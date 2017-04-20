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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальний Восток наращивает туристические потоки
По статистике въездного туризма, Приморский край в 2016 году продолжил выступать лидером туристической отрасли Дальнего Востока. «Регион аккумулирует более 70% от общего объема въездного и внутреннего туристских потоков, а по направлению приема гостей из КНР и Республики Корея мы прочно занимаем лидирующие позиции в России, да и динамика прироста въездных туристских потоков значительно выше общероссийской», - отметил директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ.
По данным Ростуризма, за Приморьем с существенным отставанием следуют Амурская область, Сахалинская область и Хабаровский край. Четверка лидеров внутреннего туризма представлена Приморским краем, Хабаровским краем, Амурской областью и Камчатским краем.
Досье «Дальневотосчного капитала»: По данным субъектов ДФО, турпоток в 2015 году составил 2,7 млн человек, из них 600 тыс. - туристы из зарубежных стран. Прирост турпотока в 2015 году по отношению к 2014 году составил более 10%. В 2016 году суммарный турпоток составил более 4,5 млн человек, что означает прирост более чем на 50%.
Иностранные ориентиры
Одним из главных ориентиров туристической отрасли Дальнего Востока является развитие въездного туризма. Смягчение визового режима будет способствовать росту интереса к Дальнему Востоку иностраных туристов. По словам главы Ростуризма Олега САФОНОВА, мировая практика показывает: любое упрощение визовых формальностей обеспечивает увеличение числа иностранных туристов на конкретном направлении на 20-30%.
Благодаря территориальной близости, а также исторически сложившимся экономическим и дружественным отношениям, ведущими партнерами в сфере туризма для Дальнего Востока традиционно остаются КНР, Япония и Республика Корея. В Хабаровском крае доля указанных стран составляет 55,7% в общем объеме международного туристского потока. В 2016 году регион с туристическими целями посетили 23,2 тыс. граждан КНР (к уровню 2015 года - 124,1%), 8,3 тыс. граждан Республики Корея (138,3%), 3,4 тыс. граждан Японии (64,2%).
Въездной поток иностранных граждан в 2016 году в Приморский край, по данным Пограничного управления ФСБ, по всем целям визита составил 570 тыс. человек (прирост посещений с туристическими целями - 32%), из них 420 тыс. человек, что на 91 тыс. больше, чем в 2015 году, - граждане Китая. Второе место занимает Республика Корея - 46,6 тыс. человек (+65,5%). Тройку лидеров по объему въездного туристского потока в Приморье замыкает Япония, поток граждан которой является стабильно высоким.
- Динамика туристских потоков из Китая благоприятно повлияла на развитие транспортного сообщения между двумя странами. Так, в прошлом году на 30% увеличилось количество чартерных и регулярных рейсов, связывающих Приморский край и КНР. Это стало возможным благодаря гибкости и предпринимательской смелости приморских туристических операторов, взявших на себя финансовые риски по открытию чартерных линий, - рассказал Константин Шестаков.
По его словам, отдельно стоит отметить динамику роста туристских потоков из Австралии - 2030 человек (рост в 2,5 раза), Германии - 1147 человек (рост в 5 раз). «Эта тенденция ярко иллюстрирует верную политику по продвижению туристического потенциала региона, а также растущий интерес на нетрадиционных для нас туристических рынках», - считает глава департамента туризма Приморского края.
Амypcкaя oблacть также входит в число лидеров среди субъектов России по приему китайских туристов (их доля в международном турпотоке достигает 98%). По предварительным данным министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства региона, в 2016 годy oблacть пoceтили 79,9 тыc. китaйcкиx тypиcтoв (pocт к ypoвню 2015 гoдa cocтaвил 14%).
Вновь наблюдается рост потока иностранных туристов в Камчатском крае. В 2016 году удельный вес гостей из-за рубежа в общем объеме обслуженных туристов составил 8,37%, в 2015 году - 7,67%, в 2014 году - 8,34%. Наибольший интерес к Камчатке проявляют туристы из Японии, Китая, США и Германии. Значительное число туристов прибывает из Республики Корея, а также из Франции, Швейцарии, Италии, Великобритании, Австралии.
Растет въездной поток и в Сахалинской области: островной регион в 2016 году посетило 50,9 тыс. иностранцев. В этом регионе ориентируются на другого азиатского соседа - Японию. Эксперты отрасли связывают рост этого показателя с развитием круизного туризма: во многом он обусловлен наличием паромной линии между Японией и Сахалином Вакканай - Корсаков и 72-часовым безвизовым режимом для граждан Японии, прибывших в Россию на пароме. Также в 2016 году в порт Корсаков зашли два малогабаритных круизных лайнера «Асука-2» и « Ниппон Мару» с 935 японскими туристами на борту, которые были обслужены местными туристическими компаниями.
АТР выступает ключевым рынком туристической отрасли и для других регионов Дальнего Востока. Например, в Якутии и Магаданской области разрабатываются концепции, направленные на развитие въездного сегмента и привлечение иностранных потоков. По оценкам экспертов, китайских туристов может привлечь совместный региональный продукт этих регионов - автопробег Харбин - Якутск - Магадан протяженностью около трех тысяч километров.
В этом году Владивосток примет 14 круизных лайнеров.
Синергия туризма
Развитие туристической отрасли дает дополнительные возможности для удаленных и труднодоступных районов Дальнего Востока. Это создание рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, улучшение условий жизни населения.
Валентина НЕРЕТИНА, начальник отдела управления по туризму министерства культуры Хабаровского края, подчеркнула, что туристическая деятельность имеет межотраслевой характер. «Допустим, мы принимаем группу китайских туристов, и для этого необходимо заказать транспорт, гостиницу или иное средство размещения, организовать питание, пригласить экскурсовода и устроить посещение не только объектов показа, но и магазинов, где они смогут приобрести сувениры или товары народного потребления. Очевидно, что туристическая деятельность положительно влияет на такие важные социально-экономические показатели региона, как занятость и доходы населения, оборот товаров и услуг, а также уплата налогов в местный и краевой бюджеты. Именно поэтому туризм становится перспективной отраслью, которая, как локомотив, цепляет за собой многие другие сферы экономики», - считает Неретина.
Подтверждает такую оценку и Ростуризм. По данным агентства, экономический эффект от развития туризма очевиден: одно рабочее место в сфере туризма создает до 5 рабочих мест в смежных отраслях. Всемирная туристская организация приводит данные о том, что туризм дает толчок к развитию 53 отраслей народного хозяйства, что обеспечивает почти мгновенный синергетический эффект. В этой связи инвестирование в туристическую отрасль является весьма перспективным.
Для поддержки инвесторов в сфере туризма в России работает Федеральная целевая программа «Развитие въездного и внутреннего туризма в России до 2018 года». Несмотря на то, что в текущем году, согласно принятому трехлетнему федеральному бюджету, финансирование по этой программе будет сокращено, в данный момент разрабатывается новая концепция программы, в рамках которой будут предложены и другие меры стимулирования отрасли внутреннего и въездного туризма. Ее реализация начнется в 2019 году. В числе мер поддержки - частичное возмещение затрат на оплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов по созданию туристических кластеров. В планах также субсидировать часть авансового платежа по договорам лизинга пассажирских судов российского производства, используемых в туристических целях для морских и речных круизов, а также возмещение части затрат туроператорам, обеспечивающим турпоток на приоритетных туристских маршрутах по России, особенно в сезон пониженного спроса.
Страницы ГУЛАГА. Магаданская область.
Перспективный вектор экотуризма
Дальний Восток имеет все шансы стать Меккой экологического туризма. Сегодня в регионах ДФО отмечают высокий интерес к этому виду отдыха, особенно со стороны граждан стран АТР, которые готовы посещать самые отдаленные уголки, чтобы насладиться цветением эндемиков или красотами уникальных природных объектов. Экологический туризм является одним из перспективных и быстроразвивающихся секторов индустрии путешествий. По оценкам экспертов, на долю экотуризма приходится уже более 10-20% прибыли всего туристического рынка.
Поскольку основными площадками для экологических маршрутов выступают особо охраняемые природные территории, при их организации необходимо учитывать предельно допустимые нагрузки на природу и разрабатывать меры минимизации негативного воздействия на экосистемы. По словам экспертов, это является новой управленческой задачей.
Примером успешного решения этой задачи может стать организация Дня вулкана на Камчатке. Это массовый праздник, ежегодно организуемый на территории двух вулканов. «В первые годы проведения праздника в районе Авачинского перевала собиралось огромное количество туристов, которые мешали друг другу, так как территория лагеря ограничена, - поделился Геворк ШХИЯН, руководитель Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края. - Гости праздника наносили серьезный вред природе: здесь произрастает свыше 20 видов растений-эндемиков, и у нас существуют специальные тропы, по которым с ранней весны и до поздней осени путешествуют люди, желающие полюбоваться цветением этих уникальных растений. Мы разделили потоки между двумя площадками: Козельским и Авачинским вулканами. На каждой из них туристам предлагают свою программу».
Событие в основе
День вулкана можно привести и в качестве удачного событийного повода. «Развитие событийного туризма - это мировой тренд, - утверждает Шхиян. - У многих территорий есть уникальные праздники и фестивали. И на Камчатке, где сконцентрировано большое количество действующих и потухших вулканов, каждый из которых интересен сам по себе, давно уже созревал бренд Дня вулкана».
Еще одним событием туристической жизни Камчатского края давно стала «Берингия» - экстремальная гонка на собачьих упряжках, которая не только сохраняет традиции малых народов полуострова и становится своеобразным памятником эры собачьего транспорта, но и является главным туристическим магнитом зимнего сезона. Посмотреть на соревнования собираются не только россияне из ближайших регионов, но и гости из Центральной России, а также иностранцы.
Ключевыми событиями вокруг которых формируются туристические «магниты», выступают деловые мероприятия. Конгрессно-выставочные события, а также Восточный экономический форум дают взрывной рост туристическому спросу в Приморском крае. Наряду с деловыми событиями - культурные мероприятия, среди которых международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого», неделя моды Pacific Style Week, международный фестиваль телевизионных фильмов и программ «Человек и море», а также музыкальный фестиваль V-Rox и другие.
В Якутии под событийный туризм «затачивают» несколько мероприятий. Наиболее крупные - это международные спортивные игры «Дети Азии», «Бриллиантовая неделя», Ысыах и фестиваль «Зима начинается с Якутии». В данный момент наиболее посещаемым остается Ысыах - якутский Новый год, ежегодно собирающий в столице республики более 150 тысяч человек.
Развивают событийный туризм и другие регионы Дальнего Востока, но похвастаться широким пулом популярных мероприятий пока не могут. Так, яркой звездой событийного календаря Сахалинской области выступает международный кинофестиваль «Край света», Хабаровского края - гастрономический фестиваль-конкурс «Кухня без границ», в Магаданской области - «Золотой фестиваль «Старательский фарт». Последний получил специальный приз на Russian Оpen Event Expo: жюри отметило «Золотой фестиваль» в номинации «Инновационный событийный проект».
Туризм тормозят неразвитые турпродукты и инфраструктура
В настоящий момент для более динамичного развития туристической отрасли ДФО необходимо решить несколько важных проблем. Эксперты уверены, что ключевыми должны стать снижение стоимости регулярных перелетов, развитие погранпереходов и инфраструктуры. Для развития отрасли также требуются расширение предложения на рынке и привлечение новых туристических потоков за счет более активного продвижения.
Доля туризма в валовом региональном продукте субъектов ДФО составляет всего 1-2%. Аляска, имеющая сходные с Дальним Востоком природные условия, с территорией 1,7 млн кв. км, многие из которых по-настоящему не освоены, задействует в туристической сфере каждого восьмого жителя штата и выступает крупнейшим туристическим магнитом для путешественников со всего мира. Почему же ДФО не может повторить эту историю успеха?
Как считают в Агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края, на пути новых, высокодоходных видов регионального туристическо-рекреационного бизнеса на Дальнем Востоке стоит ряд принципиальных проблем, требующих безотлагательного решения. Во-первых, это удаленное положение, ограниченная транспортная доступность и отсутствие четко выраженной политики федерального центра. Во-вторых, неблагоприятная демографическая ситуация и дефицит квалифицированных кадров. В-третьих, неразвитая инфраструктура с низким уровнем комфорта и качества городской среды.
Соглашается с этим и Валентина Неретина, начальник отдела управления по туризму министерства культуры Хабаровского края. «Наша отдаленность и высокие тарифы на энергоносители обуславливают несовершенство туристической инфраструктуры. Особенно негативно на отрасли сказывается отсутствие развитых транспортных узлов», - отмечает она.
Как отмечает Егор БОРИСОВ, глава Республики Саха (Якутия), еще одним сдерживающим фактором для развития туристической отрасли выступают стоимость и дальность авиаперелетов. Соглашается с этим Кирилл ПОТАПЕНКО, генеральный директор некоммерческой организации «Тихоокеанский туристический союз». «В текущих условиях на Дальнем Востоке невозможно создать туристический продукт наподобие «Восточного кольца России»: перспектив у него не будет. Связано это не только с отсутствием логистических возможностей, но и с дороговизной, а также неадекватной продолжительностью путешествия по связываемым регионам», - уверен директор некоммерческой организации.
Стратегия по развития туризма на территории России предусматривает снижение стоимости туров на Дальнем Востоке за счет уменьшения в ее структуре транспортной составляющей, в том числе благодаря развитию чартерных авиа- и железнодорожных перевозок. Алексей ЧЕКУНКОВ, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока, отмечает, что необходимо ввести полноценный режим «открытого неба» во всех международных аэропортах Дальнего Востока и привлечь эффективных перевозчиков для расширения сети маршрутов в ближайшие региональные центры в Азии (Харбин, Шэньян, Осака, Пусан). «Уровень конкуренции и количество внутренних маршрутов могут быть повышены за счет господдержки, гарантирующей минимальную возвратность операторам региональной авиации», - уверен директор Фонда. Впрочем, в данный момент ситуация с тарифами (особенно в высокий сезон), а также количество внутренних маршрутов остаются на неудовлетворительном уровне.
Не быстро, но транспортная проблема в регионе решается. Так, сегодня идут строительство и модернизация сразу трех международных аэропортов - Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Хабаровска.
Помимо воздушных ворот Дальнего Востока особое внимание требуют и морские вокзалы. При должном развитии этой инфраструктуры круизный туризм мог бы вносить куда больший вклад в региональную экономику регионов ДФО. Именно поэтому власти трех крупнейших морских регионов Дальнего Востока - Приморья, Сахалина и Камчатки - разрабатывают проекты по модернизации причалов и строительству современных морских вокзалов, для того, чтобы расширить возможности приема круизных лайнеров.
Так, концепция развития порта Корсаков Сахалинской области предусматривает удлинение причала на 300 метров и дноуглубительные работы, которые позволят круизным лайнерам океанского класса швартоваться с удобством. На новом причале появится и международный терминал, отвечающий объему пассажиропотока. Власти региона рассчитывают, что уже в 2018 году до 160 000 туристов ежегодно смогут смотреть на красоты Сахалина не с палубы лайнера, а прогуливаясь по территории острова.
В главном порту Камчатского края завершено строительство нового морвокзала, рассчитанного на одновременное обслуживание 100 человек. В полноценную эксплуатацию его запустят в комплексе со 100-метровым причалом, реконструкцию которого подрядчик планирует завершить к 31 мая. Модернизация даст возможность лайнерам швартоваться возле 240-метровой стенки, что соответствует стандартному размеру такого судна.
Владивосток тоже включается в работу по модернизации причалов. «Круизный туризм является для нас стратегически важным направлением. В текущем году иностранные круизные лайнеры посетят Владивотоск 14 раз, и по сравнению с итогами прошлого года их количество увеличится вдвое. Это рекордные цифры за всю историю развития данного вида туризма в регионе. А после проведения дноуглубительных работ морской пассажирский терминал сможет принимать суда с осадкой до 9 метров, что расширит наши возможности», - отметил директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.
Отсутствие предложения
Помимо инфраструктурной составляющей тормозит продвижение Дальнего Востока на внутренних и внешних туристических рынках и отсутствие привлекательных по стоимости предложений. «Ключевой проблемой является отсутствие сформированных комплексных турпродуктов, удешевляющих стоимость набора услуг, которые путешественники сегодня вынуждены покупать у разных игроков рынка, - уверен Кирилл Потапенко. - Например, тур выходного дня для жителя Хабаровска во Владивосток должен включать недорогой перелет, трансфер и проживание в гостинице, набор активности культурно-развлекательного характера. И это должно быть упаковано в единый продукт, который будет доступен по цене и с точки зрения затрат более привлекательный, чем самостоятельная покупка авиабилета, оплата гостиницы по стандартному тарифу и прочее. Только тогда такой продукт станет востребованным и более-менее массовым. Такая практика уже несколько лет работает в Москве, Казани. У нас же пока этого нет».
Валентина Неретина заметила, что на региональном уровне решения проблемы с дороговизной внутренних туристических продуктов явно недостаточно. «Почему в советское время направление внутреннего туризма активно развивалось? Потому что до 70% стоимости путевок оплачивались предприятиями, профсоюзными организациями. Сегодня наконец-то рассматриваются несколько законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Поправки позволят работникам получать оплату туристических поездок от работодателя в размере до 50 тыс. рублей в год на одного члена семьи. А туристы, путешествующие за свой счет, по итогам года смогут рассчитывать на налоговый вычет. Это сразу даст толчок развитию внутреннего туризма в регионе и в России в целом», - уверена начальник отдела управления по туризму министерства культуры Хабаровского края.
Также все эксперты туристической сферы отмечают, что Дальнему Востоку как туристическому направлению необходим эффективный маркетинг. Продвижение территории как благоприятной туристической дестинации было и остается одним из самых значимых направлений работы профильных ведомств и туристско-информационных центров всех субъектов.
МНЕНИЕ
Александр СКВОРЦОВ, предприниматель: Каждый видит этот мир через призму своего мироощущения
- Путешествие - это всегда новые места, ощущения, впечатления, знакомства. Поэтому основная цель путешествия для меня - увидеть, прочувствовать новое. Это как новая жизнь.
Могу сказать, что никакие описания не передают реальную картину. Надо самому посетить это место и получить впечатление. Ведь каждый видит этот мир через призму своего мироощущения. Для кого-то морской берег - это шум прибоя, соленый ветер, крики чаек, свобода. А для кого-то - только мусор, вынесенный волнами. Поэтому я стараюсь меньше слушать людей, побывавших там, куда я еду. И меньше рассказывать о тех местах, где бывал. Фото расскажут лучше любых слов, хотя и они не передают полной картины.
В Приморье очень много мест, которые запоминаются с первого раза и навсегда. Это и река Милоградовка с ее хрустальной водой, розовыми и голубыми порогами и жуткой дорогой через болота. Это и бухта Дубовая с какими-то неземными кекурами. Это, конечно, полуостров Гамова - жемчужина Приморья, с белыми скалами, изумрудной прозрачной водой и красивейшими соснами с китайских гравюр. И «Долина атлантов» с загадочными мегалитами. И еще много-много чудесных мест.
Я советую коллегам-путешественникам посетить в Приморском крае: полуостров Гамова (Хасанский район), полуостров Краббе (Хасанский район), Кекуры Бакланьи (Хасанский район), остров Фуругельма (Хасанский район), мыс Островок Фальшивый (Хасанский район), река Милоградовка (Ольгинский район), гора Ольховая (Партизанский район), мыс Четырех Скал (Ольгинский район), скала-арка Слон (Ольгинский район), бухта Дубовая (Кавалеровский район), водопад Черный Шаман (Тернейский район), скальный комплекс «Долина атлантов» (Находкинский округ), мыс Лисученко (Находкинский округ), бухта Ежовая (Находкинский округ), скальный комплекс «Белый город» (Лазовский район) и др.
Евгений РАДЧЕНКО, фотограф-публицист: С Колымы можно вернуться с другим мироощущением
- К сожалению, с туристической точки зрения Магаданская область остается неизученной и находится примерно на том же уровне, что и Камчатка 15 лет назад. У нас достаточно гостиниц, объектов показа, но по-прежнему не хватает инфраструктуры, которая облегчила бы туристам доступ в регион. И здесь возникает замкнутый круг: нет инфраструктуры, потому что нет туристического потока, и наоборот.
По-настоящему огромный потенциал заложен в историко-индустриальном туристическом направлении Магаданской области, которое может предложить туристам экскурсии по местам ГУЛАГа. В регионе есть хорошо сохранившиеся лагеря, создающие впечатление, что люди из них ушли только вчера. Эффект, который производит посещение подобных мест, огромен. Многие туристы, прикоснувшись к этим трагичным моментам истории, меняют взгляд на свои проблемы и возвращаются домой с совершенно другим мировоззрением.
Незабываемым станет путешествие по Колымской трассе, построенной, благодаря героическому труду заключенных, в 40-50-е годы. Ее протяженность - 2000 км, и заканчивается она в другом регионе - Республике Саха (Якутия). Трасса проходит по живописным местам, зажимаемая ущельями, обрывами, и демонстрирует путешественнику захватывающие дух перевалы. Она пролегает через национальные поселки, где можно наблюдать мирно пасущихся домашних животных, а также национальные постройки.
Большие возможности Магаданской области открывает и экологический туризм. В регионе есть реликтовый лиственный лес возрастом более 1000 лет, который расположился в долине реки Талой. Здесь же находится поселок, который может предложить туристам горячие источники и видовые площадки, с которых открываются замечательные панорамы на суровую, но прекрасную природу.
А в верховьях реки Колымы располагается одно из самых больших, прекрасных и экзотичных озер Дальнего Востока - озеро Джека Лондона. Его длина достигает 10 километров. Расположено озеро в горах, и даже летом здесь прохладный климат - территория вокруг покрыта небольшими ледниками. Озеро Джека Лондона протокой сообщается с озером Танцующих Хариусов, название которого говорит само за себя. С этими озерами соседствуют и другие, более мелкие водоемы. Среди них - Мечта, Анемон, Серая Чайка, Невидимка, Соседнее и пр.
Для активных туристов - сплавы по живописным рекам, которые принадлежат двум бассейнам: Охотского моря и Северного Ледовитого океана. Течение обычно быстрое, но ровное, поэтому, как правило, категория сложности маршрутов небольшая. На реках нашего золотоносного региона можно обнаружить интересное природное явление - многолетние наледи, не тающие круглый год. Небесно-синий цвет ледяной тверди красиво оттеняется густой зеленью тайги.
Широко распространены в Магаданской области и туры для охотников. Регион изобилует различными видами животных и птиц и является своего рода охотничьим эльдорадо.
Максим ВАКУЛЕНКО, руководитель студии «Счастье»: В Приморье много мест, способных стать туристической Меккой
- Когда путешествуешь по региону, создается впечатление, что некто сверху, когда создавал землю, схватил массу красивых мест со всего мира, засунул в шейкер, потряс и выбросил на берег Японского моря. Если поехать в одну сторону, окунешься в мир, описанный на страницах книг Джека Лондона: сопки, занимающие весь горизонт, образуют панораму, очень похожую на Аляску. А выбрав другое направление, попадаешь в сказочный мир Толкина с его мифами и легендами.
Одно из самых загадочных и сказочных мест Приморского края - Парк драконов, расположившийся возле поселка Чистоводное. Глядя на силуэты скал, невольно веришь в то, что это действительно древние драконы, задремавшие на многие века, занесенные землей и заросшие лесом, но все еще живые и таящие в себе безумную силу. Особенно впечатляет каменное лицо, которое образует отвесная скала. Вырубленный в камне временем и стихией лик безмолвно приветствует гостей Парка драконов, являясь его хранителем и олицетворением грубой, простой, но удивительно красивой природы Приморья.
Недалеко от Парка драконов находится радоновый источник. Сам он не представляет из себя ничего особенного (обычная труба, торчащая из скалы, из которой тонкой струйкой вытекает вода). Но дорога к источнику создает атмосферу эльфийского леса: узкая петляющая среди деревьев тропинка, переплетенные корни деревьев. Здесь словно становишься частью волшебного романа, ставшего реальностью по какой-то странной случайности.
Особого упоминания заслуживает поездка в село Зеркальное и его окрестности. На берегу моря вдруг понимаешь, что находишься не в Приморском крае и даже не в России. Перед глазами до самого горизонта расстилается побережье Шотландии: маленькие бухточки и огромные скалы, обрывами вгрызающиеся в морскую стихию. Остатки военных укреплений придают этому месту особенные шарм и настроение. «Приморская Шотландия» - пожалуй, именно так можно назвать это захватывающее место.
Подобные места вполне могут стать туристическими Мекками, но мне кажется, что это убьет ту полноту ощущений, которые они дарят. Ведь помимо самих природных объектов есть незабываемые эмоции, которые дарят сложная дорога, непроходимые тропинки и непростой рельеф. Посещение таких мест должно происходить маленькими группками, очень камерно и спокойно.
На мой взгляд, путешествие по Приморью можно сравнить с кухней: есть городские развлечения - фаст-фуд, доступный каждому, а есть экологический туризм - национальная кухня, требующая особого отношения, родная для одних, специфическая для других и уж совсем непонятная для третьих.
Игорь СТЕПАНОВ, инженер (Екатеринбург): Космическая Камчатка
- Меня привлекает активный туризм, когда нужно карабкаться и долго добираться до какой-нибудь вершины. Камчатка в этом плане привлекательная точка для любителей долгих пеших прогулок и некатегорийных восхождений, которые могут в полной мере наслаждаться покорением вулканов. Конечно, термальные источники - это тоже круто и необычно, но для меня слишком мало движения, поэтому целью моих путешествий стали камчатские исполины. Наиболее доступными являются вулканы Авачинский, Мутновский и Горелый.
Каждый вулкан на Камчатке по-настоящему уникален. Мутновский - дарит потрясающие марсианские пейзажи, испещренные фумаролами, из которых вырываются струи горячих паров воды. С Корякского вулкана открывается великолепная круговая панорама. А по-настоящему родным мне стал Авачинский вулкан (местные ласково зовут его Авачей), который я покорял множество раз. Моя любовь к нему не лишена романтической нотки, но в целом объясняется транспортной доступностью.
Авачинский вулкан уже на протяжении восьми лет становится местом проведения краевого праздника - Дня вулкана. Меня не привлекают такие массовые мероприятия, но в 2016 году на Аваче проходил этап кубка России по скайраннингу, и я принимал участие в соревновании. Конечно, мероприятие поражает размахом: сотни людей упорно карабкаются к вершине, среди них немало пенсионеров и детей.
Камчатка - настоящий рай для зимнего отдыха. Фрирайдеры, несомненно, оценят нератраченные склоны и вполне неплохие горнолыжные трассы. Например, база на горе Морозной может составить конкуренцию другим российским горнолыжкам.
К сожалению, познакомиться с прелестями Камчатского края может далеко не каждый: отдых в этом регионе необоснованно дорогой. Например, поход на Ключевскую Сопку в составе группы будет стоить около 80 тыс. руб. За эти деньги (с учетом перелета) я могу из Екатеринбурга съездить на Эльбрус, и у меня еще останется тысяч 20, а то и больше. А ведь это стоимость только туристических услуг! Если включить в расходы еще и стоимость перелета, то отдых станет просто космически дорогим. Например, если полететь на Камчатку из Центральной России в высокий сезон, то, если повезет, можно достать билеты за 50 тыс. в одну сторону. Поэтому, конечно же, далеко не у всех жителей России есть финансовая возможность посетить этот уникальный регион, хотя, уверен, любители природы могли бы по достоинству оценить Камчатский край.
Фото Виктора Гуменюка, Павла Жданова, Олега Николаева, Александра Скворцова, Юрия Шубина.
Наталья КОМИССАРОВА.
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