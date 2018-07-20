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19 Декабря 2013, 21:45 | Тема номера

Сергей Мезенин, территориальный директор ОАО "СОГАЗ" по ДФО: Нам доверяют свою страховую защиту ведущие предприятия отрасли Дальнего Востока и России

Вероятность финансовых потерь может возникнуть как при перевозке и хранении грузов, так и при перевозке пассажиров. О том, как компаниям-перевозчикам минимизировать свои риски, рассказывает Сергей Мезенин, территориальный директор ОАО "СОГАЗ" по Дальневосточному федеральному округу.

- С 1 января 2013 года вступил в силу федеральный закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами (№67-ФЗ). Какие изменения он принес в сфере перевозок?

- Действительно, с начала этого года все организации и индивидуальные предприниматели-перевозчики обязаны страховать свою ответственность перед пассажирами. Закон защищает интересы простых граждан, в этом заключается его социальная значимость. К сожалению, в нашей стране практически ежедневно происходят ДТП с участием общественного транспорта - будь то автобусы, поезда или маршрутные такси, и актуальность страхования ответственности перевозчиков не вызывает сомнений. Один из самых резонансных случаев - авария в Подольском районе Подмосковья в июле этого года, когда КАМАЗ, груженый щебнем, врезался в рейсовый автобус. Та авария унесла жизни 18 человек. В соответствии с новым законом наша компания выплатила родным погибших в общей сложности около 40 млн рублей в качестве страхового возмещения. Люди получают материальную поддержку в тяжелой ситуации, и это стало возможно благодаря закону об обязательном страховании ответственности перевозчиков.

- Насколько востребовано сегодня страхование грузов?

- Потенциал этого рынка, на мой взгляд, очень большой. Например, СОГАЗ принимает на страхование широкий ассортимент грузов, перевозимых автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом по маршрутам, пролегающим как по территории России, Дальнего Востока, так и за рубежом. Договор может заключаться как на разовую отправку, так и на страхование перевозок грузов, осуществляемых в течение длительного периода. Страховое возмещение за поврежденный, пропавший или погибший груз выплачивается в той валюте, в которой была оплачена страховая премия. Срок рассмотрения и оплаты претензий не превышает 30 дней с момента получения всех необходимых документов.

Другим интересным направлением является страхование контейнеров. Объем контейнерных перевозок в России пока невелик, но постоянно растет. У этого рынка большие перспективы: в других странах на контейнерные перевозки приходится до десяти-пятнадцати процентов от грузооборота.

- Какие еще страховые продукты, помимо страхования грузов, СОГАЗ может предложить своим клиентам-перевозчикам?

- Мы активно работаем на международном и внутреннем рынках, занимая лидирующие позиции среди российских страховщиков.

СОГАЗ предлагает транспортным операторам услуги по страхованию железнодорожного подвижного состава, контейнеров, ответственности перевозчиков, операторов транспортного терминала, таможенных перевозчиков, экспедиторов. Полис страхования гарантирует возмещение убытков, произошедших в процессе перевозки любыми видами транспорта по всему миру.

- Какую поддержку специалисты СОГАЗа оказывают транспортным операторам, заключившим договоры страхования грузов или ответственности?

- Договор страхования СОГАЗа включает в себя такие бесплатные сервисы, как круглосуточная помощь специалистов, помощь юриста при заключении договора, персональный менеджер, услуги аварийных комиссаров. Разветвленная филиальная сеть и наличие представительств за рубежом обеспечивают максимальную доступность сервисов.

Более подробную информацию вы можете получить, обратившись за консультацией по телефону, в ближайший офис компании, оставив онлайн-заявку на сайте компании или посредством электронной почты.

- Что вы можете пожелать своим клиентам и читателям «Дальневосточного капитала»?

- Мы гордимся тем, что нам доверяют свою страховую защиту ведущие предприятия отрасли Дальневосточного федерального округа и России. Именно наши клиенты и партнеры вдохновляют нас на постоянное развитие и профессиональный рост. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы у наших клиентов никогда не появилось повода усомниться в правильности сделанного выбора. Я желаю читателям «Дальневосточного капитала» в новом 2014 году стабильности и процветания, надежных партнеров, семейного благополучия и поменьше страховых случаев!

г. Хабаровск, ул. Калинина, 108, тел.: 8 (4212) 42-24-24, 42-34-34 г. Владивосток, Океанский пр., 112а, тел.: 8 (423) 2-949-320, 2-949-322

Контакты «СОГАЗа» в Вашем городе: www.sogaz.ru

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь,  2013 год.

 

Теги: СОГАЗ  страхование 


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Комментарии
  • Псевдоним02:08, 27.03.2014

    а фотка то из Югории :)))
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