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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальний Восток получил шанс на заселение
Надежда ВОРОНЦОВА
С 1 июня вступил в силу ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Теперь, воспользовавшись сервисом «НаДальнийВосток.рф», россияне могут присмотреть себе гектар. Но пока только в определенных - пилотных - районах дальневосточных субъектов Федерации. И далеко не все. Вначале это смогут сделать только жители определенных для раздачи районов, потом те, кто «приписан» к краю или области, и только с 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» смогут получить все желающие граждане страны. Так что говорить о том, что уже сегодня на Дальний Восток могут потянуться караваны с переселенцами, не приходится.
Но прорывное решение принято. Закон вступил в силу, несмотря на то что пока остается еще много нерешенных вопросов и уже слышны дискуссии о внесении в него изменений.
Досье «Дальневосточного капитала»: Тымовский район Сахалинской области занимает площадь в 6,3 тыс. км² в центральной части о. Сахалина. Население - 14,7 тыс. чел. По агроклиматическим условиям Тымовский район считается одним из наиболее благоприятных для развития сельского хозяйства в области. Большая часть территории района занята лесами.
ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» был принят Госдумой 22 апреля сразу в двух чтениях - во втором и третьем. 2 мая его подписал президент РФ. В народе его окрестили законом о «дальневосточном гектаре».
Выполнит ли этот документ отведенную ему роль - заселить дальневосточные земли новыми переселенцами, вовлечь в экономический оборот свободные земли? На этот вопрос пока нет однозначного ответа, как говорится, покажет время. У идеи бесплатной раздачи земли есть как сторонники, так и ярые противники. Принятие закона всколыхнуло и общественность, и бизнес, и власти дальневосточных регионов. По эмоциональной реакции на его появление он превзошел два не менее судьбоносных для Дальнего Востока закона - о территориях опережающего развития (ТОР) и о свободном порте Владивосток. Но последние были нацелены на инвестиционную привлекательность. Закон же о «дальневосточном гектаре» - на тех, кто должен строить и создавать в этом суперрегионе новую, современную реальность.
Еще до появления концепции нового закона было выполнено социологическое исследование среди дальневосточников и граждан РФ, которое выявило высокий интерес к данному инструменту привлечения россиян на постоянное место жительства в Дальневосточный федеральный округ. Результаты соцопроса придали оптимизма его сторонникам. На результаты исследований не раз ссылался министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.
«За» и «против»
Закон принимался стремительно, если можно привести такое определение для законодательного документа, хотя и нелегко. Он был анонсирован президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ в 2014 году, в сентябре 2015 года - по итогам первого Восточного экономического форума - глава государства дал правительству поручение разработать проект соответствующего федерального закона. Разработкой занималось Министерство развития Дальнего Востока, которое в декабре того же года представило первую редакцию закона в Госдуме, и он прошел первое чтение.
Подготовка закона сопровождалась многочисленными общественными обсуждениями в субъектах ДФО, в Москве, с участием региональных бизнес-сообществ. По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, обсуждения шли бурно. По итогам первых думских чтений в проект закона поступило более 100 поправок, большая часть которых была учтена при его дальнейшей доработке. «Объем документа увеличился, но предложенная концепция осталась неизменной», - отмечал министр.
Досье «Дальневосточного капитала»: Ольский район Магаданской области: площадь территории - 75,9 тыс. кв. км, численность населения - 10 тыс. чел., в том числе относящегося к коренным малочисленным народам - 1861 чел. Это самый южный район в Магаданской области, омывается Охотским морем. Прилегающее побережье представляет собой обширную территорию со сложным и многообразным рельефом. Данная территория расположена в двух суровых зонах Крайнего Севера - тундры и лесотундры. Для них характерны избыточное увлажнение, холодное лето, снежная зима.
Особенно жару поддавали общественность и политики Якутии, которые усмотрели в новом законе покушение на исконные коренные земли якутян. Такая реакция послужила причиной появления ряда оговорок и более осторожных высказываний чиновников. Если первоначально на вопросы, что можно будет делать на полученном гектаре, можно было услышать ответ «все, что хотите», то в дальнейшем зазвучали более сдержанные формулировки и ссылки на действующие законы.
Особенно много споров вызвало включение в перечень предоставляемых в безвозмездное пользование земель территорий лесного фонда. В первоначальном варианте закона они вообще не предусматривались к выделению. Споры о включении лесных земель в закон о «дальневосточном гектаре» шли до последнего. Член СФ Николай РЫЖКОВ на процедуре утверждения закона в Совете Федерации говорил:
- Давайте дадим по гектару земли, пусть картошку выращивают, и все. Но зачем же лес давать? Надо убрать из закона лес. Мы сегодня, как из фронтовых сводок, видим, где горит лес, сколько горит этого леса. Кто будет отвечать за этот гектар? Мы знаем, как принимался Лесной кодекс, который заложил много подводных камней. Тоже говорили: давайте будем отслеживать (как используются лесные земли. - Ред.). Вряд ли через пять лет половина здесь сидящих будет отслеживать этот вопрос.
Валентина МАТВИЕНКО тоже усомнилась в правильности решения включить лесные земли в перечень, призвав, тем не менее, членов СФ поддержать закон:
- Зачем лесной фонд, для какой деятельности предоставлять? Вырубить весь лес и оставить там пустую территорию потом? Либо усилить ответственность за использование лесов, либо понять, для каких видов экономической деятельности мы можем отдавать в аренду гектар лесного фонда. Может быть, это исключить? - И добавила: - У нас с вами есть время заинтересованно поработать и до 1 декабря успеть внести изменения.
Самое существенное, наверное, в принятом законе то, что он позволяет строить жилье на любых землях, в том числе и на землях сельхозназначения, чего не позволял соответствующий ФЗ.
В окончательном варианте закона лесные земли оставили для выделения «дальневосточного гектара» с пожеланием в течение последующих лет мониторить их использование.
Буквально за месяц до рассмотрения закона в Госдуме во втором и третьем чтениях, полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ признавался журналистам, что закон встречает активное сопротивление, и высказался по этому поводу довольно резко.
- Я откровенно скажу, что думаю на эту тему. Думаю, что сопротивление связано с тем, что закон резко уменьшает доходы тех людей, которые занимаются земельными спекуляциями, - сказал тогда Трутнев на встрече с журналистами. Он пояснил, что в стоимости земли в РФ большую роль играет административная составляющая. - То количество бумажек, которое человеку надо собрать, чтобы использовать землю - изменение категории, разрешения, перевод под индивидуальное жилищное строительство, - это такой лабиринт, который создан чиновниками, чтобы мешать людям, - сказал Трутнев в отношении складывающейся вокруг этого закона ситуации.
Он также обратил внимание на существующие трудности в работе кадастра. По его словам, расчет кадастровой стоимости земель пока проведен на малой части ДФО. Из-за этого есть опасность, что новому правообладателю может быть выдано право на участок, который уже находится в собственности, но не поставлен на кадастровый учет. А таких участков, как выясняется, в каждом субъекте предостаточно.
Досье «Дальневосточного капитала»: Архаринский район Амурской области занимает крайний юго-восток области в бассейне реки Архары. Площадь района - 14,6 тысячи км², население - 15,2 тыс. чел. Вдоль реки Амур - широкая пойма, к северо-востоку - террасная заболоченная низменная равнина, затем - сопочно-котловинный рельеф бассейна реки Архары, на севере - плосковершинное низкогорье южной оконечности хребта Турана.
Кадастровой оценкой «дальневосточных гектаров» занимается Росреестр. Как прокомментировал «Дальневосточному капиталу» лицензированный представитель кадастровых оценщиков, постановка на учет будет вестись без выезда на местность. Поэтому стоит ожидать массу нестыковок, наложений участков один на другой и прочих ошибок, которые в дальнейшем послужат основанием для отказа заявителю в безвозмездном выделении гектара.
Выбор начнется с пилотных районов
Подать заявку на выделение участка земли в безвозмездное пользование в соответствии с настоящим федеральным законом можно уже с 1 июня 2016 года. Правда, в течение трех месяцев, т. е. до 1 сентября, этим правом могут воспользоваться лишь жители Дальнего Востока и лишь в отдельных муниципальных образованиях. Это Ханкайский район в Приморском крае, Амурский район в Хабаровском крае, Октябрьский район в Еврейской автономной области, Архаринский район в Амурской области, Нерюнгринский район в Республике Саха (Якутия), Ольский район в Магаданской области, Усть-Большерецкий район в Камчатском крае, Тымовский район в Сахалинской области и Анадырский район в Чукотском автономном округе.
Досье «Дальневосточного капитала»: Общая площадь территории Ханкайского муниципального района Приморского края составляет 2 тыс. 689 км², население - 22,6 тыс. чел. Район является сельскохозяйственным со слабо развитой промышленностью, крупнейший муниципальный район в крае по количеству вырабатываемой сельскохозяйственной продукции; ранее было широко развито скотоводство, овощеводство, выращивание риса и сои.
С 1 октября 2016 года положения настоящего ФЗ применяются для иных земельных участков на территориях субъектов РФ. До 1 февраля 2017 года земельные участки предоставляются в безвозмездное пользование только гражданам РФ, имеющим регистрацию по месту жительства на территории соответствующего субъекта РФ. А с 1 февраля 2017 года - всем жителям РФ.
Досье «Дальневосточного капитала»: Амурский район расположен в центральной части Хабаровского края. Общая площадь района - 16,7 тыс. км². Его территория расположена в пределах Среднеамурской низменности и прилегающих к ней в различной степени расчлененных горных массивов. В ее пределах выделяются поймы, низкие и высокие надпойменные террасы. Поймы представляют собой болотистую, кочковатую низменность. Широкое распространение получили низкие надпойменные террасы, расположенные в среднем и нижнем течении притоков реки Амур, которые занимают значительную площадь района.
Выбрать участок каждый желающий сможет на интерактивной карте, подготовленной Росреестром. Понятно, что выехать на место, чтобы осмотреться, сможет, да и захочет, далеко не каждый. Между тем по географическому положению, климатическим и социально-экономическим условиям регионы существенно различаются. Понятно, что для этого и выделены пилотные районы, чтобы отработать систему предоставления дальневосточного гектара. Например, Ольский район Магаданской области на 96% представлен землями лесного фонда, а Ханкайский район Приморского края - землями сельхозназначения. Собственно, это тот минимум информации, которая доступна из данных интерактивной карты претенденту на получение дальневосточного гектара.
Досье «Дальневосточного капитала»: Нерюнгринский район Республики Саха (Якутия): площадь - 93 тыс. км², население - 77,1 тыс. чел. Большая часть территории расположена в зоне средней тайги, в южных улусах леса занимают до 93%. Наиболее перспективны для освоения и получения высоких урожаев трав и сельскохозяйственных культур мерзлотные пойменные почвы. Здесь высокопродуктивные сенокосы и пастбища. Подзона средней тайги хотя и имеет суровый климат, но запасов тепла здесь хватает для выращивания зерновых, овощных культур преимущественно на поливе (капуста, свекла, морковь и другие).
Как прокомментировала предстоящее начало раздачи дальневосточных гектаров в пилотных районах субъектов ДФО сотрудник департамента имущественных и земельных отношений администрации Магаданской области Татьяна ПОПОВА, на интерактивной карте, составленной Росреестром, будет показано, где возвышенность, где лес, где горы. А вот можно ли будет узнать, попадет участок на подтапливаемые или заболоченные места или нет, пока специалисты земельных департаментов точно сказать не могут.
- Затрудняюсь, - говорит Татьяна Попова. - Все будет зависеть от того, как будет составлена интерактивная карта, в каком виде преподнесена. Федеральная информационная система составляется Росреестром. Каждый регион направляет туда по запросу свою информацию.
На вопрос «Дальневосточного капитала», насколько велик риск, что под раздачу попадут земли, находящиеся в аренде или в собственности, но не поставленные на кадастровый учет, Татьяна Попова ответила:
- Думаю, что риск минимален. Дело в том, что поступающие заявления будут отслеживаться на местах, в районах, а там специалисты должны хорошо знать свою территорию. На местах ведется дежурная кадастровая справка. И если, допустим, в Росреестре нет сведений о правах на занятый участок, то районы должны эти сведения дополнить. Т. е. специалисты на местах будут активно участвовать в процедуре выделения земли.
В департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края со своей стороны добавили, что собрали у профильных органов исполнительной власти края и местного самоуправления все необходимые данные. Это сведения о границах населенных пунктов, муниципалитетов, региональных заповедников, памятников природы, защитных лесов, а также об объектах строительства федерального, регионального и местного значения, полигонах твердых бытовых отходов, кладбищах и захоронениях и других территориях, ограниченных в обороте.
Досье «Дальневосточного капитала»: Октябрьский район Еврейской АО занимает площадь в 6,4 тыс. км² в южной части области. Население - 10,2 тыс. чел. Благоприятные климатические и природные условия определяют сельскохозяйственную направленность экономики района, который специализируется на производстве сои, картофеля, зерновых культур, овощей.
В Департаменте по недропользованию по ДФО (Дальнедра), куда «Дальневосточный капитал» обратился с вопросом о предоставлении земель над участками недр, ответили, что все субъекты запросили от Дальнедр информацию о наличии распределенных и нераспределенных участков недр в своих регионах. И в настоящее время Фонд недр занимается предоставлением такой информации. Никаких разъяснений по поводу того, как предписывает закон поступать с выделенными землями, на которых в будущем могут быть обнаружены месторождения полезных ископаемых, в законе нет, добавил представитель Дальнедр.
Правительство обещает помочь с инфраструктурой
Закон о «дальневосточном гектаре» дает право строить жилье на выделенных землях независимо от их принадлежности. Поэтому и в процессе обсуждения закона, и уже после его принятия поднимался и поднимается вопрос о создании необходимой инфраструктуры - дорог, линий электропередачи и пр., без чего освоение новых земель будет просто невозможно.
Досье «Дальневосточного капитала»: Усть-Большерецкий район (Камчатский край): площадь территории - 20,6 тыс. км2, численность населения - 8,3 тыс. чел., расстояние до краевого центра по дорогам - 220 км. Основные отрасли: сельское хозяйство, рыбодобывающая и рыбоперерабатывающая промышленность, туризм.
Досье «Дальневосточного капитала»: Анадырский район Чукотского автономного округа расположен в южной его части, занимает площадь 287,9 тыс. км², население составляет 8,8 тыс. чел. Растительность представлена горными тундрами на севере района и непроходимыми стланиковыми зарослями на юге. В целом на Чукотке преобладает горный рельеф, и только в приморской части, а также по долинам рек находятся небольшие территории, занятые низменностями.
В законе предусмотрена норма, согласно которой регион оказывает содействие в обеспечении инфраструктурой, если на одной территории появляются 20 и более участков. Власти регионов рассчитывают, что содействие обустройству территории будут оказывать органы местного самоуправления. Рассчитывать можно, но известно, какие нищие бюджеты у муниципалитетов. «Надеемся, что в обеспечении необходимой инфраструктурой территорий, образованных путем получения «дальневосточных гектаров», поможет федеральный центр», - высказала в одном из выступлений общее пожелание всех региональных властей министр имущественных и земельных отношений Республики Якутия Евгения ГРИГОРЬЕВА.
Видимо, учитывая зыбкость этого вопроса, президент России Владимир Путин призвал Министерство по развитию Дальнего Востока уже после принятия закона отталкиваться при выделении гектаров от наличия в регионе «хотя бы какой-то инфраструктуры».
Совсем недавно полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в одном из интервью сказал, что получатели «дальневосточного гектара» смогут рассчитывать на льготную ипотеку. Это свидетельствует об озабоченности властей реализацией закона о «дальневосточном гектаре». Третья волна переселения не должна оказаться ниже двух предыдущих.
- Новый закон вышел, мы сейчас будем все инструменты для его реализации собирать, в том числе ипотеку, - сказал полпред в ДФО Юрий Трутнев «РИА Новости» и добавил, что планируется установить ставку по льготной ипотеке на уровне 4% годовых и что уже есть соответствующая договоренность с Агентством по ипотечному кредитованию.
- Когда человек придет на землю и лопату в нее воткнет, еще много самых неожиданных вопросов возникнет. Будем отрабатывать, - сказал по поводу реализации закона о «дальневосточном гектаре» губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ.
По всей видимости, так оно и будет. Еще многое придется решать на ходу.
МНЕНИЕ
Валерий КАРАКИН, зав. лаб. устойчивого природопользования и экспертизы Тихоокеанского института географии ДВО РАН, к. г. н.: Одного гектара для товарного производства совершенно недостаточно
- При оценке социально-политического эффекта этого закона целесообразно соотносить данную инициативу с аналогичными действиями Российского государства в конце XIX - начале XX веков по организации и стимулированию переселения. В основе современной базовой проблемы Дальнего Востока России, а именно - слабой освоенности и малонаселенности, лежит незавершенный процесс предыдущей крестьянской колонизации региона в конце XIХ - начале XX веков.
Что давал переселенцам на ДВ царский режим? В соответствии с «Правилами для поселения русских и иностранцев в Амурской и Приморской областях Восточной Сибири» от 27 апреля 1861 г., предполагалось, что земли могут заселяться как отдельными семьями, так и целыми обществами. При этом размер обществ устанавливался не менее чем в 15 семей. Норма наделения землей - до 100 десятин (что соответствует современным 109 га) на семью. На основании положения 1861 года казачьему штаб-офицеру выделялось земли 440 га, обер-офицеру - 220 га, священнослужителю - 108 га, казаку - 33 га. Помимо этого, закон дозволял свободный выбор мест вселения. Переселенцы освобождались от подушной подати, на 10 лет - от рекрутской повинности и по истечении двадцатилетнего срока должны были оплачивать поземельную подать.
В 1882 г. был принят новый земельный закон: переселенцы могли получать земельный надел в размере 15 десятин земли на человека, но не более 100 десятин на семью. Сначала часть расходов, связанных с переселением, государство брало на себя, но вскоре эта льгота была отменена. Введенные с 1 января 1901 г. «Правила наделения переселенцев землей» предусматривали «на душу мужского пола не свыше 15 десятин удобной земли, включая лесные пространства». Таким образом, была проведена грань между старожилами - стодесятинниками - и переселенцами-новоселами.
Водворение, как скорость стабилизации образованного переселенцем хозяйства, является интегративным показателем системы условий расселения. Большая часть местностей юга Приморской области оказалась вполне благоприятна для заселения в короткие сроки, до 1 года.
Оцениваем эффективность реализации закона применительно к Приморскому краю, исходя из ситуации, что земельный участок предоставляется вне границ сельского поселения.
Вариантов использования одного гектара три:
1. Нетоварное самообеспечение, то есть личное подсобное хозяйство, возможно при следующих условиях: наличие источника финансирования для строительства (кредит, личные накопления, продажа городской недвижимости и т. д.), строительство инфраструктуры на кооперативной основе, устойчивый внешний доход (например, семья пенсионеров).
Наиболее перспективен «отток» пенсионеров из крупных городов, например Владивостока, но для них привлекательны земли не далее 2-часовой доступности, которых в настоящее время для выбора не обозначено. Возможно целенаправленное формирование «пенсионных поселков» для жителей северных регионов ДФО, например Якутии. В этом случае в рамках закона необходима разработка дополнения о вселении «обществами» - аналогия с дореволюционным законодательством.
2. Строительство жилого дома и проживание при работе на стороне. Для этого необходима транспортная доступность места работы (населенного пункта рангом не менее райцентра, а желательно крупного города) не более 1 часа, обеспеченность базовой инфраструктурой.
Сегодня по факту в часовой транспортной доступности к основным точкам, которые могут обеспечить рабочие места (города Приморского края), земля не предлагается.
3. Семейный бизнес - товарное производство на базе «дальневосточного гектара». Несмотря на значительное количество популярной информации о возможностях товарного производства на приусадебном участке, и тем более на 1 га, в реальных условиях Приморского края (удаленность от рынков, невысокое плодородие земель предоставляемых участков, отсутствие рынка местного качественного семенного материала и т. д.) вариантов массового (а не отдельного эксклюзива) товарного использования, которое бы обеспечивало финансовую основу проживания семьи, практически нет. Осложняющим решение задачи моментом является отсутствие развитой сельскохозяйственной кооперации, когда семья на своем участке выполняет фиксированную часть технологического процесса (например, откорм животных) при обеспечении всех других составляющих (в случае данного примера: сбыт продукции, снабжение кормами, реализация, поставка молодняка и др.) кооперативом.
Так, высокоинтенсивное овощеводство тепличного и парникового типа требует близости к рынку и его доступности, наличия энергетической и транспортной инфраструктуры; молочное животноводство и свиноводство на ограниченной территории при коммерчески выгодном поголовье создают экологические проблемы, связанные с утилизацией отходов производства.
Из относительно приемлемых массовых вариантов можно рассматривать:
- грибоводство, конкретно - выращивание шиитаке, для которых есть рынок сбыта (например, японский, при выращивании грибницы на древесине);
- специальные ягодные плантации, в первую очередь лимонника, жимолости, актинидии и пр.;
- женьшень и другие лесные лекарственные недревесные компоненты.
Интересен опыт прилегающей к Приморью территории Китая - Цзилиня, где на приусадебных участках крестьяне выращивают табак, занимаются шелководством на базе листьев дуба монгольского. Это базовое звено, которое далее замыкается на фабрики.
Несомненно, возможны отдельные эксклюзивные направления использования 1 га, например: сельский туризм, козоводство и производство на его основе сыра, выращивание саженцев декоративных растений и т. д. Все эти варианты украсят общую картину природопользования в Приморском крае, но не сформируют базовую тенденцию эффективного аграрного землепользования.
Оценивая ситуацию в целом, необходимо признать, что для товарного массового производства даже в условиях Приморья одного гектара мало. По расчетам составителей программы «Фермер Приморья», оптимальные площади земли для юга Приморского края зависят от специализации будущего хозяйства и составляют на первом этапе освоения для овощеводческого и плодово-ягодного направления 5 га, молочно-мясного - 85 га. При успешном развитии и устойчивом функционировании этих хозяйств эти необходимые земельные площади уменьшаются, но они намного превышают предлагаемый 1 га. Если учесть, что природные условия других регионов ДФО более суровы по сравнению с приморскими, то в них одного гектара для товарного производства совершенно недостаточно.
Таким образом, идея использовать земельные ресурсы ДФО для достижения политических и социально-экономических государственных и региональных целей сама по себе конструктивна. Земля должна использоваться в любом случае, но особенно при: а) базовом низком уровне освоенности (на пике освоенности - 1985 год - в Приморье все сельскохозяйственные угодья края составляли менее 10% его площади); б) продолжающемся уже 25 лет интенсивном процессе усиления деградации аграрных не используемых должным образом земель, резком снижении сельскохозяйственной освоенности региона.
Необходимо более дифференцированно, а главное, смелее подходить к формам и размерам выделения земель, но с учетом вида их использования. Дальневосточную землю с собою на Канары не увезешь. И это надо было делать еще «вчера», так как поколения людей, для которых земля - ценность, безвозвратно уходят.
МНЕНИЕ
Светлана ГОРЯЧЕВА, член Совета Федерации: Мы хотим, чтобы Дальний Восток оставался нашим
- Дальний Восток - это 36% территории России, но там проживает всего 5% населения Российской Федерации. Если мы будем много говорить и рассуждать и ничего не делать, то свято место пусто не бывает.
Мы прекрасно понимаем, что эти земли с очень разным климатом скоро могут быть заняты другими. Поэтому, по сути, это политика, которая направлена на то, чтобы был принят ряд законов. И о ТОРах мы принимали, и о свободном порте Владивосток… Этот закон нужен для того, чтобы все же население поехало на Дальний Восток, если мы хотим, чтобы он оставался нашим.
Я понимаю то, о чем говорят представители Якутии, но я, представляя юг Дальнего Востока, понимаю, что четыре его территории очень нуждаются в притоке туда людей. Это Приморский край, Хабаровский край, Амурская область и Еврейская автономная область, где большие территории (подчас брошенные, подчас на них растет бурьян), которые можно действительно через такие нормы все же заполнить людьми.
Есть, конечно, вещи, которые пока не доработаны. Вот говорят, что пять лет не нужно будет ничего делать, только зарегистрироваться, и все. Это неправда, потому что через три года тот, кто попросил эту землю, обязан будет представить декларацию, где должно быть указано, что сделано на этой земле, то есть доказать, является он добросовестным пользователем или нет.
Что еще обязательно нужно сделать для того, чтобы закон заработал. Первое - принять ряд подзаконных правовых актов, нужно на этих южных территориях Дальнего Востока провести инвентаризацию населенных пунктов. Там очень много брошенных населенных пунктов, где есть хорошая инфраструктура, электричество, все остальное, есть дома, которые можно занять, и это произойдет с меньшими затратами для переселенцев. Второе - нужно продумать, как помочь тем, кто приедет на Дальний Восток, осваивать земли, имею в виду средства малой механизации.
И третье, если мы не продумаем протекционистскую политику правительства для Дальнего Востока в части реализации продукции сельского хозяйства, то, конечно, очень трудно будет там конкурировать с китайской, очень дешевой, сельхозпродукцией. Это тоже можно сделать на уровне подзаконных правовых актов. Я, как дальневосточница, за этот закон, но и за то, чтобы мы осуществляли его мониторинг и постепенно вносили нужные изменения.
МНЕНИЕ
Александр АКИМОВ, член СФ от Республики Саха (Якутия): Якутия должна оставаться кладовой России
- Неоднозначное отношение к этому закону у населения нашей республики. Народ требует даже провести референдум. Земельный вопрос - основной вопрос государства и требует более взвешенного и ответственного к нему отношения. В девяти регионах Дальнего Востока, подлежащих к раздаче, природные и климатические условия совсем разные: если в Приморье можно выращивать арбузы, в Якутии можно успеть только сено выкосить за короткое лето. Территория вся лежит на вечной мерзлоте. По статистике сельхозугодия составляют только 7-8% земли. 80% земли относятся к лесному фонду, в недрах сокрыто несметное богатство России, представляющее всю таблицу Менделеева. Поэтому понятна обеспокоенность населения: закон не гарантирует того, что не будет допускаться хищническое освоение полученных участков. Люди боятся, что приедут охотники за недрами, что бездумно будут вырубаться леса.
В Госдуме поднимался вопрос об исключении Республики Саха (Якутия) из-под действия этого закона, за него проголосовало 124 депутата. Я тоже предлагаю исключить Якутию из списка регионов, подпадающих под этот закон. Она должна оставаться кладовой России на века.
Надо дифференцированно подходить к регионам. Закреплять и привлекать кадры на Дальнем Востоке и на Севере можно достойной зарплатой и предоставлением иных социальных льгот, как в советское время. Если мы создадим привлекательные условия для жизни и труда, то люди не станут уезжать, а некоторые сами будут стремиться поехать туда.
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