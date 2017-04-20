Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 20 Апреля, 21:47 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 56 р.
1 EUR 60 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 810 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Го Чжицзюнь, генеральный консул КНР в Хабаровске: Цена продуктов питания российского производства доступная, а качество - надежное
свежий номер
Дальневосточный капитал № 4, 2017

Регион сегодня
20.04 |
В ДФО сформирован межрегиональный Проектный офис по совершенствованию института оценки регулирующего воздействия
20.04 |
Во Владивостоке пройдет конференция "HeadHunter: Люди в цифрах"
20.04 |
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель на Камчатке на 15%
20.04 |
Во Владивостоке "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2017 будет работать неделю
19.04 |
Аэрофлот признан самым сильным брендом России по версии Brand Finance
статьи раздела
Финансы
20 Апреля 2017, 10:00
Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь О чем говорит годовая статистика и как менялись "контуры" банковского рынка ДФО в 2016 году - в обзорном материале "Дальневосточного капитала".
статьи раздела
Отрасль
18 Апреля 2017, 11:09
Золотодобытчики Дальнего Востока присели перед рывком Дальневосточные золотодобывающие регионы по-разному отработали 2016 год. Подготовленные в предыдущие годы запасы и стартовавшие новые проекты обеспечили прирост добычи золота в Магаданской области, Камчатском и Хабаровском краях. Магаданская область увеличила производство золота на 17%, до 27 тонн, а Камчатский край - на целых 75%, до 6,3 тонны. В то же время снизилась добыча на Чукотке, в Якутии и Амурской области.
статьи раздела
Территория
17 Апреля 2017, 09:55
Первый рыбный терминал начал работу на Камчатке В Камчатском крае создан Первый рыбный терминал "Альянс-Камчатка". Проект, инициатором которого выступило Камчатское морское пароходство, призван обеспечить полный комплекс услуг для рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий края.
статьи раздела
Проект ДК
14 Апреля 2017, 12:48
Приморцы получили Бизнес-Премию 5 апреля подведены итоги XIII Бизнес-Премии Приморского края
статьи раздела
Проект ДК
14 Апреля 2017, 11:42
Елена ЯСКЕВИЧ, первый заместитель директора Инвестиционного агентства Приморского края: Мы ориентированы на индивидуальную работу с бизнесом Привлечение инвесторов - важнейшая задача, стоящая перед руководством Приморского края. Одна из ведущих ролей в этом принадлежит Инвестиционному агентству Приморского края, которое сотрудничает с инвесторами - от знакомства с правилами ведения бизнеса в регионе до сопровождения проектов и решения организационных вопросов по принципу "одного окна".
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Тема номера
20 Апреля 2017, 13:49 | Тема номера

Го Чжицзюнь, генеральный консул КНР в Хабаровске: Цена продуктов питания российского производства доступная, а качество - надежное

Благодаря тесному взаимодействию президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина российско-китайские отношения успешно развиваются по всем направлениям и на всех уровнях. Эта политика способствует и укреплению межрегионального сотрудничества Северо-Востока Китая и Дальнего Востока России.

«Дальневосточный капитал» обсуждал с генеральным консулом КНР в Хабаровске господином Го Чжицзюнем вопросы сотрудничества в агропромышленной сфере.

- Господин Го Чжицзюнь, в 2016 году наши страны отметили 15-летие подписания «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ» и 20-ую годовщину установления китайско-российских отношений стратегического взаимодействия и партнерства. Как вы оцениваете этот пройденный совместный путь?

- Эта 20-летняя история показывает, что Китай и Россия стремятся к установлению государственных отношений нового типа, ядром которых являются сотрудничество и взаимный выигрыш, а политические отношения ведут за собой реальные проекты в экономике, которые реализуются на благо наших народов.

В 2016 году общий объем товарооборота ДФО с Китаем достиг больше $6 млрд. Китай удерживает первое место среди внешнеторговых партнеров Дальнего Востока. Активно продвигается ряд важных проектов в сфере трансграничной инфраструктуры, таких как железнодорожный мост Тунцзян - Нижнеленинское, автомобильный мост Хэйхэ - Благовещенск, восточный маршрут газопровода «Сила Сибири». Межправительственная комиссия по сотрудничеству и развитию Северо-Востока Китая, Дальнего Востока и Байкальского региона, Китайско-Российское ЭКСПО и Восточный экономический форум создали благоприятные площадки для углубления межрегионального сотрудничества.

- Какие возможности существуют сегодня для развития сотрудничества между нашими странами в агропромышленной сфере?

- Россия - один из крупных экспортеров продовольствия в мире. Согласно статистике последнего сельскохозяйственного года, общий объем экспорта продовольствия России составил 35 млн тонн - это первое место в мире. Также отмечаются динамичные темпы увеличения производства сельхозпродуктов. По прогнозам Минсельхоза России, в этом году посевная площадь может впервые за 15 лет превысить 80 млн гектаров.

Китай - одна из крупнейших стран-потребителей сельхозпродуктов, где годовое потребление пшеницы составляет 120 млн тонн (как весь Европейский союз), потребление риса - 150 млн тонн (одна треть мирового показателя), потребление свинины - 57 млн тонн (первое место в мире).

Устойчиво растет потребление молочных продуктов, мясной продукции высокого качества, «зеленых» органических продуктов питания без ГМО.

По статистике, за первое полугодие 2016 года общий объем экспорта продовольствия сельхозпродуктов России в Китай достиг $968 млн и впервые за 10 лет получил торговое сальдо в данной сфере. А в целом по итогам прошлого года объем экспорта продуктов питания в Китай оценивается в $1,5 млрд, что на 20% больше, чем в 2015 году.

Замороженная рыба, шоколад, мороженое, кондитерские изделия, мед и т. д. пользуются хорошей репутацией и популярностью среди китайских потребителей. Цена продуктов питания российского производства доступная, а качество - надежное.

Мне представляется, что важным аспектом сотрудничества является обмен сельскохозяйственной информацией. Можно подумать о создании китайско-российской платформы сельскохозяйственной информации, нужно совершенствовать механизм обмена, формируя базу «Большие данные». Кроме того, возможно создание китайско-российского центра, который бы мог предоставлять юридические консультации, оказывать содействие для принятия инвестиционных решений, помогая китайским инвесторам лучше узнавать и соблюдать российские законы, решать проблему с нехваткой информации и связей.

Хорошие перспективы в развитии интернет-бизнеса с использованием зрелых платформ, таких как Alibaba, Taobao и Jingdong. Это может максимально расширить географию сотрудничества.

- В середине марта заместитель председателя правительства РФ - полпред президента России в ДФО Юрий ТРУТНЕВ в рамках «Дня китайского инвестора» заявил, что инвесторы из России и Китая намерены реализовать крупные проекты в сфере сельского хозяйства на Дальнем Востоке с объемом инвестиций $270 млн. Как по-вашему, это реалистичные планы?

- Безусловно. Географическое преимущество дает благоприятные условия. В самом деле, Северо-Восток Китая и Дальний Восток, которые имеют общие границы, похожие структуру экономики и климатические условия, уже успешно сотрудничают в сфере растениеводства и животноводства. В Суйфэньхэ, Жаохэ, Маньчжурии, Хуньчуне и других приграничных городах построены зоны беспошлинной торговли, такие компании, как Taiyuan провинции Цзилинь, Huaxing и Longxing провинции Хэйлунцзян, установили агропромышленные парки в Приморском крае, Амурской области и ЕАО. Они, с одной стороны, считаются успешными примерами китайской агрополитики «выход за границу», с другой стороны, это отвечает политике импортозамещения, что способствует увеличению поставщиков для российских внутренних рынков.

В дальнейшем стороны должны воспользоваться преимуществом трансграничных транспортных коридоров, такими как железнодорожный мост Тунцзян - Нижнеленинское, автомобильный мост Хэйхэ - Благовещенск, международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2». Необходимо создавать пограничные склады хранения, логистические центры и перевалочный зерновой терминал, чтобы увеличить масштабы сельскохозяйственной торговли. Кроме этого, стороны могут рассмотреть модель сотрудничества «растениеводство + животноводство + переработка», чтобы создать полноценный сельхозкластер и повысить добавленную стоимость продуктов.

Если говорить, в частности, о Хабаровском крае, то, я считаю, регион должен активно создавать условия для установления грузового пункта пропуска на острове Большом Уссурийском, а также развивать торговлю свежей сельхозпродукцией и морепродуктами на основе логистики «холодной цепочки».

- Господин Го Чжицзюнь, как китайские инвесторы оценивают преимущества режимов ТОР и свободного порта?

- Очень позитивно. Преференции и льготы ТОРов и свободного порта создали благоприятные условия для китайских агропредприятий. Например, ТОРы «Михайловский» в Приморском крае, «Белогорск» в Амурской области, «Южная» в Сахалинской области ориентируются именно на сельское хозяйство. Генконсульство Китая нацеливает китайские предприятия на то, чтобы они воспользовались льготными мерами и политикой.

В настоящий момент китайско-российкая межправительственная подкомиссия по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства играет значительную роль в продвижении взаимного допуска сельхозпродукции и увеличении инвестиций. Механизм сотрудничества постоянно совершенствуется. Стороны смогут рассмотреть возможность проведения мероприятий на периодической основе в таких форматах, например, как китайско-российский форум аграрного предпринимательства и круглый стол по научно-техническим инновациям сельского хозяйства.

- Что вы можете сказать по поводу модернизации в сельскохозяйственной сфере?

- В 2016 году Китай начал реализовывать 13-ый пятилетний план, важнейшие задачи которого - модернизация сельхозпромышленности и развитие международного сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Недавно Академия наук провинции Хэйлунцзян и Дальневосточный НИИ сельского хозяйства в Харбине подписали соглашение о создании китайско-российского инновационно-исследовательского сельхозцентра, а также утвердили «дорожную карту» по реализации соглашения о научном сотрудничестве между сторонами, заключенного в августе 2016 года.

Российско-китайский проект направлен на проведение совместных исследований в сфере сельского хозяйства и будет способствовать трансферу научных достижений и экономическому развитию территорий.

Без сомнений, это важная попытка сторон в дальнейшем разработать новую модель сотрудничества, ориентированную на научно-технические составляющие, обмен квалифицированными кадрами и снижение трудоемкости за счет повышения уровня наукоемкости и машинизации сельского хозяйства.

- 2017-й в России объявлен Годом экологии. Защита сельскохозяйственной среды - важный аспект и гарантия безопасности пищевых продуктов. На что, по-вашему, стоит обратить особое внимание?

- В Китае есть поговорка: «Народ пищу почитает как небо». Еда занимает особенное важное место в жизни китайского народа, тесно связана с китайской культурой, историей, народными традициями и обычаями. Безопасность продуктов питания - это здоровье народа, чему уделяют большое внимание и китайское, и российское правительства. Генконсульство Китая неизменно требует от китайских агропредприятий четкого соблюдения российских законов о применении агрохимических препаратов, химических удобрений, инсектицидов. Необходимо повышать свою сознательность в защите окружающей среды, научно осуществлять севооборот, сохранять плодородие почвы, активно прорабатывать метод по защите агропространства и установить должный имидж и репутацию китайских агропредприятий.

В настоящее время стороны активно продвигают реализацию сопряжения Экономического пояса Шелкового пути с Евразийским экономическим союзом. Развитие евразийского экономического пространства с широким рынком и богатыми ресурсами не обойдется без углубленного сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Я уверен, наши страны смогут интенсивно соединять преимущества рынка, технологий, механизмов и капитала, чтобы внести достойный вклад в продовольственную безопасность АТР и даже всего мира. 

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2017 год. 

Теги: ТОР  сельское хозяйство  сотрудничество  КНР 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Вкус жизни
18 Апреля 2017, 09:00
"Остров Врангеля" - он такой один Государственный заповедник "Остров Врангеля" первый в российской Арктике. Он расположен на островах Врангеля и Геральд и в окружающей их акватории шириной 12 морских миль. Площадь заповедника - 2225,65 тысячи га. Охранная зона - на 24 морские мили вокруг заповедной акватории.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Территория
17 Апреля 2017, 11:04
Камчатка меняет парадигму Камчатский край демонстрирует положительную динамику по ключевым показателям. Такими были и итоги прошлого года. Закрепить тенденцию и обеспечить стабильное улучшение экономического и социального самочувствия Камчатки, рассчитывают в региональном правительстве, помогут режимы территории опережающего развития и свободного порта.
статьи раздела
Тема номера
14 Апреля 2017, 14:24
"Мерси трейд" встроилась в ТОР Режим территории опережающего развития (ТОР) позволил ускорить и запустить новые проекты в сельскохозяйственной отрасли Приморского края.
статьи раздела
Тема номера
14 Апреля 2017, 14:17
Вера ЛОМОНОСОВА, финансовый директор Агропромышленной группы "Армада": Бизнес должен быть гибким, только тогда он будет успешным Агропромышленная группа "Армада" была организована в 2004 году в городе Уссурийске Приморского края. Компания последовательно расширяла площадь производственных земель, создала развитый животноводческий дивизион - свиноводство, молочное и мясное животноводство. Несколько лет назад приступила к строительству производственного комплекса по переработке сои и производству комбикормов "Армада Ойл" на базе отделения в селе Некруглово.
статьи раздела
Проект ДК
14 Апреля 2017, 13:55
"Восточный Порт": хронология мегапроекта Эффективный бизнес региона начал перевооружение задолго до того, как государство объявило о запуске на Дальнем Востоке новых инструментов развития. Один из первых мегапроектов, реализованных частными инвесторами, уже вышел на финальную стадию: в 2017 году в порту Восточном начнет работу Третья очередь углепогрузочного комплекса АО "Восточный Порт", входящего в состав портового угольного холдинга ООО "Управляющая портовая компания".
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика