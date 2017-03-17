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17 Марта 2017, 12:30 | Тема номера

Дальневосточный Сбербанк проведет через границу

Обслуживание участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) - это огромный пласт работы для любого кредитного учреждения. Эта сфера постоянно совершенствуется: меняется законодательство, растущие риски заставляют банки разрабатывать дополнительные инструменты защиты сделок. Все это делает востребованной квалифицированную помощь при совершении сделок во внешнеэкономической деятельности. Ответом на этот запрос стало создание в Сбербанке России Консалтингового центра.

Соседство со странами Азиатско-Тихоокеанского региона задает и определенный вектор для дальневосточного бизнеса. Рядом обширные зарубежные рынки сбыта. Тем более в развитии Дальнего Востока значительные ставки делаются на расширение в регионе несырьевого экспортного потенциала. Компании, нацеленные на производство продукции, востребованной за рубежом, могут рассчитывать на различные меры господдержки. Дальневосточный Сбербанк видит свою миссию в этом направлении не только в качестве финансового учреждения, обслуживающего расчеты, но и в качестве партнера - компетентного и заинтересованного в успешной внешнеэкономической деятельности дальневосточного бизнеса.

- Компании - участники внешнеэкономической деятельности в своей практике часто сталкиваются с вопросами применения валютного законодательства. В первую очередь это связано с частыми изменениями нормативно-правовой базы во внешнеторговой сфере, а также с неоднозначной судебно-арбитражной практикой, - говорит Марина Перебейнус, заместитель председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк. - Компании вынуждены нести дополнительные издержки и расширять штат дорогостоящих специалистов в области валютного контроля. Кроме того, на компанию ложатся все риски, связанные с ошибками сотрудников, отсутствием у них практики разрешения нестандартных ситуаций, возникающих в ходе исполнения сделки с иностранным контрагентом. Вероятность получения высоких штрафов весьма велика и зачастую не зависит от добросовестности самого участника ВЭД. Штрафные санкции за неправильно оформленные сделки во внешнеторговой деятельности могут достигать суммы, сопоставимой с размером проведенных операций.

Всех этих рисков можно избежать, воспользовавшись услугами Консалтингового центра банка. При этом компании даже не обязательно иметь в Сбербанке открытый счет и лично встречаться с его сотрудниками. Современные технологии позволяют получать профессиональные консультации дистанционно с помощью системы банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Она обеспечивает конфиденциальность и высокую защиту передаваемой в ходе электронного документооборота информации.

Банк не делает различий и по размеру бизнеса: это могут быть как крупные компании, ведущие сложные и дорогостоящие сделки, средние и даже микропредприятия, открывающие для себя новые зарубежные рынки, индивидуальные предприниматели. Не имеет значения и форма собственности.

Как говорят в Дальневосточном Сбербанке, бизнес, ведущий внешнеэкономическую деятельность, может рассчитывать на поддержку сделок любой сложности на всех их этапах. Наиболее востребованная услуга - это оформление в строгом соответствии с требованиями валютного законодательства документов валютного контроля: паспорта сделки, справки о подтверждающих документах, справки о валютных операциях и так далее. По наиболее сложным вопросам в банке могут дать письменную консультацию и даже провести индивидуальные семинары для клиентов по заданной ими теме.

Прежде чем составить внешнеторговый контракт, сотрудники Консалтингового центра проведут комплексную экспертизу сделки: сделают полный анализ финансовой модели будущего проекта, предоставят клиенту экспертизу по маркетинговым вопросам и вопросам структурирования товарно-денежных потоков, оценят договорную базу и взаимоотношения с поставщиками и т. д. Уже на начальном этапе важно предусмотреть такие условия расчетов, которые бы минимизировали риски неисполнения иностранным контрагентом своих обязательств по сделке.

- Мы готовы подключиться и дать необходимые консультации и тогда, когда внешнеэкономический контракт уже реализуется, - говорит Марина Перебейнус. - Могут возникнуть разные обстоятельства, и нужно на них оперативно реагировать, чтобы избежать нарушений валютного законодательства и выбрать оптимальные способы исполнения, изменения или прекращения обязательств по договору с контрагентом.

Специалисты Дальневосточного Сбербанка приводят в пример ситуацию, когда нерезидент по каким-либо причинам не может своевременно заплатить по действующему контракту за поставленный за рубеж товар. В этом случае именно экспортер, не получивший в установленные договором сроки экспортную выручку, будет платить штраф, наложенный надзорными органами. Специалисты Консалтингового центра помогут оперативно внести необходимые изменения в договор, которые позволят клиенту избежать нарушения валютного законодательства.

Или другой пример: транспортные организации в своей работе сталкиваются с необходимостью проведения зачета встречных однородных требований по внешнеторговым договорам. Валютным законодательством установлены ограничения для проведения зачета по внешнеторговым договорам. Как исключение резидентам позволено не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках рубли и иностранную валюту, в том числе при проведении зачета встречных требований по обязательствам между транспортными организациями - резидентами и нерезидентами, оказывающими за пределами территории Российской Федерации услуги указанным резидентам по заключенным с ними договорам. Эксперты Консалтингового центра предоставят письменную консультацию, как правильно оформить все необходимые документы.

Сбербанк имеет многолетний опыт обслуживания ВЭД и осуществления валютного контроля. За этим опытом стоит и массивный пласт знаний о зарубежных рынках. Важный аспект партнерства с участниками ВЭД - это готовность специалистов Дальневосточного Сбербанка делиться со своими клиентами, как новичками на рынке ВЭД, так и с уже давно освоившими его компаниями, этими знаниями. Это маркетинговая информация о состоянии тех или иных рынков, знания о том, как максимально эффективно использовать свои возможности, связи, целевую аудиторию и вывести свой продукт или услугу на новый уровень развития.

В любом случае стоимость услуг специалистов Консалтингового центра Сбербанка гораздо ниже цены ошибки в осуществлении внешнеэкономической операции. Так, например, несоблюдение резидентом установленного порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям и нарушение установленных правил оформления паспортов сделок предусматривает штрафы до 50 тысяч рублей. Консультация профессионалов Сбербанка обойдется в десятки раз дешевле (письменная консультация - 500 рублей, экспертиза контракта - 1300, групповой/индивидуальный семинар - 900/2600 рублей в час). Плюс для многих компаний сотрудничество с Консалтинговым центром - это экономия на содержании штатного персонала. Здесь гарантируют, что в зависимости от сложности вопроса опытные специалисты Консалтингового центра помогут решить поставленные клиентом задачи в максимально короткий срок - не более трех дней. Согласитесь, что во многих случаях именно время начитает играть ключевую роль при разрешении сложной ситуации.

Подробнее об обслуживании ВЭД и услугах Консалтингового центра вы можете узнать на сайте www.sberbank.ru и по телефонам: г. Хабаровск (4212) 78-32-12, г. Владивосток (423) 242-66-38, г. Находка (4236) 679056, г. Благовещенск (4162) 59-50-23, г. Южно-Сахалинск (4242) 46-82-81, г. Магадан (4132) 690403.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2017 год. 

Теги: Сбербанк 


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