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18 Мая 2013, 14:20 | Тема номера

Павел Грачев, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона: Концессия откроет новые возможности

- Одним из приоритетных направлений деятельности Фонда является поддержка инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, которые являются основой для развития промышленности.

Фонд рассматривает возможность участия в проектах строительства линий электропередачи и железнодорожных веток до крупных месторождений - Таежного ГОКа, Инаглинского угольного месторождения в Якутии, Озерного ГОКа в Бурятии, Удокана в Забайкалье, Гаринского ГОКа и Огоджинского каменноугольного месторождения в Приамурье. Перспективным представляется проект строительства железнодорожного мостового перехода через Амур в районе села Нижнеленинское, на границе с Китаем (г. Тунцзян). Мост станет важным элементом логистического коридора, вокруг которого в будущем могут возникнуть новые производства. Появится дополнительный системный стимул для развития всех добывающих активов на территории Дальнего Востока. Реализация этого проекта позволит разгрузить БАМ, Транссиб, а также пограничные переходы в Забайкальске и Гродеково.

Сейчас на разных стадиях рассмотрения в Фонде находится 13 крупных инфраструктурных проектов.

В качестве базовой формулы их реализации мы изначально рассматривали концессию: с привлечением внебюджетного финансирования на этапе строительства и софинансированием со стороны государства на стадии эксплуатации инфраструктурных объектов. Это позволило бы не только обеспечить окупаемость инвестиций, но и оптимизировать затраты, снизить девелоперские риски на стадии строительства, единовременно запустить максимальное количество проектов. При этом периодические долгосрочные платежи из бюджета, обеспечивающие возврат инвестиций, по возможности должны не замещать, а дополнять платежи от будущих пользователей.

Кроме того, планы создания инфраструктуры для промышленности могут быть реализованы в рамках альтернативного механизма - инвестиционных соглашений. Инвестор финансирует капитальные затраты на строительство, а затем окупает их через инвестиционную надбавку в тарифах за пользование объектами инфраструктуры (текущие тарифы окупаемость не обеспечивают).

Инвестнадбавка может финансироваться за счет промышленных потребителей. Но, конечно, не каждое промышленное предприятие выдержит дополнительную нагрузку. В этом случае потребуется софинансирование со стороны профильной монополии (ФСК, РЖД и пр.) либо из федерального или регионального бюджета. Следовательно, и в таких проектах неизбежно возникают элементы концессии: частная и публичная стороны.

Мы уверены, что концессия - это правильный механизм реализации инфраструктурных проектов в долгосрочной перспективе. Однако его эффективность зависит от готовности государства вступать в долгосрочные финансовые взаимоотношения с частными инвесторами. Чтобы создать такие условия, необходимо внести изменения в концессионное и бюджетное законодательство, в законопроект «Об основах государственно-частного партнерства в РФ», который рассматривает Госдума. В существующем правовом поле привлечь долгосрочные внешние инвестиции в концессионные проекты крайне затруднительно.

Чтобы стимулировать реализацию инфраструктурных проектов - как при участии Фонда, так и других институтов развития, - необходимо регламентировать порядок введения долгосрочных тарифов (включая инвестиционную надбавку), определить критерии распределения бремени финансирования инвестнадбавки между бенефициарами объекта инфраструктуры (потребителем, государством, госмонополией). Долгосрочные и понятные правила игры являются одним из важных условий привлечения масштабных инвестиций в энергетику, железнодорожный транспорт, а также другие инфраструктурные отрасли макрорегиона. Государственная поддержка инфраструктурных проектов особенно актуальна на Дальнем Востоке - с его огромными расстояниями и ограниченным количеством потребителей, огромными диспропорциями между капиталовложениями и коммерческой выручкой, которую можно ожидать от использования инфраструктуры.

"Дальневосточный капитал", N 5.

Теги: территория роста 


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