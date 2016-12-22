|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:12 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"ЗабайкалАгро" внедряет новые технологии, чтобы хлеб стал доступнее
ООО «ЗабайкалАгро» представляет собой крупнейшее предприятие агропромышленного комплекса Забайкальского края и является частью вертикально интегрированного холдинга. Компания выращивает зерновые, масличные, бобовые и кормовые культуры, осуществляет деятельность по хранению, переработке зерна (производство муки), а также по производству кондитерских и хлебобулочных изделий.
История развития компании началась в 1999 году с приобретения мельничного комплекса ANA-2000. Затем в связи с ростом потребительского спроса на продукцию мельничного производства мукомольные мощности было решено увеличить. Одновременно с этим возникла потребность в единовременном хранении большого количества сырья (зерна). Так был приобретен имущественный комплекс Борзинского элеватора, на котором впоследствии была установлена и запущена дополнительно к существующей и работающей мельница большей производительности - ANA-4200.
Основным видом деятельности ООО «ЗабайкалАгро» является выращивание пшеницы и производство муки. Производимая предприятием мука представлена на полках магазинов края под торговой маркой «Мука Даурская». Муку группа компаний реализует как на территории Забайкальского края, обеспечивая высококачественным сырьем местных хлебопеков, от самых крупных хлебозаводов до средних и маленьких пекарен, так и за пределы региона - в Якутию, Амурскую область, Хабаровский край и даже на Сахалин.
Помимо пшеницы, используемой в собственном мукомольном производстве, предприятие выращивает и прочие зерновые культуры, такие как овес и ячмень, а также масличные - рапс, бобовые - горох - и кормовые - трава суданская, редька масленичная. Часть произведенной зернофуражной продукции поставляется местным предприятиям, занимающимся производством кормов.
По данным статистического учета, группа компаний «ЗабайкалАгро» занимает от 18 до 25% в общем объеме производства продукции растениеводства края и 10-15% в общем объеме всех обрабатываемых сельскохозяйственных земель. Численность сотрудников на сегодняшний день по предприятиям группы составляет 490 человек. Заработная плата в компании превышает средний отраслевой уровень по региону в разы. Возможность увеличить размер оплаты труда на предприятии появилась в связи с модернизацией парка техники. Расходы на ГСМ, запасные части и прочие расходные материалы снизились - соответственно, высвободились средства, которые по решению руководства компании были направлены на повышение заработной платы работников.
Весь производственный персонал предприятия обучен работе на новой технике, штатные сотрудники самостоятельно осуществляют весь спектр технологических операций, а также мелкий ремонт техники и замену расходных материалов.
Компания с удовольствием берет на работу и молодых специалистов без опыта работы - выпускников аграрных вузов и средних профессиональных учебных заведений. Также специалисты компании с охотой делятся своим опытом со студентами-практикантами. За время производственной практики начисляется заработная плата. Практиканты непосредственно участвуют в производственных процессах, учатся работать на импортной технике, вести агротехнический документооборот, заполнять наряды на смену, контролировать расход ГСМ и т. п.
С переоснащением технического парка не закончилась работа менеджеров над повышением эффективности работы компании. В планах у предприятия - поставить современное зернохранилище - альтернативу нынешним ангарам, зерноскладам и элеватору, что позволит сократить потери не только при уборке и транспортировке, но и при хранении, сушке и подработке. Также предприятие планирует до конца оптимизировать организационную структуру, логистику, учет, документооборот, повысить уровень корпоративной культуры, что сделает деятельность предприятия еще более эффективной, а произведенную продукцию - еще более конкурентоспособной. И, может быть, хлеб на полках магазинов Забайкальского края станет чуточку дешевле…
- Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
- Наиболее привлекательными для инвестиций остаются недра Дальнего Востока
- На Дальнем Востоке рыбаков затягивает под киль
- Инвесторы "разбирают" новые инструменты развития Дальнего Востока
- Инвестиции из стран АТР на Дальний Восток идут осторожно
- Динамика без прорыва
- Михаил БРУК, генеральный директор ОАО "Корпорация развития Южной Якутии": Какой быть ТОР "Южная Якутия"?
- Ярослав СЕМЕНИХИН, генеральный директор АО "ДНИИМФ": Научные и проектные институты - важнейший инструмент развития
- Найден ключ к устойчивому развитию Северо-Восточной Азии
- Опережающие инвестиции в железную дорогу
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.