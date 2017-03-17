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17 Марта 2017, 13:00 | Тема номера

ДВЖД увеличивает международные перевозки

Тема международных транспортных коридоров (МТК) "Приморье-1" и "Приморье-2" самым непосредственным образом касается перспективных планов развития Дальневосточной железной дороги.

В последние дни прошлого года на правительственном уровне была утверждена концепция МТК, идет работа над межправительственным соглашением с КНР, которое должно определить ответственность сторон: объем грузов со стороны соседнего государства и обеспечение беспрепятственного и эффективного перевозочного процесса - с нашей стороны.

Но не только расширение транзитного потенциала Приморского края стоит на повестке дня и диктует планы инфраструктурного обновления и развития ДВЖД. Для российских железных дорог особо значимыми остаются проекты по модернизации пути к Свободному порту Ванино. «В общей сложности в развитие Дальневосточной железной дороги только в этом году планируется направить 47,6 млрд рублей, что на 7,7 млрд рублей больше, чем в 2016-м. Максимальное внимание будет сосредоточено на проекте по развитию Восточного полигона. Инвестиционная программа компании предусматривает проведение работ на 521 объекте», - говорит начальник ДВЖД Николай Маклыгин.

Увеличение пропускной способности дороги, скоростного режима движения - все это должно способствовать повышению конкурентоспособности железнодорожных перевозок и отвечать растущим потребностям российских и дальневосточных экспортеров, которые сегодня в основном представляют ресурсные отрасли. Основным грузом для ДВЖД выступают каменный уголь, нефтепродукты, и уже с большим отрывом в объемах следуют лесные грузы, цемент, черные металлы и металлолом.

Прошлый год показал существенный рост грузооборота, железнодорожники осуществили рекордный за всю историю дороги объем перевозок - 192 млрд т-км. (182 млрд т-км в 2015 году). Преимущественно рост перевозок обеспечен за счет перевалки экспортного угля через порты Ванино-Советско-Гаванского и Находкинского транспортных узлов. И это главная особенность Дальневосточной железной дороги - она упирается в порты, а значит, открывает российским грузам путь на зарубежные рынки.

Как отмечают в управлении Дальневосточной железной дороги, стабильно растет объем международных перевозок, которые осуществляет Дальневосточная магистраль и через наземные погранпереходы. В прошлом году через железнодорожные пограничные пункты пропуска было перевезено около 11,5 млн тонн (+13,3%). А уже в первый месяц 2017-го этот рост составил 22,7%. Хорошую динамику демонстрирует переход Хасан - Туманган (КНДР) - в 4 раза больше, чем в первый месяц прошлого года. При этом и в 2016 году этот переход зафиксировал рост международного товарооборота на 36,7%. По итогам прошлого года существенный рост (на 10%) продемонстрировали и два «китайских» перехода.

По данным службы международных связей ДВЖД, самым востребованным и динамичным пограничным пунктом пропуска с Поднебесной традиционно является переход Камышовая - Хуньчунь, который в прошлом году показал прирост грузовых перевозок в 73,4%.

Возрастающая динамика экспортного направления настраивает ДВЖД не только на совершенствование инфраструктуры, но и заставляет существенно улучшать качество обслуживания и вводить гибкую тарифную политику. В руководстве Дальневосточной магистрали рассчитывают, что международный грузооборот будет прирастать и за счет продукции предприятий, создаваемых в рамках режимов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток. И это уже будет не сырьевой экспорт, а продукция с высокой добавленной стоимостью, в том числе это могут быть и продукты питания.

В рамках ТОР реализуются крупные агропромышленные проекты. В связи с этим железнодорожники вновь ставят вопрос об открытии для перемещения данной номенклатуры товаров железнодорожного пункта пропуска «Камышовая». Необходимо внести изменения в постановление правительства РФ. Инициатива РЖД предложена и одобрена полпредом президента РФ в ДФО Юрием ТРУТНЕВЫМ, губернатором Приморского края Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ, Минтрансом России. Однако вопрос пока остается открытым, что уже в скором времени может стать существенным ограничением для дальневосточных производителей, считают в управлении Дальневосточной железной дороги.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2017 год. 

Теги: свободный порт владивосток  ДВЖД  транспорт 


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