пользу сои на полях края произошел только в последние годы. В то же время гендиректор «Русагро» Максим Басов подчеркивает блестящие перспективы для кукурузы в Приморье, учитывая спрос на нее в соседних странах - Южной Корее и Японии. Но Амурская область, ориентированная во многом на китайский рынок, где таких перспектив для кукурузы не просматривается, делает ставку на сою. И, соответственно, в этом регионе главный агропромышленный проект связан с переработкой этой основной культуры, под которую уже отведено порядка 1 млн гектаров.
В прошлом году в области резидент ТОР «Белогорск» ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский» запустил первый в России завод по глубокой переработке сои. Завод принадлежит известному в регионе предприятию «Амур- агроцентр», перерабатывающему сою с 2003 года. В настоящее время у компании есть завод в Благовещенске по переработке зерновых агрокультур и сои. Проект нового завода реализуется поэтапно, первая очередь - производство соевого шрота и соевого масла. По словам руководителей предприятия, шрот в основной массе отправлен на Урал и в Западно-Сибирский регион, а масло - в КНР. Глубокая переработка сои будет запущена после реализации второго этапа проекта, его запуск может состояться в конце 2018 года - начале 2019 года. Суммарно стоимость проекта может достичь 6 млрд руб. в случае, если будет принято решение о реализации третьей и четвертой очередей.
Стоит отметить, что этот регион занимает лидирующие позиции не только на Дальнем Востоке, но и в России в целом. Область по итогам прошлого года оказалась на четвертом месте среди российских субъектов с наибольшими темпами роста производства всей сельскохозяйственной продукции. Объем производства за прошлый год здесь увеличился на 12,9%. Но крупных животноводческих проектов, таких, как в Приморье, в области нет. Да и господдержка в последние годы там была снижена. По словам специалистов, деньги из областного бюджета сейчас идут в основном на софинансирование федеральных программ. На свои региональные программы денег почти нет. И даже такие отрасли, как например, свиноводство, местным бюджетом не поддерживаются. В результате, в области есть только проект реконструкции свинокомплекса «Агросев» в Константиновском районе. В 2019 году предприятие намерено выйти по производительности на 1200 тонн мяса в год, при этом поголовье свиней увеличится до 25 тысяч голов. Кроме того, планируются к вводу в этом году первые очереди молочных комплексов в Белогорском и Ивановском районах, что даст прирост поголовья скота на тысячу голов.
Строительство еще одного крупного завода по глубокой переработке сои планируется в Еврейской автономной области - регионе с ярко выраженной сельскохозяйственной специализацией, и по структуре отрасли близкой Амурской области. Еврейскрой АО удалось привлечь китайских инвесторов для реализации такого проекта. Завод этот построит на территории опережающего развития «Амуро-Хинганская» в ЕАО компания «Амурпром». Инвестором выступит китайская группа компаний Joybay Agricultural Holding Limited, специализирующаяся на сельском хозяйстве. В соответствии с планами, производственные мощности завода по переработке составят от 200 до 300 тысяч тонн сои в год. Партнером проекта с российской стороны станет холдинг «Содружество», по сообщениям СМИ, это группа компаний, занимающихся сельским хозяйством, с главным офисом в Люксембурге и активами в 20 странах Европы и Южной Америки. Планируется, что компании Joybay Agricultural Holding Limited и группа «Содружество» будут соучредителями и соинвесторами. Совместные инвестиции двух компаний в проект оцениваются в $120 млн.
Этот проект довольно высоко оценили в Минвостокразвития, поскольку инвестор здесь приходит с современной технологией, что порождает спрос на науку, на исследования. В этом отношении проект может стать уникальным не только для ЕАО, но и для всего Дальнего Востока, перспективы которого рассматриваются и с точки зрения подъема здесь сельскохозяйственной науки, создания современных технологий, адаптированных под местные условия.
Елена АБАШЕВА
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