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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 17 Марта, 18:15 |
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Регионы Дальнего Востока пересматривают структуру экспорта
Изменился ли внешнеторговый оборот макрорегиона и как в ближайшее десятилетие изменит структуру экспорта реализуемая стратегия опережающего развития Дальневосточного федерального округа - в материале «Дальневосточного капитала».
От проедания ресурсов к развитию
В далеком 2007 году, когда «Дальневосточный капитал» впервые попытался проанализировать внешнеэкономический потенциал региона, эксперты неустанно констатировали, что российскому Дальнему Востоку повезло с близостью к «азиатским тиграм». И действительно, их растущие экономики и потребность в сырье спасли от полного развала региональную экономику в девяностые, помогали выживать в дальнейшем.
Именно тогда государство впервые озвучило планы провести в 2012 году саммит АТЭС не в Москве или Санкт-Петербурге, а во Владивостоке. Впервые внятно озвучило свою Восточную стратегию, более детально разработанную чуть позднее. Именно тогда эксперты и правительство начали проявлять серьезное беспокойство по поводу качества экспортно-импортных операций. Сальдо внешней торговли стремительно сокращалось. Продавали за границу в основном нефть, газ, уголь, минеральное сырье, лес и рыбу, Россия фактически «проедала» вырученные средства, закупая в огромных количествах продовольствие и товары народного потребления. К тому же темпы укрепления рубля и высокий потребительский спрос на внутреннем рынке делали рост импорта практически неуправляемым.
Тогдашний министр финансов Алексей Кудрин даже называл контрольную дату - 2010 год, когда внешнеторговый профицит сократится до критической отметки и начнутся проблемы с бюджетом и экономикой. Но стране, можно сказать, «повезло»: благоприятная ценовая конъюнктура на внешних рынках, увеличение объемов экспорта сырой нефти, природного газа, товаров минерально-сырьевой группы отвели страну от края. Примерно тогда же стала закладываться база для создания новой экономики. Недостаточными темпами, но все же.
На импортном продовольственном рынке некоторые позиции Россия еще удерживала, но только не на Дальнем Востоке. Тут во всей красе проявлялись все минусы сырьевого экспорта: туда - нефть, лес, рыба, уголь, минеральное сырье, оттуда - полный спектр продовольствия и потребительских товаров. И отрицательные сальдо большинства субъектов округа. Но за десять лет удалось выправить ситуацию.
Нефть, самолеты и… кофе
Утверждение, что основную долю в российском экспорте занимают нефть и сырье, уже несколько лет не соответствует действительности. К примеру, в 2015 году вклад экспорта несырьевых товаров в ВВП страны составил 17,5%, а сырьевых товаров - 16,3%.
- Россия - в числе мировых лидеров по поставкам оборудования для АЭС, стальной продукции, медной проволоки, удобрений, пшеницы, ячменя и подсолнечного масла, нефтепродуктов, газетной бумаги, ряда других товаров, - говорит Михаил СНЕГ, директор по экспортной политике и анализу Российского экспортного центра (РЭЦ).
В РЭЦ отмечают, что «товарный ассортимент экспорта в Китай заметно расширился». Это легковые автомобили, вычислительные машины, специальные виды арматуры и металлоконструкций, соевое масло, мед и кондитерские изделия.
За последние четыре года в несырьевом экспорте в более чем трех тысячах позиций есть стабильный рост поставок. Россия экспортирует бульдозеры, лазеры, рентгеновское медоборудование, бытовые стиральные машины и многое другое. Даже искусственные суставы, причем не только в СНГ, но в Литву, Швейцарию, Латвию.
Значительный рост экспорта в стоимостном выражении отмечен по металлам платиновой группы, алмазам и бриллиантам, пшенице и кукурузе, по радиолокационной аппаратуре. Растет экспорт шин, руд и концентратов драгоценных металлов, подсолнечного масла, немелованных крафт-бумаги и крафт-картона, буксиров, конструкций из черных металлов, демонстрационных приборов и моделей, фосфатного сырья и др.
Есть и очень неожиданные примеры: так, Россия поставляет растворимый кофе в Германию, опередив по темпам роста поставок Бразилию, Индию и Швейцарию. И входит в Топ-5 ведущих поставщиков на рынке Израиля, уступая лишь Южной Корее и Вьетнаму. Экспортирует чай - в Молдову, Латвию, Германию и даже в Китай! Оказывается, благодаря умелой политике стимулирования инвестиций в начале 2000-х, государство сумело привлечь российский и иностранный капитал в строительство суперсовременных заводов.
Не остается в стороне от позитивного тренда и Дальний Восток, хотя сырье объективно остается главной составляющей: это нефтепродукты, лес, рыба, минеральное сырье. Но в некоторых субъектах товарные позиции меняются местами. Так, на Сахалине со стартом шельфовых проектов нефть и сжиженный природный газ потеснили с пьедестала рыбный экспорт. Постепенно, но все же увеличивается доля переработанной продукции, появляются довольно креативные примеры (см. стр. 19).
Надежда на экспортеров
Увеличение экспорта может стать одним из драйверов экономического роста, считают в правительстве. Важно вовремя реализовать преимущества, которые получили российские предприятия в связи с ослаблением российской валюты. Необходимые инструменты поддержки несырьевого экспорта объединены под эгидой АО «Российский экспортный центр».
РЭЦ запущены образовательные модули для начинающих экспортеров, причем как в очном, так и в дистанционном формате, что позволяет охватить максимальное количество участников по всей России. Создан общедоступный сайт по анализу экспортной статистики российских регионов - первый подобного рода в России. На карте можно выбрать интересующий регион и посмотреть, что и куда экспортеры этого субъекта поставляют (детализация информации до 10 знаков ТН ВЭД). Особую ценность представляют маркетинговые исследования по странам и товарным группам. Все компании могут получить доступ к информации после регистрации.
В работе еще множество интересных инициатив: создание в разных странах, представляющих наибольший интерес для российского экспорта, торговых домов (их цель - оказывать широкий спектр услуг, включая поиск партнеров, организацию переговоров, предоставление демонстрационной площадки для продукции). Активно идет продвижение российской продукции на интернет-площадках: в сентябре 2016 года РЭЦ и Alibaba Group открыли национальный российский павильон с экологически чистой косметикой, детской одеждой, шоколадом и другими товарами на онлайн-площадке Tmall. С момента ее создания количество посещений выросло в 10 раз. В середине марта российская продукция может появиться на странице одной из крупнейших китайских компаний прямых онлайн-продаж (JD.com).
Досье «Дальневосточного капитала»: АО «Российский экспортный центр» - государственный институт поддержки экспорта, созданный в структуре Внешэкономбанка при поддержке правительства РФ. Центр представляет собой «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. Занимается продвижением, экспортным кредитованием и страхованием, субсидированием различных затрат экспортеров в несырьевом секторе экономики. В группу РЭЦ входят «Росэксимбанк» и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).
Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в ноябре 2016 года утверждены паспорта приоритетных проектов «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Международная кооперация и экспорт», их разработчиком был РЭЦ. Они предлагают конкретные планы действий: развитие институциональной среды, комплекс мер нефинансовой поддержки, развитие регуляторной среды для безбарьерного осуществления экспорта, снижение издержек за счет снятия административных и инфраструктурных барьеров.
Отдельно в рамках приоритетных проектов выделена поддержка промышленности и агропрома. В 2016 году объем такого экспорта продукции российского агропрома составил около $17 млрд, что практически сопоставимо с экспортом продукции ВПК. Есть потенциал и у других направлений, включая энергетическое машиностроение, радиоэлектронику, IT-технологии (их экспорт, по некоторым данным, достиг $7 млрд), химическую промышленность высоких переделов и другие отрасли.
К слову, по итогам прошлого года впервые за пять лет российские предприятия добились рекордных показателей. Доля несырьевого неэнергетического экспорта России превысила 37% (суммарно $109,1 млрд). Как отмечают эксперты РЭЦ, «увеличился экспорт продовольствия, стекла, керамики и изделий из камня, лесобумажных товаров, драгоценных металлов и камней».
Все эти и другие меры, по оценке Минэкономразвития РФ, дадут результат, и к 2025 году Россию ожидает двукратный рост несырьевого экспорта, а по приоритетным отраслям - в пять раз. Для этого только в 2017 году планируется выделить на стимулирующие меры 16,5 млрд руб.
Достичь заявленных результатов планируется с помощью новых и действующих инструментов поддержки, в частности за счет субсидирования экспортеров, поддержки их участия в зарубежных выставках, субсидий на компенсацию части затрат на транспортировку, на регистрацию на внешних рынках интеллектуальной собственности, на сертификацию продукции на внешних рынках. Для повышения узнаваемости известных брендов и российской продукции за рубежом создается национальный зонтичный бренд «Сделано в России». Линейка брендов для усиления эффекта страны происхождения на зарубежных рынках и система добровольной сертификации создаются в соответствии с утвержденной правительством Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года.
НЭП на Дальнем Востоке
После многих лет рассуждений на эту тему государство наконец решило использовать «восточный вектор» для ускоренного развития регионов, граничащих со странами АТР. Развивать транспортную инфраструктуру региона, включая строительство новых портов и автодорог, нефте- и газопроводов.
Отдача от шельфовых проектов Сахалина, строительства нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан и нефтепорта Козьмино помогла России диверсифицировать экспорт углеводородов. Эти и другие проекты уже изменили экономическую карту страны и региона. Еще больше ее должен изменить бизнес, который пришел на территории опережающего развития (ТОР) и в Свободный порт Владивосток (СПВ).
Досье «Дальневосточного капитала»: По данным РЭЦ, основные направления экспорта в 2016 году - страны СНГ (22,7%), Восточной Азии (13,8%), Ближнего Востока (10%) и Восточной Европы (9,1%). Среди ведущих торговых партнеров России в разрезе экспорта лидируют Китай, Казахстан, Беларусь и Турция.
ДФО занимает в России устойчивое шестое место по объему экспорту, при этом доля ДФО в российском экспорте растет: с 5,36% в 2013 году до 6,52% в 2016 году. Также доля несырьевой продукции в общем объеме экспорта округа увеличилась с 21,24% в 2013 году до 28,15% в 2016 году, отмечает глава представительства РЭЦ на Дальнем Востоке Роман Глушак. По данным ФТС, с 2014 года среди экспортеров увеличилось количество малых и средних предприятий.
- Ассортимент поставок расширяется: это вода, кондитерские изделия, мороженое, мед, всевозможные виды рыбной продукции, а не только мороженая рыба, продукты глубокой переработки древесины… Приходит все больше желающих заниматься экспортом, повышается качество товаров. Хочу посоветовать резидентам ТОР и свободного порта, заявившим о своих экспортных планах: пока строятся их предприятия, начинать заниматься изучением рынка и его особенностей в конкретных странах, регистрировать торговые марки, искать партнеров… Процесс этот небыстрый, а мы готовы помочь избежать ошибок, делиться маркетинговой и другой необходимой информацией, искать потенциальных партнеров, - говорит Роман Глушак.
В целом, доля несырьевого экспорта хабаровчан в общем объеме, по данным ДВТУ, занимает 22%.
Высокотехнологичный экспорт
Долгие годы основными позициями экспорта Хабаровского края, одного из самых промышленно развитых в округе, были древесина, рыба и морепродукты, нефтепродукты, уголь, черные металлы. Но за последние три-четыре года наметился рост объемов несырьевого экспорта, в первую очередь машинотехнической продукции.
Из конкретных примеров - подводная лодка, построенная Амурским судостроительным заводом для Индии, электроэнергетическое оборудование «Дальэнергомаша» для Польши и Индии. Но, безусловно, крупнейший экспортер - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, заключивший в 2015 году контракт на поставку в Китай многофункциональных истребителей Су-35.
А Комсомольский филиал ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», задействованный в программе строительства российского регионального пассажирского самолета «Сухой Суперджет 100», с 2013 года экспортировал уже 36 самолетов. Большинство - для мексиканской компании Interjet, второго по величине эксплуатанта этих самолетов после «Аэрофлота», а также для ирландской CityJet, правительства Таиланда, индонезийской Sky Aviation, швейцарской Comlux, Lao Central Airlines (Лаос), погранслужбы Казахстана.
Экспорт самолетов и запчастей к ранее поставленным самолетам и судам позволил Хабаровскому краю увеличить выручку на 35% (к 2015 г.). И это на фоне сокращения экспортных доходов ряда субъектов ДФО из-за падения цен на сырьевые товары.
В целом, доля несырьевого экспорта хабаровчан в общем объеме, по данным ДВТУ, занимает 22%. Хотя, вероятно, на самом деле этот показатель больше, так как часть контрактов, выполненных совместно с головным предприятием, в дальневосточную таможенную статистику не попадает. По оценкам экспертов министерства международного и межрегионального сотрудничества правительства Хабаровского края, «реальный вклад экспорта высокотехнологичной продукции в краевой экспорт может достигать 30%».
К слову, с этого года свой вклад в экспорт машинной продукции внесет и Приморье. Как сообщила «ДК» пресс-служба Арсеньевской авиационной компании «Прогресс», «в 2017 году производство вертолетов Ка-52 («Аллигатор») увеличится более чем в два раза в связи с началом работы на экспорт». Первая опытная машина для инозаказчика уже собрана и успешно проходит плановые испытания.
Среди новых производств, создаваемых в ТОР «Хабаровск» и «Комсомольск», есть такие, что могут еще больше потеснить сырье. По данным на февраль, статус резидентов получили 24 предприятия. Многие из них нацелены как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны АТР. Некоторые уже запустили производство.
Так, компания «ТехноНиколь - Дальний Восток» в январе вышла на проектную мощность, и уже экспортирует в Китай тепло- и звукоизоляционные материалы из базальтового волокна. Состоялась первая отправка и в Канаду, также компания ведет переговоры о поставках каменной ваты в Японию, в дальнейшем планирует выйти с продукцией на рынок Кореи, Монголии и Вьетнама.
На внешний рынок ориентировано производство профильного проката, лущеного шпона, пиломатериалов и топливных пеллет, твердосплавного металлорежущего инструмента. Как сообщили «Дальневосточному капиталу» в министерстве, на стадии подписания соглашения заявка на резидентство в ТОР «Хабаровск» от компании, планирующей производить пищевую пленку ПВХ и викет-пакеты для автоматических и полуавтоматических машин. Рынок сбыта - Россия, Казахстан, Белоруссия и Республика Корея.
Три резидента свободного порта построят в Ванино специализированный терминал для угольных грузов, береговой комплекс по перевалке нефтепродуктов с автоцистерн на судно и терминал для перевалки сжиженных углеводородных газов. И все планируют оказывать экспортные услуги. Еще один потенциальный резидент СПВ строит завод по переработке отходов лесопромышленных предприятий в углеродную крошку, мазут, битум и выпуску продукции на их основе. В соответствии с бизнес-планом проекта часть их пойдет на экспорт в КНР, Республику Корея и Японию.
- По нашей оценке, при благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре в среднесрочной перспективе возможен рост объемов несырьевого экспорта на 15-20%. Следует, однако, иметь в виду высокую неустойчивость и волатильность на глобальных рынках, неоднозначное влияние геополитических и других факторов, - комментирует замминистра международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края Максим ТАРАСОВ.
А 23 из 81 документа, подписанного в ходе визита в Японию президента России Владимира Путина, об экономическом сотрудничестве напрямую касаются Дальнего Востока. В проектах примут участие корпорации «Марубени Корпорейшн», «Мицубиси Хэви Индастриз» и другие. Речь идет о реализации в Приморье, Якутии и на Сахалине проектов строительства деревообрабатывающего завода с глубиной переработки древесины 54%, завода минеральных удобрений, газохимического производства, микрозавода СПГ.
Рынок сельхозсырья и продовольствия
Это одно из наиболее перспективных направлений: поставки сельхозсырья и продовольствия с Дальнего Востока растут, расширяется ассортимент. Драйверы роста - программа импортозамещения и близость к глобальному продовольственному рынку АТР.
Климатические условия позволяют выращивать здесь сою и кукурузу: в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях выращивают более 60% российской сои.
Большие планы у аграриев по увеличению посевов кукурузы, риса, а также на создание перерабатывающих производств, решающих проблемы импортозамещения и расширения спектра экспорта.
Хватает и мегапроектов по существенному увеличению молока и мяса. Камчатка, Магадан, Сахалин, Якутия нацелены больше на насыщение внутреннего рынка, а у Приморья, Амурской области, ЕАО и Хабаровского края - самые амбициозные экспортные планы.
Приморье планирует стать через пять лет экспортером мяса и молочной продукции. Несколько больших проектов в этой сфере реализуют российские, китайские и новозеландские инвесторы. Часть продукции пойдет на внутренний рынок, часть - в КНР.
Китай готов поддержать финансово, бизнес озвучил свои планы: с 2020 года наладить в Сибири и на Дальнем Востоке производство 10 млн тонн сельхозпродукции в год. Речь идет о сое, кукурузе, мясе, молоке и морепродуктах, и о поставках продовольствия на рынок АТР, прежде всего - в Китай. Российские сельскохозяйственные предприятия получили квоты на поставки в Китай зерна, идут переговоры о доступе на рынок мяса.
Создан Российско-китайский фонд агропромышленного развития на Дальнем Востоке (РКФАР), его учредители - Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона и Азиатско-Тихоокеанский продовольственный фонд. На поддержку агрофонда могут рассчитывать операторы эффективных сельхозпроектов в сфере растениеводства, животноводства, аквакультуры, переработки и реализации аграрной продукции, а также те, кто займется развитием агропромышленной инфраструктуры. Обязательное условие - современные технологии и неистощительное использование земли.
К софинансированию были одобрены проекты компании «Ратимир» из Приморья, которая начала строить сеть свинокомплексов в ТОР «Михайловская», и «Амур Агро Холдинга» в Амурской области, который вот-вот запустит первую очередь завода по глубокой переработке сои и пшеницы мощностью 180 тыс. тонн соевых бобов и 110 тыс. тонн пшеницы. К сожалению, старт работы агрофонда проходит не совсем гладко: ранее достигнутые договоренности Фонда развития Дальнего Востока с китайскими партнерами не были реализованы. Идет кардинальное переформатирование работы, и, возможно, в агрофонде появятся новые партнеры.
А в Хабаровском крае идет подготовка к строительству в районе Советской Гавани сахарного завода. Один из крупнейших производителей сахара в Юго-Восточной Азии компания Sutech Engineering (Таиланд) уже сформировала пул инвесторов из Индонезии и Японии. Рынок сбыта - российский Дальний Восток, Казахстан, Узбекистан, а также северо-восточные провинции КНР.
В Еврейской автономии более 60% пашни отводят под сою, но есть планы развернуть вертикально интегрированную цепочку «производство - переработка - сбыт». В этом помогают китайские предприниматели: в ближайшие пять лет они обещают построить агропарк «Весна», где разместятся свиноводческий комплекс, заводы по производству муки, комбикормов, запчастей для сельхозтехники, агротехцентр, теплицы и овощехранилища. Сооружение свинокомплекса на 27 тысяч голов в Смидовичском районе уже идет. Также строится завод по производству соевого масла, текстурированных изолятов соевого белка, комбинированных белковых смесей для птицы, свиней и крупного рогатого скота.
Есть среди проектов и экзотические - ферма-питомник по выращиванию дальневосточной лягушки корпорации «Прим Хуньчунь» в Приморье. По словам ее главы Александра ШАМРАЯ, дальневосточную лягушку в Поднебесной едят и используют в медицине и косметологии. Компании понадобилось около пяти лет, чтобы подготовить в районе села Красный Яр на площади около 300 гектаров сеть озер с идеальными условиями для ее разведения. Первая поставка на экспорт состоялась минувшей осенью.
Еще одно важное событие в сфере агробизнеса: в Японии 13 декабря был подписан ветеринарный сертификат, разрешающий поставки из России «готовой продукции из мяса, прошедшей термическую обработку». Счастливчики - «Мираторг-Запад» (калининградская «дочка» «Мираторга») и приморский «Ратимир». Это еще не контракты, но сигнал, что с ними готовы работать.
- Япония - одна из самых строгих стран с точки зрения ветеринарно-санитарных требований, обеспечения биологической безопасности, технологического уровня предприятий. За это японские импортеры платят премию к цене, поэтому Япония - один из самых «лакомых» рынков для экспортеров мяса, - отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей ЮШИН.
Резидентами Свободного порта Владивосток и ТОР на Дальнем Востоке стали также несколько компаний, заявивших о планах по развитию аквакультуры. Здесь будут разводить морского ежа, трепанга, анадару и другие морские деликатесы. Больше всего таких проектов в Приморье, но есть и в других субъектах. Недавно резидент ТОР в Хабаровске заявил, что будет выращивать норвежскую семгу. Оборудование в Израиле уже закуплено.
Авто приморской сборки
В ближайшие годы на Дальнем Востоке сформируется автомобильный кластер. Для этого будут задействованы как ОЭЗ на базе автосборочного производства «Соллерс-ДВ», так и режимы свободного порта и ТОР. И это еще одна возможная статья будущего экспорта.
Минпромторг РФ и «Мазда Соллерс» подписали на втором ВЭФ инвестиционный контракт. Компания обязалась вложить 2 млрд руб. в производство по сборке двигателей мощностью 50 тыс. штук в год. Также она гарантировала освоить выпуск обновленных версий автомобилей Mazda 6, Mazda CX-5 и двигателей Mazda SkyActiv-G.
На Уссурийском комбайновом заводе планируется собирать устройства для перевода автомобилей с бензина на более дешевое газомоторное топливо, а в Артеме - автобусы китайской марки Yutong и базовые компоненты для них.
Подписано также соглашение о производстве электромобилей с участием японской корпорации Arai Shoji Co. К слову, они не облагаются таможенными пошлинами.
- В Японии изменились требования к утилизации машин, появилась возможность брать практически по нулевой стоимости очень хорошие авто и конвертировать в электромобили. Планируем импортировать до пяти тысяч авто в год, а после переделки экспортировать в Индию, Таиланд и частично распространять по России, - сообщил подробности генеральный директор технохолдинга «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО.
Еще один совместный проект технохолдинга - сборка и дистрибуция грузовиков под китайским брендом FAW, место дислокации - Артем. Компания уже получила свидетельство о присвоении Международного идентификационного кода изготовителя транспортного средства - RUS. Сначала это будет крупноузловая сборка, в дальнейшем - увеличение локализации, сборка крупных узлов автомобилей и создание нового завода. Первая партия поступит на рынок во втором квартале 2017 года. Плановый объем производства на старте проекта - до 2000 тяжелых грузовых автомобилей в год.
- Россия является для нас надежным стратегическим рынком. Компания намерена приложить все усилия, чтобы сделать проект успешным, - отметил главный управляющий по вопросам импорта-экспорта FAW Ван Чжицзянь.
Кстати, правительство выделит 11,8 млрд рублей на оплату транспортных расходов при поставках на экспорт автомобилей и разного рода специальной техники. Эта практика началась с прошлого года.
Сырье, но в новой упаковке
Дальневосточный федеральный округ - ресурсная база страны, и отказываться от эксплуатации самой сильной стороны региона - ресурсной обеспеченности - никто не собирался. Для привлечения зарубежных инвестиций не только в добычу природных богатств, но и в создание современных перерабатывающих производств.
Так, Якутия начинает играть все более значимую роль в диверсификации экспорта углеводородов в восточном направлении. С момента ввода в 2009 году нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан добыча нефти увеличилась в 14 раз. Сейчас «Газпром» продолжает обустройство гигантского Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Его планируется подготовить к началу добычи газа до конца 2018 года, тогда же завершится строительство первоочередного участка газопровода «Сила Сибири» от месторождения до Благовещенска и первоочередных газоперерабатывающих мощностей.
Досье «Дальневостного капитала»: На Дальнем Востоке добывается 98% российских алмазов, 80% олова, 90% борного сырья, 50% золота, 14% вольфрама, добываются нефть и газ, цинк, серебро, платина, нерудное сырье. Здесь находится около трети угольных запасов страны и гидротехнических ресурсов, лесные массивы занимают около 30% общих площадей лесов России.
Но свое будущее республика связывает не только с добычей и транспортировкой сырья, но и с созданием высокотехнологичных производств. Как сообщили «ДК» в правительстве Республики Саха (Якутия), конкретные планы по увеличению несырьевого экспорта прописаны в Стратегии-2030. Ее разработчики констатируют, что «на первом и втором этапах ее реализации следует ожидать переориентацию экспорта от преимущественно алмазно-бриллиантового к топливно-энергетическому сектору». По их оценкам, его доля увеличится до 70%. Товарная номенклатура расширится за счет создания новых добывающих производств (уран, апатиты, железные руды и др.), правда их доля в структуре экспорта будет в пределах 5-6%.
В Нерюнгринском районе, в ТОР «Южная Якутия», будет реализовано семь проектов в горнодобывающей и транспортно-логистической сферах. Так, к 2030 году Якутия планирует добывать до 39 млн тонн угля в год (для справки: в 2016 году добыто 17 млн тонн).
Параллельно будут создаваться новые экспортные позиции в сфере АПК и лесопромышленного комплекса, традиционных промыслов, новых наукоемких и инновационных производств. Конечным результатом стратегии станет глубокая переработка минерального сырья и биологических ресурсов, внедрение экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, отвечающих принципам устойчивого развития.
Несмотря на то, что продукция ТЭК потеснит с места лидера - алмазно-бриллиантовый комплекс, Якутия не намерена оставлять его без внимания. В ноябре 2016 года резидентом свободного порта стал «Евразийский алмазный центр». Цель учредителей - создать во Владивостоке инфраструктуру для обеспечения экспортно-импортных операций со странами АТР, объединив усилия компаний по добыче и продаже алмазного сырья, производителей бриллиантов и ювелирных изделий, банков, страховых компаний, специализированных перевозчиков и других участников процесса. Для полноценной работы здесь создадут сертифицированное хранилище ценностей, специализированную таможенную зону, участки Гохрана и Пробирной палаты РФ, торговую и выставочную площадки.
- Проект представляется нам чрезвычайно перспективным, учитывая темпы развития стран АТР и потенциальную емкость рынка. Преференции и льготы свободного порта могут способствовать развитию производств по огранке ювелирных и технических алмазов, выпуску импортозамещающего инструмента на базе природных алмазов, - заявил на открытии президент АЛРОСА Андрей ЖАРКОВ.
Первые торги алмазной продукцией прошли в сентябре, в дни Восточного форума, в ноябре через ЕАЦ было продано более 100 кг алмазов средней и мелкоразмерной категории на $5 млн. Компания намерена проводить торги ежеквартально.
Досье «Дальневосточного капитала»: В 2015 году доля несырьевой продукции в экспорте РС(Я) составила 3,38%, в основном это ювелирные изделия и бриллианты. Базовый сценарий предполагает увеличение к 2019 году экспорта товаров до $4,19 млн (в действующих ценах), рост будет обеспечен преимущественно ростом экспортной выручки по алмазам, бриллиантам и углю. Центр поддержки экспорта РС(Я) совместно с РЭЦ разрабатывают план развития несырьевого экспорта на среднесрочную перспективу. Планируется увеличить в 1,5 раза экспорт бриллиантов, продовольствия, сельхозсырья, алкогольных и безалкогольных напитков, в два раза - древесины и целлюлозно-бумажной продукции.
Ключевая отрасль экономики Чукотки - горнодобывающая промышленность. В созданной ТОР «Беринговский» австралийская компания Tigers Realm Coal Ltd. начала подготовку к освоению месторождения коксующегося угля Фандюшкинское Поле. К 2028 году она планирует выйти на объемы в 10-12 млн тонн в год угольного концентрата, который по качеству будет одним из лучших на рынке.
По концентрации полезных ископаемых ЕАО тоже входит в число богатейших территорий не только Дальнего Востока, но и России в целом. Здесь выявлены и разведаны месторождения, в том числе крупные, железа, марганца, олова, золота, графита, брусита, магнезитов, цеолитов, минеральных вод. А вот перерабатывающих предприятий мало, но ситуация меняется.
В конце года вступил в строй Кимкано-Сутарский ГОК, построенный для освоения двух крупных железорудных месторождений. Его проектная мощность - 3,2 млн тонн в год.
В рамках ТОР «Амуро-Хинганская» создается предприятие полного цикла по добыче и обогащению графитовой руды.
Экспорт транспортных услуг
Правительство утвердило концепцию развития МТК «Приморье-1», «Приморье-2». Проходящие по территории Приморья транспортные коридоры дают северо-восточным провинциям Китая кратчайший выход к морю и далее в Японию, Южную Корею и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, между которыми идет активная торговля. МТК сократят сроки транспортировки грузов, в том числе и в южные провинции Поднебесной, улучшат логистику, давая российской стороне возможность зарабатывать на транзитных перевозках.
Документ предусматривает модернизацию приграничной инфраструктуры, включая строительство и расширение портов, пунктов пропуска, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, а также значительное упрощение приграничных процедур для транзита грузов. Это один из самых масштабных проектов как по объему необходимых инвестиций, так и по значимости для проектов в других сферах экономики, ведь он улучшает торговую логистику.
- Китайские грузовладельцы смогут экономить на времени и стоимости доставки экспортно-импортных и каботажных грузов, а Дальний Восток России, российская транспортная отрасль получат значительные инвестиции и доходы. Успешная реализация этих проектов откроет дорогу для еще более важных и масштабных проектов на Дальнем Востоке, в том числе по сопряжению ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути, - отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Своим потенциалом для развития экспорта транспортных услуг обладает и Хабаровский край. Это важный транзитный центр округа: через него проходят Транссибирская и Байкало-Амурская железнодорожные магистрали, последняя обеспечивает доставку грузов в направлении морских портов Ванино и Советская Гавань.
В 2016 году международный аэропорт Хабаровск (Новый) сохранил лидерство в ДФО по объемам перевозок. Общий пассажиропоток (с учетом транзита) превысил 1,869 млн пассажиров. На международных авиалиниях обслужено 266,5 тыс. пассажиров. Значительно увеличились перевозки из Хабаровска в Сеул, Харбин, Пекин и Камрань (Вьетнам), появились дополнительные чартерные рейсы - в г. Фуюань и на о. Хайнань.
Грузопоток по итогам 2016 года составил почти 24,5 тыс. тонн, появились новые рейсы. Так, крупнейший российский грузовой перевозчик - авиакомпания «Эйрбриджкарго» (входит в ГК «Волга-Днепр») - начал выполнять транзитные посадки в Хабаровске на маршрутах в США.
Международные аэропорты в Хабаровске и Владивостоке намерены стать в регионе транспортными хабами. Участие серьезных иностранных инвесторов в реализации этих планов говорит, что для этого есть все основания.
Ирина ДРОБЫШЕВА.
МНЕНИЕ
Александр ТИМОФЕЕВ, директор компании «Биотекс-Агро» (Хабаровский край): Победа заставила задуматься о перспективах
- Мы работаем на экспорт с 2010 года. Ассортимент - торфяные субстраты, органические гранулированные удобрения для разных культур. Не сразу все получилось, были проблемы с логистикой, упаковкой, технологией. Начали с поставки в Республику Корея опытной партии в 25 тонн, а в 2013 году отправили уже около 700 тонн продукции, объемы с каждым годом увеличиваются. В 2014 году победили в конкурсе Минпромторга для экспортеров в номинации «Самый динамично развивающийся экспортер». Победа заставила задуматься о перспективах, мы решили для минимизации транспортных издержек перенести производство из Комсомольска-на-Амуре поближе к морю, выбрали муниципальный район им. Лазо. Серьезную помощь нам оказывают Центр поддержки и развития экспорта Хабаровского края и фонд «Сколково». Очень ценим их образовательные программы, ведь аналогичные на рынке стоят недешево, а для нас они бесплатны. Часть затрат на модернизацию производства нам субсидировало АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям».
Екатерина ЧАЩИНА, менеджер по развитию компании «Славда-ТРЭЙД» (Владивосток): Мы начали разрабатывать экспортную стратегию
- Около десяти лет мы занимаемся экспортом бутилированной воды на рынок Китая. Начинали с отгрузки небольших партий в приграничные районы, сейчас продвигаемся на юг и в центральные регионы - Шанхай, Пекин и т. д.
Проблем при заходе на рынок КНР много, одна из них - другие стандарты. Некоторые показатели, которые не регламентируются российскими ГОСТами, очень строго контролируются в Китае. Также там нет понятия «лечебно-столовая вода», и те минералы, которые ценятся в нашей стране, там считают недостатком. Очень сложно найти надежного дистрибьютора: когда изменился курс доллара, к нам приезжало много представителей компаний, они рассказывали о своих связях с сетями и с правительством, о готовности покупать воду десятками контейнеров, но по факту все оказывалось не совсем так.
По отношению к внутреннему рынку объемы продаж пока небольшие, но мы чувствуем огромный потенциал и начали разрабатывать экспортную стратегию, чтобы занять на этом рынке свою нишу. ЭКСАР, РЭЦ и Центр развития экспорта Приморского края оказывают нам консультационные услуги, за что мы им очень благодарны. Пока работаем с китайскими компаниями по 100%-ной предоплате, планируем расширить поставки, и тогда рассчитываем воспользоваться страховой поддержкой экспортных контрактов, которую оказывает ЭКСАР.
Мы также пробовали экспортировать воду и в другие страны, лет пять-шесть назад были пробные поставки в Японию, но зайти туда сложно. На мой взгляд, в Корее и Японии нет понимания, что такое российские продукты питания. С этим нужно что-то делать, возможно на государственном уровне, потому что поодиночке у предпринимателей на это уйдет много времени.
Еще одна наша проблема - слишком натуральная продукция! То, что является для нас достоинством, - для них недостаток. Мы предлагали китайцам напитки с экстрактами дикоросов. Им очень нравится вкус, но главная претензия - маленький срок хранения, 6 месяцев. А им нужно один-два года! Пока процесс растаможки пройдет, пока то-се, и срок реализации остается маленький. Мы, конечно, вынуждены прислушиваться к требованиям рынка, проводим исследования, как соблюсти нужный баланс, но это небыстрый процесс.
Дмитрий НОВИЦКИЙ, замдиректора по развитию зарубежного рынка «Центра ремонтных технологий» (Владивосток): Самый простой способ - выйти на международные интернет-площадки
- Наша компания с 2001 года выпускает комплектующие для автомобилей: большинство производителей детали подвески делают из резины, а мы - из полиуретана. Этот высокотехнологичный материал более долговечен, способен работать в агрессивной среде, в условиях больших нагрузок и перепадов температур. Вопросам качества мы уделяем повышенное внимание: наши менеджеры прошли обучение по производственной системе «Тойота», и мы единственное за Уралом предприятие, где она внедрена. Сейчас мы производим более трех тысяч наименований тюнинговых полиуретановых деталей подвески практически на все популярные модели автомобилей иностранного и российского производства.
На местном рынке мы успешно конкурируем с зарубежными брендами, но он все-таки ограничен. И мы пошли в другие регионы России, ближнего зарубежья, а с 2015 года - на другие рынки. Для дальнего зарубежья создали новый бренд (Siberian Bushings), подали на регистрацию ТМ, разработали новую упаковку, открыли интернет-магазин и разместили товар на раскрученных международных интернет-площадках. Это самый простой способ, не требующий больших затрат и усилий. Товар отправляем в любую точку мира, география поставок - около 60 стран. Хорошо берут нашу продукцию в США, Европейском союзе и в Японии. Пока это частные клиенты в своей массе, но они позволяют понять потребности и особенности рынков.
Пока сайт на английском, но скоро запустим на японском, корейском и китайском языках. Спасибо Центру развития экспорта Приморского края за помощь в переводе. Сейчас ищем с помощью ЭКСАР потенциальных партнеров-оптовиков, особенно в США, где розничные продажи растут. Готовимся к участию в международных выставках, где надеемся найти новых партнеров.
Хаттори Дзетаро, ведущий бизнес-консультант WBA (World Business Associates): Экспортировать товары в Японию сложно, но вполне реально
- Поясню на наглядном примере, что может помешать: сухофрукты из Средней Азии очень вкусные, но наша страна не решилась на их массовый закуп и продолжает экспортировать из других стран, хотя там они дороже. У японских потребителей высокие требования к качеству продукции: она должна быть одинаковой по цвету, размеру и т. д. Не допускается никаких посторонних примесей, а в представленных образцах попадались даже мелкие камушки! В общем, все должно быть стандартизировано, продукт должен соответствовать тому, что покупатель видит на картинке. Важны гарантии поставок оговоренного объема товара на долгосрочной основе. К сожалению, поставщики не могли это обеспечить.
Схожая ситуация и с российской продукцией. Например, неплохо пошел бы лимонник, ведь в Японии он не растет, но никто не смог нам гарантировать ни качества, ни объемов, ни постоянных поставок. Если вы хотите экспортировать продукцию в нашу страну, важно понимать, будет ли на нее спрос. Важно найти партнера, чтобы он представлял ваши интересы. Если речь идет о каких-то продуктах питания, обязательно между договаривающимися сторонами должен быть специалист, через которого можно договориться о стандартах поставляемого товара.
Языковой барьер - еще одна серьезная вещь. Иногда лучше вести переговоры на английском. Дело в том, что иногда оттенки смыла, которые вкладывают в слова японцы, как носители языка, могут отличаться от того, что подразумевает иностранец. Тогда у вас будет более-менее общее понимание того, о чем вы договариваетесь.
И есть фундаментальные различия в ведении бизнеса, которые не так легко преодолеть, - плечо планирования. В вашей стране очень краткосрочное планирование, деньги дорогие и не доступны, поэтому ваши бизнесмены сильно рискуют, стараются «поймать волну». А японцы планируют надолго и исходя из этого выстраивают взаимоотношения. Они считают, что надо хорошенько друг друга узнать, «съесть пуд соли», и тогда может получиться бизнес, который принесет вам доход и удовольствие.
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