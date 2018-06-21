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21 Октября 2013, 11:35 | Тема номера

"Росгеология": Дальний Восток в приоритете

Генеральный директор ОАО "Росгеология" Роман ПАНОВ посетил в сентябре несколько регионов Дальневосточного федерального округа, обозначив перспективы работы компании на местах.

В числе крупных мероприятий, на которых присутствовал Роман Панов, международная конференция «Нефть и газ Сахалина 2013» в Южно-Сахалинске и совещание при президенте Республики Саха (Якутия). По итогам последнего было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Саха (Якутия) и ОАО «Росгеология».

По словам Романа Панова, компания видит своим приоритетом участие в развитии Сибири и Дальнего Востока. «Росгеология» уже подала заявление на вступление в члены Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».

Досье «ДК»: ОАО «Росгеология» создано по указу президента Российской Федерации от 15 июля 2011 года. Компания призвана консолидировать имеющиеся у государства геологоразведочные предприятия, чтобы обеспечить равномерное геологическое изучение территории России, исполнение отдельных государственных функций в сфере геологоразведки, развитие принципиально важных и новых направлений геологических исследований.

В настоящее время компания объединяет активы уже 37 специализированных геологоразведочных предприятий, расположенных в 30 регионах страны, в том числе семь предприятий на территории ДФО от Камчатки до Приморья, и планирует завершить консолидацию до конца 2013 года.

- Уже сейчас начинается переход всех предприятий холдинга на единые управленческие стандарты, единую бюджетную модель, формируется общий инвестиционный, производственный планы, - рассказал Панов. - Фактически ключевой потенциал холдинга - это даже не техника, не имущественный комплекс, это люди, которые сохранили знания, понимают территории. Каждый геолог компании фактически на вес золота, особенно профессионалы среднего и высшего управленческого звена, - отметил он.

Функциональная специализация предприятий холдинга позволяет выполнять все работы, в том числе на акватории морей, сказал Роман Панов, выступая на конференции «Нефть и газ Сахалина». Учитывая значимую роль для развития Дальневосточного региона нефтегазового комплекса, компания предполагает проведение геологоразведочных работ, в частности на шельфе Сахалина.

- Этого требует созданная в области перерабатывающая инфраструктура, для обеспечения стабильной работы которой необходимо поддержание запасов. Для крупнейших сахалинских проектов в ближайшее время потребуется проведение сейсморазведочных 2D-3D работ в большом объеме. Это возможно только при консолидации усилий. У «Росгеологии» есть уникальный опыт бурения глубоких параметрических скважин. Трудно переоценить применение новых методов организации геологоразведочных работ на Сахалине и применение здесь сверхглубокого и горизонтального бурения.

На вопрос «ДК» о судьбе морских геофизических компаний, таких как «Дальморнефтегеофизика» на Сахалине, Роман Панов сказал, что, с учетом планов российских компаний по проведению сейсморазведочных работ, только консолидация усилий позволит России эффективно конкурировать на этом рынке с крупными иностранными компаниями. Фактически в стране не ведется 3D сейсморазведка. На всю страну осталось единственное судно, которое, впрочем, не полностью соответствует требованиям недропользователей. Решить задачу обновления парка судов в условиях небольших компаний достаточно сложно, отметил Панов.

Потребности в таких судах на сахалинской конференции озвучил зам. министра природных ресурсов Денис ХРАМОВ - это порядка 70 судов до 2020 года. Стоимость одного такого судна составляет примерно $50-70 млн.

- Представляете, какой финансовый рычаг нужен, финансовые гарантии, для того чтобы выполнить эту задачу? - прокомментировал эти цифры Панов. - Поэтому, конечно, консолидация геофизических активов, в том числе морских, на базе крупного холдинга помогла бы решать в России эту задачу более эффективно. В какие сроки это возможно - зависит от правительства РФ. Вопрос актуальный и находится сейчас на рассмотрении. Если посмотреть на этот рынок, то мы увидим, что там работают крупные транснациональные компании, с которыми конкурировать мы сейчас не можем. Надо поднимать и уровень технологии, и оснащенность судов. Сейчас понятны объемы работ, которые надо сделать для шельфовых компаний до 2020 года по условиям выданных лицензионных соглашений. Надо начинать работать с имеющейся в России базой, она достаточно приличная, и выходить в те сегменты, где мы сейчас не представлены, в том числе 3D сейсморазведка, а также повышать уровень и качество интерпретации данных, чтобы они соответствовали лучшим мировым практикам.

Надежда ВОРОНЦОВА, "Дальневосточный капитал", октябрь, 2013.

 

Теги: недра  Росгеология 


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