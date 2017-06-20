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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный гектар: Первый год расставляет по местам
Сомнение вызывало буквально все, от предложенной схемы получения гектара до привлекательности самой, столь отдаленной от основных центров развития страны, территории. Впрочем, всевозможные опросы хоть и разнились в цифрах, но все же неизменно подтверждали интерес к этой необычной программе.
Прошедший год все расставил по местам. За год на получение бесплатного гектара на Дальнем Востоке было подано свыше 91 тыс. заявок, в том числе из регионов, не входящих в ДФО, около 19 тыс. участков земли отдано в пользование гражданам и более 73 тыс. заявок находятся сейчас на рассмотрении.
Этот проект называют национальным, социальным, участвовать в нем будет не одно поколение граждан. Он рассчитан до 2035 года. Основные цели программы «Дальневосточный гектар» связаны с решением сложной проблемы заселения пустеющего Дальнего Востока и освоения земель на его территории, что исторически всегда здесь происходило. Дальний Восток изначально развивался через освоение земли. Теперь же, согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить здесь гектар. Участок предоставляется на 5 лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через 5 лет при условии освоения земли должным образом ее можно будет арендовать или получить в собственность.
Новая практика
Реализация закона в течение года проходила в три этапа. Для первого этапа были выбраны так называемые пилотные регионы, которые взяли на себя самый сложный начальный период, когда первый опыт выявил все недостатки предложенной схемы работы. Корректировка в течение всего года реализации потребовала довольно много поправок. Эта работа продолжается по сей день. С 1 октября 2016 года начался второй этап, когда возможность выбрать участок в своем субъекте получили дальневосточники, а с 1 февраля 2017 г. «дальневосточные гектары» стали доступны для всех граждан России. В общей сложности к выдаче подлежит 23% всех земель Дальнего Востока.
Специалисты отмечают помимо исторической уникальность проекта и с точки зрения взаимодействия различных органов власти при его реализации. Фактически работа уполномоченных органов, региональных органов власти по оформлению земли в пользование была полностью перестроена. «Наверное, это тот случай, когда стоит смотреть, что происходит в ходе реализации закона о «дальневосточном гектаре», и брать эту практику в пример для других проектов», - прозвучало на круглом столе, посвященном итогам года закона о «дальневосточном гектаре».
Но, пожалуй, главной новацией этого проекта, кардинально отличающей нынешний закон от предшествующих подобных решений, стало создание специального интернет-ресурса - федеральной информационной системы (ФИС), с помощью которой граждане в любой точке страны не выходя из дома могут выбрать участок.
«Порядка 60% услуг мы оказываем в электронном виде, но этот проект все равно послужил для нас неким вызовом, - сказал в ходе круглого стола заместитель руководителя Росреестра Андрей ПРИДАНКИН. - Он заставил пересмотреть и нашу организационную структуру с учетом временного сдвига, активности на Дальнем Востоке, несколько пересмотреть наши линии поддержки и сам способ взаимодействия с заявителями. Мы готовы к электронному взаимодействию, но сам способ, который предложен законом и реализован в информационной системе, был революционным даже с нашей точки зрения».
Досье «Дальневосточного капитала»: Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через Интернет с помощью федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». C 1 февраля 2017 года оформить заявку можно в многофункциональных центрах «Мои документы». С 1 февраля 2017 года информационную систему «НаДальнийВосток.РФ» посетили более 4,6 миллиона россиян. Большинство из них - молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. На горячую линию программы «Дальневосточный гектар» поступило более 167 тысяч обращений.
Закрытые места
С самого начала реализации закона эта идея вызвала неоднозначную реакцию в самих дальневосточных регионах. Закон, очевидно, затронул интересы разных групп населения. Во-первых, на территориях краев и областей по сложившейся многолетней традиции довольно широко распространена практика пользования землей без всякого официального оформления прав на нее. «На Дальнем Востоке, если мне не изменяет память, около 1,6 млн участков не поставлены на учет», - сказал полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, поясняя проблему. Под удар попали многочисленные владельцы огородов, чьи обрабатываемые земли стали переходить владельцам «дальневосточных гектаров». В Приморском крае эта проблема оказалась, пожалуй, наиболее шумной из всех дальневосточных регионов и получила довольное скандальное развитие.
- У граждан есть в пользовании земельные участки достаточно давних годов, но сведения о них не содержатся в Государственном кадастре недвижимости в силу того, что права не оформлены, - говорит и. о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Илья ТЕРЕХОВ. - Местные власти знают, что все пользуются огородом. И нет смысла их вносить. А сейчас закон говорит, что если сведения отсутствуют в кадастре, значит, есть основания для отказа. Границ для этого участка нет. В то же время закон предусмотрел возможность решения возникающих подобных проблем, ограничив срок для этого до шести месяцев. Мы сейчас взаимодействуем с органами местного самоуправления по этому вопросу. Если пользователь земли не оформит ее, тогда споры решаются в судебном порядке. Но срок исковой давности сокращен до минимума и составляет всего полгода. Если за полгода человек не обратился в суд за защитой своих прав, то получается, что правда на стороне лица, который получил «дальневосточный гектар».
Другая громкая история возникла в среде коренных малочисленных народов, активно выступивших против распространения действия закона на их территории. В Якутии даже прошли протестные общественные акции с предложением провести республиканский референдум об исключении этого огромного по площади региона из программы «Дальневосточный гектар». «Законопроект был проведен без общественного обсуждения», - заявили представители общественности республики. На Камчатке коренные малочисленные народы, у которых земли также не оформлены, обратились в Минвостокразвития с просьбой закрепить места их традиционного проживания за ними. Речь идет о так называемых сакральных местах, ритуальных, местах захоронений и т.д. Но в ведомстве отказали согласовывать этот вопрос. И сегодня камчатские малочисленные народы, по словам местных специалистов, пишут во все инстанции о своей проблеме, опасаясь ситуации, которая, по их мнению, может привести к ущемлению их интересов.
- На Чукотке изначально практически вся территория была закрыта защитными лесами и оленьими пастбищами, - говорит заместитель губернатора Чукотского автономного округа Алеся КАЛИНОВА. - Это традиционный вид деятельности коренных малочисленных народов, поэтому территория закрыта. Мы активно работали с руководителями сельхозпредприятий, с Ассоциацией коренных малочисленных народов. И только согласовав со всеми сторонами, открыли какую-то часть территории, которая не используется под оленьи пастбища по факту. В общей сложности было открыто 15% территории, что составляет порядка 11 млн га. Вообще, коренные малочисленные народы переживают за свои земли в связи с законом о «дальневосточном гектаре». Но мы максимально сгладили конфликт, работая с ними совместно в этом направлении.
Еще одна проблема в этой работе с предоставлением гектара, которую заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей КАЧАЕВ назвал одной из наиболее острых, возникла в 2017 году. Она появилась в результате внесенных Госдумой в декабре 2016 года поправок в закон, запрещающих предоставление участков на территории охотугодий. Сами поправки начали действовать с января 2017 года. Коснулась эта проблема, конечно, не всех регионов, например, в Амурской области, где охотугодья составляют менее 10% и где на эти земли не было ни одной заявки от желающих получить гектар, фактически ее не заметили. Другое дело Приморский край и особенно Еврейская автономная область, где доля охотугодий составляет 80-85% от общей площади. Сейчас все охотугодья являются закрытыми территориями, что существенно сократило потенциальный объем земельных участков для предоставления гражданам и стало одним из факторов, влияющих на рост отказов по заявкам. Собственно, поэтому и последовала довольно быстрая реакция Минвостокразвития, подготовившего в ответ свои поправки в закон, исключающие ограничения на этих землях. Ожидается, что эти ограничения будут сняты уже в июле - августе этого года.
Отказы будут сокращать
Сокращение числа отказов стало одной из основных задач, потребовавших оперативного решения. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев считает, что количество выданных земельных участков должно совпадать с числом поданных заявок. Пока разрыв еще большой. Впрочем, динамика в этом отношении положительная, отмечают наблюдатели, и, вероятно, в скором времени количество отказов будет доведено до обозначенных ранее 10%. «Губернаторы взяли на себя обязательство, что до 15 июня эти цифры сойдутся в ноль», - заметил Юрий Трутнев на совещании на Сахалине.
Решение этой задачи в значительной степени связано с необходимостью повышения качества информации, размещенной в информационной системе. Работа над этой картой ведется уже почти два года, на ней размещен огромный массив информации Росреестра, к тому же за это время появилось большое количество дополнительных «слоев». Но проблема достоверности информации при этом не уходит, а отказы по причине наложения участков по-прежнему являются многочисленными. Эту проблему Минвостокразвития предлагает решить через корректировку границ выбранного участка по согласованию с заявителем.
В общем в законе описано 25 оснований для исключения участка. Это много, считают специалисты. И те поправки в закон, которые были инициированы, в том числе Минвостокразвития, направлены на сокращение этого списка и смягчение проблемы в целом. Один блок поправок касается зон, где земля не предоставляется в рамках закона. Это особо охраняемые территории, защитные леса, территории, которые находятся над месторождениями полезных ископаемых, охотугодья. Еще один блок поправок - это расширение прав регионов по включению или исключению земельных участков в рамках проекта.
- Необходимо отладить процессы на стадии согласования участка, - говорит Сергей ВОРОНЕЦКИЙ, семья которого получила в Приморском крае четыре гектара. - Уполномоченные органы из-за упрощенной схемы согласования вынуждены какие-то моменты упрощать или где-то подходить формально. Есть несоответствие в технической базе на сайте, например, они говорят, что есть дорога на участке, а ее на самом деле нет. Может быть, нужно скорректировать задачу уполномоченному органу. Они, наверное, должны заниматься все-таки не процессом согласования, а оказывать услугу, способствовать реализации этого федерального закона. Очень важно, как сам уполномоченный орган понимает свою роль, функцию в этом процессе. Я думаю, что со временем у них будет больше ресурсов, все процессы будут отлажены, тогда и технические проблемы уйдут.
Новые дальневосточники уже приглядывают себе проекты домов.
Заявки идут в рост
Но при всех возникавших в ходе реализации закона сложностях регионы уже сейчас успешно отчитываются о непрерывно растущем количестве новых землепользователей на своих территориях. Растут и данные по числу поданных заявлений. По словам специалистов, поток заявлений сегодня вышел на уровень порядка 1 тыс. в день. За год сайт «На Дальний Восток» зафиксировал 4 млн визитов, просмотрено около 9 млн страниц. Земельные участки берут прежде всего дальневосточники, на их заявки приходится 85% спроса. Лидеры по количеству заявок - Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), Сахалин. Среди регионов, расположенных за пределами Дальнего Востока, в лидерах Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край и Свердловская область. В списке заявителей жители практически всех регионов страны, но именно дальневосточники сейчас формируют основной спрос на участки. Оценки Минвостокразвития в отношении потенциального спроса находятся на уровне 7-8 млн человек. Исходя из этой оценки строятся прогнозы и рассчитываются объемы государственной поддержки. Ожидается, что господдержка получателей гектара будет, в свою очередь, стимулировать спрос.
Несмотря на то, что наибольшее количество заявок на Дальнем Востоке поступило в Приморский край, где наиболее востребованными оказались Надеждинский, Шкотовский, Хасанский и Ханкайский районы, лидирует в предоставлении участков по итогам года Хабаровский край - порядка 5 тыс. договоров уже заключено в этом регионе, около 4 тыс. заявителей уже стали обладателями гектара на Сахалине. В то же время в Якутии, где количество поданных заявлений приближается к 18 тыс., выдано всего около 3 тыс. участков. Предпочтения заявителей отданы Мегино-Кангаласскому и Хангаласскому улусам.
Значительно выросли цифры и в менее привлекательных по условиям проживания и работы регионах. В Амурской области хоть и меньше выдано участков (2400), зато заявки удовлетворены на 72% от числа поданных. Даже Чукотка, в стратегии развития которой в принципе не предусмотрено увеличение численности населения (она в основном ориентирована на то, чтобы закрепить оставшиеся в округе 50 тыс. человек), поступило около 300 заявлений на гектар, причем 27 из них - от жителей других регионов. Впрочем, в региональных органах власти автономного округа говорят, что заявки из других регионов поступают в основном от бывших жителей Чукотки. Аналогичная ситуация и с другими северными территориями ДФО.
- Из 3600 заявок, поступивших на полуостров, только четверть иногородних, - говорит министр имущественных и земельных отношений Камчатского края Борис ВЫБОРОВ. - Это не очень много, потому что из них наверняка достаточно большое количество бывших камчатцев. Они четко понимают, где им необходимы земельные участки. Только те, кто был на Камчатке, могут себе представить ситуацию в регионе. С космоса нереально оценить с такой точностью все преимущества территории, где можно получить земельный участок. В основном заявления идут осознанно. Процентов 70-80 заявок приходится на Елизовский муниципальный район, который давно обжит, есть инфраструктура, и расположен он недалеко от города, где проживает основная масса населения. Остальные заявки пришли небольшими скоплениями по другим близлежащим пунктам. И немного по экзотическим местам, недалеко от рек, туристических маршрутов, но это опять же на территории Елизовского района. Земель еще много в крае, но наиболее привлекательные места уже заняты.
Чаще всего в качестве цели при оформлении заявки на Камчатке получатели гектара указывают строительство жилья. На втором месте по популярности туристическая деятельность, что вполне ожидаемо для региона с экзотической природой. В планах новых владельцев гектаров строительство туристической инфраструктуры, создание площадок для специализированной техники, используемой в туризме. На третьем месте в этом списке целей - сельское хозяйство, в основном развитие личных подсобных хозяйств.
- Были попытки приблизиться к рекам, для того чтобы заниматься браконьерством, - говорит Борис Выборов. - Это у нас очень острый вопрос. Но в крае защитные леса в основном по рекам идут, километровая зона. И ближе мы людей не подпускаем, потому что получение гектара близко к реке однозначно приведет к неконтролируемому браконьерству. У нас и так ситуация напряженная.
Раздавая бесплатно дальневосточную землю, правительство надеется на решение продовольственной темы. Многие новые владельцы земли намерены заняться именно сельхозпроизводством.
Дальневосточный топ-3
По данным Агентства по развитию человеческого капитала, более 43% граждан, получивших гектар на Дальнем Востоке, предварительно выбрали вид разрешенного использования - индивидуальное жилищное строительство. Собственно, это вполне закономерный показатель - большинство заявителей живут на Дальнем Востоке. Около 20% граждан изъявляют желание заниматься сельским хозяйством на этих землях. И примерно около 7% выбирают такой вид разрешенного использования, как рекреация. Это топ-3 в списке предложенных законом вариантов использования гектара. Впрочем, закон позволяет менять вид разрешенного использования, не устанавливая при этом никаких ограничений в количестве этих смен. В принципе, у получившего гектар есть год на принятие решения по поводу варианта использования своего участка.
Впрочем, региональная специфика имеет значение и тут. Не все регионы вписываются в объявленный топ-3. Та же Амурская область с ее развитым сельским хозяйством и огромным по меркам Дальнего Востока количеством распаханных гектаров не так много имеет свободных земель. И те, что есть, окружены полями. Наиболее популярны у заявителей территории Благовещенского и Ивановского районов. Эта особенность хозяйства региона и определила предпочтения при выборе вида деятельности на полученном гектаре. Самая популярная цель - сельскохозяйственное использование, т.е. растениеводство, животноводство в личных подсобных хозяйствах. «Жилищное строительство у нас тоже есть, но не такая большая доля, как сельское хозяйство», - пояснили в региональном министерстве имущественных отношений. Из 860 обращений от жителей из других регионов, по оценкам специалистов, планируют переехать в область порядка 10%. Именно столько заявок пришлось на жилищное строительство от этой категории заявителей.
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сформировало портфель типовых решений, бизнес-планов, которые могут быть полезными при принятии решения, чем заняться на земле, будь то выращивание голубики или организация пункта сбора или обработки дикоросов, открытие лесопилки или детского лагеря, мини-пекарни или мебельного производства. Они содержат структуру и порядок экономических расчетов, которые может сделать предприниматель. Достаточно лишь выбрать интересующее направление и адаптировать проект под конкретные природно-климатические условия, учесть особенности ведения бизнеса в том или ином регионе.
Чтобы выявить и распространить лучшие идеи и модельные решения использования «дальневосточных гектаров», АРЧК ДВ в настоящее время проводит конкурс идей по шести номинациям: «Малоэтажное жилищное строительство», «Сельское хозяйство», «Туризм и рекреация», «Инновационные/технологичные решения», «Экологическая и социально ориентированная деятельность», «Поселения». Авторы лучших идей получат возможность представить свои проекты на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Работы принимаются до 15 июля.
Карта регионов пополнится новыми названиями
Рост числа заявок на получение гектара, увеличение площади, отданной в пользование новым владельцам, очевидно, приведет к появлению новых населенных пунктов или, по крайней мере, потребует расширения существующих. По оценкам Агентства по развитию человеческого капитала, уже известно 53 места концентрации заявлений, причем из них 17 - более 100 заявлений граждан. Фактически созданы предпосылки для появления новых населенных пунктов на Дальнем Востоке. По данным Агентства, в Приморском крае прошло 2 схода заявителей и получателей гектара с тем, чтобы сорганизоваться и начать процесс создания населенных пунктов. По закону о «дальневосточном гектаре», в случаях, когда более 20 участков обладают смежными границами и расположены в пределах населенного пункта или на расстоянии не более 20 километров от населенного пункта, местные власти обеспечивают необходимые коммуникации.
Ранее вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев на совещании с дальневосточными губернаторами сообщил, что три новых населенных пункта появятся на Дальнем Востоке в рамках программы «дальневосточный гектар» - один в Республике Саха (Якутия) и два в Хабаровском крае. Впрочем, в самой Якутии пока не готовы говорить о появлении новых поселков. «Крупных коллективных заявлений нет», - пояснили в министерстве имущественных и земельных отношений. Зато Хабаровский край уже составил дорожную карту развития инфраструктуры для таких потенциальных поселений и определил бюджет. По предварительной оценке, стоимость составила 800 млн рублей. Остальным дальневосточным регионам еще предстоит проделать эту работу.
Особая ситуация складывается на Сахалине, где доходы бюджета позволяют решать многие вопросы без опоры на помощь из федерального бюджета. На юге острова Сахалин за счет средств местного бюджета сейчас строится инфраструктура, которая, кроме всего прочего, обеспечит основные потребности получателей «дальневосточных гектаров». Участки, которые получают граждане, в основном группируются компактно, по 50-100 «дальневосточных гектаров». Одна из таких территорий станет местом пилотного проекта, где будет создаваться необходимая инфраструктура - дороги, объекты энергетики. «Необходимые средства у нас есть», - заявил губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО.
Впрочем, в большинстве регионов пока сдержанно оценивают перспективы появления новых населенных пунктов, зато расширение действующих уже сейчас становится на повестку дня. «Затраты на освоение участка ложатся на получателя, но мы понимаем, что гражданин не должен остаться один на один с проблемой освоения участка. И сейчас дальневосточные регионы корректируют планы развития инфраструктуры в соответствии со спросом. Проходят сходы граждан, и, по сути, они сами решают, где им жить и какая инфраструктура нужна. Большинство заявок подаются в населенных пунктах, там, где вся инфраструктура есть», - пояснили в Агентстве по развитию человеческого капитала. Однако в федеральном бюджете средства на эти цели не предусмотрены.
- О появлении новых поселков в Амурской области пока рано говорить, - считает начальник отдела использования земель сельхозназначения регионального министерства имущественных отношений Оксана БЕЛУНЬКИНА. - У нас планируется расширение трех населенных пунктов в связи с тем, что там выбрали участки более 20 граждан. Сейчас мы изучаем ситуацию, провели опрос граждан, осмотрели территорию с тем, чтобы оценить потребности в дорогах, инфраструктуре. По нашим оценкам, практически на 80% нужно создавать дороги. Поэтому сейчас мы заложили деньги на проектно-сметную документацию, чтобы успеть в этом году ее сделать. Если учитывать, что один км гравийной дороги стоит 25 млн рублей, а на этой территории километров примерно 12-13, то сумма потребуется довольно существенная для области, без помощи со стороны федерального бюджета эти вопросы решить будет сложно. Сейчас мы пытаемся решать вопросы, связанные с привлечением федеральных денег.
На Камчатке сейчас также рассматривается расширение границ действующих поселков, где сконцентрированы 30 заявок. По данным регионального министерства имущественных и земельных отношений, таких мест на полуострове восемь. Все они сложились в Елизовском районе. Для обеспечения инфраструктурой, по предварительным расчетам, потребуется минимум 11 млрд руб. И это только на создание транспортной инфраструктуры. Если включить в расчеты по инфраструктуре еще и водоотведение, канализацию, что также ждет своих решений, то требуемая сумма станет еще больше.
Приморский бизнес смог на скалистом берегу создать туристическую базу мирового класса. Смогут ли повторить этот «подвиг» новые дальневосточники?
Гектарная поддержка
Собственно, все решения, принимаемые сейчас для повышения интереса к программе, направлены на главную цель - обеспечить освоение Дальнего Востока, создать экономическую основу для развития огромного региона. Поэтому поддержка не ограничивается только бесплатной землей и определенным набором консультаций. Для пользователей земли предложен не только список видов деятельности, но и государственная поддержка этой деятельности. Еще в прошлом году в результате опроса, проведенного Агентством по развитию человеческого капитала, были определены те виды господдержки, которые сами заявители посчитали наиболее полезными для себя. Среди них в качестве наиболее значимой были указаны такие виды, как финансовая поддержка, создание условий для бизнеса и содействие в строительстве жилья. Эти результаты опроса легли в основу разрабатываемой системы этих мер федеральными и региональными органами власти.
В общей сложности сейчас предложено 35 таких мер. В основном это гранты на ведение фермерского хозяйства, льготное кредитование, квоты на заготовку древесины для строительства дома, лизинг сельхозтехники и другая поддержка. Свои меры поддержки разрабатывает также Фонд развития Дальнего Востока. В этой связи было подписано соглашение между ФРДВ и «Почта Банком» о сотрудничестве при реализации программы льготного кредитования получателей «дальневосточного гектара». Общая стоимость совместной программы оценивается в 3 млрд рублей. До конца года «Почта Банк» планирует направить эти средства на льготное кредитование граждан, получивших в безвозмездное пользование земельные участки на Дальнем Востоке. Кредиты на сумму от 3 тыс. до 600 тыс. рублей будут предоставляться на срок от 3 до 60 месяцев. Финансовое участие в проекте ФРДВ позволит существенно снизить процентную ставку по целевым беззалоговым потребительским кредитам, которая не превысит 10,5% годовых.
Программа кредитной поддержки получателей «дальневосточного гектара» не предполагает выплату «живых» денег, средства перечисляются продавцам техники. Первый кредит по этой программе уже выдан в конце мая фермеру из Амурской области. На эти средства он приобрел сельхозтехнику. Сумма кредита составила 280 тыс. рублей. Всего за первый месяц поступило 164 заявки, первых 40 кредитов одобрено. Сегодня заявки одобрены на сумму порядка 7 млн рублей.
Помимо специальных мер в регионах предлагают поддержку в рамках региональных программ. При таком интересе к сельскому хозяйству у получателей гектара одной из наиболее популярных мер является программа поддержки фермерских хозяйств. Это гранты для начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и другие. Но поскольку наибольшее количество получивших гектар намерены построить жилье, то им предоставлена возможность заготовить древесину на льготных условиях. Например, в Приморском крае в соответствии с Лесным кодексом и местным законодательством об использовании лесов нормативы заготовки гражданами на цели ИЖС - 100 куб. м деловой древесины один раз в 25 лет. Количество заявлений на строительство жилого дома уже достигло 300 единиц, заявители поставлены в публичную электронную очередь.
Еще одной мерой поддержки могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе получатели «дальневосточного гектара». В 2017 году Фонд развития Дальнего Востока рассчитывает выдать тысячу кредитов на общую сумму 10 млрд рублей для МСП.
МНЕНИЕ
Сергей КАЧАЕВ, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока: Никаких установок показать максимальные результаты по количеству выданных гектаров регионы не получали
Первого июня исполняется ровно год с начала реализации закона о «дальневосточном гектаре». За первый день поступило более 200 заявок. После этого федеральной информационной системе «На Дальний Восток» пришлось пережить и пиковые нагрузки, когда программа не справлялась с большим числом посетителей и давала сбой, но уже к третьему этапу была готова к любым нагрузкам. В итоге за первые 11 часов реализации третьего этапа было оформлено около 2 тыс. заявок.
О плюсах и минусах проекта «Дальневосточный гектар», о том, оправданны ли некоторые опасения россиян, планирующих стать или уже ставших владельцами гектара, агентству «Интерфакс - Дальний Восток» рассказал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей КАЧАЕВ.
- Наши законодатели любят переписывать ранее утвержденные законы, вносить поправки. Где гарантия, что через пять лет не предусмотрят какие-то поблажки в сделках с «дальневосточными гектарами»?
- У нас есть Земельный кодекс, который регулирует отношения в сфере земельного законодательства. Что касается изменений, то Госдума за этот год один раз уже вносила поправки. Это связано с тем, что мы старт проекта разбили на несколько этапов. По результатам первого этапа обнаружились узкие места. Территории, где нельзя было выдавать гектары, устанавливались только федеральным законом. Регионы попросили предоставить им такое право, чтобы гибко подходить к границам закрытых территорий. Мы пошли им навстречу, и часть регионов уже приняли решения и сняли ограничения или же, наоборот, ввели их на ранее открытых землях. К примеру, в Амурской области предложили не выдавать гектары в районе газохимического комбината. А в Магаданской области, наоборот, уменьшили закрытую зону вокруг Магадана.
- Нет ли спешки с выдачей гектара и планов «пятилетки в три года»?
- Никаких установок показать максимальные результаты по количеству выданных гектаров регионы не получали. Никаких планов с четкими цифрами нет. До 2035 года каждый гражданин России может реализовать свое право получения «дальневосточного гектара». Другое дело, если гражданин, который уже официально заявил о желании получить землю, получает отказ. Вот тут уже возникают целевые показатели. Если выбранный им участок не может быть предоставлен, то муниципалитет должен предложить варианты по изменению границ или местоположения.
Проекту уже год. Изначально было достаточно много отказов, поэтому мы были вынуждены по-другому организовать работу уполномоченных органов, чтобы повысить процент предоставления земельных участков.
- Водный кодекс запрещает ограничивать доступ к воде, но на карте видно, что некоторые земельные участки «рисуются» прямо на воде. Кто контролирует их расположение?
- Если вдруг выявятся такие факты, то это, конечно же, незаконно. Скорее это технический сбой. Мы тестировали и федеральную информационную систему, и ресурсы Росреестра. Такие сдвиги на карте существовали и, к сожалению, существуют еще в Республике Якутия. Вскоре эти ошибки должны быть исправлены Росреестром.
Это была кропотливая работа, в течение года приводилась в соответствие система координат. Были даже такие моменты, когда граждане подавали заявки на участок в одном месте, а в реальности он оказывался на 50-200 метров в сторону. Подобные сдвиги на карте достигали нескольких километров, и гектар оказывался практически в соседнем районе. Ранее эта проблема была характерна для Сахалина, Чукотки, Якутии. Проверка соответствия - это задача Росреестра. Они должны соотнести то место, где участок нарисован на карте, с системой координат. Надеюсь, что в начале июня эта проблема будет решена на всей территории Дальнего Востока.
Это что касается технической части, а теперь о правовой. Сама система в Интернете - это всего лишь способ подачи заявки. Если федеральная информационная система одобрила выбранный вариант, то не значит, что его вам предоставят. Это просто первый уровень проверки, первый фильтр. В системе закачаны пока еще не все информационные ресурсы, поэтому на следующем этапе проверяет уполномоченный орган, следом Росреестр - на стадии кадастрового учета, регистрации права. Как минимум получается четыре уровня проверки возможности и законности предоставления «дальневосточного гектара».
Если же гражданин считает, что его права нарушены, то он может обратиться в контролирующие органы. Это нормальная практика.
В ТЕМУ
Кооперация - в помощь
Развитие кооперации и введение новых мер поддержки кооперативов может стать существенным подспорьем для получателей «дальневосточного гектара». Об этом шла речь на Петербургском международном экономическом форуме - 2017 на специальной сессии «Кооперативное движение как основа устойчивого социально-экономического развития».
По словам выступившего на сессии генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентина ТИМАКОВА, кооперативы, не получившие достаточное развитие в России в настоящее время, обладают большим потенциалом роста. При этом реализация программы «Дальневосточный гектар» усиливает имеющиеся предпосылки для развития кооперации на Дальнем Востоке. Свидетельством готовности граждан к объединению является тот факт, что уже сейчас на карте Дальнего Востока есть 53 агломерации «дальневосточных гектаров», объединяющих от 100 до 500 участков, которые потенциально могут стать новыми населенными пунктами, по шести из них уже ведется совместная работа граждан и местных администраций.
Предпосылки для объединения граждан содержатся и в самом законе. Прежде всего, закон предусматривает возможность подать коллективные заявления от группы граждан до 10 человек на «дальневосточные гектары». На коллективные заявки приходится до 10% от всех поступивших заявлений. В случае, если более 20 участков расположены компактно в одном месте, то закон предусматривает возможность обеспечения инфраструктурой такого селения.
Предполагается, что до 2025 года на Дальнем Востоке будет создано до 80 000 новых рабочих мест и появится до 300 000 новых жителей. По мнению главы АРЧК ДВ, кооперативы - это в том числе возможность для развития самозанятости населения и обеспечения граждан продуктами питания.
«Мы получили обращения от граждан с просьбой об оказании поддержки в режиме одного окна - ведении организационно-методологической работы по созданию кооперативов, обучению, в том числе обучению тому, что делать, составлению бизнес-планов по видам деятельности. Мы принимаем это как вызов и готовы оказывать этот новый вид поддержки», - рассказал Валентин Тимаков.
«Развитие кооперации на Дальнем Востоке - это не только возможно, но и необратимо при условии создания государством необходимой инфраструктуры по поддержке, организации сбыта, включая создание заготовительных контор и государственной системы распределения и доставки», - подвел итог Валентин Тимаков.
Елена АБАШЕВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2017 год.
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