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16 Декабря 2015, 19:25 | Тема номера

Дмитрий СЕЛЮТИН, первый зам. гендиректора по инвестициям и развитию АО "ДВЭУК": Госкомпании ждет принципиально иной порядок осуществления инвестиций

В опубликованном проекте бюджета РФ на 2016 год говорится, что государственное АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" может получить в 2016 году 900 млн рублей на достройку высоковольтной линии 220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная в Магаданской области. Однако теперь бюджетные инвестиции в виде взносов в уставные капиталы юридических лиц подлежат перечислению не на их банковские счета в кредитных организациях, как это было в предыдущие годы, а на лицевые счета, открытые в территориальных органах Федерального казначейства. На практике это означает принципиально иной порядок осуществления инвестиций государственными акционерными компаниями.

О новациях бюджетного законодательства, которые носят радикальный и революционный характер, в интервью «Дальневосточному капиталу» рассказал первый заместитель генерального директора по инвестициям и развитию АО «ДВЭУК» Дмитрий Эдуардович СЕЛЮТИН.

- Первое по значимости, на что я хотел бы обратить внимание, - это те изменения, которые предполагаются к принятию в соответствии с проектом Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», а также в соответствии с проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» в части порядка использования бюджетных инвестиций, требующих в том числе участия Минэнерго как госзаказчика проекта и главного распорядителя этих средств.

За всеми этими сухими формулировками, не побоюсь сказать, стоят изменения, которые носят радикальный и революционный характер, и они свидетельствуют о том, что в экономической политике России начинается, я думаю, период контрреформ, с ролью государства в экономике, выражающейся в тотальном администрировании, чрезмерном и излишнем регулировании. На мой взгляд, это очень показательный и наглядный пример позиции государства на развитие и привлечение инвестиций в экономику, в том числе в электроэнергетику. Появление этих поправок, о которых я говорю, - это уже не симптом, а явное проявление начала контрреформаторского периода. О чем идет речь? Хорошо известен порядок осуществления государственных инвестиций, который реализуется в настоящее время, в частности, государственными акционерными компаниями. Госкомпания делает эмиссию в пользу федерального бюджета для осуществления конкретного проекта, подписывая инвестиционное соглашение с полномочным органом федеральной исполнительной власти. В частности, для нас таким контрагентом являлся либо Минрегион по объектам к саммиту АТЭС-2012, либо Минэнерго по другим проектам. Госкомпания, получив средства из федерального бюджета на возмездной основе, отдав свои акции, инвестирует в проект в соответствии со сметной документацией, утвержденной на основании результатов Госэкспертизы.


 

Названные мною поправки предполагают принципиально иной порядок осуществления этих инвестиций. Это переход от банковского сопровождения инвестиционных проектов к казначейскому исполнению. Теперь госзаказчик обязан открыть лицевой счет в Федеральном казначействе. Наличие лицевого счета и, собственно, средства, находящиеся в казначействе, абсолютно не означают, что компания, сделавшая эмиссию в пользу Российской Федерации, становится собственником тех средств, которые перечислены в счет этой эмиссии. Для того чтобы распоряжаться этими средствами, например, чтобы рассчитаться с подрядчиком, компания должна подписать отчетные формы, прийти в казначейство, показать эти сметы, показать договор, и после этого казначейство вправе принять решение о перечислении средств по договору генерального подряда.

Помимо этого, у компании, государственной компании, у заказчика-застройщика, есть и собственные расходы, которые осуществляются за счет этих средств. Например, это отчисления на заказчика-застройщика, включающие, простите, фонд заработной платы. Для того чтобы выплатить зарплату, мы должны составить зарплатные ведомости и прийти в казначейство, попросить перечислить деньги работникам, что казначейство может сделать, если сочтет зарплату правильно начисленной, соответствующей отчислениям.

Так вот в 2016 году в соответствии с проектом закона о Федеральном бюджете государство идет дальше. Не только заказчик должен открыть лицевой счет в казначействе, но и подрядчик, который выполняет госзаказ. У него есть субподрядчики, у него есть поставщики оборудования. И подрядчик должен прийти в казначейство, показать договор на оборудование, на материалы, на затраты, и казначейство может их оплатить. Если до 31 декабря казначейство не оплатило что-то по причине того, что заказчик либо подрядчик не представил документы, либо какая-то техническая проблема, либо проблема содержательная, то средства со счета возвращаются в Федеральный бюджет. Понятен подход Минфина? Понятен.

В условиях тотального бюджетного дефицита федеральный бюджет не выпускает деньги со своего поля. Но при всем этом во всем названном есть элемент лукавой статистики, которая будет отражать в учете, что деньги не выходят из бюджета, и дефицит бюджета, соответственно, будет меньше. Деньги на бюджетных счетах, в бюджетном поле, и они могут быть изъяты. Все бы ничего, но такой подход находится в категорическом противоречии с гражданским законодательством, с законом об акционерных обществах и с массой других законодательных и подзаконных актов, регламентирующих сегодня финансово-хозяйственную деятельность в правовом поле. Ради благообразия статистических и отчетных данных в условиях глобального бюджетного дефицита используется инструментарий, не связанный с увеличением доходной части и оптимизацией расходов, а инструмент тотального администрирования инвестиционных потоков.

- Как все это стыкуется с теми же инвестпрограммами компаний? Или эти изменения касаются вновь заключаемых соглашений и проектов? Я имею в виду исполнительский механизм в части оплаты по произведенным затратам...

- У меня, если честно, нет ответов на эти вопросы, но есть конкретная ситуация с перспективой получения АО «ДВЭУК» в 2015 году из федерального бюджета бюджетных инвестиций в форме взноса Российской Федерации в уставный капитал общества в сумме 1,2 млрд рублей и в 2016 году в размере 900 млн рублей на завершение реализуемого с 2013 года проекта «Строительство ВЛ-220 Оротукан - Палатка - Центральная», работы по которому ведутся по графику, а финансирование его, те самые инвестиции из федерального бюджета для завершения строительства и ввода в эксплуатацию по состоянию на 1 сентября 2015 года, например, не были предусмотрены.

Не завершить строительство или законсервировать при наличии статуса объекта федерального значения, строящегося за счет средств федерального бюджета, недопустимо. Соответственно, частично реализация проекта, примерно с середины мая текущего года, проводилась за счет собственных средств. При этом, как вы понимаете, мы могли оплачивать только неизбежные расходы - по оплате уже заказанного и изготовленного оборудования и материалов для стройки, авансированных и выполненных генподрядчиком монтажных и пусконаладочных работ, арендные платежи за земельные участки, на которых осуществлялся наш проект, оплату договоров авторского надзора и оформления правоустанавливающих документов на земельные/лесные участки на период строительства, - просрочка которых неминуемо повлекла бы предъявление установленных договорами и действующим законодательством штрафных санкций со стороны генподрядчика по проекту, его субконтрагентов в порядке регресса, а также других контрагентов нашей компании, связанных с реализацией проекта.

Мы потратили свои средства и вполне обоснованно и правомерно рассчитываем на возмещение указанных расходов за счет будущих бюджетных инвестиций согласно утвержденному Минэнерго титульному списку капитальных вложений и общих правил гражданского законодательства о возмещении убытков. Общая сумма указанных расходов, произведенных АО «ДВЭУК» в 2015 году за счет собственных средств, хотя и не предусмотренных утвержденной Минэнерго инвестпрограммой, но вынужденно принятых компанией на себя вследствие указанных обстоятельств, на начало сентября составляла около 700 млн рублей, что, как вы понимаете, подтверждается соответствующими обосновывающими документами, и компания правомерно рассчитывает на возмещение этих затрат.


 

Вот сидим мы и беседуем, а за окном ноябрь 2015 года, и закона, о котором я говорю, еще нет, но он будет. Выйдет он, я благостно так представляю, в начале декабря. У меня две недели на то, чтобы подписать соглашение с Минэнерго и с Госимуществом на указанные суммы инвестиций 2015 года. После этого я должен открыть лицевой счет в казначействе. После этого деньги через министерство, или я не знаю как, но раньше было через министерство, должны поступить в казначейство. Туда я должен принести исполнительную документацию. Казначейство должно ее рассмотреть и, возможно, дать денег, чтобы я мог рассчитаться с подрядчиком. На все эти интересные, увлекательные, безусловно полезные и содержательные процедуры у меня две недели. Вопрос: получит ли компания деньги в этом году? Успеем ли мы до 31 декабря? Мы как бы и не ждем принятия этих поправок в закон, мы уже готовы к этому и готовимся уже к этой процедуре, но у нас сейчас вопросов больше, чем ответов, с которыми мы обращаемся в Минэнерго.

- По вашему мнению, что дало нового или что изменилось для компании с момента вступления в силу 343 приказа Минэнерго от 5 июня 2015 года «Об отнесении объектов электросетевого хозяйства к Единой национальной энергетической системе (ЕНЭС) и включении в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС»?

- И тут у нас, скажем так, неожиданные новости. Построенные и поэтапно введенные в эксплуатацию на средства федерального бюджета в период с 2011-го по текущий год АО «ДВЭУК» 1800 км магистральных линий и подстанций суммарной мощностью 402 МВА (в рамках реализации ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2018 года») названным вами приказом Минэнерго отнесены к ЕНЭС. Казалось бы, тут должна стоять точка, но все совсем не так.

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» 35-ФЗ от 26 марта 2003 года введенные нами объекты подлежат передаче в ведение организации по управлению ЕНЭС - ПАО «ФСК ЕЭС», для чего нам необходим договор с этой компанией, работа над заключением которого ведется АО «ДВЭУК» с начала года. На календаре ноябрь, а официальная позиция нашими контрагентами по существу и формату сделки не предоставлена, в результате чего не может быть определена сторона, ответственная за эксплуатацию и исполнение функций сетевой организации. Этот вопрос рассматривался на совещании в Минэнерго в сентябре по итогам его обсуждения в рамках Восточного экономического форума - 2015, но результатов никаких это не дало.

При этом вопрос, который стоит на повестке, - это неотъемлемая часть концепции развития ПАО «РусГидро» и консолидации дальневосточных энергетических активов, разработанной в свое время в соответствии с поручением правительства, которая легла в основу подготовленного проекта указа президента. Основная цель инвестиций в сумме более 43 млрд рублей - создание достаточной энергетической инфраструктуры для обеспечения энергоснабжения проектов государственного значения - трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан, газотранспортной системы Иркутского и Якутского центров газодобычи «Сила Сибири». Куда уж главнее-то задачи, казалось бы?!

И уровень документов и контроля за исполнением - наивысший. Кроме того, с окончанием строительства линии 220 кВ Нижний Куранах - НПС-15 - Олемкинск и ПС 220 кВ при НПС-15 еще в 2014 году осуществлена физическая связь между Западным и Южно-Якутским энергорайонами республики. Присоединение Центрального энергорайона станет возможным после окончания строительства линий 220 кВ Нижний Куранах - Томмот - Майя, ПС 220 кВ «Майя» и организации заходов ЛЭП 35-110 кВ на ПС 220 кВ «Майя» по плану следующего года. Я сейчас говорю о том, что начатое присоединение энергорайонов Якутской энергосистемы в истории российской энергетики фактически стало первым шагом интеграции технологически изолированных энергорайонов восточной части страны и ЕЭС России.

- Минэнерго хочет к началу 2016 года разработать правила инвестконкурсов по строительству генерации на Дальнем Востоке с механизмом возврата инвестиций. Кроме того, известно, что есть инициатива создания в регионе новой ценовой зоны оптового рынка. Как вы оцениваете такую перспективу?

- В ходе решения вопросов произошла подменена задачи и отклонение в целеполагании. Какие задачи решались? Доступность энергетической инфраструктуры потребителю; возможность выбора потребителем вариантов энергоснабжения при наличии достаточной сетевой инфраструктуры; реализация целевой модели, направленной на оптимальное использование построенной сетевой инфраструктуры и конкурентный отбор мощности генераторов в интересах потребителя - для снижения совокупных затрат на приобретение электроэнергии. Что мы получили при обсуждении этой темы?

Как обеспечить привязку потребителей к энергосистеме Якутии, на самом деле - задвинуть или вообще исключить интеграционные процессы и давно назревшую перезагрузку экономических отношений монополии и потребителей; как сохранить и питать систему перекрестного субсидирования в текущем формате хозяйствования; как избежать сложных решений, связанных с расширением 2-й неценовой зоны оптового рынка, по которому есть Постановление Правительства РФ № 770, ограничиваясь 41-м постановлением, определяющим критерии отнесения к ЕНЭС и их нераспространение на технологически изолированные территориальные электроэнергетические системы (ТИТЭС), а также имея по факту противоречия с 854-м постановлением правительства, определяющим принципы ОДУ и перечень ТИТЭС в части Олекминского района.

Обратите внимание, что мы оперируем исключительно действующими законодательными актами и регламентами исполнения государственных актов. При этом решается, как мы понимаем, государственная задача оптимизации дальневосточных тарифов, поиска механизма их снижения до инвестиционно привлекательного уровня, в том числе с точки зрения реализации проектов федерального значения на Дальнем Востоке, которое предусматривает поручение президента от 24 сентября текущего года. Компания, как бы пафосно это ни прозвучало, работая в рамках намеченного «восточного» вектора развития, встречает вопросы местечковых интересов и узковедомственный подход.

- Непонятно другое: что помешало осуществить или закончить подключение районов Якутии к ЕНЭС?

- Цена вопроса - тариф. И даже не сам он, потому что наши оппоненты не могут его даже толком подсчитать. Вопрос, который вообще не рассматривается или игнорируется при обсуждении темы подключения районов Якутии к ЕНЭС, - это то, что сети строятся для потребителей! Почему же не смотрят на то, какой эффект от принимаемых решений получит потребитель?

Суммарная коммерческая выгода крупнейших потребителей только в Западном энергорайоне, по нашим подсчетам, превысит 7 млрд рублей при учете их выхода на оптовый рынок. По информации крупнейшего потребителя ВСТО в Якутии - ООО «Транснефтьэнерго», принятие проекта Минэнерго, касающегося неприменения критериев ЕНЭС в отношении объектов электросетевого хозяйства, расположенных в ТИТЭС, повлечет увеличение затрат на оплату услуг по передаче электрической энергии. При этом ставка тарифа на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС, на второе полугодие 2015 года составляет 114,7 руб./кВт*мес. Тарифная ставка, установленная в отношении «Якутскэнерго» на территории Республики Саха (Якутия), находится на уровне 1005 руб./кВт*мес (в 7 раз выше ставки на содержание ФСК). И потребитель точно так же настаивает, что «принятие проекта не согласуется с поручением президента РФ разобраться с энерготарифами на Дальнем Востоке».


 

Все стороны, вовлеченные на сегодняшний момент в процесс обсуждения вопроса, связанного с исполнением 343 приказа Минэнерго, вполне устраивает вариант, когда госкомпания «ДВЭУК» формирует у себя на балансе убыток 600-700 млн рублей и в течение года не может продвинуться в вопросе передачи построенных за федеральные деньги объектов в руки назначенного государством оператора. Сейчас нам говорят: «Давайте внесем изменения в критерий отнесения к ЕНЭС, чтобы отыграть ситуацию назад». То есть сначала Минэнерго «распаковывает» изолированный энергорайон, теперь выступает с инициативой фактически запрета на интеграцию Якутии в ЕНЭС. И когда говорят: «Давайте теперь на базе односторонних расчетов республики принимать решение по возвращению объектов в региональный котел», - то это устраивает всех, но не нас и, безусловно, не потребителей, для которых была построена сетевая инфраструктура.

Мы неустанно повторяем, что это неверное решение с государственной точки зрения, если вспомнить все то, что мы делали и чем руководствовались, когда относили построенные объекты к ЕНЭС и изначально говорили об интеграции и тарифах, но слышим в ответ, что «вы, безусловно, все правильно и обоснованно говорите, но необходимо принять проходное решение, ни нас, ни республику сейчас не может устраивать рост тарифов по варианту ЕНЭС. Можете, конечно, обращаться к кому захотите, но вряд ли это сейчас изменит ситуацию». Исчерпывающе?

- Вполне.

Досье «Дальневосточного капитала»: АО «ДВЭУК» создано в 2001 году в целях повышения эффективности управления дочерними и зависимыми обществами РАО «ЕЭС России». В настоящее время компания управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО. Объем инвестиционной программы АО «ДВЭУК» в 2009-2014 гг. составил 63,7 млрд рублей.

Акционерный капитал общества на 1 декабря 2015 года составляет 59 млрд рублей. Государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом владеет 99,9996% акций АО «ДВЭУК», еще 0,0004% принадлежит ПАО «РАО ЭС Востока».

Приоритетным направлением деятельности АО «ДВЭУК» на среднесрочную перспективу является развитие компетенций компании как единого центра ответственности за инвестиционную деятельность в энергетике и инфраструктуре Дальнего Востока, проводника региональных инициатив для включения в проекты развития государственного значения.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.  Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2015 год. 

 

Теги: инвестиции  ДВЭУК  энергетика 


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