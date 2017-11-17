|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 17 Ноября, 23:34 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Дальневосточные дороги - уже не для дураков
Практически на всем ее протяжении можно ехать с хорошей скоростью, не боясь неожиданных ям или ухабов. К тому же она пролегла на большой своей части вне населенных пунктов и постов ГИБДД и еще не так загружена, как трасса «Уссури».
«Уссури» я поставил на второе место. Она уже в гораздо лучшем состоянии, чем даже год назад. Обход Бикина и Уссурийска позволил сократить время в пути почти на час, отремонтированы многие тяжелые участки в ее центральной части. Поездка из Хабаровска во Владивосток уже не выматывает нервы, как раньше. Есть время и получать удовольствие, любуясь видами из окна автомобиля. Наконец, трасса «Восток», которая должна была соединить Хабаровск и Находку, сократив расстояние до Приморья почти на 200 километров, построена менее чем наполовину. Но и на этой части дороги в последние два года ведется серьезная реконструкция, делая ее месяц от месяца все лучше.
Как видим, поговорка про российские дороги и дураков становится все менее актуальной. Если так пойдет и дальше, то что-то может очень серьезно поменяться в жизни российской глубинки. Насколько серьезны мои предположения, я решил выяснить в ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Дальний Восток» Федерального дорожного агентства», которое отвечает за состояние федеральных дорог.
По словам специалистов «Дальуправтодора», в ведении управления находятся автомобильные дороги общего пользования федерального значения в шести регионах ДФО. В 2017 году финансирование работ по содержанию автомобильных дорог из федерального бюджета было на «допустимом уровне». К концу 2019 года ситуация, по заверениям моих собеседников, должна улучшиться. Правительством страны поставлена задача перевести на «высокий уровень» содержания автомобильных дорог не менее 85% от всей дальневосточной сети.
До конца 2017 года в регионе будет введено в эксплуатацию 174,6 километра новых дорог и 373,2 километра искусственных дорожных сооружений на автодорогах в пяти субъектах ДФО. В последующие годы основная стройка развернется на автодороге Хабаровск - Владивосток. В соответствии с программой работ до 2026 года планируется выполнить работы по строительству и реконструкции автодороги «Уссури» общей протяженностью 402 километра. Речь об увеличении полосности до четырех не идет, но две полосы обещают сделать, а потом содержать на приличном уровне. Также предусматривается выполнение работ по капитальному и текущему ремонту автодороги «Восток» до 2020 года на общей протяженностью 101 км. К сожалению, о продолжении строительства ее до Находки речи пока не идет.
Под особым контролем правительства страны находится обустройство инфраструктуры трассы «Амур» Хабаровск - Чита, которая на сегодняшний день, по моим наблюдениям, хромает, несмотря на то, что сама дорога за последние два года стала лучше. Во время недавней поездки по ней я упустил момент с заправкой и потом считал километры до следующей АЗС. Еле дотянул, на что и попенял в беседе специалистам «Дальуправтодора». Еще раньше по этой дороге до Читы проехал мой товарищ, которому пришлось практически на всем протяжении ночевать в салоне машины, так как придорожных гостиниц было не сыскать, а те, которые все-таки попадались на пути, были битком.
- В нашем ведении находится участок этой трассы от 1811-го по 2165-й километр протяженностью соответственно 354 километра, - сообщили мне специалисты «Дальуправтодора». - Расположен подведомственный участок на территориях двух субъектов Российской Федерации: Еврейской автономной области и Хабаровского края. Причем основная протяженность этого участка приходится на территорию ЕАО, а в Хабаровском крае расположены правобережные подходы к мосту через реку Амур в черте города Хабаровска.
Тем не менее дорожники не стали снимать с себя общей ответственности за состояние дорожной инфраструктуры как представители отрасли.
- Что касается обеспечения автомобильной дороги объектами придорожной инфраструктуры, то в данном случае мы руководствуемся действующим законодательством, а именно постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 г. № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода», - рассказала начальник юридического отдела управления Ирина ОСАДЧАЯ. - Согласно этому постановлению, для автомобильной дороги III категории, к которой и относится наш участок, пункты общепита, автозаправочные станции, предприятия торговли, станции технического обслуживания должны быть в наличии на максимальном расстоянии 100 километров, мотели - через 250 километров. Сейчас вдоль нашего участка автомобильной дороги расположено шестнадцать автозаправочных станций, четыре СТО, в основном это шиномонтажные мастерские, три гостиницы, четырнадцать пунктов общественного питания. В общем, количественные нормы соблюдаются, и вместе с тем существуют определенные сложности.
Если взять АЗС, то хотя они и расположены на расстояниях не более 100 километров друг от друга, однако перечень минимально необходимых услуг, оказываемых на объектах дорожного сервиса, далеко не всегда соответствует уже упоминавшемуся постановлению Правительства РФ. Согласно этому документу, в составе АЗС должен быть торговый павильон для продажи технических жидкостей и автомобильных принадлежностей. Но большинство владельцев автозаправок имеют разрешения только на реализацию нефтепродуктов. Кроме того, наличие павильона влечет дополнительные энергозатраты, расходы на охрану, поэтому павильоны могут себе позволить лишь крупные предприятия, такие, например как «РН - Востокнефтепродукт» и «ННК - Хабаровскнефтепродукт».
Еще один проблемный вопрос на АЗС - это выполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2015 г. № 890 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления возможности воспользоваться на автозаправочных станциях зарядными колонками (станциями) для транспортных средств с электродвигателями». Согласно документу, с 1 ноября 2016 г. автозаправочные станции должны быть оборудованы зарядными колонками (станциями) для транспортных средств с электродвигателями. Однако их установка затягивается, так как связана с многочисленными трудностями: разрешениями на реализацию электроэнергии, дополнительными площадками для стоянки «заряжающихся» автомобилей, правилами противопожарной безопасности, местами ожидания водителей и пассажиров в период зарядки и т.д. К счастью, сдвинулся с места вопрос с заправкой автомобилей газомоторным топливом. В районе Облучья, въездов в Биробиджан и Хабаровск в рамках инвестиционной программы ООО «Газпром газомоторное топливо» планируется монтаж автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
Пунктов общественного питания в целом тоже достаточно, но на участке протяженностью 140 километров - от 1813-го до 1954-го километра - кафе, столовых и магазинов вообще нет. Их отсутствие специалисты «Дальуправтодора» объяснили тем, что что этот отрезок пути проложен в обход населенных пунктов и проходит по холмистой местности, где насыпи чередуются с выемками, спуски с подъемами и кривые переходят одна в другую. Возможности разместить здесь объект с соблюдением требований безопасности дорожного движения отсутствуют. Словом, объяснения есть, а ответа нет. Между тем искать его все равно придется. А вдруг Путин еще раз решится лично проехать по трассе?
Важной задачей для дорожников является передача вновь построенной автодороги Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре из собственности Хабаровского края в федеральную. Трасса протяженностью 678,324 километра является составной частью евроазиатского международного коридора «Транссиб» и имеет огромное стратегическое и экономическое значение, обеспечивая транспортный выход с федеральных автомагистралей «Амур», «Уссури» и «Восток» к морским международным портам Ванино и Советская Гавань на Тихоокеанском побережье. Кадастровый учет дороги Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре был осуществлен «Хабаровскуправтодором» в 2016 году. В конце ноября документы будут окончательно оформлены и направлены в Федеральное дорожное агентство. В начале 2018 года трасса должна будет полностью перейти в ведение «Дальуправтодора», что обещает ей новую, благополучную жизнь, так как вопросы финансирования ее содержания из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 704-р «Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре» определены до 2025 года.
Олег КУЛЬГИН.
- Дальневосточные дороги - уже не для дураков
- Дальневосточные мосты ведут в будущее
- Нефтегазовая отрасль за год не потеряла на Дальнем Востоке ни одного проекта
- Финансовый фарватер для высоких технологий
- Инвестиции взбодрили стройки Дальнего Востока
- Иностранный инвестор: вписаться в правила игры
- Дальний Восток продолжает настраиваться на строительный бум
- Дальневосточный гектар: Первый год расставляет по местам
- Дальний Восток наращивает туристические потоки
- Го Чжицзюнь, генеральный консул КНР в Хабаровске: Цена продуктов питания российского производства доступная, а качество - надежное
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.