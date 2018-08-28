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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 29 Сентября, 03:25 |
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Дальний Восток на связи не экономит
Телекоммуникационный сектор по сравнению с другими отраслями наименее подвержен негативному влиянию, поскольку затраты на связь в структуре доходов среднего россиянина составляют не более 1%. Но практика показала, что и этой отрасли присущи определенные сложности на фоне экономического кризиса, в первую очередь - замедление темпов роста рынка.
Еще недавно казалось, что для ведущих телекоммуникационных операторов после бурных лет технологического рывка к 3G и 4G год 2015-й станет спокойным и прибыльным. Представители «большой тройки» в лице «МегаФона», «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и МТС наконец-то сосредоточились на основной деятельности, в первую очередь совершенствуя сервисы, а государственный «Ростелеком» и переформатированная Tele2 занялись объединением мобильных активов, стремясь создать нового игрока. Но настал новый год, и планы пришлось спешно подстраивать под изменившиеся реалии.
Дальнему Востоку в этом плане сложнее всего: без масштабных инвестиций в инфраструктурные проекты и технологическую составляющую охватить качественной сетью самый малонаселенный и в некоторых местах практически недоступный регион невозможно. Главная угроза 2015 года - девальвация рубля. Расходы операторов на строительство сетей растут в соответствующей прогрессии, ведь около 90% оборудования - иностранного происхождения, в основном китайской Huawei.
Опрошенные «Дальневосточным капиталом» операторы в один голос твердят, что не собираются экономить на новых проектах и персонале, но реалии куда жестче. «Большой тройке», уже успешно освоившей практически весь Дальний Восток, в том числе обеспечив покрытие и сетью 4G, в этом плане проще, а вот Tele2, начавшей большую стройку, еще только предстоит подтвердить далеко идущие амбиции.
Президент «Ростелекома» уже озвучил, что компания откажется от ряда инвестиционных проектов в 2015 году из-за экономической ситуации. «Мы проверяем сейчас инвестиционный портфель и от ряда проектов, которые казались нам и кажутся привлекательными, но несут в себе больше рисков в текущей ситуации, мы откажемся», - сказал Сергей КАЛУГИН, уточнив, что речь идет о проектах в сфере ИТ и сетей. Конкуренты «Ростелекома» придерживаются такой же стратегии.
По оценке исследовательской компании «ТМТ Консалтинг», в 2014 году отрасль замедлила темпы роста с 5% до 3%, в первую очередь за счет падения в мобильном сегменте. Стагнирует прежде всего голосовая выручка (крупнейшая статья доходов операторов), а на первый план выходит передача данных, тем более что налицо рост проникновения смартфонов - к концу года он достиг 40%. Однако основная часть data-выручки по-прежнему генерируется на сетях 3G, и здесь у «большой тройки» есть большой потенциал.
«Сеть LTE сейчас загружена мало. Технологию 3G все еще используют 90% абонентов (передачи данных), и в следующем году будет ситуация та, которая есть сейчас», - говорил в декабре прошлого года гендиректор «ВымпелКома» Михаил СЛОБОДИН.
Операторам некуда отступать, и, несмотря на колебания курса рубля, всем придется много строить в 2015 году. Сети LTE (к концу года на карте Дальнего Востока ими остались непокрыты только Камчатка, Чукотка и Магадан. - Прим. «Дальневосточного капитала») продолжают развиваться, и именно с этой технологией связаны дальнейшие перспективы отрасли. МТС и Tele2 активно развивают 4G в «технейтральном» диапазоне 1800 МГц, «большая тройка» также взялась за технологию Carrier Аggregation, которая позволяет увеличить скорости интернета в сети LTE-Advanced за счет комбинации частот. Следующий шаг в этом направлении - коммерческий запуск голосовых услуг на частотах LTE, или VoLTE.
Оптимизации затрат способствует долгожданное разрешение операторам совместно использовать телеком-инфраструктуру. RAN Sharing (совместное использование инфраструктуры сетей связи операторами связи) ждали без малого десять лет. Первыми ласточками стали МТС и «ВымпелКом», которые договорились вместе строить LTE-сети в 36 регионах.
RAN Sharing позволит операторам сэкономить порядка 25-30% капитальных и около 50% операционных затрат, считает Михаил Слободин. Он полагает, что в 2015 году будут заключены еще несколько подобных сделок.
«МегаФон»: ставка на эффективный рост и развитие
ОАО «МегаФон» активно инвестировало в развитие собственной инфраструктуры в предыдущие периоды, поэтому, несмотря на непростые экономические условия, оператор выполнил план по строительству сетей в 2014 году.
«В прошлом году общая протяженность оптоволоконных линий связи в Дальневосточном филиале «МегаФона» увеличилась на 40%, до 15,4 тыс. км, а общая протяженность магистральных ВОЛС в регионе выросла в два раза. При этом количество базовых станций 4G увеличилось в 4 раза, 3G и 2G - на 20%, - говорит директор Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» Андрей ЛЕВЫКИН. - Эти мероприятия позволили увеличить пропускную способность сетей оператора и повысить скорость передачи данных в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Активный рост популярности мобильного интернета - тренд последних лет. Если сравнить объем трафика, скачанного нашими абонентами в I квартале этого года, с аналогичным периодом годом ранее, то мы видим практически двукратный рост. В сети 4G объем потребленного трафика вырос более чем в четыре раза».
Досье «Дальневосточного капитала»: 50% плюс 100 акций «МегаФона» принадлежат холдингу Garsdale, который контролируется USM Holdings Алишера УСМАНОВА. 25,17% акций «МегаФона» владеет шведско-финская TeliaSonera Group, 7,57% - 100-процентная «дочка» оператора Megafon Investments Ltd, 2,5% - Anfimako Ltd Ивана ТАВРИНА (гендиректор «МегаФона»).
В текущем году компании приходится считаться с влиянием отрицательных курсовых разниц на капитальные расходы.
«Мы стали принципиально по-другому относиться к рационализации капзатрат. Теперь мы не просто строим связь, чтобы она была везде, а строим так, чтобы понимать, какова окупаемость каждого элемента нашей сети, - отмечает Андрей Левыкин. - В 2015 году мы продолжаем делать ставку на эффективный рост и развитие сети - будем инвестировать, прежде всего, в качество, фокусируясь на эффективности наших капитальных затрат. Что касается оборудования, у компании действуют контракты на поставки с ведущими мировыми вендорами Huawei, Ericsson и NSN на взаимовыгодных условиях, а также существует список производителей, которые могут обеспечить аналог комплектующих сети в случае необходимости», - говорит Андрей Левыкин.
Представитель «МегаФона» отмечает, что затраты на услуги связи очень малы в структуре затрат россиянина, месячный счет дешевле одного обеда в кафе. Поэтому серьезных сокращений потребления услуг операторы не отмечают и не ожидают. При этом возможно снижение объемов роуминговых услуг, так как россияне стали меньше путешествовать за границу.
МТС: приоритеты - LTE
МТС в 2014 году завершили масштабную программу по строительству сети LTE в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. За год МТС увеличили количество базовых станций «четвертого поколения» в полтора раза, охватив сетью 4G еще пять регионов Востока России.
В 2014 году МТС обеспечили абонентов Приморского края, Иркутской и Сахалинской областей, республик Саха (Якутия) и Бурятия высокоскоростным 4G-интернетом, а также значительно расширили покрытие существующей сети LTE в Амурской области, Хабаровском и Забайкальском краях. Всего на текущий момент мобильным интернетом МТС на скорости до 75 Мбит/с могут воспользоваться жители 88 населенных пунктов на Востоке России. Таким образом, МТС обеспечили высокоскоростным 4G-интернетом более половины жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Сегодня сетью LTE МТС могут воспользоваться более 60% населения Приморского и Хабаровского краев, почти половина жителей Забайкальского края, Иркутской и Амурской областей, а также треть жителей Республики Саха (Якутия) и Сахалинской области.
Досье «Дальневосточного каптала»: МТС - крупнейший сотовый оператор в РФ. Основной владелец компании - инвестиционный холдинг «АФК «Система» (53,5%), остальные акции торгуются на NYSE и Московской бирже.
Больше всего абонентов, пользующихся высокоскоростным мобильным интернетом МТС, проживает в Приморском и Хабаровском краях. При этом лидерами по потреблению LTE-трафика являются жители Амурской области, второе место занимает Хабаровский край, завершает тройку Приморье.
«МТС стремятся сделать современные технологии максимально доступными для пользователей, поэтому мы расширяем сеть LTE не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах, где доступ к широкополосному интернету ограничен или отсутствует. Поэтому не удивительно, что услуги высокоскоростной передачи данных в сети LTE сегодня становятся все более популярными среди жителей на Востоке России. С начала года объем информации, передаваемой в сети 4G на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, за счет расширения сети и повышения активности пользователей вырос более чем в пять раз. В будущем мы планируем продолжить работу по расширению охвата сети LTE как за счет выхода в новые населенные пункты, так и посредством улучшения существующего покрытия», - говорит директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Ольга УСТИНОВА.
В 2015 году МТС продолжат строительство сети LTE в Приморье. Новая сеть появится еще в пяти населенных пунктах края, а также будет расширено покрытие в тех городах, где сеть LTE МТС уже запущена. В первом полугодии текущего года оператор планирует завершение ряда инфраструктурных проектов по строительству ВОЛС на территории края и активацию третьей полосы частот в крупных городах края.
«По поводу капитальных затрат - будем смотреть на развитие ситуации. Но вообще, для того чтобы снизить влияние колебаний курсов валют на объем инвестиций, МТС в третьем квартале произвели часть авансовых платежей по капитальным затратам, работы по которым будут производиться в первой половине 2015 года», - говорит Ольга Устинова.
«ВымпелКом» увеличивает зону покрытия
ОАО «ВымпелКом» основные проекты на Дальнем Востоке уже реализовало. В Южно-Сахалинске первая в Дальневосточном регионе сеть «Билайн» 4G была запущена в мае 2014 года. В Хабаровске, Владивостоке и ряде городов Приморского края по итогам модернизации сети 3G была активирована технология DC-HSPA+, позволившая увеличить порог максимальной скорости передачи данных до 42 Мбит/с. Средние пользовательские скорости в сети LTE составляют 15-40 Мбит/c, а в сети DC-HSPA+ достигают 5-15 Мбит/c.
Двойной прирост скорости мобильного интернета достигнут в Петропавловске-Камчатском в результате мер по увеличению пропускной способности спутниковых каналов передачи данных.
Досье «Дальневосточного капитала»: «ВымпелКом» - третий по величине абонентской базы сотовый оператор России, на 100% принадлежит Vimpelcom Ltd. Основной акционер Vimpelcom - «Альфа-Групп», которой принадлежит 47,85% голосующих акций и 56,2% экономического интереса. Норвежский Telenor владеет 42,95% голосов и 33% экономического интереса.
Также в результате расширения сети «Билайн» мобильная связь впервые появилась еще в 50 отдаленных населенных пунктах Якутии, Чукотки, Еврейской автономной области. Так, сеть «Билайн» запущена в чукотском селе Энурмино на побережье Северного ледовитого океана, с которым существует только вертолетное сообщение.
«В соответствии с нашей стратегией «Просто. Удобно. Для тебя» мы принимаем решения по развитию сети исходя из пользовательского опыта и отзывов наших абонентов. Так, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири мы увеличиваем зону покрытия нашей сети, а также последовательно повышаем качество мобильного интернета, который сейчас стал одним из определяющих факторов при выборе оператора связи. При этом не ограничиваемся только южной частью региона, но и реализуем проекты на отдаленных территориях, имеющих сложности с транспортной доступностью и развитием инфраструктуры: на Сахалине, Камчатке, Чукотке, в Якутии и Магадане», - говорит региональный директор Дальневосточного региона ОАО «ВымпелКом» Иван АНАШКИН.
В 2015 году оператор продолжит реализацию лицензии GSM1800 - программу по обеспечению сотовой связью всех населенных пунктов с числом жителей от 200 человек. Также «ВымпелКом» намерен развивать сети 3G и 4G.
«Помимо строительства новых базовых станций, мы сосредоточимся на оптимизации нашей существующей сети - для улучшения ее технических характеристик и повышения ее надежности. Важно не только построить, но и правильно настроить станции, снизить нагрузку на каналы связи, правильно ее распределить, - говорит директор Приморского филиала ОАО «ВымпелКом» Александр ТЕПЛЯКОВ. - В соответствии с новой реальностью еще более важное значение приобретает повышение эффективности всех операций. И мы намерены на этом сконцентрироваться - от более качественной работы с поставщиками до исключения дублирующих процессов внутри компании».
В частности, «ВымпелКом» начал целенаправленную работу с арендодателями по снижению платы за аренду технологических позиций. Долгое время эти расходы только росли, существенно ограничивая возможности расширения сети.
«Мы не только работаем с прежними партнерами по снижению арендной платы, но и нацелены на привлечение новых партнеров. Задача - сокращение средней стоимости аренды площадок, то есть снижение затрат на размещение каждого отдельного сайта за счет использования различных вариантов сотрудничества и применения оптимальных технических решений», - говорит Александр Тепляков.
Tele2 растет не по дням…
ООО «T2 Мобайл» (бренд Tele2) готовится к федеральной экспансии, поэтому у оператора наиболее масштабная инвестиционная программа и проекты по техническому развитию сети в регионах на 2015-2016 годы. Это запуски скоростного мобильного интернета, модернизация действующих сетей и строительство новых, начало операций в новых регионах, в том числе перевод под бренд Tele2 интегрированных сотовых активов, которые ранее были в структуре «Ростелекома». На Дальнем Востоке это «АКОС» в Приморском крае, «СкайЛинк» в Хабаровском крае, «БИТ» в Сахалинской области, «РТ-Мобайл» в Камчатском крае и в Магаданской области.
Досье «Дальневосточного капитала»: «T2 Мобайл» - мобильное СП «Ростелекома» и акционеров Tele2 Russia, созданное в прошлом году. «Ростелеком» внес в СП акции своих мобильных «дочек», получив 45% в новом операторе. Контроль в «Т2 РТК Холдинг» сохранил за собой консорциум инвесторов в составе ВТБ, банка «Россия», «СОГАЗа» и Алексея МОРДАШОВА. До объединения с активами «Ростелекома» Tele2 владела лицензиями только на GSM в 46 регионах. Компания не имела лицензий 3G и LTE. С созданием совместного предприятия в распоряжении Tele2 оказались лицензии «Ростелекома» в стандарте GSM (на все регионы, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Самары), UMTS (частоты 1,9-2,1 ГГц в 69 регионах РФ) и федеральная лицензия LTE.
«Новый федеральный оператор работает под брендом Tele2. Мы продолжаем планомерно развивать систему дистрибуции на Дальнем Востоке, чтобы обеспечить шаговую доступность наших услуг для всех абонентов», - поясняет коммерческий директор Tele2 Дальний Восток Александр КОЛПАКОВ.
Tele2 ранее заявляла, что планирует в этом году запустить сети скоростного мобильного интернета более чем в 50 регионах РФ. В 2016 году оператор намерен запустить 3G и 4G во всех оставшихся регионах присутствия. Стратегия компании на 2015-2018 годы предусматривает строительство 80 тыс. мультистандартных базовых станций. Стратегическая цель Tele2 - выход на третье место по количеству абонентов в России в 2018 году.
В настоящее время Tele2 разрабатывает несколько сценариев развития ситуации на рынке, и по каждому из них есть эффективные решения.
«Как любая бизнес-структура, ориентированная на эффективность, мы анализируем затраты и наши возможности по окупаемости вложений. Так мы делали всегда, что и позволяет нам предлагать абонентам самые низкие цены на рынке, - говорит менеджер по связям с общественностью Tele2 Дальний Восток Анна ЛЕТЯГИНА. - Наши клиенты экономят на связи и при этом получают качественные услуги, простые тарифы, профессиональное абонентское обслуживание. Мы всегда очень строго подходим к управлению издержками: тестируем каждую инвестицию на эффективность и ищем нестандартные решения, которые могут привести к оптимизации затрат. Это практикуется во всех сферах работы компании, начиная от подбора персонала, заканчивая капиталовложениями в строительство сети. Таким образом, удается предоставлять услуги значительно дешевле среднерыночных цен. Tele2 создает свою инфраструктуру таким образом, чтобы сеть работала максимально эффективно. Сокращать персонал мы не планируем. Компания растет, мы продолжаем заполнять открытые ранее вакансии».
Tele2 не отмечает снижения спроса на услуги со стороны клиентов в последнее время.
«Спрос на услуги сотовой связи и передачу данных в регионах Дальнего Востока остается стабильным, мы не наблюдаем снижения. В сложной экономической ситуации телекоммуникационная отрасль является одной из самых устойчивых. Рынок телекоммуникаций предоставляет базовые услуги, которые ежедневно востребованы абонентами. В тяжелые времена люди не перестают общаться, активно используют интернет для поиска выгодных цен на товары и поиска работы. Так, например, в 2008 году потребление телекоммуникационных услуг не упало, а даже выросло. Кроме того, абоненты со средним и небольшим достатком во время кризисных явлений начинают задумываться о расходах. Поэтому, как оператор-дискаунтер, мы находимся в более выгодном положении, чем другие сотовые компании. Хотя люди не готовы отказаться от сотовой связи, они все равно были бы рады меньше платить», - говорит Анна Летягина.
«Ростелеком» идет под воду
ОАО «Ростелеком» реализует запланированные инфраструктурные проекты в полном объеме. Одним из главных проектов 2015 года, без сомнения, является строительство подводной ВОЛС Камчатка - Сахалин - Магадан. Реализация данного проекта идет по графику. В апреле проект получил положительные заключения Главгосэкспертизы по представленной документации и результатам инженерных изысканий.
В течение 2015 года «Ростелеком» планирует выполнить комплекс строительно-монтажных работ как по подводной, так и по наземной частям линии. В июне с прибрежного участка в районе г. Охи Сахалинской области будет выполнено горизонтально-направленное бурение основной скважины. Метод берегового прокола позволит соединить наземную и подводную часть ПВОЛС Камчатка - Сахалин - Магадан. Аналогичные береговые проколы будут выполнены в районе п. Усть-Большерецк (Камчатский край) и пгт. Ола (Магаданская область).
Новая подводная ВОЛС свяжет город Оху на Сахалине с Магаданской областью и Камчатским краем. Волоконно-оптический кабель будет проложен по дну Охотского моря. Общая протяженность линий связи составит около 2 тыс. км, максимальная пропускная способность системы - 400 Гбит/с на каждое направление (с возможностью расширения до 8 Тбит/с). Сдача объекта в эксплуатацию планируется в июне 2016 года.
Среди основных задач на 2015 год «Ростелеком» выделяет развитие оптических сетей по технологиям MetroEthernet («оптика в дом») и GPON («оптика в квартиру») в городах и населенных пунктах ДФО. В программу включены более 80 населенных пунктов региона. По итогам 2014 года охват домохозяйств оптическими линиями «Ростелекома» составляет 43%. В текущем году планируется увеличить данный показатель до 54%.
Кроме того, «Ростелеком» продолжает строительство волоконно-оптической линии Дальнегорск - Терней - Пластун, которая обеспечит высокосортным доступом в Интернет Тернейский район Приморского края, ВОЛС Якутск - Нуарагана - Чурапча и ВОЛС Февральск - Стойба - Экимчан. В ряде регионов Дальнего Востока оператор начинает строительство оптических линий к небольшим населенным пунктам в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства».
«Инвестиционная программа «Ростелекома» на Дальнем Востоке направлена на повышение уровня клиентского сервиса и качества услуг связи. Компания уделяет огромное внимание развитию сетей связи и поддержанию достаточной пропускной способности региональной сети передачи данных. Цель на ближайшее будущее - обеспечение возможности оказания услуг доступа в Интернет на скорости от 100 Мб/с и выше. Компания не планирует уменьшать объем инвестиционной программы в регионе, в связи с изменением экономической ситуации пересматриваются окупаемость и состав инвестиционных проектов с целью повышения эффективности инвестиций. Основные тренды развития компании на Дальнем Востоке не изменятся, а технологическое развитие компании продолжится прежними темпами. В текущей экономической ситуации мы концентрируемся на повышении эффективности внутренних процессов, оптимизируем затраты с помощью тендерных процедур, продолжаем участие в реализации государственных проектов. Все это позволит нам максимально нивелировать внешние обстоятельства», - сообщили «ДК» в пресс-службе «Ростелеком - Дальний Восток».
Оператор в начале этого года также активизировал работы в рамках проекта по устранению так называемого «цифрового неравенства». В рамках программы в России будет проложено более 200 тыс. километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до 13 тыс. населенных пунктов. По Дальнему Востоку планируется строительство 4,523 тыс. км ВОЛС, по Приморскому краю - 1,440 тыс. км.
В рамках программы устранения цифрового неравенства точки доступа будут организованы в 509 населенных пунктах Дальнего Востока, из них 95 уже подключены к существующим волоконно-оптическим линиям связи.
В 2015-2018 гг. оптические линии связи планируется построить до 257 населенных пунктов. Для подключения оставшихся 157-ми используются альтернативные технологии - радиорелейные линии, спутниковые каналы связи. На территории Приморского края в проект включены 120 населенных пунктов.
Оказание услуг с помощью таксофонов и пунктов коллективного доступа обеспечивается за счет собственных ресурсов и телекоммуникационной сети «Ростелекома», а также путем заключения агентских соглашений с другими операторами связи. Как правило, пункты коллективного доступа создаются на базе почтовых отделений.
В «Ростелекоме» отмечают, что на проведении работ сказывается «временная ограниченность строительного сезона, связанная с особенностями климатических условий».
Оператор уже начал проектные работы в рамках госпрограммы по устранению цифрового неравенства в Хабаровском крае. По словам директора филиала Елены ХИТРОВОЙ, в ближайшее время планируется начать строительство линий для организации пяти точек доступа в Амурском и Ульчском районах региона. В рамках проекта точки доступа будут организованы в 56 населенных пунктах. К 25 из них компания планирует проложить оптические линии связи, в остальных доступ в Интернет будет организован посредством спутниковых каналов и радиорелейных линий связи. Ввод оптики и начало работы точек доступа запланированы на II квартал 2016 года.
Говорите по-русски
Новые экономические реалии больнее всего ударили по роумингу - весной операторы дружно подняли цены на разговоры за границей, что идет вразрез с политикой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по понижению роуминговых цен. ФАС хочет добиться, чтобы связь в роуминге обходилась абоненту не дороже, чем клиенту местных операторов связи. Если это будет реализовано, по подсчетам ФАС, российские операторы должны будут снизить цены на голосовую связь в роуминге в 3-5 раз, на sms - до 10 раз, на передачу данных - до 40 раз. По расчетам ФАС, до конца августа 2015 года операторы должны попытаться самостоятельно договориться между собой о снижении цен на интерконнект (плата за прохождение трафика по сети другого оператора). Если сделать это не удастся, антимонопольные ведомства стран могут начать расследование или попытаются отрегулировать цены на уровне межправительственных соглашений.
Но операторам пока не до распродаж. «МегаФон» с февраля увеличил цены на входящие и исходящие звонки на европейских направлениях и в ряде стран СНГ почти на 70% - до 49 рублей за минуту. Дальше оператор, базовые цены на роуминг у которого сейчас и так одни из самых низких, повышать цены не планирует. МТС в начале апреля повысили цены в некоторых странах. Также выросла и плата за использование популярной опции «Ноль без границ».
«ВымпелКом» с 20 апреля повысил стоимость коротких разговоров в роуминге в 1,5 раза. Теперь в рамках международной роуминговой тарифной опции «Планета ноль» 20 минут входящих вызовов в популярных странах (61 страна, включая СНГ, Венгрию, Испанию и т. д.) стоит 60 рублей. До обновлений первая минута входящего звонка стоила 19 рублей, со 2-й по 11-ю минуту разговор был бесплатным, а с 11-й минуты - вновь 19 руб./мин. Таким образом, если раньше стоимость минуты разговора в роуминге по этой опции начиналась с 1,9 рубля (при 10-минутном разговоре), то теперь - с 3 руб./мин (при условии, что абонент говорит в роуминге 20 минут в сутки). На менее популярных направлениях (128 стран, включая Японию) 20 входящих минут стоят 100 рублей, а после того, как пакет будет израсходован, - 15 руб./мин. Исходящие звонки обойдутся абонентам в 45 руб./мин.
Услуги в довесок
Операторы рассчитывают, что кризис выступит драйвером развития новых направлений. «Процесс стремительного проникновения интернет-технологий и в бизнес, и в нашу повседневную жизнь будет продолжаться независимо от кризисных явлений в экономике. Поэтому мы ожидаем роста потребления мобильного интернета и развития разнообразных мобильных сервисов, требующих подключения к интернету», - говорит директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» Антонина ПРОНИНА.
«МегаФон» планирует к концу 2015 года начать выпускать банковские карты под собственным брендом, сообщил генеральный директор «Мегафон Ритейл» (управляет сетью собственных салонов связи) Михаил ЗОЛОТОВИЦКИЙ. «МегаФон» в настоящий момент оказывает несколько финансовых услуг в своих салонах: оформление потребительских кредитов, денежные переводы, оплата кредитов и страхование оборудования.
МТС в апреле начали продажи билетов на поезда и самолеты в собственной розничной сети. Партнером оператора по проекту стал онлайн-ритейлер Ozon, около 11% которого принадлежит МТС.
«Мы первыми из операторской розницы в России протестировали и запустили продажи комплексных туристических предложений и планируем в течение ближайших двух лет войти в пятерку крупнейших оффлайн-продавцов билетов по объему транзакций и увеличить объем подключений роуминговых опций в салонах нашего ритейла», - говорит директор розничной сети МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Евгения СЫСОЕВА.
Выручка операторов выросла
Совокупная выручка российских операторов сотовой связи от дополнительных услуг (VAS), включающих передачу данных, сообщений, контент-сервисы и другие услуги (электронная коммерция и т. д.), в IV квартале 2014 года составила 79,84 млрд рублей, что на 9,7% больше, чем годом ранее.
По сравнению с III кварталом того же года доходы выросли на 4,3%, говорится в исследовании аналитической компании AC&M Consulting.
Среднемесячная выручка на абонента (ARPU) в сегменте VAS в IV квартале составила 110,9 рубля, увеличившись на 10,2% по отношению к показателю октября - декабря 2013 года, и на 4,9% - по сравнению с III кварталом прошлого года.
Лидерство на рынке VAS-услуг по итогам IV квартала сохранило ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС), его доля составила 34,9% (рост на 1,2 п.п.). ОАО «МегаФон» увеличило этот показатель до 34% с 33,9%. Доля ОАО «ВымпелКом» сократилась до 25% с 25,8%. Оставшиеся 6,1% (кварталом ранее - 6,6%) рынка VAS-услуг распределены между другими операторми.
Доходы операторов от передачи данных в IV квартале выросли на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и на 2% к предыдущему кварталу, до 47,3 млрд рублей. По итогам октября - декабря «МегаФон» и МТС второй квартал подряд заняли по 37% data-рынка, а на «ВымпелКом» по-прежнему приходится 22%.
Доходы операторов от контент-услуг составили 12,6 млрд рублей, что на 17,3% меньше показателя октября - декабря 2013 года, однако на 10% выше уровня III квартала. Лидерство на рынке контент-услуг удерживает «ВымпелКом», увеличивший свою долю до 38% с 34% в III квартале. Доля «МегаФона» - 30% (в III квартале - 31%), МТС - 28% (30%).
На рынке SMS выручка операторов упала на 0,1% в сравнении с аналогичным показателем в 2013 году, но выросла на 0,3% по отношению к III кварталу, до 13,3 млрд рублей. Лидирует в сегменте МТС (42%), за ней следуют «МегаФон» (23%) и «ВымпелКом» (20%). Остальные операторы мобильной связи получили 15% от совокупной выручки в сегменте SMS.
Больше всего выручки дополнительные услуги приносят «МегаФону» - 40,2%. В структуре выручки МТС доходы от VAS-услуг занимают 37,3%, «ВымпелКома» - 35,5%.
Олег КЛИМЕНКО. Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2015 год.
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