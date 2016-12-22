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15 Апреля 2016, 19:24 | Тема номера

Сбербанк пошел в поле

Предприятия агропромышленного комплекса Дальнего Востока могут рассчитывать на партнерство Дальневосточного Сбербанка. Современные банковские инструменты и федеральные программы поддержки инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики помогают сельскохозяйственным и рыбопромышленным компаниям выводить на рынок продукцию, обеспечивающую импортозамещение в продовольственной сфере.

То, что для инвестиций в агропром сегодня, несмотря на общие кризисные явления в экономике, благоприятное время, подтверждается обилием проектов, которые уже «вросли» в землю и в скором времени планируют выходить на производственные мощности. Но еще больше сегодня бизнес-планов, связанных с развитием агропредприятий. Инициативы - от многомиллиардных предприятий до совсем небольших фермерских хозяйств - имеют шансы состояться и получить ресурсы для развития от Сбербанка, а инструменты хеджирования рисков стоимости агрокультур как для производителей, так и для потребителей помогут заложить в планы точную стоимость покупки или продажи продукции.


 

- У нас в агропромышленной отрасли сформирован перспективный инвестиционно-оборотный портфель, в который мы планируем входить в 2016-2017 годах. Инвестиционных проектов в портфеле порядка 25-ти, общей стоимостью более 20 млрд рублей, - говорит директор управления продаж крупному и среднему бизнесу Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Наталья ОСИПЧУК. - Больше всего по количеству - 13 из 25-ти - заявлено в Амурской области. Это проекты, связанные с приобретением сельхозтехники и проведением сезонных полевых работ. Крупные проекты с высокой степенью готовности запланированы в Камчатском крае, Приморье и на Сахалине. Совместно с АО «Сбербанк Лизинг» рассматривается сделка по строительству судов типа сейнер, производимых на отечественной верфи. Эта отрасль также обеспечивает продовольственную безопасность и может рассчитывать на меры господдержки и особые условия банка.

По словам Натальи Осипчук, несмотря на сложные экономические условия существования отрасли, Дальневосточный Сбербанк в прошлом году активно участвовал в финансировании агропроектов, и в настоящий момент сумма открытых лимитов за период с 2015 года по текущую дату составляет порядка 2 млрд рублей, а остатки ссудной задолженности - около 7 млрд рублей, из которых 4 млрд - это чистые инвестиции, остальное - финансирование сопутствующей деятельности и пополнение оборотных средств.

Несмотря на то что сельское хозяйство исторически считается рискованным видом бизнеса, в Сбербанке с большим оптимизмом смотрят на его перспективы. Этому способствуют и политика импортозамещения, и открывающиеся для отечественных производителей новые рыночные ниши, и целый ряд программ господдержки.

Наталья Осипчук идет от насущного к перспективному. По ее словам, сегодня наиболее востребованное аграрниками предложение - это финансирование сезонных полевых работ (СПР). Только в этом году на эти цели Дальневосточный Сбербанк выдал уже более 400 млн рублей, а до конца года планирует нарастить портфель до 1 млрд рублей. Кредит предоставляется на 1,5 года. Льготные условия, оптимальная процентная ставка, нестандартный подход к залогу (это может быть будущий урожай) позволяют сделать этот кредит доступным для широкого круга компаний. Важно и то, что цель предоставления финансирования формулируется достаточно широко: это могут быть как уже произведенные работы, так и предстоящие - от посевной до уборочной кампании. Профинансированы могут быть закупка горюче-смазочных материалов, гербицидов и пестицидов, ремонт и покупка техники и так далее.

Крупные кредитные ресурсы на льготных условиях Дальневосточный Сбербанк предполагает направить на проекты в агропромышленном комплексе, которые вписываются в федеральные программы поддержки. Проекты, подпадающие под критерии приоритетных отраслей, могут рассчитывать на фондирование по специальной ставке 9% (ставка привлечения ЦБ РФ) плюс 2,5%. Итоговая ставка в 11% существенно отличается от среднерыночной цены денег для сельхозпроизводителей.

- Полная стоимость инвестиционного проекта определяется как сумма всех затрат по инвестиционному проекту, за исключением процентов по кредитам, и составляет не менее 1 млрд рублей и не более 20 млрд рублей. Финансирование производится в объеме не более 80 % полной стоимости инвестиционного проекта за счет заемных средств. Проекты должны соответствовать основным направлениям деятельности правительства Российской Федерации на период до 2018 года, - поясняет Наталья Осипчук.

Не менее интересной представляется методика отбора приоритетных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока и Байкальского региона. Общая стоимость проекта должна быть не менее 250 млн рублей, а процентная ставка будет составлять «ключевая +1% годовых». По словам нашей собеседницы, Сбербанку интересно работать в подобных проектах совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

- Мы призываем предприятия подключаться к этой программе и готовы выступать экспертами по проектам. Сбербанк работает в тесной связке с государственными органами, региональными администрациями. Оценка проектов нашими специалистами открывает клиенту дорогу к участию в программах поддержки, - поясняет специалист Сбербанка.

Наталья Осипчук акцентирует внимание и на возможностях, которые открываются перед предприятиями агропромышленного комплекса благодаря сотрудничеству Сбербанка с Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства (МСП).

- Поддержку Корпорации МСП могут получить проекты объемом финансирования от 50 млн руб. до 1 млрд рублей, - рассказывает Наталья Осипчук. - Для них существует льготная процентная ставка, которая варьируется в зависимости от объема выручки (до 11%). Эта ставка на порядок ниже тех, что существуют на рынке для инвестпроектов. Льготная ставка действует на период до 3-х лет для сегмента «крупный и средний бизнес» - 10%. При этом Корпорация МСП фактически выступает гарантом по кредиту. Согласитесь, при масштабе проекта в 1 млрд рублей найти залог очень сложно, и Корпорация МСП тут хорошее подспорье.

Дальневосточный Сбербанк готов предоставить представителям АПК и стандартное проектное финансирование, и одновременно задействовать неограниченные возможности различных программ господдержки и Корпорации МСП.

- Мы можем посмотреть на клиента в нескольких плоскостях, - поясняет Наталья Осипчук. - Первое, что нас интересует, - финансовая модель и приемлемый уровень возврата на вложенный капитал. Такой анализ проводит наше экспертное подразделение. Обязательное вложение собственных средств здесь не должно быть меньше, чем 20% от проекта (при стандартном финансировании - 30%). Помимо сниженного паритета собственного участия, мы можем давать отсрочку по погашению основного долга на 3 года, предложить выплату процентов не ежемесячно, а раз в квартал, что тоже является определенным преимуществом для клиента. При формировании структуры обеспечения мы можем позволить формировать залог поэтапно, а не сразу в полном объеме в момент предоставления кредита. И главное, срок кредита может достигать 15 лет.

Помимо этого, в Дальневосточном Сбербанке сегодня готовы предложить своим клиентам из агропромышленного комплекса услугу хеджирования ценовых рисков, которая уже хорошо зарекомендовала себя в случае с защитой от валютных рисков участников ВЭД, товарных рисков продавцов и покупателей энергоресурсов, предприятий-недропользователей и т. д.

Производство сельхозпродукции несет в себе ценовой риск - увеличения или снижения стоимости в зависимости от природных условий, урожая или неурожая, общемировых тенденций и др. Хеджирование товарного риска также актуально и для предприятий-потребителей, которые закупают сельхозпродукцию, ведь стоимость покупки можно зафиксировать уже сегодня, не опасаясь, что цена покупки увеличится.


 

- Определить стоимость покупки или продажи продукции можно пока урожай еще не собран, что позволит точно спрогнозировать будущие финансовые потоки, - говорит начальник отдела продаж конверсионных операций, производных финансовых инструментов и операций с товарными активами Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Роман БАЛАШОВ. - В настоящее время мы осуществляем хеджирование стоимости сои, кукурузы, пшеницы, сахара, кофе и еще ряда видов сельхозпродукции.

Агропромышленный комплекс постепенно становится драйвером экономического роста в стране и в Дальневосточном регионе. Дальневосточный Сбербанк готов поддержать эту тенденцию своими ресурсами и инструментами.  

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2016 год. 

Теги: Сбербанк  сельское хозяйство 


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