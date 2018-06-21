|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 18 Июля, 20:42 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Дальний Восток России в новых политических обстоятельствах оказался весьма мощным вектором развития
Надо учиться жить в этих новых сложных обстоятельствах всем: России, регионам, бизнесу, зарубежным партнерам, - преодолевая в пути проблемы, нивелируя упущенные и формируя новые возможности. Дальний Восток России в этих новых обстоятельствах оказался если не в центре событий, то уж точно весьма мощным вектором развития.
Предпосылка объективна
Одним из самых эффектных шагов российской стороны в этой многоходовой партии, в обстоятельствах ухудшения отношений России с Западом, стал «разворот» на Восток. Так в СМИ окрестили беспрецедентные договоренности, достигнутые с Китаем в мае во время визита президента Владимира ПУТИНА в Пекин и конкретизированные в ноябре там же, на полях саммита АТЭС, а также многократно отправленный другим странам Азиатско-Тихоокеанского региона информационный посыл о готовности к конструктивному диалогу. Впрочем, это решение, судя по комментариям и представителей власти, и экспертного сообщества, в том числе дальневосточного, давно назрело.
Как подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ на XXII ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, «ускоренное развитие восточных регионов нашей страны является обязательной предпосылкой становления России в качестве крупной, успешной, уверенной в себе державы в мире ХХI века… Качественный рывок в наших отношениях с государствами АТР абсолютно необходим. В таком ключе Россия работала в Пекине на саммите АТЭС и использовала в этих целях саммит «Группы двадцати». Будем в новых условиях подходить к этой задаче с учетом начинающего функционировать с 1 января 2015 г. Евразийского экономического союза (ЕАЭС)».
- Не могу не сказать о развитии всеобъемлющего партнерства России с Китаем. Мы приняли крупные решения в двустороннем плане, которые позволяют говорить о формировании российско-китайского энергетического альянса, но не только. Все больше оснований для того, чтобы говорить о формировании российско-китайского технологического альянса. Сегодня наш тандем с Пекином является одним из важнейших факторов поддержания международной стабильности и хоть какого-то баланса в международных делах, обеспечения верховенства международного права. В полном объеме будем использовать потенциал отношений с Индией и Вьетнамом - нашими стратегическими партнерами - странами АСЕАН, открыты для самого широкого сотрудничества с Японией, если только наши японские соседи проявят чувство понимания собственных интересов и не будут оглядываться на кого-то за океаном, - цитирует слова руководителя сайт Министерства иностранных дел РФ.
Сделка века
И все-таки стратегическим партнером на современном этапе назван именно Китай. В ходе визита Владимира Путина в КНР был подписан крупнейший в отношениях двух стран газовый контракт. «Газпром» договорился о поставке 38 млрд кубометров газа ежегодно в течение 30 лет. Общая сумма договора - около $400 млрд. За все время действия соглашения поставки, по сообщениям информагентств, составят более одного триллиона кубометров. Только на российской территории объем инвестиций в создание объектов добычи и транспортировки газа составит $55 млрд.
Визит президента РФ в мае 2014 года положил начало нескольким крупным инвестиционным проектам. Около 40 соглашений в энергетике, банковской сфере, транспорте, сельском хозяйстве, космических технологиях было подписано в октябре 2014 года во время визита премьера Госсовета Китая Ли КЭЦЯНА в Москву.
Так, компания НОВАТЭК подписала контракт с китайской CNPC на поставку 3 млн тонн СПГ в год в течение 20 лет в рамках проекта «Ямал СПГ». Россия и Китай приняли решение о создании совместного предприятия для производства сжиженного природного газа. Председатель правления «Роснефти» Игорь СЕЧИН и зампред правления CNPC Ван ДУНЦЗИНЬ подписали документ о запуске нефтеперерабатывающего завода мощностью 16 млн тонн в китайском Тяньцзине в конце 2019 года. Российская компания станет единственным поставщиком для этого НПЗ.
Ранее энергетический холдинг «РусГидро» заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с китайской компанией PowerChina. Дочерняя компания «РусГидро» - «РАО Энергетические системы Востока» - подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Dongfang Electric International Corporation по взаимодействию в рамках реализации совместных проектов на территории Дальнего Востока России.
Подписаны документы о совместном развитии электросетевой и железнодорожной инфраструктуры, началось обсуждение проектов Евразийского высокоскоростного транспортного коридора Москва - Пекин, создания пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.
Россия - Китай: региональный аспект
На этом позитивном фоне активизировался и межрегиональный диалог региональных российских и китайских властных структур и бизнеса.
Так, к проекту разработки Эльгинского угольного месторождения в Якутии компании «Мечел» присоединится китайская компания «Шеньхуа», соответствующее решение содержится в «дорожной карте» о сотрудничестве в угольной отрасли. Договор предусматривает допуск китайских угольных компаний к разработке месторождений на российской территории, а также совместное развитие технологий переработки угля, модернизацию горно-шахтного оборудования и поставки угля в Китай, сообщает ТАСС.
Успешно реализуются российско-китайские проекты в горнодобывающей отрасли Магаданской области. По словам министра природных ресурсов и экологии Магаданской области Владимира МИТЬКИНА, на территории Колымы успешно работают китайские инвесторы ООО «Горнопромышленная компания «Тонхуа Минбан». Так, ее дочерние компании ведут геологоразведочные работы на месторождениях сурьмы и серебра Утро, серебра и золота Сенон и Серебряное в Ольском районе, на юго-восточной части Бурхалинского рудного поля в Ягоднинском районе, осваивают месторождение золота и серебра Кегали в Северо-Эвенском районе.
Кроме того, ООО «Горнопромышленная компания «Тянь Хэ» в начале 2014 года получило лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу цинка, свинца, серебра, меди, железа, кадмия и германия на Кунаревской перспективной площади в Среднеканском районе Магаданской области. Также компания еще в октябре 2012 года получила лицензии на поиск и оценку рудного золота в пределах участка Пологого Тенгкели-Березовской площади и рудного золота и серебра в пределах участка Березового в Хасынском районе. Данные объекты входят в Яно-Колымскую золотоносную провинцию, которая расположена на территории Магаданской области и Республики Саха (Якутия).
И перечисление подобных примеров можно было бы продолжить, китайские партнеры проявляют активный интерес к горнодобывающей отрасли, строительному бизнесу, сельскому хозяйству и межрегиональному туристическому обмену.
Корейский интерес
Антироссийские санкции и российско-китайский «договор века» стали своеобразным катализатором интереса к России других стран АТР. Даже вынужденно прислушиваясь к антироссийской риторике, они не скрывают, что заинтересованы в участии в региональных экономических проектах, готовы занять освободившиеся на нашем рынке ниши и конкурировать с традиционными поставщиками.
Наиболее показательны в этом смысле высказывания экспертов из Республики Корея в ходе конференции «Столкновение континентов в Евразии: какие уроки мы можем извлечь из ситуации вокруг Крыма?», прошедшей в Сеуле, о которой рассказала «Российская газета». Так, профессор Дипломатической академии МИД Республики Корея КО ЧЖЭ НАМ высказал мнение, что в будущем продолжится укрепление союза между Москвой и Пекином. И в этой ситуации Сеулу следует учитывать свои собственные интересы.
- Нам следует разделять наши отношения с Россией и с США. Надо посмотреть и ответить самим себе: «Что в наших интересах?» А в наших интересах развитие сотрудничества, нормальных добрососедских отношений с Москвой. Вот из этого и следует исходить. Сеулу также следует продолжать реализовывать сотрудничество с Россией в рамках проекта с КНДР в Раджине, - подчеркнул он.
Солидарен с ним и заведующий отделом России и Евразии государственного Института внешнеэкономической политики ЧЕ СОН ХУН:
- Евроазиатская инициатива положена в основу внешнеполитической стратегии президента нашей страны. А реализация ее невозможна без участия России. Это нам надо помнить и все тщательно просчитать и оценить, - отметил он. - Возможно, что на краткосрочном этапе будет какое-либо замедление темпов роста двустороннего торгово-экономического сотрудничества, но с долгосрочной точки зрения вся эта ситуация может, наоборот, означать для нас шанс вывести сотрудничество с Россией на качественно новый уровень.
Это экспертное мнение для нас, конечно, очень важно, но еще важнее - реальные российско-корейские контакты на уровне региональной власти и бизнеса двух стран.
Так, сентябрь в Приморье был поистине корейским месяцем. Месячник дружбы Дальнего Востока России с Кореей был посвящен большим историческим датам: 130-летию установления дипломатических отношений между Россией и Кореей и 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию. Вновь и вновь участники праздничных мероприятий подчеркивали важность введения с января 2014 года в отношениях между Россией и Республикой Корея безвизового режима. Благодаря этому, по словам президента Корейской международной торговой ассоциации (KITA) ХАН ДОК СУ, на 37% увеличился поток туристов из Кореи в Россию.
В числе успешных инвестиционных проектов в крае участие компании Hyundai Heavy Industries в производстве сельхозпродукции. Ценность этого проекта заключается в применении инвестором интенсивных методов производства качественных товаров при снижении издержек. Южнокорейский инвестор на практике показывает, что модернизация аграрной отрасли возможна при ограниченных трудовых затратах. Для испытывающего дефицит рабочих рук Дальнего Востока это имеет особое значение.
Заслуживает внимания также опыт капиталовложения в такие отрасли дальневосточной экономики, как лесоразработка, гостиничный комплекс, автосборка. Благодаря ему, по мнению корейских экспертов, ДФО превратился в важное звено двусторонних торгово-экономических обменов: на него приходится 41,2% российско-южнокорейского товарооборота.
В Приморском крае корейские инвесторы проявили интерес к идее создания на базе кампуса ДВФУ инновационного центра. В Хабаровском крае участники заседания 7-го Делового совета Россия - Южная Корея обсудили вопросы сотрудничества в таких важных областях, как энергетика, природные ресурсы, транспорт, новые технологии, сельское хозяйство.
- Мы давно сотрудничаем с Хабаровским краем и планируем расширять сферы взаимодействия. На рынке России уже активно работают 70 корейских компаний, среди них и компания «Международный аэропорт Инчон», которая намерена участвовать в реконструкции Хабаровского аэропорта. За счет инвестиций планируется строительство нового пассажирского терминала, территории свободной торговли, развитие аэропортовой коммерческой зоны с гостиничным, выставочным и торговым комплексами. Мы намерены также привлекать к инвестиционным проектам малый и средний бизнес. Нам очень важна поддержка правительства и губернатора», - отметил г-н Хан Док Су.
Расширяется сотрудничество южнокорейских компаний и с предприятиями Сахалинской области, наращиваются объемы поставок в Республику Корея нефти и угля. Но контакты не ограничиваются выгодными сделками в энергетической сфере.
- Мы участники взаимовыгодного процесса ввоза высоких технологий и современного оборудования. Яркий пример тому - завершение строительства крупнейшей в России буровой платформы ледового класса «Ястреб», верхнее строение которой производилось в Корее, - комментирует двустороннее сотрудничество заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей ХОТОЧКИН. - На Сахалине в качестве инвесторов и полноценных партнеров работают крупные корейские компании Samsung и LG.
В Магаданской области корейские инвестиции могут быть задействованы в реализации проекта по созданию угольного кластера в Омсукчанском районе Колымы. Проект является экспортоориентированным с возможной реализацией продукции на стабильно растущих рынках сбыта (Китай, Корея, Япония). Инвестиции в проект составят более 12 млрд рублей. Разведанные запасы угля под открытую отработку составляют более 100 млн тонн.
Обоснованные опасения
Определяя возможные направления сотрудничества, южнокорейские эксперты выразили интерес к участию Республики Корея «в российско-северокорейском проекте, который реализуется в Раджине, включая эксплуатацию железнодорожной ветки от Раджина до Хасана, строительство газопровода из России в Южную Корею в любых вариантах: либо из Владивостока через КНДР на юг, либо через Китай и Желтое море к нам. В числе перспектив также участие южнокорейских компаний в проектах развития Дальнего Востока РФ, инвестиции в специальные экономические зоны, которые будут созданы на Дальнем Востоке и в Сибири, сельское хозяйство, медицинская сфера, научно-техническое сотрудничество».
Впрочем, высказываются на этот счет и некоторые опасения, - с учетом неудач в осуществлении ряда крупных двусторонних проектов на Дальнем Востоке. Это и несостоявшийся проект создания российско-корейского индустриального парка свободной экономической зоны Находка, одобренный правительствами двух стран еще в 1999 году. Это и проект суперверфи «Звезда-DSME» в Большом Камне, из которого южнокорейская сторона вышла в 2012 году, и, по сути дела, реализованный проект завода электротехнического оборудования Hyundai Electrosystems, который был построен, но так и не заработал из-за проблем со сбытом продукции.
По общему экспертному мнению, все они не были реализованы исключительно по вине российской стороны. Поэтому сегодня, проводя многочисленные переговоры и бизнес-встречи, корейские инвесторы ставят вопрос о гарантиях как финансирования, так и будущего сбыта продукции.
Кстати говоря, об этом же ведут речь и японские инвесторы, которые отличаются очень большой осторожностью, но тем не менее они не снизили свою деловую активность даже под весьма резкую санкционную риторику властей. Как известно, после вхождения Крыма в состав РФ Токио приняло меры против отдельных лиц и приостановило переговоры об облегчении визового режима. Как оказалось, японские эксперты весьма пристально присматриваются к процессу создания в России территорий опережающего развития (ТОР).
Как прокомментировал возможности привлечения иностранных инвестиций в Дальневосточный регион заместитель президента японского Института экономических исследований РОТОБО Сайто ДАЙСУКЕ, у японских инвесторов есть на этот счет немало опасений, и основное - отсутствие опыта успешной реализации проектов на Дальнем Востоке. В числе не увенчавшихся успехом примеров он привел особые экономические зоны в Находке, Магадане и Советской Гавани.
«Правительство России отобрало 14 площадок под ТОРы на Дальнем Востоке, пять из них находятся в Приморском крае. На мой взгляд, это очень много для пилотного проекта, каким он позиционируется. В многочисленных проектах сейчас нет необходимости, достаточно одного или двух, но успешно реализованных проектов. Нужно создать успешный пример, и тогда инвестиции не заставят себя ждать.
Возьмем, к примеру, завод «Соллерс» во Владивостоке. Не так давно в него инвестировали японские автоконцерны Mazda и Toyota, сейчас они ведут совместное сборочное производство на его базе. Почему они это сделали? На мой взгляд, потому, что «Соллерс» начинал свою деятельность со сборки корейских автомобилей марки SsangYong. Это был успешный опыт, и японские компании не заставили себя ждать.
Такой же пример нужен и сейчас в случае с ТОРами. Без него и российские, и иностранные инвесторы будут сторониться Дальнего Востока. А если проект территорий опережающего развития провалится еще раз, иностранные инвесторы если не никогда, то очень долго не захотят вложиться в эту территорию, не захотят попытаться сделать бизнес на Дальнем Востоке. Они будут думать, что, как ни крути, это бесполезно», - поделился своим мнением Сайто Дайсуке с PrimaMedia.
Японский взгляд на энергетику и ресурсы
Впрочем, эти опасения не мешали представителями бизнеса Страны восходящего солнца весьма активно работать в регионах ДФО. Так, в Сахалинской области руководство компании Sojits Building Corporation обсуждало вопросы закупки леса и пиломатериалов, участия в проекте деревообрабатывающего производства. Представители крупных японских компаний JFE Engineering и Hokko прибыли на Сахалин с предложением развивать «умное земледелие». У JFE Engineering есть положительный опыт ведения тепличного хозяйства, в прошлом году было запущено предприятие по выращиванию помидоров и салатов. В нем с использованием природного газа применяется принцип тригенерации - одновременной выработки электроэнергии, тепла и холода, что позволяет существенно снижать затраты. Понятно, что эти передовые технологии могут быть очень полезны в российских регионах, богатых природным газом.
На территории Хабаровского края наиболее перспективными направлениями, по мнению региональной власти и японских предпринимателей, может стать привлечение японского бизнеса к производству на территории края автомобильных запчастей, а также возобновление поставок в Японию древесины и пиломатериалов.
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» продолжит развивать партнерские отношения с японскими компаниями в деле формирования нового облика энергетики Дальнего Востока России. Об этом заявил заместитель генерального директора «РАО ЭС Востока» по стратегии и инвестициям Алексей КАПЛУН, выступая на прошедшем в Москве Российско-Японском форуме. Он подчеркнул, что в настоящее время сложилась общая устойчивая тенденция роста внимания к энергетике Дальнего Востока России со стороны бизнес-сообщества стран Восточной Азии, заметив, что здесь наиболее активными являются японские компании, несмотря даже на введенные санкции.
Самым амбициозным и при этом технически наиболее сложным и интересным в «РАО ЭС Востока» считают проект энергомоста с острова Сахалин на территорию Японии. Сейчас по этому проекту готовится предварительное технико-экономическое обоснование. Другой масштабный проект - строительство водородного завода в Магаданской области. Планируется, что сжиженный водород, выработанный на этом заводе, будет использоваться в качестве топлива на японских электростанциях.
Алексей Каплун также рассказал о проектах поставок оборудования для энергетической отрасли региона. Так, Kawasaki предложила свои технологии для строительства современных мини-ГТУ-ТЭЦ в Артеме и Владивостоке, Mitsui и Komai совместно с японской правительственной организацией NEDO активно работают по проекту установки на территории Камчатки опытных образцов своих ветрогенераторов в арктическом исполнении. В ближайшее время в рамках этого сотрудничества в Усть-Камчатске появятся три ветроустановки, которые помогут дальневосточному энергохолдингу экономить дорогостоящее дизельное топливо.
Япония заинтересована также в проекте строительства завода по производству сжиженного природного газа во Владивостоке и поставках СПГ из России. Об этом, по сообщению PrimaMedia со ссылкой на «РИА Новости», на брифинге в Токио недавно заявил начальник международного отдела Агентства по природным ресурсам и энергии страны Синъити КИХАРА. Чиновник отметил, что международная ситуация, сложившаяся вокруг России в связи с положением дел на Украине, не оказала влияния на отношение Японии к проекту, подчеркнув, что «политическая и дипломатическая ситуация не будет привноситься в эту область, что касается газовых проектов из России, то они остаются без изменений». Между тем, по словам менеджеров ОАО «Газпром», реализация проекта «Владивосток СПГ», по которому еще не принято окончательное решение, во многом зависит от спроса на рынке, в первую очередь - от активности Японии.
Интерес к бизнесу в регионе и взаимовыгодным торговым контактам проявляли также представители КНДР, Вьетнама, других стран АТР, рассказ о котором мы, в силу ограниченности материала, оставили за скобками.
ВЭД в зеркале статистики
Этот, в общем-то, мозаичный - по странам, регионам, компаниям - подбор фактов позволяет сделать, возможно, несколько эмоциональный вывод: международное сотрудничество России с ее ближайшими соседями Азиатско-Тихоокеанского региона, несмотря на все сложности современного момента, активно развивалось, и дальневосточные регионы играли в нем далеко не последнюю роль. Впрочем, его подтверждают данные статистики (Таблица 1).
На пике ожиданий
Но вернемся от объективных данных к субъективным. Кажется, что во второй половине 2014 года поток иностранных делегаций и миссий в столицы субъектов ДФО существенно увеличился. Еженедельно приходила информация о двусторонних встречах, международных конференциях, круглых столах, бизнес-форумах и визитах вежливости многочисленных иностранных гостей: китайских, южнокорейских, северокорейских и японских. На них звучали вполне конкретные предложения о совместном бизнесе и витиеватые, в соответствии с восточными традициями, слова о дружбе, партнерстве, взаимных интересах и больших надеждах на будущее.
Досье «Дальневосточного капитала»: Крупнейшими странами-контрагентами дальневосточного бизнеса стали: Республика Корея - $8039,9 млн, или 27,2% стоимости товарооборота Дальнего Востока (увеличение стоимости на 14,1%), Китай - $7708,5 млн, или 26% стоимости товарооборота (сокращение стоимости на 0,1%), Япония - $7401,2 млн, или 25% стоимости товарооборота (увеличение стоимости на 0,7%).
Ключевым здесь является слово «надежда». Сложилось впечатление, что партнеры России по АТР ожидают новых возможностей сотрудничества и боятся пропустить нечто важное, что может открыться в ближайшей перспективе, словно новая дверь. Такой мыслью, кстати говоря, поделился один из южнокорейских гостей в приватной беседе с журналистом «ДК», выразив, кроме того, озабоченность тем, чтобы это ожидание не затянулось и надежды не оказались напрасными, как уже случалось ранее.
Впрочем, на этот раз все может быть намного позитивнее, ведь посыл о новых возможностях сотрудничества был подан зарубежным партнерам на самом высоком уровне. Принимая участие в заседании сессии в рамках Делового саммита форума АТЭС в Пекине на тему «Значение АТР для России», президент РФ Владимир Путин заявил, что «Россия, как часть АТР, обязана использовать те конкурентные преимущества, которые предоставляет этот стремительно растущий центр экономики, технологии, инноваций», отметив также, что развитие таких регионов России, как Сибирь и Дальний Восток, - «это тоже уникальный шанс для стран этого большого региона, возможность эффектно и эффективно использовать открывающиеся здесь перспективы и еще больше укрепить свой потенциал».
- На Дальнем Востоке мы планируем создать целую сеть территорий опережающего развития с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами. Предприятия, которые планируется здесь разместить, будут ориентированы на узкий экспорт несырьевых товаров, прежде всего для зоны АТР, - сказал президент участникам форума и пригласил их воспользоваться открывающимися возможностями для организации производств на Дальнем Востоке Российской Федерации. - Повторю, мы готовы создать вам действительно лучшие, конкурентоспособные условия для работы», - подчеркнул глава государства.
Теперь стоит ждать конкретных решений, в том числе и о ТОРах. Важно лишь, чтобы ожидания не затянулись на слишком большой срок, чтобы пик интереса иностранных партнеров к новым возможностям на территории ДФО не снизился и та самая, пока еще виртуальная, новая дверь все-таки распахнулась.
Ирина БАРАННИК. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2014 год.
- Спасти рядового дальневосточника
- Жилье, которое мы выбираем
- John Deere - на ваше поле
- Дальнему Востоку нужны новые самолеты и финансы для решения амбициозных задач
- Сонг Ву ЛИ, Корейский морской институт, генеральный директор исследовательского департамента портов и логистики: Инвесторам нужна бизнес-модель развития СМП
- Виктор ОСИПОВ, директор Владивостокского филиала Первой грузовой компании: Мы готовы подхватить растущий грузопоток
- На Дальнем Востоке бесспорным лидером по логистическим проектам выступает Приморье
- Дальневосточные дороги - уже не для дураков
- Дальневосточные мосты ведут в будущее
- Нефтегазовая отрасль за год не потеряла на Дальнем Востоке ни одного проекта
-
Наши партнерыLoading...RedTram
Яркий пример тому - завершение строительства крупнейшей в России буровой платформы ледового класса «Ястреб», верхнее строение которой производилось в Корее
Авторизация: