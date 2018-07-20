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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 27 Июля, 05:52 |
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Евгений ТИТОВ, председатель Дальневосточного банка ОАО "Сбербанк России": Экспортно-импортный круговорот великолепных возможностей упускать нельзя
Хорошая новость заключается в том, что географически мы неотъемлемая часть Азиатско-Тихоокеанского региона - экономического мотора всего мира. У нас под боком бурно развивающийся рынок в полтора миллиарда человек, а это экспортно-импортный круговорот великолепных возможностей, которые нельзя упускать, если мы хотим устойчивого развития территории. Поэтому ключевой для всех дальневосточников вопрос я бы сформулировал так: в каком качестве мы сможем быстро и с максимальной выгодой для себя интегрироваться в экономическое пространство стран АТР?
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока предложило кластерную экспортоориентированную стратегию - создание территорий опережающего развития (ТОРы) и рост доли экспорта с повышенной добавленной стоимостью. Мы хотим выиграть борьбу за прямые иностранные инвестиции, чтобы экспортировать не только сырье, но и продукты его глубокой переработки.
Я согласен с этой стратегией и убежден, что не только Минэкономразвития, но и другие институты региона, в том числе финансовые, должны работать на эту цель. Дальневосточный Сбербанк имеет уникальную компетенцию - высококачественный андеррайтинг инвестиционных проектов. То есть мы не только источник финансирования, но и профессиональная экспертиза. Еще одна наша функция - создание единого информационного пространства для обмена лучшими практиками взаимодействия между банком, бизнесом и органами власти. В прошлом году мы провели три международные бизнес-конференции в Хабаровске, Владивостоке и Биробиджане и учредили клуб бизнес-лидеров для прямого диалога с нашими крупнейшими корпоративными клиентами - такие встречи уже состоялись во всех регионах ДФО. Их ценность в том, что мы откровенно говорим о плохих и хороших вещах, объясняем свои действия и получаем своевременную обратную связь. Это позволяет всем быть на одной волне и вместе искать возможности для роста.
Журнал «Дальневосточный капитал» также является важным инструментом формирования общей информационной среды для бизнес-сообщества от Анадыря до Владивостока. Это востребованная площадка для делового общения, честная хроника экономической, общественной, культурной жизни региона, которая помогает в том числе и инвестору составить объективное представление о Дальнем Востоке, его потенциале и перспективах. Я поздравляю редакционный коллектив журнала с 15-летием и желаю изданию новых актуальных публикаций и заинтересованных читателей.
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