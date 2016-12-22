Евгений Аксенов, управляющий партнер СК "ХОСКА": У агрострахования огромный потенциал роста

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 22 Декабря, 23:18 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Тема номера
15 Апреля 2016, 19:13 | Тема номера

Евгений Аксенов, управляющий партнер СК "ХОСКА": У агрострахования огромный потенциал роста

2015 год для агростахования, на мой взгляд, был переломным и сложным. Он ознаменовался уходом из страхования с господдержкой почти 20 страховщиков. Если в 2014 году страхованием агрорисков занимались 63 страховые компании, то к концу 2015 года их осталось 45. Объемы рынка при этом сократились на 53% по сравнению с 2014 годом (8,1 млд руб.).

Причиной таких перемен явились санкции Банка России по отношению к страхованию сельхозрисков. Такое внимание Банка России и страхового сообщества к страхованию было связано с переходом к централизованной системе агрострахования. Во-первых, речь идет о стандарте агрострахования. Теперь по всей стране он един - как по растениеводству, так и по животноводству. Определены единые принципы осуществления страховых выплат, а также сформирован единый перечень необходимых для этого документов. Во-вторых, теперь аграрий будет иметь дело только со страховыми компаниями, которые являются членами единого объединения - «Национального Союза Агростраховщиков» (НСА).

Страховые компании проходили строгий отбор в НСА. Во-первых, им требовалось подтвердить свое стабильное финансовое положение в ЦБ. Во-вторых, участники НСА должны были сформировать специальный компенсационный фонд, который должен гарантировать страхователям выплаты при наступлении страхового случая. Также от страховых компаний требуют прозрачность различных страховых программ, понятные требования к предстраховой работе, повышения качества оказываемых услуг, что я считаю правильным по отношению к аграриям.

Конечно, остались нерешенные вопросы. На мой взгляд, на данный момент главная проблема - это неопределенность, отсутствие нормативов, жестких регламентов по агротехнике и стандартов по ведению агробизнеса. Все это ведет к большим разногласиям и вопросам. Определенно нужны утвержденные стандарты агротехнологий, критерии особо опасных природных явлений, разработанные и утвержденные в целях страхования. Для того, чтобы эти критерии стали обязательными и практически применимыми, нужно осуществить ряд процедур, а на это нужно время.

Еще одной проблемой остается информированность аграриев о страховании. Далеко не все понимают плюсы данной защиты. По моему мнению, все мероприятия, которые были проведены ранее, должны помочь в решении данной проблемы.

Многих интересует, как изменится стоимость защиты. По оценкам специалистов НСА, она должна вырасти. Это объясняется снижением нижнего порога гибели и утраты урожая с принятых ранее 25 до 20%. Таким образом, на пять процентов расширяется страховое покрытие, что приведет к удорожанию услуг страховщиков. Тем не менее, я думаю, не стоит ждать значительного повышения цен.

Стоит отметить, что есть огромный потенциал для роста: в России не застраховано порядка 80% посевов и поголовья сельхозживотных. Общими усилиями власти, страховщиков и аграриев агростахование в 2016 году должно выйти на уровень охвата хотя бы в 25%. На более позитивные результаты пока сложно рассчитывать.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2016 год. 

Теги: ХОСКА  сельское хозяйство  страхование 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика