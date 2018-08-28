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18 Июня 2013, 15:40 | Тема номера

Группа компаний Liebherr вернулась с международной выставки Bauma 2013

21-го апреля в Мюнхене завершилась юбилейная 30‑ая международная выставка строительной техники Bauma 2013, собравшая в период с 15‑го по 21-ое апреля рекордные 530 000 посетителей, прибывших из более 200 стран.

Для Liebherr выставка Bauma является «домашней» и потому играет особенно большое значение в жизни группы компаний. В этой связи большое внимание было уделено созданию большого выставочного стенда Liebherr, способного отразить всю широту производственной программы концерна. Строительство стенда началось за полгода до начала выставки. В результате на общей площади 14 000 м2 посетители смогли ознакомиться со всем разнообразием строительной и горнодобывающей техники Liebherr. Экспозиция предлагала вниманию гостей множество новых разработок и инноваций. Экспонаты были разделены на 20 отраслевых групп, среди которых были представлены башенные, мобильные и гусеничные краны, колесные и гусеничные экскаваторы, горнодобывающее оборудование, бульдозеры и гусеничные погрузчики, перевалочные машины, фундаментостроительная техника и бетоносмесительное оборудование, а также компоненты гидравлики и электроники, системы впрыска топлива, редукторы и лебедки собственного производства Liebherr. В общей сложности вниманию посетителей были предложены более 70 экспонатов.

Буквально приковали к себе внимание гостей выставки два гиганта - горный экскаватор R 9400 и карьерный самосвал T 264. Обе машины являются новыми разработками департамента горнодобывающего оборудования Liebherr. Горный экскаватор R 9400 в зависимости от комплектации имеет рабочий вес от 245 000 до 353 000 кг и оборудован силовой установкой мощностью 1 250 кВт / 1 675 л. с. Представленный на выставке экспонат был оснащен ковшом прямой лопаты объемом 22 м3. В свою очередь, карьерный самосвал Т 264 имеет грузоподъемность 218 т и развивает максимальную скорость 64 км/ч. Этот экспонат из программы горнодобывающего оборудования Liebherr стал настоящим аттракционом.

Среди не менее впечатляющих экспонатов Liebherr на Bauma 2013 числится новая универсальная перевалочная машина LH 50 M, призванная сменить модель A 934 C HD. Модель LH 50 М оборудована дизельным двигателем Liebherr мощностью 140 кВт / 190 л. с. В серийной комплектации модель LH 50 M оснащена энергосберегающей системой в виде третьего цилиндра подъема стрелы. Этот дополнительный цилиндр заполнен газообразным азотом и монтируется между двумя основными гидравлическими цилиндрами подъема стрелы. Принцип системы энергосбережения основан на накоплении в цилиндре энергии, образующейся за счет компрессии азота при опускании рабочего оборудования. При подъеме стрелы эта энергия высвобождается. Таким образом, энергосберегающий цилиндр обеспечивает LH 50 M дополнительной мощностью до 80 кВт.

Другой инновацией в сфере энергосберегающих гибридных технологий стал гусеничный кран HS 8300 HD, предназначенный для тяжелых режимов работы. Модель HS 8300 HD приспособлена для выполнения различных задач в режиме драглайна, грейферном режиме или для перевалки грузов, а также для выполнения фундаментостроительных работ. HS 8300 HD оснащена системой Pactronic®, представляющей собой инновационный гибридный привод на базе гидросистемы машины. Благодаря аккумуляции и последующей реактивации избыточной гидравлической энергии удается повысить производительность по перевалке и в значительной степени понизить расход топлива. С данным приводом используются лебедки с силой натяжения каната 50 тонн и функцией свободного падения.

В области специального фундаментостроительного оборудования группа компаний Liebherr представила новую модель - буровую установку LB 44, предназначенную для бурения скважин диаметром до 3 м и глубиной до 92 м. К вариантам применения LB 44 относятся бурение штангой Келли, бесконечное бурение посредством двухроторного бурового привода, бурение бесконечным шнеком, а также бурение с полным вытеснением грунта. Канатная система вертикальной подачи инструмента с усилием около 56 тонн делает возможным использование всей длины мачты.

Также на Bauma 2013 был представлен новый 3-осный мобильный кран LTM 1060-3.1, оборудованный телескопической стрелой 48 м - одной из самых длинных в классе 3-осных автокранов. Совокупный вес машины составляет 36 т и включает осевую нагрузку 12 тонн, противовес 5,5 тонны, шины 16.00 R 25, тормоз на вихревых токах, привод 6x6 и крюковую обойму. Длина шасси мобильного крана составляет 9,4 м, а ширина даже при использовании шин 445/95 R 25 (16.00 R 25) не превышает 2,55 м. Радиус поворота крана не превышает 7,6 м, а радиус противовеса составляет 3,5 м. Гидравлически выводимые балки обеспечивают ширину опорной базы до 6,3 м. Телескопическая стрела крана состоит из шести секций. С откидным удлинителем стрелы от 9,5 м до 16 м новый 60-тонный кран обеспечивает высоту подъема до 63 м и вылет до 48 м.

Над всем стендом Liebherr возвышался башенный кран 1000 EC-H 40 Litronic - новый флагман в модельном ряду башенных кранов Liebherr EC‑H. Кран предлагается в четырех различных исполнениях. Версии крана 20 тонн и 25 тонн отличаются очень высокой грузоподъемностью на конце стрелы. Версия повышенной грузоподъемности, которая была представлена на Bauma 2013, позволяет крану 1000 EC-H осуществлять работу с грузами от 40 тонн до 50 т. Благодаря своей высокой адаптивности, новый кран с оголовком может использоваться в ходе возведения плотин, электростанций, промышленных сооружений и мостов, а также на судостроительных верфях. При проектировании крана основной акцент делался на оптимизацию верхней части крана и адаптацию к башенной системе 1000 HC. Моноблочная конструкция башенной системы позволяет осуществлять быстрый и простой монтаж. Важным преимуществом крана 1000 EC-H являются практичная транспортировка и простой монтаж. В частности, перед транспортировкой секции стрелы могут быть вложены в секции башенной системы 1000 HC. Консоль противовеса, в свою очередь, может быть разобрана на составляющие для дополнительного облегчения транспортировки. Поворотная платформа, шкаф управления и кабина могут быть установлены на башню за один подъем, а технология упрощенного монтажа Connect and Work обеспечивает быстрое приведение крана в рабочее положение.

В ходе выставки особенное внимание было уделено новому производственному направлению - бетононасосам Liebherr, выставлявшимся на отдельной площадке. Это было связано с тем, что осенью 2012 года группа компаний Liebherr приобрела предприятие по производству бетононасосов Waitzinger, расположенное в г. Ной-Ульм, Германия. Начиная с января 2013 года, предприятие переименовано в Liebherr-Betonpumpen GmbH. Таким образом, группа компаний Liebherr дополнила свою производственную программу бетоносмесительной техники, став поставщиком комплексных решений для производства, транспортировки и укладки бетона. На выставке Bauma 2013 завод Liebherr-Betonpumpen GmbH представил экспонаты из своей производственной программы автобетононасосов, прицепных бетононасосов и насосных установок для автобетоносмесителей.

Отдельно следует отметить, что в ходе Bauma 2013 силами Liebherr была организована специальная демонстрационная площадка на одном из карьеров в непосредственной близости от выставочного комплекса. На данной площадке гости получили возможность не только посмотреть на такую землеройную технику Liebherr, как погрузчики и экскаваторы, но также и сесть на место машиниста и «вживую» испытать многие из тех машин, которые в ближайшее время будут поставляться в Россию. В общей сложности на стенде Liebherr побывало более 1 000 гостей из России.

"Дальневосточный капитал", N6, июнь

 

Теги: золотодобыча  строительная техника  liebherr 


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