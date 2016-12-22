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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:18 |
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Евгений Аксенов, управляющий партнер СК "ХОСКА": У агрострахования огромный потенциал роста
Причиной таких перемен явились санкции Банка России по отношению к страхованию сельхозрисков. Такое внимание Банка России и страхового сообщества к страхованию было связано с переходом к централизованной системе агрострахования. Во-первых, речь идет о стандарте агрострахования. Теперь по всей стране он един - как по растениеводству, так и по животноводству. Определены единые принципы осуществления страховых выплат, а также сформирован единый перечень необходимых для этого документов. Во-вторых, теперь аграрий будет иметь дело только со страховыми компаниями, которые являются членами единого объединения - «Национального Союза Агростраховщиков» (НСА).
Страховые компании проходили строгий отбор в НСА. Во-первых, им требовалось подтвердить свое стабильное финансовое положение в ЦБ. Во-вторых, участники НСА должны были сформировать специальный компенсационный фонд, который должен гарантировать страхователям выплаты при наступлении страхового случая. Также от страховых компаний требуют прозрачность различных страховых программ, понятные требования к предстраховой работе, повышения качества оказываемых услуг, что я считаю правильным по отношению к аграриям.
Конечно, остались нерешенные вопросы. На мой взгляд, на данный момент главная проблема - это неопределенность, отсутствие нормативов, жестких регламентов по агротехнике и стандартов по ведению агробизнеса. Все это ведет к большим разногласиям и вопросам. Определенно нужны утвержденные стандарты агротехнологий, критерии особо опасных природных явлений, разработанные и утвержденные в целях страхования. Для того, чтобы эти критерии стали обязательными и практически применимыми, нужно осуществить ряд процедур, а на это нужно время.
Еще одной проблемой остается информированность аграриев о страховании. Далеко не все понимают плюсы данной защиты. По моему мнению, все мероприятия, которые были проведены ранее, должны помочь в решении данной проблемы.
Многих интересует, как изменится стоимость защиты. По оценкам специалистов НСА, она должна вырасти. Это объясняется снижением нижнего порога гибели и утраты урожая с принятых ранее 25 до 20%. Таким образом, на пять процентов расширяется страховое покрытие, что приведет к удорожанию услуг страховщиков. Тем не менее, я думаю, не стоит ждать значительного повышения цен.
Стоит отметить, что есть огромный потенциал для роста: в России не застраховано порядка 80% посевов и поголовья сельхозживотных. Общими усилиями власти, страховщиков и аграриев агростахование в 2016 году должно выйти на уровень охвата хотя бы в 25%. На более позитивные результаты пока сложно рассчитывать.
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