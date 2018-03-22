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Пятница| 23 Марта, 03:08 |
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John Deere - на ваше поле
Подготовка к посевной кампании начинается уже с осени. Нужно привести в порядок технику, подготовить почву, определиться с удобрениями, заготовить семена.
Посев является первым шагом на пути к получению хорошего урожая. Когда наступает время начинать работу, ошибки недопустимы. Для того, чтобы получить дружные всходы и оптимальное развитие растений, важно обеспечить правильное распределение точного количества семян. И это только начало сложного процесса, который должен быть выполнен в сжатые сроки. При планировании покупки посевного оборудования необходимо принимать во внимание многие факторы - допустимые транспортные габариты, высокое качество изготовления машины, продуманную конструкцию сошников и надежность производителя.
В этом вопросе вам поможет ООО «ТЕЙТ» - официальный дилер компании John Deere на территории Приморского и Хабаровского краев, ЕАО и Амурской областей.
Для фермеров главным вопросом всегда остается выбор типа сеялки - механической или пневматической - и каждый тип имеет свои сильные стороны в отношении производительности, бесперебойной работы и низкой стоимости эксплуатации.
Стоит учитывать, что зерновые сеялки John Deere 455 модели предназначены для работы как по минимальной, так и по классической технологии. Они обычно используются для посева зерновых, бобовых и кормовых культур в регионах, где номинальное количество дождевых осадков позволяет ежегодно выращивать перечисленные культуры. 455 модель оборудована двухдисковыми сошниками. При работе диски вращаются, разрезая почву и растительные остатки и, как клин, раздвигают почву, образуя бороздку. Сошники индивидуально подпружинены и радиально крепятся к раме, что позволяет независимо копировать рельеф и сохранять одинаковую глубину посева по всей ширине сеялки.
Прижимное усилие до 86 кг на сошник гарантирует успешное выполнение посевных работ с культурами и внесение удобрений на полях с разнообразными условиями. И, исходя из состояния почвы, механизатор может выбрать один из пяти видов прижимных колес, которые легко регулируются благодаря тому, что работают совместно с гидравлической системой активного заглубления сошников.
Многообразные модификации сеялок также обеспечивают возможность достигать наибольшей производительности. Линейное расположение бункеров упрощает заполнение, а их большой объем позволяет сокращать интервалы между остановками для загрузки семян. Согласитесь, во время полевых работ дорога каждая минута. При этом, производитель предлагает бункеры на выбор для внесения только семян или для совместного внесения семян и удобрений. Универсальный бункер позволяет определенным образом регулировать соотношение семян и вносимого удобрения.
Привод на высевающие катушки передается от опорных колес через цепную передачу и шестеренчатый редуктор. Норма высева семян регулируется за счет изменения рабочей длины катушки, исходя из таблиц норм высева в руководстве по эксплуатации. Норма внесения удобрений может устанавливаться в диапазоне от 4,5 до 116 кг/га и регулируется за счет изменения частоты вращения катушки с помощью ступенчатого редуктора.
Основные преимущества модели 455:
полностью гидравлическая складная система сеялки позволяет осуществлять транспортировку по узкой дороге, помогает преодолевать канавы, дорожные кюветы, железнодорожные переезды
линейное расположение бункеров и большой объем экономит ваше драгоценное время при загрузке семян
система активного заглубления обеспечивает стабильное прижимное усилие и равномерную глубину посева
шахматная расстановка сошников минимизирует разбрасывание почвы
отклонение секций позволяет сошникам повторять все неровности рельефа
система Select Lift позволяет оператору выборочно отключать секции сошников
дополнительная опция - семенной ящик для трав - также используется при высеве семян малого размера.
ООО «ТЕЙТ» - Мы не просто продаем, мы заботимся о Вашем благосостоянии!
Более подробную информацию Вы можете получить у сотрудников ООО «ТЕЙТ» по телефону 8 (4234) 35-96-34
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