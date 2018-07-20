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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сельхозпроизводители Дальнего Востока получили шанс от санкций
Введенное в начале августа эмбарго на некоторые продукты питания, экспортируемые в Россию из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии, вновь заставило пересмотреть стратегию развития сельского хозяйства в России. Со времени принятия доктрины продовольственной безопасности в 2010 году вопросы импортозамещения продовольствия не теряли своей актуальности, что, собственно, и нашло отражение в принятой в прошлом году государственной программе развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, существенно увеличившей в целом уровень бюджетного финансирования АПК в сравнении с предыдущей программой 2008-2012 годов. Эмбарго же заставило говорить о необходимости ускоренного импортозамещения.
Сегодня перед государством возникла сложная задача - использовать запрет как дополнительный толчок для роста производства продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. «Мы открываем новую страницу развития сельского хозяйства», - объявил премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ и пообещал дополнительные деньги из бюджета для отрасли, поручив правительству переработать госпрограмму. Премьер-министр не указал точную сумму, которую правительство намерено выделить в этой связи, но отметил, что речь идет о десятках миллиардов рублей. В то же время СМИ со ссылкой на Минсельхоз РФ сообщили, что общий объем финансирования отрасли в 2015 году планируется увеличить на 87 млрд, т. е. до 252,7 млрд рублей. До 2020 года АПК обещают выделить совокупно 1,797 трлн рублей.
Приоритетами обновленной программы должно стать развитие мясного скотоводства и тепличных хозяйств. В то же время Минсельхоз РФ рекомендует при рассмотрении новых проектов в птицеводстве и свиноводстве отдавать приоритет регионам с низким обеспечением собственного производства мяса и избыточным производством зерна. К таким регионам был отнесен и Дальний Восток.
Избыточное производство
К избыточным производствам среди растениеводческих культур, выращиваемых на Дальнем Востоке, очевидно, следует отнести, прежде всего, сою. В последние годы производство сои демонстрировало устойчивую тенденцию роста, и сегодня объемы, которые южные регионы ДФО готовы поставлять на внутрироссийский рынок, составляют более половины от общего количества произведенного продукта на территории России.
Но Дальний Восток, как известно, имеет высокий потенциал для роста производства сои, причем не только за счет расширения площадей. Сегодня идут активные поиски по повышению урожайности этой культуры, что, в свою очередь, может кардинально поменять ситуацию с рентабельностью. Первые успехи уже достигнуты в Приморском крае. Компания «Мерси Трейд» сумела удвоить средний по региону показатель урожайности на своих полях. В компании считают, что распространение новой практики среди дальневосточных сельхозпроизводителей окажется выгодным не только растениеводческим хозяйствам, но и в первую очередь животноводческим, в том числе и самой компании «Мерси Трейд», которая расширит возможности обеспечения собственного свинокомплекса качественными кормами.
«Мы выращиваем сою новых сортов канадской селекции, которых раньше не было в Приморье, - рассказывает генеральный директор компании Олег ЗУБАХИН. - У этих сортов более высокое содержание протеина. В этом году мы посеяли 18 сортов сои и 46 сортов кукурузы в качестве эксперимента. В прошлом году, когда начинали эксперимент, мы получили урожайность в среднем 23 центнера с гектара сои уже в сухом виде. Это очень высокий показатель в Приморье. В этом году из тех семян сои, которые мы подготовили, уже несколькими хозяйствами в Приморском крае в общей сложности засеяно более 8 тыс. гектаров. Мы не просто продаем семена. Мы еще и организовываем систему, т. е. продаем вместе с технологией выращивания, обработки».
Еще одна культура, демонстрировавшая высокие темпы роста производства в последнее время, - это кукуруза. За три последних года ее объемы на Дальнем Востоке выросли более чем в три раза.
В то же время употребить на собственные нужды весь этот объем федеральный округ пока не в состоянии, несмотря на то, что в нескольких регионах действуют предприятия, производящие соевое масло и другие продукты на его основе. И, поскольку животноводство здесь до сих пор существенно отстает от остальных регионов страны, сельхозпроизводители вынуждены искать рынки сбыта за пределами региона. Эти поиски, конечно, не составляют особого труда, так как соя - высоко востребованный продукт. А между тем эти объемы ценных для производства кормов продуктов уже создали определенные условия как для развития некоторых отраслей животноводства, так и для появления на Дальнем Востоке комбикормовой промышленности. Тем более министр сельского хозяйства РФ призвал агропромышленный сектор производить продукты с добавленной стоимостью.
Собственно, первые производства комбикормов промышленным способом уже появились на Дальнем Востоке. ООО «Спасский бекон» в Приморском крае реализовало пилотный проект по созданию логистического центра в таможенной зоне. Сам по себе логистический центр, расположенный в 8 км от пункта пропуска «Марково - Хулинь», уникальный для Дальнего Востока, поскольку является пока единственным в федеральном округе соответствующим всем требованиям подобных центров. В рамках этого проекта состоялся запуск комбикормового завода, оснащенного в соответствии с высокими мировыми стандартами, уже после объявления эмбарго. В свое время этот проект не нашел поддержки региональных властей и был реализован исключительно на деньги инвестора. В то же время продукция, выпускаемая комбикормовым заводом, оказалась довольно востребованной. Первыми покупателями стали китайские компании.
Обеспеченность оставляет желать лучшего
Около 80% сельскохозяйственной продукции в ДФО производится в четырех регионах: Амурской области, Приморском крае, Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае. Несмотря на географическую близость по меньшей мере половины регионов округа к внешним рынкам, чиновники в каждом субъекте ДФО подчеркивают, что сельское хозяйство на их территории ориентировано прежде всего на внутренний спрос. Это и понятно, поскольку уровень самообеспеченности Дальнего Востока сельхозпродуктами в целом остается достаточно низким. В среднем по мясопродуктам он составляет примерно 30%, молокопродуктам - порядка 50%, несколько лучше округ обеспечен яйцом - примерно на 80% - и овощами (включая картофель) - до 90%.
Конечно, дальневосточные регионы, находясь в совершенно разных природных условиях, имеют далеко не равноценный потенциал для развития сельского хозяйства, что во многом определяет возможности собственного производства. К тому же на эти особенности накладывается деформированное ценообразование, где стоимость готового продукта определяется непомерно высокими теплоэнергетическими и транспортными тарифами. Транспортная составляющая в цене товаров в ДФО находится в пределах 55-70% при среднероссийском значении в 25%.
«Перемещать продукцию по территории Чукотки - это очень накладно, - говорит заместитель начальника департамента сельскохозяйственной политики и природопользования ЧАО Сергей ДАВИДЮК, - дороже, чем привезти ее из Владивостока. Доставка одного килограмма груза по нашей территории обходится порядка 60 рублей. Практика прошлых лет показывает, что здесь в принципе развивалось молочное животноводство, свиноводство. Оно было возле крупных городов, в том же Анадыре было 400 голов дойного стада, которое полностью обеспечивало эту часть округа. Каждое промышленное предприятие, обогатительные комбинаты, прииски, шахты - все держали подсобные хозяйства (свиньи, коровы, куры). Никто не завозил столько продуктов. Добыча золота была рентабельной тогда, и они содержали такие хозяйства».
Финансовая щедрость
Соответственно, приоритеты региональных программ выстраивались с учетом особенностей территории и собственных потребностей. Правда, финансировались в регионах эти программы даже при совпадении приоритетов по-разному.
Абсолютным лидером по уровню регионального финансирования сельскохозяйственной отрасли в России является Республика (Саха) Якутия. В прошлом году республиканский бюджет выделил на развитие отрасли более 8 млрд рублей. Посетивший летом этот регион министр сельского хозяйства страны Николай ФЕДОРОВ привел другую цифру: с использованием разных форм в республике на развитие сельского хозяйства и решение проблем села было в общей сложности привлечено около 20 млрд рублей. Министр сельского хозяйства РФ считает, что опыт Якутии следует тиражировать в другие регионы страны.
Столь щедрое финансирование, конечно же, позволило реализовать ряд проектов в республике и удержать по некоторым показателям лидерство в ДФО. В 2013 году среди регионов ДФО Якутия занимает первое место по поголовью КРС и по производству молока. Выбрав в качестве приоритета молочное животноводство, регион построил 6 животноводческих комплексов, отвечающих современным требованиям. Эти комплексы были построены компанией «Туймаада лизинг» при участии республиканского бюджета. Сейчас они переданы в лизинг хозяйствам, которым также выплачивается возмещение из бюджета по мере внесения лизинговых платежей. Как пояснили в минсельхозе республики, в общей сложности субсидирование в течение нескольких лет должно составить до 80% этих платежей.
Но Якутия хоть и занимает первое место в округе по производству молока, все же не намного опережает по этому показателю другой дальневосточный регион - Амурскую область. Если в республике производится порядка 30% от общего объема в ДФО, то в Амурской области - около 29%. Третье место у Приморского края с 20%. И этот результат, очевидно, ожидаем, поскольку именно эти два региона - Приморский край и Амурская область - в прошлом году существенно увеличили финансирование отрасли из своих бюджетов, определив в качестве приоритета так же молочное животноводство. Каждый из этих двух регионов довел финансирование сельского хозяйства до 1,5 млрд рублей.
Последствия дают знать
И все же показатели Дальневосточного федерального округа в прошлом году продемонстрировали, в общем, снижение производства. Если по России индекс производства продукции сельского хозяйства за 2013 год составил 106,2%, то по ДФО - 89,9%. Не последнюю роль здесь сыграло прошлогоднее наводнение и другие природные катаклизмы на значительной части территории округа. Как известно, пострадавшими от стихии были признаны 5 регионов ДФО. Наибольшие потери в области сельского хозяйства пришлись на Амурскую область и Еврейскую АО.
Общие потери крупного рогатого скота от наводнения в Амурской области составили 11 тыс. голов, но коров потеряли только 3 тыс. В последние годы область пыталась активно наращивать поголовье в наиболее капиталоемкой, инерционной, отсюда менее инвестиционно привлекательной отрасли - мясном скотоводстве, том самом, которое сейчас, после введения санкций, правительство страны определило приоритетом. Определенные результаты были достигнуты: от 5 тыс. голов в 2010 году поголовье выросло до 15 тыс. голов на момент наводнения и разгула ящура. Но наибольшие потери КРС от стихии пришлись именно на мясные породы скота.
Сейчас область восстанавливает свои потери в молочном скотоводстве. В этом году по плану ожидается завоз порядка 600 племенных телочек, половина из которых уже благополучно доставлена в регион. Планы на следующий по завозу ориентировочно составляют 3 тыс. голов. Область рассчитывает поддерживать строительство новых молочных комплексов. И намерена уйти от поддержки производства молока в частном секторе.
В последние годы личные подсобные хозяйства (ЛПХ) получали субсидию в размере 3 тыс. рублей на каждую голову. В общей сложности на эти расходы уходило 50 млн рублей в год. Но сейчас этот вид поддержки в региональном минсельхозе считают неэффективным, поскольку избежать сокращения поголовья в этом секторе так и не удалось. Только в этом году общее количество голов в ЛПХ сократилось на 4 тыс. Собственно, эту тенденцию подтверждают и другие регионы ДФО. Поголовье коров сокращается ежегодно, правда в основном за счет частного сектора.
Передовая отрасль
Птицеводство и свиноводство - отрасли, которым Минсельхоз РФ рекомендует отдавать приоритет на Дальнем Востоке при рассмотрении новых проектов, - в последние годы также демонстрировали определенные успехи. Как и по всей России, птицеводство показало хорошую динамику роста. И когда субъекты ДФО представляют свои показатели обеспеченности мясом собственного производства, то часто в этих общих цифрах большая доля приходится именно на мясо птицы. Наибольшие объемы этой продукции в округе производят в Приморском крае. В тройке лидеров также Амурская область и Хабаровский край.
Исключение может составить разве что Еврейская АО, утратившая не так давно свою птицефабрику. В то же время Магаданская область, Якутия, где показатели пока не столь высоки, и Камчатский край, где в прошлом году было произведено менее одного килограмма мяса птицы на человека, уже сейчас достаточно ясно видят перспективу птицеводческой отрасли на своей территории.
«У нас заключено инвестиционное соглашение между правительством области и птицефабрикой «Дукчинской», нашим производителем яйца, с тем чтобы они организовали на своих площадях производство мяса бройлеров, - говорит первый заместитель министра сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области Николай КОШЕЛЕНКО. - Этот проект мы начали реализовывать в апреле нынешнего года. К настоящему времени закуплено оборудование германского производства, ведется строительство, и на 11 ноября уже запланирована закупка суточного молодняка. По масштабам страны это, конечно, не большое производство, но для нашей области достаточное. На первоначальном этапе планируется производить порядка 240 тонн мяса птицы в год, в дальнейшем производство будет увеличено до 550 тонн».
Проект по удвоению производства мяса на Нерюнгринской птицефабрике нашел недавно поддержку Минсельхоза РФ и, очевидно, в ближайшее время также будет реализован. По расчетам, на его реализацию потребуется полтора года и полмиллиарда рублей. Ищут сейчас площадку для реализации проекта «Камчатский бройлер» и на Камчатке. Сам проект был презентован на инвестиционном форуме «Дальний Восток - 2014». К концу следующего года предполагается начало строительства первой очереди.
Системные проблемы
Объемы производства свинины на Дальнем Востоке, в отличие от мяса птицы, существенно отстают от показателей остальной России. Условными центрами производства этого продукта в ДФО можно было бы назвать Приморский, Хабаровский и Камчатский края, где есть интересные проекты развития этого направления животноводства. Но реализация проектов еще не завершена и свинокомплексы не вышли на полную проектную мощность, потому и объемы производства пока настолько малы, что, по большому счету, не покрывают даже потребностей в охлажденном мясе в рознице. О том, чтобы производить на этих мощностях сырье для переработчиков, пока не может быть и речи.
По количеству голов свиней Приморский край безусловный лидер на Дальнем Востоке, что, в общем-то, и не удивительно, поскольку из пяти современных свинокомплексов, работающих в регионах ДФО, три - приморские. Один из них - китайское предприятие «Армада», два других - ООО «Мерси Трейд» и ООО «Спасский бекон» - российские предприятия. По стечению обстоятельств на момент объявления эмбарго оба эти свинокомплекса были фактически пустыми. Животных уничтожили двумя месяцами раньше из-за эпидемии ящура, вспыхнувшей в конце мая на одном из этих свинокомплексов. Сегодня оба эти предприятия уже закупили новое поголовье, а одно из них даже успело привезти животных в край.
Эта история со вспышкой ящура и последовавшим уничтожением поголовья высветила по меньшей мере две системные проблемы, требующие внимания государства. С одной стороны, учитывая близость Китая, на Дальнем Востоке необходима действенная система защиты от проникновения на российскую территорию подобных инфекций. С другой стороны, отрасль остро нуждается в появлении рынка племенных животных в России.
«Рынок племенных поросят после объявления эмбарго стал сильно меняться в сторону увеличения цены. В общем, цены поднялись до 20%, - говорит генеральный директор «Спасского бекона» Сергей ДЕРКАЧ. - Предложений на рынке много. Но проблема в том, что никто не может гарантировать, что эти животные реально племенные. Племенная работа в стране запущена, и мы на самом деле не знаем этого рынка, не можем объективно о нем судить. Сегодня никто у нас не может с уверенностью сказать, что то или иное предприятие, животные которого находятся в реестре селекционных достижений РФ, соответствует определенным критериям. Российские свинокомплексы продолжают завозить в Россию племенных свиней из-за рубежа, но при этом при наличии такого выбора внутри страны ведь никто не экспортирует их. Как можно говорить о селекционных достижениях, сохранении генофонда животных, если мы даже вопросы безопасности не закрываем? Мы видим на примере Приморского края, что ветеринарная служба не может выполнить свои функции по обеспечению безопасности и здоровья животных. И если первоочередные задачи не получается у нас решить, то как мы можем решить вопросы развития?»
В то же время пресс-служба Приморского края распространила информацию о том, что в начале 2015 года начнется строительство еще одного свиноводческого комплекса в Приморье. Строительство будет вести компания «Русагро». На сегодняшний день компания уже приобрела огромные массивы земли под свои проекты. В общей сложности, по словам гендиректора группы компаний «Русагро» Максима БАСОВА, в ближайшие годы в Приморье будет ими реализовано пять проектов. «Это просто эльдорадо, если правильно все сделать», - оценил рыночные перспективы стран АТР для своих приморских проектов Максим Басов.
Нужны благоприятные условия
Если в Приморском крае при общей численности свинопоголовья в 100 тыс. доля частного сектора составляет менее 30%, то в Амурской области, занимающей второе место по этому показателю в ДФО с 74 тыс. голов, в ЛПХ содержатся более 60% голов. В области практически отсутствует промышленное производство свинины, там только недавно запустили четыре пилотных откормочника и пока нет ни одного современного свинокомплекса. Правда, губернатор Олег КОЖЕМЯКО недавно заявил, что область собирается совместно с китайскими инвесторами строить новый свиноводческий комплекс, в ближайшее время будет подписано такое соглашение.
«Строительство свинокомплекса требует больших затрат, - говорит Дмитрий МЕЛЬНИЧЕНКО, соучредитель мясокомбината «Серышевский» в Амурской области, - и для того, чтобы эти затраты нести, нужен понятный источник финансирования. Мы в свое время по приоритетному национальному проекту строили молочный комплекс. И на примере этого строительства я знаю, что это достаточно трудоемкий процесс. Сельское хозяйство - очень рискованная отрасль и нуждается в серьезной поддержке, по крайней мере, на тот период, пока она устойчиво не станет на ноги. Переживали разные, очень трудные времена, и я не исключаю, что завтра они могут наступить, что ты останешься один на один со своей бедой. Мы рассматривали проект строительства свинокомплекса. Но я считаю, что для реализации таких проектов нужно привлекать людей с деньгами, например владельцев сетей, тех, кто заинтересован в охлажденном мясе или переработанном мясе, в качественном сырье. Нужно их привлекать для того, чтобы они инвестировали в строительство таких предприятий. И центры роста производства должны быть там, где есть продукция растениеводства, чтобы был источник корма, поскольку на дальние расстояния транспортировать зерно будет дороже, чем перевозить мясо».
В то же время камчатский «Агротек» намерен развивать собственную кормовую базу далеко от своей основной производственной базы - в Приморском крае. Инвестиционный проект компании «Агротек» по строительству свинокомплекса рассчитан на 36 тыс. голов свиней. Сегодня она производит откорм порядка 12 тыс. голов. В 2013 году ей был приобретен в собственность Черниговский комбикормовый завод в Приморье и 1 200 га залежной земли в этом регионе. По плану выход на проектную мощность по выращиванию культур должен состояться в 2016 году, общая площадь должна составить 3400 га.
«Для того, чтобы этот проект получился, нужны инвестиции, нужны условия, которые были вчера, - говорит генеральный директор «Агротека» Владимир РУБАХИН. - Но сегодня в Приморском крае нет уверенности у чиновников разного уровня в том, что параметры прошлогодней программы будут сохранены и в этом году».
Недофинансированная отрасль
Еще одна крайне важная, по меньшей мере, для половины дальневосточных регионов отрасль, которую Минсельхоз РФ увидел необходимость субсидировать, - оленеводство. Предполагается, что на развитие северного оленеводства и коневодства выделят дополнительно 400 млн рублей из федерального бюджета.
В течение долгих лет северное оленеводство в России остается отраслью существенно недофинансированной. Если, например, в Якутии табунное коневодство традиционно сильная отрасль, то в оленеводстве едва удалось остановить сокращение поголовья. В то же время эта отрасль имеет ключевое значения для хозяйственной деятельности северных национальных территорий. И в этом смысле несет очень важную социальную нагрузку.
«Оленеводство - глубоко дотационная отрасль, - говорит Сергей Давидюк. - Если мы из бюджета Чукотского АО вкладываем ежегодно порядка 400 млн рублей в оленеводство, то поступление средств от оленеводства составляет порядка 120 млн. Все оленеводческие предприятия региона находятся в муниципальной собственности. Ежегодно около 600 млн рублей региональный бюджет выделяет на сельское хозяйство, 90% из этих средств идет на оленеводство. А господдержка, которую получаем из федерального центра, составляет всего 60 млн рублей, т. е. в 10 раз меньше (на северное оленеводство 27 млн и на племенное животноводство 35 млн)».
Перейти к показателям роста поголовья удается далеко не везде. Среди причин на одно из первых мест в якутском минсельхозе ставят проблему слабой защиты оленьего стада от хищников. Только в этом году волками было затравлено свыше 2,5 тыс. оленей в Якутии. Эта проблема хорошо знакома и Камчатскому краю.
«Мы субсидируем оборудование для оленеводческих хозяйств до 80%. Это субсидии на приобретение снегоходов, радиостанций, домиков для оленеводов. Но в какое-то время были потеряны некоторые направления внутри оленеводческой отрасли, такое направление, скажем, как отстрел волков, - говорит министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Александр КУЧЕРЕНКО. - На Камчатке сложная транспортная логистика, а использование вертолетов - довольно-таки затратное дело. Но мы идем по пути решения этих вопросов и разработали порядок по отстрелу волков. Это мероприятие начали проводить с прошлого года, и в принципе есть уже даже результаты. Выход поголовья в ряде предприятий лучше, чем за последние пять лет до этого. Мы в 2013 году получили плюс в общем количестве голов оленей в регионе в пределах 8%».
Теплицы получат большие деньги
В новой версии госпрограммы появилась подпрограмма «Развитие картофелеводства и овощеводства закрытого и открытого грунта», на которую предполагается выделить 7,5 млрд рублей в 2015 году и почти 50 млрд рублей до 2020 года. Если обеспеченность собственным картофелем в регионах ДФО традиционно высока, как, собственно, и овощами открытого грунта, то острый дефицит зимних овощей покрывается преимущественно импортной продукцией. Даже в Приморском крае, регионе с наиболее благоприятными в ДФО климатическими условиями для производства овощей, завоз этих продуктов из-за рубежа составляет порядка 104 тыс. тонн в год. В то же время местные хозяйства производят 184,8 тыс. тонн в год, из которых 12,4 тыс. тонн - овощи закрытого грунта. При таких показателях местные производители обеспечивают овощами только 73% от годового потребления.
Главной проблемой в овощеводстве открытого грунта уже много лет остаются нерешенные вопросы сохранности выращенных овощей до следующего урожая. В округе практически нет современных овощехранилищ.
Сегодня на Дальнем Востоке большинство субъектов имеют свои проекты развития производства овощей закрытого грунта. Некоторые регионы, например Сахалин, Камчатка, готовы назвать несколько проектов строительства и реконструкций теплиц. На Камчатке только в этом году региональным минсельхозом было рассмотрено четыре проекта. В общей сложности их реализация позволит ввести в производство 20 га земли, что закроет потребности региона в овощах зимой на 100%. Уже к концу следующего года в краевом минсельхозе рассчитывают 7 га земли задействовать в производстве. «К сожалению, сегодня из четырех инвесторов только один разрабатывает проект с использованием термальных источников. Остальные будут работать на газе, поскольку использование газа на закрытом грунте экономически выгоднее», - говорят в региональном минсельхозе.
В дефиците мясо
Сегодня в регионах ждут окончательных решений правительства по изменениям в госпрограмме и готовятся к корректировке собственных программ сельского хозяйства. От разговора с конкретными цифрами пока региональные минсельхозы отказываются, но выбранные ранее приоритеты намерены сохранить. Та же Якутия продолжит реализацию своей программы по устойчивому развитию сельских территорий. Глава региона Егор Борисов подписал закон, предполагающий повсеместное развитие территорий в республике, еще в прошлом 2013 году в августе. В последующем он был продлен на 5 лет и стал основным законом на перспективу.
Животноводческие проекты останутся приоритетными практически во всех дальневосточных субъектах. В Приморском крае, например, принято решение привязать государственную поддержку хозяйств к наличию животноводческого направления, чтобы дополнительно стимулировать эту отрасль и создавать новые рабочие места на селе.
Но, как известно, сельское хозяйство - инерционная отрасль. И пока сельхозпроизводители будут решать проблемы импортозамещения продовольствия, перерабатывающие предприятия, оставшись без сырья после введения ограничительных мер, могут просто разориться. Из всех субъектов Дальнего Востока наиболее зависимым от импорта мяса традиционно был Приморский край - регион с самыми большими объемами производства колбасных и мясных изделий.
По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, импорт мяса в регион в годовых объемах составляет 70 тыс. тонн (в том числе мясные субпродукты мороженные). В то же время в 2013 году 17 предприятий мясоперерабатывающей отрасли Приморья произвели 57 тысяч тонн колбасных изделий, более 12,2 тысячи тонн мясных полуфабрикатов и около 500 тонн мясных консервов.
По данным самих приморских мясопереработчиков, на их предприятиях использовалось в качестве сырья на 70% импортное мясо, в основном американского и канадского производства. В то же время в Хабаровском крае доля ввозимой продукции из других регионов России, в основном из Читинской, Белгородской, Новосибирской областей, Алтайского края составляет 30%, на импорт из Бразилии, Аргентины, Парагвая, Уругвая приходится 60%, а остальные 10% - это поставки из Канады, США и Австралии. О значительной доле поставок мяса из стран Латинской Америки для мясоперерабатывающих предприятий говорят и на Камчатке, что, конечно же, в отличие от ситуации в Приморском крае, несколько смягчило проблему поиска новых поставщиков.
Предбанкротное состояние
Сегодня одной из главных проблем, с которой столкнулись эти производители, стал резкий рост цен на сырье как на внутреннем российском рынке, так и у иностранных поставщиков. Кроме того, многие импортеры сегодня находятся в предбанкротном состоянии, поскольку огромные средства были вложены в товар, который так и не пришел в Россию.
В этой ситуации рост цен как на мясо, так и на продукты мясопереработки неизбежен, что, собственно, и происходит повсеместно. Результатом роста цен стало снижение объемов продаж. Например, на Сахалине самое крупное по меркам региона перерабатывающее предприятие ООО СМПФ «Золотой Теленок» говорит о падении спроса на их продукцию на 5-7% по разным позициям ассортимента. С необходимостью повышать цену на мясо при закупе его у населения столкнулись переработчики и в Амурской области.
«На говядину цены не сильно поднялись, - говорит Дмитрий Мельниченко. - И мы немного повысили стоимость для тех частников и сельхозпредприятий, кто сдает на наш мясокомбинат «Серышевский» мясо. Если раньше цена была 145 рублей за кг, то сейчас стала 155 рублей за кг, т. е. буквально на 10 рублей стал дороже закуп. А цена на свинину поднялась значительно. Если в последний закуп перед подорожанием мы отгружали свинину, замороженную в полутушах, из Барнаула и платили за нее по 120 рублей за кг, то сейчас цена стала фактически 200-205 рублей за кг. И это не могло не отразиться на росте цен на готовую продукцию, хотя мы стараемся его сдерживать. Тем не менее у нас подорожали мясные и колбасные изделия на 10%, некоторые позиции - до 15%.
Выходом из сложившейся ситуации для предприятий мясной отрасли могло бы стать сотрудничество с китайскими производителями. После десятилетнего перерыва Россия разрешила поставки свинины с двух китайских предприятий. Однако, как сообщили в СМИ приморские бизнесмены, заключить с ними контракты пока не удается. У дальневосточных участников мясного рынка есть опасения, что заводы открыты для крупнейших импортеров Москвы и Санкт-Петербурга. В то же время появились сообщения о том, что планируется открыть для работы с Россией еще 5 заводов, в том числе и в соседней провинции Хэйлунцзян. «Хотелось бы, чтобы в дальнейшем были учтены интересы в том числе и дальневосточных компаний», - говорят приморские переработчики.
В то же время власти Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян обсудили недавно возможность поставок свинины из китайской провинции. Регион рассчитывает получить до 4,5 тыс. тонн продукции из Китая, которая возместит сложившийся дефицит в регионе.
Елена АБАШЕВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2014 год.
МНЕНИЕ
Виктор МАРЧЕНКО, председатель совета директоров группы компаний «Зеленые листья», председатель комиссии по содействию экономическому росту Общественной палаты Приморского края, член президиума «ОПОРЫ России»: У аграриев есть шанс заполнить освободившуюся нишу
- Введение продуктового эмбарго на иностранные товары может стать стимулом для развития сельского хозяйства в Приморье, откроет новые возможности для российских аграриев. У них появился шанс занять освободившуюся нишу. И этот шанс нужно использовать.
По данным Росстата, потребление молочной продукции в Приморском крае составляет 151 кг на человека в год. За 2013 год, по данным Примстата, в крае произведено цельномолочной продукции в пересчете на молоко 33,4 кг на человека. Таким образом, дефицит молочной продукции составил 117,6 кг.
Дефицит, включая долю импорта, молочных продуктов на приморском рынке могут закрыть современные агрокомплексы. При текущем потреблении молока, чтобы удовлетворить потребность Приморского края в молочной продукции, понадобится 13 крупных агрокомплексов. А если исходить из рекомендуемой нормы потребления молока, таких комплексов нужно 39.
На сегодняшний день молокоперерабатывающие заводы принимают сырое молоко у фермеров края в среднем по 20 рублей за литр. Переработка сырья - это затраты на энергетику, упаковку, зарплату сотрудникам. На выходе с завода средняя цена молока составляет уже около 45,5 рублей за литр. После наценки дистрибьютора средняя цена увеличивается до 57 рублей. Магазин делает свою наценку. В итоге до потребителя молоко доходит по ценам 75,2 - 85,9 рублей за литр. Чтобы сделать молоко более доступным для потребителя, необходимо развивать сельское хозяйство края. На сегодняшний день губернатор Приморья уделяет этому вопросу большое внимание. И это очень правильно. В данный момент наша компания работает над реализацией проекта «Инновационный агрокомплекс «Зеленые листья». После выхода проекта на полную мощность цена сырого молока будет почти вполовину ниже сегодняшней закупочной цены. Оптимизация логистических издержек также позволит снизить конечную цену на молоко.
Ежегодно в Приморье возникает конфликт между объемами сдачи и возможностью переработки сырого молока. Все начинают говорить об этом летом, в сезон «большого молока». Я обращаю ваше внимание, что проблема гораздо глобальнее, она системна для российского молочного производства. Нельзя упускать тот факт, что зимой наступает сезон «малого молока», когда фермеры привозят на заводы в разы меньше сырья, чем необходимо для рынка. В свою очередь, потребление молока зимой увеличивается, а летом уменьшается. На нашем агрокомплексе этот вопрос решен за счет инновационных технологий содержания, кормления, доения и осеменения. Для фермеров решением вопроса должно стать объединение в сельхозкооперативы. Для того чтобы фермеры шли в кооперативы, можно оптимизировать субсидирование сельхозкооперации. Сегодня в Приморье уже существуют субсидии на поддержание сельскохозяйственных кооперативов, и это хорошо. Например, среди прочих мер поддержки есть и субсидии на осеменение КРС. Для решения проблемы «малого молока», возможно, стоит только усилить контроль за осеменением, с тем чтобы в течение года количество производимого молока распределялось более равномерно. Если отел коров будет происходить в летний период, в сезон малого молока надои увеличатся. Второй глобальный вопрос, который должны решить кооперативы, - это круглогодичное обеспечение производителей молока кормами. И, наконец, дополнительное субсидирование имеет смысл вводить за организацию доильного сервиса и приемных пунктов высокого уровня.
МНЕНИЕ
Леонид Петухов, заместитель председателя правительства ЕАО: Ждем финансирования из федерального бюджета
- В связи с тем, что бюджет Еврейской автономной области является высокодотационным, мы не имеем возможности в полном объеме финансировать сельскохозяйственное производство из бюджета области. В 2014 году на реализацию областных программ было выделено 52 млн рублей, в 2015 году планируется выделить 93 млн рублей. Это крайне недостаточно, и этот объем финансирования не сможет решить вопрос в области по увеличению объемов производства мясной и молочной продукции.
Поэтому со стороны Министерства сельского хозяйства Российской Федерации ждем перемен по увеличению доли финансирования из федерального бюджета. Сегодня уровень софинансирования составляет 33,4% (доля регионального бюджета) и 66,6% (доля федерального бюджета). Если мы хотим подъема в развитии мясной и молочной отрасли, то предлагаем софинансировать следующим образом: 5% - региональный бюджет и 95% - федеральный.
Нужен новый подход и в реализации инвестиционных проектов в молочном и мясном животноводстве. Считаю, что доля возмещения прямых затрат проектов из федерального бюджета должна составлять не менее 60%. Сегодня ни для кого не секрет, что значительного обновления требует парк сельскохозяйственной техники. Ее приобретение обходится сельхозтоваропроизводителю в несколько десятков миллионов рублей. Приобрести технику без государственной поддержки для многих просто нереально. Ждем компенсации затрат на ее приобретение из федерального бюджета на уровне не менее 50%.
Также ждем продления применения нулевого тарифа поставки в дальневосточные регионы семян, минеральных удобрений, сельскохозяйственной техники, включая зерноуборочные и кормоуборочные комбайны.
МНЕНИЕ
Дмитрий МЕЛЬНИЧЕНКО, соучредитель мясокомбината «Серышевский»: Начинать необходимо с информационной политики
- Если мы хотим быстро поднять внутреннее производство, начинать нужно с изменения информационной политики государства в области сельского хозяйства. Та информация, которую распространяют СМИ, должна быть построена таким образом, чтобы людей включать в созидание, чтобы они стремились что-то делать, у них появилось желание к сельскому труду, чтобы они понимали, что это очень нужно стране и им самим. Нужно снимать фильмы, сериалы об успешных людях на селе, о тех, кто работает на своей земле, создает внутренний продукт, который способствует тому, чтобы деньги наши оставались внутри страны и мы не отдавали их за мясо или сухое молоко куда-то заграницу, чтобы их деньги работали внутри страны и становились источниками наших внутренних бюджетов.
У нас сейчас популярны чиновник, банкир, менеджер, какие-то люди, которые к производству как таковому не причастны совсем. Но эти профессии имеют очень высокий рейтинг. Я считаю, что этот стереотип нужно преобразовывать таким образом, чтобы люди труда были у нас в почете. И те, кто работает в сельском хозяйстве, не должны быть аутсайдерами.
А пока все сохраняется так, как есть сейчас, и все, кто в состоянии это сделать, стремятся из деревень переехать в город, что происходит практически в каждом регионе страны. А наше внутреннее производство практически не растет.
И еще для того, чтобы внутренний продукт был, государство не должно снимать с себя ответственности по финансированию проектов. В любом регионе есть люди, предприятия, которые своим трудом, результатами доказали свою состоятельность, свое умение работать и создавать рабочие проекты. Таким предприятиям, я считаю, наше государство должно адресно помогать. Мы строили молочный комплекс с господдержкой, нам субсидировали процентную ставку. Но субсидии поступали с запозданием. Иногда запоздание составляет 5-6 месяцев. И если мы в этой ситуации не дай бог оступимся и не внесем в определенный день платежи банку, то вообще лишаемся субсидирования. И на нас, можно сказать, крест поставят, т. е. обанкротят просто. Такая схема финансирования абсолютно неприемлемая, я считаю. Если государство действительно говорит: «давайте вместе создавать внутренний продукт», то оно тоже должно участвовать в этом и предлагать схемы финансирования, которые для сельхозпроизводителей, переработчиков были бы действительно рабочие, приемлемые. Если государство хочет создать новые производства, оно должно выделить деньги людям, предприятиям адресно, тем, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны. И потом в течение 15-20 лет предприятие может рассчитываться с государством, возвращать их. Я считаю, что от этого будет колоссальный эффект.
МНЕНИЕ
Владимир РУБАХИН, председатель совета директоров ЗАО «Агротек Холдинг»: Нужна продолжительная защита внутреннего рынка
- Призыв правительства насытить внутренний рынок продукцией российского происхождения нами воспринят позитивно, тем более что планы развития свиноводства на Камчатке и проекты по данному направлению в хорошей степени готовности. В условиях эмбарго и нестабильного доллара для переработчиков создание местной сырьевой базы, пожалуй, единственный способ удержаться на рынке. Для Дальнего Востока это актуально втройне. Если центральные регионы России уже многое сделали по воссозданию животноводства, то Дальний Восток только в начале пути. Нам следует спешить, потому что по свиноводству, в частности, федеральная программа действует до 2016 года, и мы рискуем остаться без мяса.
Теперь о финансовом наполнении проектов. Мы стараемся глобально мыслить, но тактически ориентируемся на текущую экономическую ситуацию в стране и анализируем сроки и возможности окупаемости будущих проектов. При сохранении отраслевых мер поддержки на уровне текущего и прошлого годов, действующих на Камчатке, реализация таких масштабных проектов возможна, но в условиях бюджетных ограничений будущего года регионы вынуждены будут что-то сокращать в бюджетах. Мы опасаемся, что бюджет сельхозподдержки пострадает в первую очередь, хотя политически, в условиях угрозы продления санкций, это неправильно.
Да, рынок сейчас благоволит сельхозпроизводителям, в Магадане цены на импортную свинину выросли в 2-3 раза (там только импорт), на Камчатке и в Приморье немногим меньше. Скоро, приблизительно через месяц, мы все это почувствуем на колбасах и мясных деликатесах.
Кроме того, мы все на себе ощущаем резкий рост процентных ставок по инвестиционным кредитам, сокращение их сроков, сжатие ликвидности (уход денежной массы в доллар), неблагоприятные внешнеторговые условия по поставкам сельскохозяйственной техники из США, Канады, Евросоюза. Все это не способствует оптимизму в привлечении инвестиций.
А вот что будет на следующий год с долларом и откроются ли в полной мере мясные зарубежные рынки - никто не знает. В сегодняшней ситуации аграрии ориентируются не на текущие рыночные возможности, а на возможности инвестировать. А также ждут мер поддержки от правительства, которые можно сформулировать просто:
1. Нам нужны длинные (до 15 лет в условиях ДВ регионов) и относительно дешевые кредиты (не выше 12% годовых, при условии субсидирования процентов).
2. Необходимы площадки с инфраструктурой (дороги, газ, электричество), удовлетворяющие многочисленным санитарным и ветеринарным требованиям.
3. Нужна относительно продолжительная (до 5-7 лет) защита внутреннего рынка от давления дешевого импорта.
Эти относительно простые меры приведут к интенсивному развитию любой отрасли, и сельского хозяйства в частности. Нам, по сути, ничего более не нужно, давайте осмысленно двигаться в этом направлении, и вы увидите на месте брошенных ферм и полей возрождение отрасли и насыщение рынка собственными качественными продуктами.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2014 год.
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