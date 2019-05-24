|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 21 Июня, 14:36 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Рыбное место
В 2018 - 2019 годах российская рыбная промышленность пережила очередную смену вех. Рыбакам были предложены новые правила игры, которые им пришлось принять. Что ждет их на этом витке истории - приобретения или потери?
Новый отсчет
Каждый новый этап в жизни рыбной отрасли начинается с новых форм распределения ресурсов. За последние 20 с лишним лет государство испробовало его разные варианты.
В 1990-х оно делило квоты между регионами, а те, в свою очередь, распределяли их между фирмами на своих территориях. Минус был в том, что бизнес попадал в зависимость от местной власти, чьи решения не всегда были справедливы.
В 2001 году рыбакам предложили покупать квоты на аукционах. Это была по-своему честная система, независимая от чиновников. Но у нее оказались недостатки. Чтобы покупать право на лов, российским рыбакам приходилось влезать в долги, часто попадая под контроль сомнительных (в том числе - зарубежных) структур. Многие виды продукции стали нерентабельны. Непомерные расходы на аукционах вынуждали ловить сверх квот, сокращать переработку и продавать за границу одно лишь сырье.
В 2003-м в России отказались от аукционной системы. Заменой стал исторический принцип. Состоит он в следующем: если фирма эффективно добывает биоресурс, то всем будет хорошо, если позволить ей делать это и дальше. А какую долю от квот данной компании выделить на следующий период, зависит от результатов ее промысла за предыдущие годы. Здесь все решает только арифметика.
Исторический принцип работает не только в рыболовстве. Долгосрочное закрепление ресурсов является основополагающим для многих отраслей, входящих в агропромышленный сектор. Долгосрочный доступ к ресурсам гарантирован в лесном и сельском хозяйстве.
Этот подход дал рыбакам возможность планировать бизнес на годы вперед, гарантировал окупаемость инвестиций. Как результат, стали расти показатели эффективности отрасли. С 2003 года за 10 лет общероссийский улов вырос на 1,3 млн тонн и достиг 4,3 млн тонн. В 2018 году общий объем добычи водных биоресурсов превысил 5 млн тонн, став рекордным за предыдущие четверть века.
Однако в руководстве страны решили еще раз изменить схему распределения ресурсов. Формально исторический принцип никто не отменяет. Но фактически этот процесс уже начался.
Хотя в прошлом году договоры о закреплении долей были перезаключены на очередной 15-летний период, рыбаки получили меньше, чем ожидали.
Во-первых, в 2018-м из ресурсной базы рыболовства было изъято 20 процентов или примерно 550 тысяч тонн на инвестиционные цели. Эти 20 процентов объявлены инвестиционными квотами. Данный ресурс смогут получить только компании, готовые вложить деньги в строительство на территории России новых судов и заводов по переработке рыбы.
Во-вторых, весной 2019-го был принят федеральный закон, согласно которому 50 процентов квот на добычу наиболее ликвидного объекта промысла - краба - будут проданы на аукционах в этом году.
Таким образом, рыбная промышленность оказалась в совершенно новых реалиях.
Чем вызваны эти перемены? К чему они ведут?
Нелегкий путь к инвестквотам
Федеральное агентство по рыболовству (ФАР) считает, что упомянутые решения привлекут дополнительные инвестиции в отрасль, помогут обновить ей свой флот, средний возраст которого в России составляет порядка 30 лет (а это более 70 процентов основных фондов рыбной промышленности).
Как рассказал заместитель руководителя ФАР Василий Соколов на Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса, по итогам кампании по закреплению инвестиционных квот уже заключено 33 договора на строительство судов. К концу 2019-го будет завершено строительство 6 судов и 11 заводов. Кроме того, в январе этого года поступили заявки на строительство еще 9 судов на Дальнем Востоке и двух - в Северном бассейне.
Планы ФАР звучат оптимистично, но на практике не все так просто. Решая судьбу инвестквот, это федеральное ведомство изначально сделало ставку на крупнотоннажный флот. Под строительство средне- и малотоннажных судов были выделены менее «вкусные» квоты. Планировалось сформировать пакет заказов на 100 судов малого и среднего тоннажа, фактический результат - только 3 среднетоннажника, которые строит камчатский колхоз им. В. И. Ленина на судоверфи в Калининграде. А ведь именно такие суда очень востребованы для освоения ресурсов прибрежных акваторий.
Кроме того, порядок устроен так, что фирма для получения инвестквот должна сдать объект строго по графику, хотя при строительстве точно соблюсти его трудно. Однако нормативного механизма, который бы регулировал согласование изменений сроков строительства и инвестиций, пока не существует. Отсюда - большие риски для инвесторов.
Отмечены случаи, когда государство просто не выполняет своих обязательств перед инвесторами. Так произошло в Камчатском крае, где в 2018 году были построены два завода компаний «Витязь-Авто» и «Укинский лиман», подавших заявку на инвестквоты. Регистрация имущественных прав объектов состоялась в сентябре того же года. Инвесторы сразу уведомили ответственные федеральные органы о вводе в эксплуатацию новых предприятий.
Однако выездная проверка на прием объектов была организована только в ноябре, а заседание комиссии «по контролю за исполнением проектов» прошло в конце ноября. К тому моменту ФАР уже провело работу по утверждению общего допустимого улова на 2019-й. Резерв на инвестиционные квоты в нем отсутствовал. В итоге инвесторы остались без обещанных ресурсов.
Позже, в мае 2019-го, «Витязь-Авто» через арбитражный суд обязал Росрыболовство утвердить распределение квот на инвестиционные цели на 2019 год (хотя у этого федерального агентства еще есть возможность оспорить данное судебное решение в апелляционной инстанции).
Возможно, государственная поддержка была бы более продуктивной, если бы оно не отнимало квоты у рыбацких предприятий, которые самостоятельно обновляют и флот, и береговую базу. Так, в прошлом году одна из крупнейших рыбных компаний Дальнего Востока «Океанрыбфлот» подписала контракт на строительство рыбацких судов, не претендуя на инвестквоты. Одно из условий для получения инвестиционных квот - строительство флота в России, но «Океанрыбфлот» посчитал, что его заказ будет выполнен более быстро и качественно за рубежом.
«Мы решили строить суда на собственные и заемные средства, - рассказал гендиректор компании Евгений Новоселов. - Посмотрели много верфей. Но немногие были готовы к таким проектам, как наш. В итоге мы остановили свой выбор на турецкой верфи «Терсан», которая уже имеет опыт строительства флота для российских рыбаков по проектам Skipsteknisk. Сроки и качество здесь на высоте».
Первый траулер сойдет со стапелей в 2021 году. Этот и другие суда придут на смену легендарным БМРТ советской постройки, которые когда-то открыли нашим рыбакам Мировой океан. От таких проектов ряд российских компаний ждут большей пользы, чем от инвестиционных квот, получение которых не гарантировано даже при выполнении всех условий. Но у государства свой взгляд на будущее рыбной отрасли и своя стратегия, которая заключается в урезании ресурсной базы вполне успешно работающих рыбацких компаний. Об этом свидетельствует история с крабовыми аукционами.
«По-братски»
О том, что в руководстве страны рассматривают возможность возврата аукционной системы в рыбную отрасль, рыбаки впервые узнали в конце 2017-го. Тогда в широкие массы со стола президента «утекла» некая служебная записка с предложением продать с аукционов 100 процентов квот на краба (порядка 60 тысяч тонн).
16 августа 2018-го скандальная инициатива обрела вид официального документа: правительство России утвердило план мероприятий по развитию конкуренции в экономике (распоряжение № 1697-р). Этот документ касался различных отраслей и носил по большей части декларативный характер. Но раздел, посвященный рыбному хозяйству, состоял из вполне четких указаний. Минсельхозу, Росрыболовству и ФАС было поручено разработать механизм продажи 50-ти процентов квот на вылов краба с аукционов.
Государство как бы шло на компромисс, обещав забрать на аукционы не 100 процентов квот, а только половину - так сказать, «по-братски». Но для предприятий, чья экономика во многом зависит от крабового промысла, это служило слабым утешением.
Несмотря на протесты рыбаков, их обращения и выступления против аукционов, законопроект, легализирующий торговлю квотами, был принят Государственной думой сразу в трех чтениях всего за неделю (4, 9 и 10 апреля). 12 мая, получив подпись президента, документ вступил в силу.
Первые аукционы состоятся до 1 сентября 2019-го: опять же, в инвестиционных целях. Компании, которые купят этот ресурс, должны будут взять на себя обязательство строить новый флот, что, по расчетам ФАР, поможет в перспективе начать строительство 36-40 судов. Будет ли достигнута эта цель, покажет время. А сейчас можно сказать, что аукционы, еще не начавшись, уже поставили под угрозу существующие инвестиционные проекты. Например, строительство рыбоперерабатывающего комплекса на острове Шикотан, которое ведет АО «Управляющая компания «Дальневосточный рыбак». Об этом говорится в письме председателя Совета директоров компании Алексея Байгужина в адрес министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.
Для данного проекта привлечены существенные заемные средства, закуплено несколько десятков единиц строительной техники, восстанавливаются пирс и причальная стенка, ведутся дноуглубительные работы, закладывается микрорайон для привлеченных на остров специалистов, закуплено производственное оборудование, модернизируются старые заводы и строятся новые.
«Мы приняли на себя обязательства восстановить былую мощь рыбокомбината, известного в свое время на весь Советский Союз. В ответ нам обещали различного рода преференции», - говорится в письме. Однако большинство обещанных преференций остались только на бумаге, а теперь рыбаки рискуют потерять возможность финансировать проект дальше.
Сумма вложений в строительство уже достигла 3 млрд рублей, что соответствует планируемому доходу компании от крабового промысла. Именно под этот доход привлекались заемные средства. Как говорится в письме, изъятие части крабовых квот в пользу аукционов в принципе меняет задачи и цели таких предприятий, как «Дальневосточный рыбак». Теперь им придется отложить новые проекты в сторону и думать лишь о том, как гасить кредиты и сохранять конкурентоспособность.
«Аукционы обескровят отрасль»
По мнению президента Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александра Дуплякова, инициаторы аукционов не совсем понимают, что, получив от этого мероприятия максимальную выгоду, они оставят отрасль без денег. В результате, выход из этого кризиса для предприятий будет долгим и тяжелым. Более того, по его мнению, на рынке есть только один новый игрок, который осилит такие расходы. Александр Дупляков полагает, что именно под него и делаются попытки переделить квоты.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев считает утверждение закона о крабовых аукционах самым резонансным событием для рыбаков в 2019 году.
«Обстоятельства его подготовки и скорость принятия вызвали настоящую бурю эмоций. Закон вызвал такую реакцию еще и потому, что разработка и принятие подзаконных актов часто осуществляется без учета позиции рыбацкого сообщества, вопреки позиции рыбацкого сообщества», - сказал Герман Зверев.
Между тем упомянутое распоряжение правительства №1697-р предполагает дальнейшее развитие аукционного принципа. Об этом говорит такой пункт-поручение: «Разработка предложений, предусматривающих механизм выделения по заданным критериям и на регулярной основе (раз в 3-5 лет) части квот из ранее распределявшегося по историческому принципу объема квот, которая будет предоставляться путем проведения аукциона в электронной форме». Из каких квот будет выделяться эта часть и в каком объеме, в документе не уточняется. Возможно, речь идет уже не только о крабе.
По мнению Германа Зверева, необходима серьезная работа, чтобы противостоять угрозе полного демонтажа базового - исторического - принципа отрасли. «Итоги голосования в Государственной Думе показали, что мы не сумели охватить всех депутатов, представляющих прибрежные регионы, не сумели убедить их нашей аргументацией, - считает Герман Зверев. - Не в полной мере использован потенциал профсоюзных организаций. Рыбацкие профсоюзы не убедили руководство Федерации независимых профсоюзов России в необходимости высказаться в защиту «исторического принципа». Это в значительной степени снизило весомость аргументов о социальных рисках... Из четырех общенациональных бизнес-объединений руководитель только одного - РСПП - А. Н. Шохин официально на всех уровнях - в том числе на уровне президента - высказался в защиту «исторического принципа». Так что и здесь у нас имеются направления для работы».
На очереди лосось?
Промысел лососевых рыб пока остается в стороне от этих баталий, поскольку принцип распределения ресурсов здесь иной. Еще в 2008 году ФАР впервые в истории провело конкурс на долгосрочное закрепление рыбопромысловых участков для их вылова. С компаниями-победителями были заключены договоры на 20-летнее использование участков. Как и исторический принцип, это расширило рыбакам горизонт планирования, дало им уверенность в завтрашнем дне.
Как следствие, уровень инвестиций в отрасль вырос в разы. Например, в Камчатском крае с 2008-го компании вложили в развитие береговой переработки красной рыбы порядка 30 млрд рублей, построив более 20 заводов. В путину 2018-го больше половины улова лососевых рыб (316 тысяч тонн) переработано на берегу. На западном побережье обработали 61 процент улова, на восточном - более 70 процентов. Лет 8-10 лет назад береговые мощности Камчатки могли принять не более трети добытой рыбы.
Казалось бы, для лососевиков все складывается хорошо. Однако их будущее тоже тревожно. Первым звонком прозвучала замена юридического понятия «рыбопромысловый участок» на «рыболовный», что повлекло переоформление договоров на места лова. Рыбакам обещали, что эта процедура будет носить лишь формальный характер. Однако без «сюрпризов» не обошлось.
«Мы столкнулись с масштабным правовым механизмом переоформления договоров. Порядок максимально забюрократизирован, к пользователям предъявляются не всегда обоснованные требования. Необходимо упростить эту процедуру, чтобы минимизировать риск для пользователей остаться без закрепленных участков», - говорит губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Позже заместитель руководитель Росрыболовства Илья Шестаков дал такой комментарий: «Договоры должны быть переоформлены до 1 января 2020 года. Время в запасе есть. Соответствующие нормативные правовые акты уже разработаны, будут проходить процедуру регистрации в министерстве юстиции. Все замечания, которые были у рыбаков, мы учтем».
Однако практика показала, что государство в любой момент может аннулировать свои обещания. Возможно, инвестиционные квоты и крабовые аукционы - это только начало больших перемен в рыбной отрасли, которые коснутся всех видов промысла. Скорее всего, рыбакам придется забыть внутрицеховые противоречия и выступить более сплоченным фронтом. Отдельные компании, союзы и ассоциации в этой борьбе не победят.
Фото: Расул Месягутов, пресс-службы "Океанрыбфлота".
Кирилл Маренин
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год.
- Крабовое противостояние продолжается
- Рыбное место
- Золото оправдало ожидания
- Земли ДФО: раскислить, загипсовать или поставить дренаж?
- Забайкалье и Бурятия: между пастбищем и сенокосом
- О "фокусах" с землей, которой нет
- Сельское хозяйство: региональные приоритеты
- "Три кота", оставив миллиардный долг, подкосили весь ритейл Дальнего Востока
- Отходы потребовали особого обращения
- На Дальнем Востоке традиционная сельскохозяйственная отрасль меняет свой облик
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.