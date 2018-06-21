|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 29 Июня, 19:46 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Росгеология": Дальний Восток в приоритете
В числе крупных мероприятий, на которых присутствовал Роман Панов, международная конференция «Нефть и газ Сахалина 2013» в Южно-Сахалинске и совещание при президенте Республики Саха (Якутия). По итогам последнего было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Саха (Якутия) и ОАО «Росгеология».
По словам Романа Панова, компания видит своим приоритетом участие в развитии Сибири и Дальнего Востока. «Росгеология» уже подала заявление на вступление в члены Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».
Досье «ДК»: ОАО «Росгеология» создано по указу президента Российской Федерации от 15 июля 2011 года. Компания призвана консолидировать имеющиеся у государства геологоразведочные предприятия, чтобы обеспечить равномерное геологическое изучение территории России, исполнение отдельных государственных функций в сфере геологоразведки, развитие принципиально важных и новых направлений геологических исследований.
В настоящее время компания объединяет активы уже 37 специализированных геологоразведочных предприятий, расположенных в 30 регионах страны, в том числе семь предприятий на территории ДФО от Камчатки до Приморья, и планирует завершить консолидацию до конца 2013 года.
- Уже сейчас начинается переход всех предприятий холдинга на единые управленческие стандарты, единую бюджетную модель, формируется общий инвестиционный, производственный планы, - рассказал Панов. - Фактически ключевой потенциал холдинга - это даже не техника, не имущественный комплекс, это люди, которые сохранили знания, понимают территории. Каждый геолог компании фактически на вес золота, особенно профессионалы среднего и высшего управленческого звена, - отметил он.
Функциональная специализация предприятий холдинга позволяет выполнять все работы, в том числе на акватории морей, сказал Роман Панов, выступая на конференции «Нефть и газ Сахалина». Учитывая значимую роль для развития Дальневосточного региона нефтегазового комплекса, компания предполагает проведение геологоразведочных работ, в частности на шельфе Сахалина.
- Этого требует созданная в области перерабатывающая инфраструктура, для обеспечения стабильной работы которой необходимо поддержание запасов. Для крупнейших сахалинских проектов в ближайшее время потребуется проведение сейсморазведочных 2D-3D работ в большом объеме. Это возможно только при консолидации усилий. У «Росгеологии» есть уникальный опыт бурения глубоких параметрических скважин. Трудно переоценить применение новых методов организации геологоразведочных работ на Сахалине и применение здесь сверхглубокого и горизонтального бурения.
На вопрос «ДК» о судьбе морских геофизических компаний, таких как «Дальморнефтегеофизика» на Сахалине, Роман Панов сказал, что, с учетом планов российских компаний по проведению сейсморазведочных работ, только консолидация усилий позволит России эффективно конкурировать на этом рынке с крупными иностранными компаниями. Фактически в стране не ведется 3D сейсморазведка. На всю страну осталось единственное судно, которое, впрочем, не полностью соответствует требованиям недропользователей. Решить задачу обновления парка судов в условиях небольших компаний достаточно сложно, отметил Панов.
Потребности в таких судах на сахалинской конференции озвучил зам. министра природных ресурсов Денис ХРАМОВ - это порядка 70 судов до 2020 года. Стоимость одного такого судна составляет примерно $50-70 млн.
- Представляете, какой финансовый рычаг нужен, финансовые гарантии, для того чтобы выполнить эту задачу? - прокомментировал эти цифры Панов. - Поэтому, конечно, консолидация геофизических активов, в том числе морских, на базе крупного холдинга помогла бы решать в России эту задачу более эффективно. В какие сроки это возможно - зависит от правительства РФ. Вопрос актуальный и находится сейчас на рассмотрении. Если посмотреть на этот рынок, то мы увидим, что там работают крупные транснациональные компании, с которыми конкурировать мы сейчас не можем. Надо поднимать и уровень технологии, и оснащенность судов. Сейчас понятны объемы работ, которые надо сделать для шельфовых компаний до 2020 года по условиям выданных лицензионных соглашений. Надо начинать работать с имеющейся в России базой, она достаточно приличная, и выходить в те сегменты, где мы сейчас не представлены, в том числе 3D сейсморазведка, а также повышать уровень и качество интерпретации данных, чтобы они соответствовали лучшим мировым практикам.
Надежда ВОРОНЦОВА, "Дальневосточный капитал", октябрь, 2013.
- Спасти рядового дальневосточника
- Жилье, которое мы выбираем
- John Deere - на ваше поле
- Дальнему Востоку нужны новые самолеты и финансы для решения амбициозных задач
- Сонг Ву ЛИ, Корейский морской институт, генеральный директор исследовательского департамента портов и логистики: Инвесторам нужна бизнес-модель развития СМП
- Виктор ОСИПОВ, директор Владивостокского филиала Первой грузовой компании: Мы готовы подхватить растущий грузопоток
- На Дальнем Востоке бесспорным лидером по логистическим проектам выступает Приморье
- Дальневосточные дороги - уже не для дураков
- Дальневосточные мосты ведут в будущее
- Нефтегазовая отрасль за год не потеряла на Дальнем Востоке ни одного проекта
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.