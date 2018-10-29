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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сельское хозяйство Дальнего Востока признали способным привлечь деньги
Еще несколько лет тому назад степень привлекательности Дальнего Востока для бизнеса часто оценивали с точки зрения тех неблагоприятных факторов, которых в этом особенном во всех отношениях регионе при желании можно насчитать на целый список.
Вспоминали, как правило, и обширные незаселенные территории, и суровые климатические условия на значительной ее части, и малую численность населения, и неразвитую инфраструктуру, и еще много значимых и не очень обстоятельств, которые в совокупности рисовали не самые радужные перспективы для прихода больших денег в регион. Но в последнее время ситуация стала понемногу меняться, государство объявило развитие Дальнего Востока национальным приоритетом, а министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА не так давно озвучил меры, которые в ближайшее время будут предприняты для улучшения инвестиционного климата в ДФО.
Драйвер роста
Традиционно наиболее привлекательными для инвесторов на Дальнем Востоке были добывающие отрасли. Но в последнее время к отраслям, способным привлечь деньги и стать драйвером экономического роста региона, эксперты стали относить и агропром. На Дальнем Востоке при всей суровости климата, в общем-то, возможности для сельскохозяйственной деятельности довольно широкие. К тому же помимо природных ресурсов преимуществом российского Дальнего Востока является и его близость к огромному азиатско-тихоокеанскому рынку, где проживает порядка 40% от общей численности населения Земли. Это обстоятельство в значительной степени определяет модель развития региона, где отрасли производства могут быть выстроены с ориентацией на экспортные перспективы. Ни общероссийский рынок в силу отдаленности территории, ни тем более местный дальневосточный со столь очевидной малой емкостью не смогут стать драйвером роста, считают эксперты. А вот емкость рынка соседних стран вполне может им стать.
Площадь пахотных земель в ДФО составляет порядка 2 300 тыс. га, пастбищ и сенокосов - примерно 1 800 тыс. га. Основные сельскохозяйственные угодья расположены на юге Дальнего Востока, в основном в Приамурье, в районе реки Уссури и на Приханкайской равнине, на их долю приходится порядка 90% посевной площади в федеральном округе. Наибольшее количество гектаров пашни находится в Амурской области - 53% от общего количества. На втором месте по этому показателю Приморский край.
Главный вопрос
Сегодня высокий спрос на землю отмечают практически все южные регионы Дальнего Востока. Свободной земли в той же Амурской области остается не более трети от общего количества пашни, да и та находится в основном в наименее удобных для сельхозпроизводства местах - по большей части в северных районах области. Плодородные земли южных и центральных территорий области практически уже полностью заняты. В ЕАО свободной земли еще меньше. Сегодня регионы подошли к той ситуации, когда без существенных затрат на восстановление неиспользуемой земли привлечь инвестора невозможно.
«Те земельные фонды, которые мы в рамках закона позволили закрепить за рядом лиц, сегодня не используются. Эти лица не заинтересованы в производстве сельхозпродукции, поскольку земля интересует их только как средство накопления через аренду, - сказал директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Андрей БРОНЦ на заседании клуба «Бизнес-диалоги», посвященного сельскому хозяйству. - Таким образом, не возникает и заинтересованности в восстановлении плодородия. Сегодня эти пользователи не стремятся вовлекать в оборот малоценные земли. Лакомые куски были в свое время вовлечены в оборот, а на оставшиеся земли теперь требуются дополнительные мероприятия, чтобы привлечь инвестора. Их нужно предусмотреть в Программе и уже вовлекать земли малоценные, заболоченные, удаленные».
Интерес к земле, вызванный ростом ее стоимости на рынке, по мнению традиционных сельхозпроизводителей, сдерживает в первую очередь приток их инвестиций в отрасль.
«Развитие животноводства сейчас объявлено приоритетом. Кто сейчас возьмется за животноводство, тот в перспективе может быть «на коне». Но тут возникает препятствие, - говорит исполнительный директор НП «Дальневосточный аграрий» в Амурской области Александр СЕЛИН. - Можно разработать великолепный животноводческий проект, найти деньги, закупить животных и построить для них современные помещения, но без земли, без собственного производства кормов животноводство практически становится убыточным. Хотя опыт зарубежных стран говорит об ином: если фермер занимается животноводством, то вовсе не обязательно должен сам производить корма. Он их может закупать. Но у нас иначе: на кормах хотят прилично заработать, задирая цену. В результате здесь выгодно заниматься животноводством, только имея свои площади для этих целей. А земли свободные у нас вроде бы и есть, и в то же время их нет. Они в аренде у крупного бизнеса. И сейчас, если выпускник сельскохозяйственного вуза решит работать на селе, он может там устроиться по специальности на предприятии. А если он хочет стать фермером? Если он не хочет работать по найму, а хочет самостоятельно трудиться, то ему нужно хотя бы несколько десятков гектаров земли. Без земли он не фермер. Проблема прихода молодых фермеров в село упирается в земельный вопрос. Можно благоустраивать село, помогать строить жилье для молодежи и т.д., но если не будет земли, то не будет молодых фермеров».
При всей предполагаемой прозрачности процедуры приобретения земельного участка через аукционы получить землю предприятиям в первую очередь малых форм хозяйствования, да зачастую и средним сельхозпредприятиям бывает очень сложно. Именно порядок получения земли на конкурсной основе, не учитывающий, как правило, никаких обстоятельств, кроме готовности сторон выложить ту или иную сумму за участок, приводит к вымыванию мелкого производителя и формированию крупных земельных собственников, получающих доход не от производства на земле, а от сдачи ее в аренду.
Эти проблемы возникают на фоне общей неразберихи в пользовании землями сельхозназначения. Муниципалитеты все последние годы не спешили оформлять свободные участки в муниципальную собственность, ожидая прихода собственника, инвестора, который выполнит все эти процедуры за свой счет. Сложилась довольно странная ситуация, когда сельские муниципалитеты, имеющие колоссальный по доходности ресурс на своей территории, остаются дотационными районами с нищими бюджетами. К этому еще добавляется набирающая обороты практика перевода земель сельхозназначения в другие категории, что ведет к сокращению площадей для сельского хозяйства или созданию дополнительных препятствий для аграрного бизнеса.
«У нас на Камчатке сейчас имеется только та площадь пахотной земли, которая была разработана в советские времена. С тех пор земли не прибавилось. Очень дорого ее разрабатывать у нас. То, что мы сейчас делаем, надо было делать хотя бы лет 5-6 тому назад, - говорит председатель СХПК «Заозерный» в Камчатском крае Артур АНИСИМОВ. - Представляете, земли в каком состоянии сейчас находятся! А сколько организационно-правовых проблем! Город невзначай присвоил себе земли бывшего совхоза, на территории которого расположено наше предприятие. А земли эти паевые. Почему земли сельхозназначения попали в границы городского округа? Теперь у них резко возросла кадастровая стоимость. И никто не спешит это исправлять. Ты себя считаешь патриотом, понимаешь, что нужно развивать АПК, поднимать животноводство. И люди это делают на мизерных зарплатах. И тут еще море проблем со всех сторон, которые никто не хочет решать. Где тут государственный подход?»
В то же время интерес к земле все последние годы проявляли иностранные производители. По оценкам, озвученным Андреем Бронцем, в Приморском крае, например, земельные участки на 80 тыс. га оформлены в собственность через российских граждан предпринимателями КНР, более 90 тыс. га оформлены таким же образом другими иностранными компаниями в аренду, в собственность. И не всегда эти гектары обрабатываются в полном объеме. У южнокорейских инвесторов, например, в общей сложности в пользовании находится порядка 55 тыс. га со сроками аренды для разных участков в 10 лет, 25 и 49 лет. Но сеют они только на 20 тыс. га.
Зона рисков
Дальний Восток, как известно, зона рискованного земледелия. Для того чтобы минимизировать природные риски, в регионах принимают соответствующие программы. Например, в Приморском крае разработана в рамках государственной программы подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края», которая позволит нивелировать один из основных природных рисков региона - избыточное переувлажнение.
Природно-климатические условия на значительных территориях Дальнего Востока приравнены к условиям Крайнего Севера. Часть регионов расположена в труднодоступных местах, фактически изолирована от других дальневосточных районов с более развитым сельским хозяйством. Близость рынка стран АТР на них мало влияет и едва ли сможет служить стимулом для роста сельхозпроизводства. Им бы решить проблемы внутреннего спроса за счет своих местных производителей. А потому и риски они оценивают несколько иначе. Если в южных регионах, например в Приморском крае, чиновники говорят о том, что местный инвестор уже иссяк, и свои ожидания в значительной степени связывают с внешними инвестициями, то на северных территориях на внешних инвесторов не особенно рассчитывают.
Главный инвестор - государство
В Минсельхозе Республики Саха (Якутия) говорят, что главным инвестором в сельском хозяйстве у них является государство. Именно республиканский бюджет способствует поддержке традиционных отраслей, таких, например, как оленеводство, которое представляет собой не столько экономически значимую отрасль, сколько социально важную, поддерживающую оленеводческие кооперативы и родовые общины.
Но участие государства в Якутии, конечно же, не ограничивается социальными проектами. Полностью за счет бюджета в последние годы строились и экономически важные объекты, например 2 зерноочистительных комплекса. И даже некоторые животноводческие объекты в республике государство строит самостоятельно, продавая их после завершения строительства сельхозпредприятию, которому опять же возмещает затраты на его приобретение в размере 50% в течение 3 лет.
В своих оценках неблагоприятных факторов на территории ДФО эксперты отмечают отсталость дальневосточной инфраструктуры. В округе самая низкая в стране густота железных и автомобильных дорог, что отрицательно влияет на конкурентоспособность производимой продукции. В то же время инвесторы, посетившие регионы ДФО, говорят о том, что главное для них - наличие инженерных сетей и коммуникаций, а также магистрального газа.
«Одной из проблем Амурской области является удаленность от центральных регионов России, отсутствие на территории газопровода, слабая инфраструктура, - говорит заместитель министра сельского хозяйства по экономике, финансам и инвестициям Амурской области Андрей ТАРАН. - В свою очередь, инвестор может способствовать развитию инфраструктуры путем строительства внутренних дорог, подъездных путей, дополнительных подстанций на дизельном топливе, приобретать средства автомобильного сообщения и т.д. Огромные затраты на создание инфраструктуры служат серьезным препятствием реализации инвестпроектов».
Кстати, к газопроводу, который был построен к саммиту АТЭС и который проходит через три дальневосточных региона - Сахалинскую область, Хабаровский и Приморский края, - до сих пор, несмотря на определенные ожидания инвесторов, не подключены предприятия агропрома. Как пояснили в департаменте энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края, программа газификации уже запущена в четырех муниципальных образованиях, но пока не известен даже тариф. Тем не менее в Инвестиционной группе «МИГ», реализующей крупный агропромышленный проект в этих регионах, выразили надежду на будущее подключение животноводческих комплексов к газу.
Риски регионов
Помимо общих для всех территорий федерального округа рисков инвесторы называют и еще ряд проблем, имеющих региональную специфику. На Сахалине говорят об острой нехватке специалистов в отрасли, в Приморском крае - о непредсказуемости уровня господдержки, а на Камчатке на первый план, по мнению инвесторов, выходит политический фактор.
«В нашей стране никто ни за что не отвечает, - говорит Артур Анисимов. - И мы, приступив к реализации нашей программы, взяли на себя высокую степень риска. Когда с инвестором пытаемся ответить себе на вопрос, зачем ввязались в это дело, то говорим: мы хотя бы попытались что-то сделать. Мы сторонники комплексного подхода. Невозможно решать по очереди проблемы, так не решается ничего, потому что слишком все запущено. А в условиях Камчатки тем более - мы же идем с отставанием от всей страны. Мы слишком опоздали».
Привлекательное условие
В то же время фактором, повышающим привлекательность территории, в большинстве случаев является господдержка. Если регионы реально готовы поддержать инвестора даже в не самых привлекательных условиях, то вероятность его появления очевидна. Примером может послужить Сахалинская область, где не только не лучшие с точки зрения плодородия земли и не очень подходящие для сельского хозяйства климатические условия, но еще и островное положение территории - не самое благоприятное для логистики. Словом, привлечь внешнего инвестора при таких обстоятельствах можно только большими бюджетными деньгами, что, собственно, и было сделано. Сегодня в область вошел инвестор, готовый реализовать там крупный по меркам этого небольшого региона свиноводческий проект.
«Нефтегазовый комплекс является драйвером экономики региона. Он на 75% формирует бюджет Сахалинской области, 92% ВРП, на 62% - объем промышленной продукции. А мы благодаря этим доходам пытаемся сбалансировать, развивать и поддерживать другие отрасли. А сельское хозяйство является отраслью, которая обеспечит продовольственную безопасность региона. Мы планируем возмещать инвестору 70% затрат из регионального бюджета, 30% средств - это привлеченные им деньги», - пояснила заместитель министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области Елена СУДАКОВА.
В то же время регионы Дальнего Востока пока не спешат выделять значительные деньги на развитие своего сельского хозяйства. Наиболее высокий уровень поддержки в Якутии. Там в прошлом году было выделено в бюджете порядка 8 млрд рублей, что в сложных природных и прочих условиях, в которых развивается агропром республики, в общем-то, не так и много. Остальные регионы готовы поддержать инвесторов в несколько раз меньшими суммами.
Если же обратиться к опыту других регионов с наиболее развитым в стране животноводством, можно заметить, что деньги, направляемые в отрасль там, совсем другие. Та же Белгородская область, куда за опытом приезжают в том числе и с Дальнего Востока, финансирует развитие отрасли иначе. Приморский инвестор, побывавший там недавно в составе делегации, рассказал о том, что уровень финансирования сельского хозяйства у них доходил до 30 млрд рублей в год, не считая административной и прочей поддержки. И это при том, что у инвесторов там площадка была с определенной инфраструктурой и, соответственно, в своей инвестиционной составляющей затраты на это они уже не несли. А это напрямую влияет на срок окупаемости проектов. На Дальнем Востоке же инвесторы вынуждены многое отстраивать самостоятельно.
Фермер и приоритетные проекты
Сегодня государственные программы развития сельскохозяйственной отрасли пишутся с учетом приоритетов. А в приоритете животноводство. Именно животноводческие проекты получают наиболее существенную финансовую поддержку. В то же время инвесторов, как российских, так и иностранных, в большей степени интересует растениеводство. Крупные животноводческие проекты пока остаются единичными.
«У нас самая рентабельная в сельском хозяйстве отрасль - растениеводство, - говорит председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Законодательного Собрания Амурской области Александр ДРОЗДОВ. - Здесь инвестор есть. Что касается животноводства, то наши местные сельхозпроизводители не очень стремятся этим заниматься. Там долгий период окупаемости. Вот у нас две мегафермы построили. Планировалась на первом этапе окупаемость 7 лет, с учетом этого срока и были взяты кредиты в банке. Сейчас им очень тяжело. Если они не уложатся в график погашения кредита, то тогда им придется рассчитывать только на пролонгацию. А это значит, что удешевления процентной ставки они лишатся. На сегодня мы имеем 2 мегафермы на 1 200 голов, а необходимо минимум 20. Нужен инвестор».
Впрочем, поддержка проектов, которым удалось получить статус приоритетных, не ограничивается бюджетным финансированием. Как правило, им предоставляют еще и определенные льготы, например по налогу на прибыль, налогу на имущество, а также государственные гарантии для того, чтобы привлечь кредитные ресурсы. В минсельхозе Амурской области, где до сих пор нет иностранных инвесторов в сельском хозяйстве и где отрасль опирается исключительно на российского инвестора, в основном местного, говорят о том, что для их производителя сельскохозяйственной продукции, осуществляющего ее первичную и последующую промышленную переработку и реализующего эту продукцию, установлена налоговая ставка в размере 0%.
«Мы сейчас разбили Амурскую область на три зоны, - говорит Александр Дроздов. - В южной зоне, где более высокая урожайность, земли плодородные, предоставляем минимальную поддержку, в центральных районах эта поддержка больше, но максимальный уровень предусмотрен для северных территорий области. Мы освобождаем от налога на 5 лет проекты стоимостью свыше 50 млн рублей. Если раньше эту льготу имели проекты стоимость свыше 150 млн, то теперь ее получили и небольшие проекты. Кроме того, если человек арендует земельные участки 3 года и более, он имеет право на льготный выкуп этих участков в собственность».
В регионах действуют программы, рассчитанные на поддержку начинающего фермера, которому бюджеты предоставляют гранты в размере 1,5 млн рублей, а также предусмотрена поддержка семейных животноводческих ферм. Этими программами воспользовались уже десятки фермеров. В Амурской области за два года действия программы грант получили 22 начинающих фермера и 15 семейных животноводческих хозяйств получили поддержку. И, по словам Александра Селина, в конкурсе на получение гранта начинающего фермера сейчас не меньше трех участников.
Кроме того, государство предусмотрело и участие Россельхозбанка в кредитовании начинающего фермера, получившего грант. Для этого в банке даже появилась программа «Стань фермером». Вот только воспользоваться ею крестьянину оказалось очень сложно. По словам президента Ассоциации КФХ Приморского края Алексея РАЧЕНКОВА, ни один из тех начинающих фермеров в регионе, кто получил грант, не воспользовался кредитом.
«Программа «Стань фермером» предусматривает, что начинающий фермер, получивший полтора миллиона рублей гранта, может увеличить сумму инвестиций до 15 млн рублей за счет кредита банка. Вот тогда он может построить ферму, трактор приобрести, землю и все остальное. Программа на бумаге есть, но чтобы по ней выдавали кредиты - такого, к сожалению, нет. Не заработал механизм. Хотя программа хорошая, нужная. Когда Путин ее озвучивал в 2011 году на съезде в Тамбове, ее поддерживали, аплодируя стоя. Все ждали этого. Но реально она не дает того эффекта, на который рассчитана», - прокомментировал Алексей Раченков.
Особенности иностранных инвесторов
В то же время в регионах готовы принять и иностранных инвесторов. Наибольший опыт работы с иностранными инвесторами в сельском хозяйстве имеют Приморский край и Еврейская автономная область. Правда, в ЕАО приходят исключительно китайские сельхозпроизводители. Сегодня на территории области работают более 20 китайских компаний. В то же время на землях Приморского края помимо китайских компаний в сельское хозяйство инвестируют и южнокорейские предприниматели. Причем опыт работы с этими инвесторами в крае насчитывает уже более десятка лет. В последние годы растет интерес и у японских компаний к российской территории.
Иностранных инвесторов на Дальнем Востоке России привлекает в первую очередь земля. Эксперты давно заметили некоторые закономерности в этом отношении: иностранные инвесторы из развитых стран в основном привлекают местную рабочую силу той территории, где они реализуют проект, в то время как из развивающихся стран инвесторы стараются привести рабочих из своей страны. Собственно, с этим в полной мере и столкнулся Приморский край.
Кроме того, наблюдатели отметили еще одну важную особенность иностранных инвесторов в сельском хозяйстве Приморского края: за долгие годы работы на дальневосточной земле никто из них не предпринимал попыток использовать современные эффективные технологии производства в сельском хозяйстве. Расчет на то, что иностранные инвесторы познакомят нас с эффективным способом производства, не оправдался. Ведь кроме денежных инвестиций должны быть технологические, управленческие. Почему иностранные компании не развиваются на российской территории?
Наблюдатели готовы это объяснить тем, что у корейцев и японцев просто нет опыта работы на огромном распаханном поле. Их растениеводство - это, условно говоря, огород в 10 соток у многих тысяч фермеров, не требующий не только широкозахватной техники, но и вообще серьезного технического оснащения, такого, какое необходимо для производства в России.
В итоге опыт сотрудничества с иностранными инвесторами из АТР показал, что только российские инвесторы в Приморье проявляют заинтересованность в современных технологиях, рассчитанных как на экономическую эффективность, так и на бережное отношение к природным ресурсам российской территории.
Елена АБАШЕВА. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2014 год.
МНЕНИЕ
Владимир РУБАХИН, председатель Совета директоров ЗАО «Агротек Холдинг», Камчатский край: Необходима локальная программа развития АПК Дальнего Востока
- Мне кажется, что сейчас не очень удобное время для инвестиций. В этом смысле 2014 год едва ли будет отмечен всплеском активности. По крайней мере, сейчас таких сигналов не особенно много. А если и есть, то только в регионах с профицитным бюджетом, таких, например, как Сахалинская область.
Главным для инвестора является срок окупаемости инвестиций. Как правило, не в интересах инвестора финансировать проекты свыше 7 лет по сроку окупаемости, следовательно, задача любой отраслевой программы - создать такие условия, чтобы проекты в этой отрасли окупались в положенные 5-7 лет, тогда инвестор сможет привлечь не только свои средства, но и банковские ресурсы, а значит, в конечном счете реализовать задуманное. Следует учитывать, что при выборе инвестиционной ниши инвестор ориентируется на импортозамещение по внутреннему рынку либо на возможности экспорта продукции с использованием преимуществ региона в части себестоимости экспортируемого продукта.
Когда-то в фокусе внимания были агрохолдинги. Они откликнулись на инициативу модернизировать животноводческие комплексы. И там схема финансирования была рассчитана на то, что именно агрохолдинг, у которого уже есть устойчивый бизнес, входит в проект. Многие компании, в том числе и наша, тоже сделали большие инвестиции, привлекли деньги, пользуясь деловой репутацией, сложившейся на тот момент. Нам удалось что-то сделать. А сейчас, например, Минфин РФ по прошлому году не выполнил обязательства по компенсации процентной ставки, что привело к мгновенной потере ликвидности у многих кредитующихся по данной программе сельскохозяйственных компаний. Некоторые из них обанкротились.
Я думаю, что государство до сих пор не осмыслило роли и места агропромышленного комплекса в экономике РФ. Исходя из данной ситуации, агроинвестор не может понять, либо это попытка охладить ситуацию в агропроме, либо, боюсь предположить, это попытка создать технический кризис ликвидности в конкретной области и отбить охоту инвестировать на долгие годы у профильных агрохолдингов. Но вот сегодня, как ни странно это звучит, возможность получать программные субсидии из федерального бюджета напрямую зависит от уровня взаимодействия региональных администраций и федеральных структур, при этом бизнес часто становится заложником данных ситуаций. Мы видим, что в отдельных регионах все обязательства выполняются, а другие испытывают дефицит денежных средств по федеральным программам. В связи с такой неопределенной ситуацией с господдержкой инвестиции в агропромышленный комплекс в этом году будут сокращаться, в следующем тоже. В связи с тем, что без государственной поддержки инвестиции в агробизнес уходят за разумные сроки окупаемости, на срок 10 - 15 лет, а некоторые проекты вовсе не окупаются. Риски эти очень большие, несмотря на то что потенциал высокий и у животноводства, и вообще у сельского хозяйства России. В Центральной России все уже давно освоено, в вот за Уралом полно брошенной земли. Нужно готовить программы, которые убедили бы инвестора в том, что все серьезно, что будет финансирование и земельные ресурсы будут вовремя выделяться.
Одна из проблем Дальнего Востока - это то, что мы не имеем своей локальной программы развития региона, заточенной под конкретные условия хозяйствования. Сейчас нужно брать и писать ее. Необходимо увидеть Дальний Восток как единый комплекс. Для центральной полосы России все более-менее понятно: и рынок есть, и связи устойчивые, и земля паханая. Здесь же зачастую вообще сплошные залежи. Не по-государственному бросать их. Нужно возродить землю, и понятно, что делать это будет бизнес, при соблюдении всех вышеперечисленных условий.
А самое главное - это желание государства развивать сельское хозяйство на Дальнем Востоке!
МНЕНИЕ
Станислав ЕРМОЛЕНКО, президент Инвестиционной группы «МИГ»: Нужно грамотно распорядиться господдержкой
- Агропродовольственная отрасль может быть если не локомотивом развития Дальнего Востока, то одной из основных отраслей в экономике региона. Сейчас принято решение о том, чтобы организовывать здесь территории опережающего развития и сконцентрироваться на отраслях, которые имеют экспортный потенциал. У Минвостокразвития есть понимание того, что агропром может стать такой отраслью.
Что для этого нужно сделать?
Во-первых, выделить развитие АПК Дальнего Востока в отдельную программу или в отдельный проект и обеспечить его конкретными деньгами. Необходимо предусмотреть, чтобы все дальневосточные проекты субсидировались в полном объеме в рамках господдержки АПК.
Во-вторых, облегчить кардинальным образом доступ к финансированию со стороны банков, в первую очередь банков с государственным участием. И конкретными цифрами определить размер инвестиционного портфеля, который должен со стороны этих банков пойти на развитие АПК.
Сейчас есть сложности, связанные с тем, что нет особого подхода к региону со стороны правительства. Дальний Восток не рассматривается отдельно от других территорий страны. И дальневосточный рынок в некотором смысле смешивается некорректно с ситуацией по всей Российской Федерации. Но в стране в некоторых областях животноводство достаточно развито, а у нас собственное производство в пределах 20% от потребности. Поэтому на Дальнем Востоке производство надо развивать. А для этого кроме господдержки бизнесу нужно получить доступ к длинным кредитным ресурсам.
Почему это надо сделать?
Если мы хотим, чтобы АПК, Приморского края в частности, сделал качественный скачок и в ближайшие несколько лет, а не десятилетий, все-таки были освоены те 350-400 тыс. га, которые еще не обрабатываются, то мы должны понимать, сколько нужно инвестиций только для того, чтобы их ввести в оборот.
По нашим подсчетам, не считая стоимости земли или арендной платы, для того, чтобы ввести в оборот один гектар земли, нужно затратить порядка 10-12 тыс. руб. на поднятие залежей, вложить порядка $1 млн на каждую тысячу гектаров на приобретение основной техники и оборудования, построить под эти площади новые элеваторные комплексы по подготовке, очистке, сушке и хранению зерна. Это еще на условную тонну порядка $300, на гектар это получается от $200 до $500. Кроме того, есть еще затраты по неосновным статьям.
Итого для того, чтобы ввести в оборот земли, которые не участвовали в производстве 10-15 лет, нам необходимо потратить на каждую тысячу гектаров порядка $2 млн. И это только в основные средства. Я не беру в расчет оборотный капитал (семена, гербициды, топливо и т.д.), составляющий порядка $700 на гектар, которые к осени должны возвращаться.
Если у нас появляется инвестор, который хочет с нуля начать заниматься растениеводством или развивать, увеличивать собственные посевные, он должен изыскать средства в размере от $2,5 тыс. до $3 тыс. на каждый гектар для того, чтобы вводить новые площади в оборот. Это только растениеводство. А, как известно, для того, чтобы АПК развивался, нужно с растениеводства начинать. Нужно начинать с земли. Земля - основа. Не может животноводство развиваться без растениеводства. А если заниматься землей, то нужно быть готовым к тому, что Приморскому краю только прямых инвестиций, только на будущие неосвоенные земли нужно около $1 млрд, по нашим оценкам. Если мы хотим эти 350 тыс. га, не обрабатываемых в Приморском крае, освоить в ближайшие 3-4 года, то каждый год нам нужно порядка 7-8 млрд. общих инвестиций только в растениеводство вливать. Это минимум.
Где бизнес, готовый инвестировать 1 млрд в развитие растениеводческой отрасли Приморского края?
Для того, чтобы он появился, нужно создать условия, осуществлять целенаправленную господдержку. Она существует, ее надо распределять грамотно, чтобы получить желаемый эффект.
Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2014 год.
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