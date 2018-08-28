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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 11 Сентября, 23:09 |
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Рынок продуктового ритейла Дальнего Востока смешал разные форматы розничных сетей
И в отличие от западного рынка, где развитие розничной торговли шло под влиянием менявшихся запросов потребителей, в нашей стране большинство торговых сетей начинали свою работу ориентируясь на уже разработанные форматы. Сначала развивались те, которые позволяли поддерживать высокий уровень маржи, - супермаркеты. Затем, буквально через пару лет после их появления, эксперты отмечают начало перехода в более низкие ценовые сегменты. Бурному развитию сетевой розницы способствовал рост экономики страны.
При всех особенностях Дальневосточного округа, прежде всего его географическом положении и слабой заселенности территорий, развитие розничных сетевых компаний в этом регионе шло примерно в общероссийском русле, правда с некоторым опозданием. До сих пор эксперты говорят о том, что современные формы в розничной торговле продовольственными товарами в меньшей степени характерны для двух федеральных округов - Дальневосточного, оказавшегося на предпоследнем месте, и Северо-Кавказского, замыкающего рейтинг.
Смешанные форматы
Еще лет десять тому назад сети здесь в основном были представлены двумя форматами: «супермаркет» и «магазин у дома». Оба эти формата предполагают наиболее высокий уровень наценок на товар. В последние годы стали активно развиваться другие форматы, появились сети гипермаркетов и дискаунтеры, быстро набирающие популярность среди покупателей. Да и некоторые супермаркеты, оказавшись под определенным давлением растущего контроля над ценовой надбавкой, стали плавно переходить в «экономичные супермаркеты», смешав принятые критерии традиционных форматов. В сети супермаркетов «Тихоокеанский» во Владивостоке, по словам заместителя генерального директора Ольги ШИЛОВОЙ, сегодня из пяти магазинов два уже переведены в категорию «супермаркетов низких цен», до конца этого года сеть планирует все свои магазины перевести в эту категорию.
Такой же вектор развития выбирают ритейлеры и в других городах Дальнего Востока. «В нашей сети 8 супермаркетов, сейчас открываем 9-й, и в каждом из них наценка одна из самых низких в городе, - пояснил особенности формата топ-менеджер сети «Авоська» в Благовещенске, - фактически это магазины самообслуживания, где есть товары с минимальной наценкой, но при этом есть группы товаров премиального сегмента».
Сегодня, отмечают эксперты, большинство дальневосточных сетей по форме организации своей торговли находятся где-то между классическими форматами, для каждого из которых существует необходимый набор критериев. Обычно он включает в себя несколько параметров, среди которых количество парковочных мест на автостоянке, общая площадь магазинов, число сотрудников и т. д.
По мнению экспертов, на Дальнем Востоке на сегодняшний день существует только одна продовольственная сеть, формат которой понятен. Это дискаунтер «Самбери», работающий по модели «Ашана». В то же время представители этой сети определяют формат своих магазинов как «дискаунтер с элементами супермаркета».
«В дискаунтере выкладка товара происходит строго в ночь, в течение рабочего дня сотрудники торгового зала на площадях практически не присутствуют. Товары фасуются в крупные упаковки, либо же используется упаковка производителя, - комментирует особенности формата сети «Самбери» руководитель направления по связям с общественностью и корпоративной культуре РН ГК «Невада» (Хабаровск) Ольга ЕГОРОВА. - У нас магазин больше, чем типичный дискаунтер, ориентируется на частные потребности клиента. У нас в торговых залах работают продавцы-консультанты, которые в случае необходимости оказывают покупателям помощь в поиске товара, в служебных помещениях работают бригады фасовщиков, чтобы представить покупателю товар в удобной фасовке, избавив его от необходимости покупать товар в крупных заводских упаковках».
«Пробы пера»
Большинство участников рынка сходятся во мнении, что наиболее оправданная стратегия для розничного бизнеса в России - развитие мультиформатности. Этот вариант развития продиктован, прежде всего, особенностями тех территорий, на которые заходит ритейлер. Якутская сеть «Айгуль», например, в составе которой 22 магазина, включает в себя три формата: гипермаркет, минимаркеты, промтоварные магазины. Это позволяет сети присутствовать и в поселках, и в городах Республики Саха (Якутия) и Амурской области.
В формате «дискаунтер» открыла не так давно новый магазин в г. Спасске-Дальнем и приморская сеть «5+», позиционирующая себя как сеть супермаркетов. Еще один магазин эта сеть открыла недавно в г. Артеме в формате «минимаркет».
«Дискаунтер - это магазин, работающий по ценам, приближенным к оптовым, - поясняют в сети. - Торговая наценка минимальна, сотрудников в магазине меньше, а ассортимент составляют недорогие товары повышенного спроса. Скидки по дисконтным картам блокируются, т. к. магазином уже установлена минимальна наценка, и вводится только наличный расчет, поскольку магазин за удобство своих покупателей оплачивать покупку кредитками платит банку 3% от ее стоимости. Выбор Спасска для «пробы пера» в новом формате далеко не случаен. Дискаунтер обязан располагаться в помещении, рассчитанном на обслуживание множества покупателей. Наш магазин в Спасске-Дальнем - это более 1500 кв. м площади и большая парковка. Найти такое помещение в других городах края сложно, так что мы решили попробовать себя именно в Спасске».
Кризис не помеха
В отличие от западных стран, где практически все рыночное пространство принадлежит торговым сетям, в России их доля в общем товарообороте, несмотря на динамичный рост современных форматов, все еще не столь велика. Тем не менее одной из тенденций рынка последних лет становится перераспределение долей в пользу крупных сетевиков. По некоторым прогнозам, к 2017 году 30-40% рынка розничных сетей займут гипермаркеты, 30% - дискаунтеры, 10-15% - супермаркеты и независимые магазины, остальное - доля иных форматов. «Магазинам у дома» прогнозы экспертов оставляют не более 6-8% рынка.
Судя по планам развития сетевых розничных предприятий на Дальнем Востоке, эти прогнозы вполне могут стать реальностью, даже несмотря на кризис, резко возросшую стоимость заемных средств и усложнившееся планирование перспектив развития розничных сетей. По крайней мере, ритейлеры Дальнего Востока не намерены полностью сворачивать свои проекты. Более того - некоторые сети планируют довольно динамичное развитие. Например, сеть «Фреш 25», которой сегодня принадлежит 30 супермаркетов в Приморье с долей рынка 5% в крае, что, собственно, позволяет ей считать себя лидером ритейла на Дальнем Востоке, заявляет о стратегических планах по расширению своего присутствия как на территории Приморского края, так и за его пределами. К 2018 году компания рассчитывает увеличить сеть до 105 магазинов, из которых 50 будут в формате «супермаркет», 50 - дискаунтерами и 5 - гипермаркетами, и поднять долю рынка в регионе до 10%.
Впрочем, сегодня, при всех сложностях нестабильной экономической ситуации, ритейлеры связывают наиболее проблемные вопросы развития вовсе не с кризисом. В некоторых случаях кризис даже способствовал появлению новых магазинов. Например, благовещенская сеть «Авоська» открывает в ближайшее время свой 9-й магазин именно потому, что арендаторы в последние месяцы покинули те площади, которые сеть сдавала в аренду. «Это вынужденный шаг, помещения находятся у нас в собственности, и чтобы они не пустовали, мы приняли такое решение», - пояснили в сети.
Тем не менее наиболее острым остается вопрос выделения земли под строительство новых магазинов в крупных городах, прежде всего во Владивостоке. Представители торговых сетей по-прежнему говорят об отсутствии открытости в этом вопросе.
«Проработав несколько лет в западных регионах страны, могу сказать, что наиболее сложная проблема у нас здесь связана в первую очередь с заинтересованностью властей в развитии ритейлера, - говорит руководитель проекта «Розница» сети «Три Кота» в г. Владивостоке Андрей СОЛОНИЧЕНКО. - Сегодня можно услышать громкие заявления о том, что край приглашает западные сети на Дальний Восток, и они нам снизят цены, при этом никак не пытаемся помочь собственным, местным сетям в решении вопросов выделения земли, предоставления льгот при развитии и т. д. Я руководил сетью в одном из регионов России, и там власти при строительстве нового микрорайона приглашали собственников сетей и их представителей, показывали план и объявляли открытый тендер на строительство супермаркетов, гипермаркетов и т. д. Вот сейчас у нас идет строительство в Снеговой Пади. Об одном тендере на землю я слышал. Но там строится не один магазин. В свое время никого не приглашали для открытого обсуждения этого вопроса. Как проводились тендеры, как распределялась земля, никто не знает».
Оптимальный маршрут
Как известно, крупные сетевые розничные компании работают по таким схемам, при которых порядка 70% товара идет через собственную логистическую сеть. Но Дальний Восток - особая территория. Далеко не лучшее состояние дорог, низкий уровень инфраструктуры, отсутствие складов и, как следствие, сложности с созданием оптимальных маршрутов доставки продуктов стали основной причиной, сдерживающей приход на Дальний Восток федеральных сетей. В результате огромный регион развивался исключительно усилиями местных ритейлеров, причем многие из них опираются на собственные оптовые подразделения, что позволяет им в определенной мере решать вопросы логистики. Например, якутская сеть «Айгуль» - оптово-розничная компания, являющаяся одним из самых крупных поставщиков продовольственных товаров в республику. Централизация поставок осуществляется через крупнейший логистический центр Южной Якутии - базу Продпромснабжения, расположенную в г. Нерюнгри.
А между тем создание собственной складской логистики эксперты относят к одной из главных тенденций развития розничных сетей последних лет. Быстрый рост числа магазинов и необходимость снижения издержек требуют создания собственных распределительных центров на Дальнем Востоке. Эксперты отмечают в качестве обозначившейся тенденции последних лет переориентацию транспортно-логистических схем на Дальний Восток страны. По данным Минтранса, автомобильные грузоперевозки крупными и средними компаниями в январе - сентябре 2014 года сократились в пяти федеральных округах из восьми, но при этом выросли в трех округах. Наибольший рост показал Дальневосточный ФО (+15%). К этому можно добавить и рост объемов перевозок на Дальний Восток железнодорожным транспортом на 12%. Эти изменения, объясняют эксперты, продиктованы как изменившейся внешнеполитической ситуацией, так и стремлением ритейлеров осваивать эти территории.
В этой ситуации региональные сети приступают к строительству логистических центров. В 2014 году начато строительство такого центра сетью «Фреш 25». Общая площадь составляет 2,2 гектара, складские помещения - 5 тыс. кв. м. Как пояснили в сети, старт будет осуществлен с 30% от ассортиментного объема, но в перспективе этот уровень будет доведен до тех же 70%.
Сейчас новые возможности для ритейлеров открывают территории опережающего развития. Сеть «Самбери», контролируемая группой компаний «Невада», уже заявила о своих намерениях инвестировать в создание мощностей по переработке мяса, рыбы, овощей, производству салатов, хлеба и другой продукции в ТОР «Ракитное» в Хабаровском крае и в ТОР «Надеждинская» в Приморском крае по 2 млрд рублей. В ТОРах группа компаний намерена построить производственно-логистические и складские комплексы.
Местные сети идут в регионы
Несмотря на столь быстрое развитие местных сетевых компаний, на рынке до сих пор остается достаточно свободных ниш. Дальний Восток при всех его малопривлекательных особенностях все же ожидал возможного прихода федеральных сетей. Уж очень активно шла экспансия крупных ритейлеров в регионы в последнее десятилетие.
«Дальний Восток отличают значительные логистические издержки и сравнительно высокие закупочные цены, - говорит начальник отдела маркетинга и рекламы камчатского «Шамса-Холдинга» Ирина ЗЛОБИНА. - Концентрация современных форматов торговли FMCG очень мала - на несколько крупнейших игроков приходится около 4% розничного рынка, - и сосредоточены они всего в двух наиболее крупных субъектах РФ - Приморском и Хабаровском краях. В настоящее время федеральные сети не присутствуют на дальневосточном рынке, хотя в докризисные стратегии некоторых федеральных игроков Дальний Восток был включен. Федеральные ритейлеры придут в Приморье, но точно сказать, когда это случится, сложно. Уровень конкуренции в регионе невысок, есть пути и возможности развития внутри Дальнего Востока».
Собственно, крупные по местным меркам сети последнее время активно осваивают региональный рынок, преодолевая свои локальные масштабы. Правда, выйти за пределы своих регионов смогли буквально единицы. Да и география их присутствия остается весьма ограниченной: две хабаровские сети - «Самбери» и Super Good - помимо своего края присутствуют в Приморье и в Еврейской АО. Приморская сеть «ВЛ-Март» открыла магазин в Хабаровске. Особая ситуация сложилась с компанией «ДВ-Торг», которая управляет двумя розничными продуктовыми сетями на Дальнем Востоке: сетью «Парус» в Приморском крае и сетью «Островной» в Южно-Сахалинске, где, собственно, и началось развитие компании с открытия первого супермаркета в 2004 году.
Полтора года тому назад появилась информация о том, что губернатору Приморского края Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ удалось договориться с федеральной сетью «Метро Кэш энд Керри» об открытии в Приморском крае торговых центров. Предполагалось также создание логистического центра, который позволит сети продвигаться дальше на территории Дальнего Востока. Губернатор пообещал предоставить определенные преференции, подготовленные с точки зрения инфраструктуры участки, полагая, что появление крупного ритейлера в крае позволит снизить цены в продуктовой рознице на 30%. Но до сих пор сеть здесь не появилась.
Новый игрок на поле
В то же время интерес к самым восточным территориям страны проявила крупная красноярская сеть «Светофор», планирующая открыть в течение двух лет порядка 60 магазинов в ДФО. Это первая сеть, дошедшая до Дальнего Востока. Активную экспансию на рынки соседних регионов компания начала в позапрошлом году. Продвижением сети занимается ООО «Торгсервис-24», прописанное в г. Красноярске. На сегодняшний день в сети уже более 200 магазинов на всей территории России. В планах компании открытие до 2017 года 500 магазинов. Традиционно магазины «Светофор» занимают примерно 1 тыс. кв. м каждый и располагаются в жилых районах. Как поясняют в самой компании, их магазины - это розничные склады-магазины самообслуживания, работающие в режиме жесткого дискаунтера. Основную ставку в компании делают не на ассортимент, а на цены. На Дальнем Востоке уже работают два магазина сети «Светофор» в Хабаровске, один - в Комсомольске-на Амуре, и в ближайший месяц ожидается открытие трех в Приморском крае: в Находке, Уссурийске и Покровке.
«Для нас не являются препятствием для развития ни кризис, ни какие-то колебания в экономике, в том числе в финансовой сфере, поскольку мы не работаем на кредитных деньгах, а инвестируем собственные средства, - рассказала региональный директор сети «Светофор» в ДФО Елена ЛОМАНОВА. - К тому же наши магазины развиваются не по схеме обычной розницы. Мы работаем исключительно с производителями напрямую, без посредников. Под наш заказ производители выпускают продукцию. Конечно, ассортимент у нас значительно меньше, чем в магазинах традиционных сетей, зато наценка на товар минимальная - с учетом доставки она не превышает 10%, поэтому розничные цены в магазинах «Светофор» заметно ниже сложившихся на рынке».
Смена стратегий
Тот факт, что приход федеральных сетей может стать настоящим испытанием для дальневосточной продуктовой розницы и неизбежно повлечет за собой перемены в самих розничных компаниях, эксперты отмечали всегда. «Федеральные сети ломают региональные рынки», - говорили участники рынка. Сеть «Светофор» хоть и не является федеральной сетью - эксперты относят ее, скорее, к категории «межрегиональные сети», - но тем не менее стандарты работы этой сети при увеличении числа магазинов могут существенно повлиять на рынок. Впрочем, на рынке сейчас и без этого влияния происходят перемены. Рецессия в экономике, рост цен, изменения потребительских предпочтений в пользу более дешевых продуктов питания, обострение конкуренции - все эти факторы вынуждают компании перестраивать свои бизнес-процессы и пересматривать закупки.
«С лета 2014 года наблюдается серьезный рост цен, - говорит исполнительный директор камчатской сети «Шамса-Маркет» Виктория АТРАЧЕВА. - Единственная причина роста цен - повышение стоимости товаров у поставщиков. Письма от них приходят в компанию регулярно. Они объясняют причины роста нестабильностью на рынке, скачками курса доллара и евро. В связи с этим нам приходится особенно внимательно наблюдать за ценами в рознице Камчатского края, постоянно мониторить, чтобы оставаться привлекательными для нашего покупателя. Сеть не повышает торговых надбавок. Более того, видя увеличивающийся интерес покупателя к нашей регулярной торговой акции «Желтый ценник», мы сохраняем эту акцию несмотря на то, что расходы сети растут. В части товарной стратегии мы ставим для себя следующие задачи: расширение продуктовой линейки за счет товаров в макси-упаковке и значительное импортозамещение».
Сейчас ритейлеры говорят о необходимости менять сложившуюся практику работы с поставщиками. В силу известных причин на Дальнем Востоке у поставщиков практически отсутствует конкуренция, говорят местные ритейлеры, а потому условия диктуют именно они. Договориться удается разве что под акции. Но в целом влияние на ситуацию, прежде всего с ценами, у дальневосточных розничных продавцов не настолько сильно, как в западных районах страны. Сейчас нужно менять подход, в основе которого должно быть совместное развитие.
«Сегодня покупателю нужны качественные товары по низким ценам, - говорит Ольга Егорова, - поэтому, естественно, спросом будут пользоваться те торговые организации, которые смогут развернуть активную работу с поставщиками, провести активный поиск на внутреннем и внешнем рынках недорогих качественных товаров и организовать их оперативные поставки на Дальний Восток. Поскольку наша территория - это не самая простая территория с точки зрения транспортной логистики, то предприниматели должны уметь вкладываться в эти проекты, не бояться этого. Ясно, что при сложной логистической схеме повышаются риски, связанные с большими объемами предоплаты товаров и покупкой больших партий. Но сегодня это, пожалуй, единственный путь закупить продукцию по сниженной цене. Крупные поставщики заинтересованы в объемах реализации, и только при значительных объемах они идут на скидки. В условиях определенной нестабильности и роста цен мы совместно с поставщиками подготовили специальную акцию, по условиям приближенную к акции, которую в недалеком прошлом реализовывал Росрезерв. Были проведены аналитическая работа и переговорная кампания. Результатом этих переговоров стали закупки социально значимых товаров по сниженной цене. В их перечень вошли тушенка, сгущенка, макароны, масло растительное, мыло, шампуни и другие товары. Многие позиции еще в пути, но часть товара наши покупатели уже сегодня видят на полках. Некоторых наименований до этого у нас в ассортименте не было, но теперь они появились и будут присутствовать на постоянной основе».
В поисках новых поставок
Практически все дальневосточные ритейлеры, меняя стратегию работы с поставщиками, стремятся выходить на прямые поставки от производителей. Поскольку одна из причин избыточного роста цен вытекает из непрозрачности отношений поставщиков продукции и продавцов, то сети заявляют о намерениях сократить посреднические звенья.
«Мы сейчас ведем работу по переходу на прямые поставки от производителей товара, - говорит коммерческий директор сети Bitte в г. Комсомольске-на-Амуре Надежда ЖЕЛОНКИНА. - Если говорить о молочной продукции, то это контракты с молокозаводом «ДАКГОМЗ», если об овощах - то это прямые поставки из Китая от производителя. Обычно в цепочке поставок несколько звеньев: производитель - дистрибьютор - оптовик - розничный продавец. Мы минуем одно-два посреднических звена, что дает нам существенное снижение цены. Ведь цены в последние месяцы у оптовиков и дистрибьюторов выросли до 70% на некоторые группы товаров. Крупные компании, транснациональные производители работают только через сеть дистрибьюторов, поскольку дистрибьютор выполняет такую задачу, как покрытие всех точек на территории. А, например, производители муки, молока и ряда других продуктов охотно идут на прямые поставки и готовы к такому сотрудничеству».
Производители же, в свою очередь, также пытаются сделать свою продукцию более привлекательной по цене. И готовы вкладывать в это дополнительные инвестиции. Молокозавод «Кировский» в Приморье, например, меняет бутылочную упаковку на более дешевую, для чего уже закуплено соответствующее оборудование. Каждый литр молока в новой упаковке у производителя будет дешевле на 3-4 рубля.
Продукцию молокозавода «Кировский» хорошо знают в Приморском крае, она пользуется большим спросом, как, в общем-то, любые продукты переработчика в селе при сельхозпредприятии с его абсолютно понятной сырьевой базой. Но распространяют эти продукты по магазинам исключительно посредники. В то же время, по словам директора предприятия Манвела СЕРОБЯНА, его прежние неоднократные попытки выйти напрямую в торговые сети со своей продукцией не принесли результата.
«Магазины работают с дилерами и на заключение контракта с нами напрямую неохотно идут. У них отработанная схема, и они не видят причин ее менять. К нам на предприятие розничные сети с предложением заключить контракт напрямую не обращались ни разу», - говорит Манвел Серобян.
В то же время сети уверяют, что готовы работать с местными сельскими производителями, но проблема, по словам Андрея Солониченко, в том, что они не могут найти среди них тех, которые доставляли бы эту продукцию в магазины.
Конкурентное преимущество
Последний год для регионального продуктового ритейла при всех колебаниях рынка и потребностях компаний в новых решениях не стал годом существенного снижения темпов роста. Сильный спад если где и ощутили ритейлеры, так разве что в сегменте продуктов класса премиум, на которые торговля в регионах никогда не делала основную ставку. Зато в последние годы сети динамично развивали собственное производство, открывали цеха и пекарни, что в нынешних обстоятельствах стало конкурентным преимуществом сетевой торговли, еще одним средством привлечения покупателей и удержания их в ситуации снижения спроса.
Ассортимент выпускаемой собственной продукции - полуфабрикатов, кулинарии, горячих блюд, - например, в сети «Фреш 25» составляет более 300 наименований. Собственные производственные цеха и пекарни готовят продукцию ежедневно, и максимально свежей она поступает в торговый зал. Некоторые из сетей применяют в вечернее время скидки на всю продукцию для того, чтобы блюда не задерживались на прилавках.
Этот сегмент, по утверждению сетей, пострадал от скачков цен не более чем все остальные. В последние месяцы, по данным сети «Три Кота», заметно некоторое снижение спроса, тем не менее, по большому счету, в этом сегменте не ощущается каких-либо серьезных сокращений в продажах, равно как и потерь.
«Мы не испытываем оттока покупателей, но наблюдаем изменение спроса в сторону ежедневного посещения магазинов, - говорят в сети «Самбери». - Покупатели чаще заходят к нам, естественно, средняя покупка ежедневная отличается по объемам от средней покупки еженедельной, но в целом в объемах продаж мы не видим изменений. Наоборот, спрос на товары по сниженным ценам, которые реализуют наши поставщики в ходе промо-акций, довольно велик. Кроме того, мы развиваем направление fresh. За счет развития этого направления наши гипермаркеты также пользуются спросом. Ведь ни для кого не секрет, что современный темп жизни предъявляет повышенные требования к умению каждого человека экономить время, и когда покупателю предоставляется возможность приобрести готовый или полуготовый товар по приемлемой цене, то это не остается незамеченным, эта услуга сегодня очень востребована».
Пора объединяться
Одной из важных тенденций в ритейле последних лет в стране стали консолидация региональных сетевых операторов в решении их общих задач, создание различных союзов, альянсов и прочих объединений, способных стать инструментом защиты интересов и противостоять экспансии крупных компаний в регионы. Существенным преимуществом таких союзов является сохранение юридической независимости при объединении усилий в решении ряда общих для всех участников локальных или межрегиональных рынков вопросов. Дальний Восток остается едва ли не единственной из крупных территорий, федеральных округов, где подобного объединения не существует. Это, конечно, не значит, что дальневосточные сети совсем не участвуют ни в каких союзах. Членами крупнейшего в стране объединения региональных сетевых компаний - Ассоциации независимых ритейлеров - являются по меньшей мере три дальневосточные сети: «Айгуль» (Нерюнгри), «В десятку» (Якутск) и Bitte (Комсомольск-на-Амуре).
«Отсутствие объединения ритейлеров на Дальнем Востоке на сегодняшний день вполне объяснимо, - считает Ирина Злобина, - но, скорее всего, явление временное, т. к. ситуация на продовольственном рынке усложняется, падает покупательская активность, растут ставки по кредитам, происходит давление со стороны поставщиков, а значит, все труднее обеспечивать экономический рост и стабильность предприятий. Объединение ритейлеров позволит договариваться с крупными федеральными поставщиками, выстроить барьеры для входа федеральных сетей, обеспечить развитие региональных сетей путем передачи опыта, оказания информационной и иной поддержки, большие возможности открываются в рамках региональных СТМ. Однако заселенность округа неоднородна, некоторые субъекты, такие как Камчатский край, имеют очень ограниченную емкость (200 тыс. чел.), при этом современный формат торговли представлен, по сути, одной продовольственной сетью, а значит, об объединении внутри субъекта говорить не приходится».
Объединение как на уровне округа, так и на уровне субъекта ДВ может способствовать благоприятному предпринимательскому климату, развитию потребительского рынка, содействовать принятию законов, отражающих интересы всех участников, считает Виктория Атрачева:
«Потребность в объединении есть, но, даже объединившись, мы не сможем достичь главного экономического эффекта - в разговоре с поставщиками федерального уровня получать такие же условия, как федеральные розничные сети. Задумываться о Союзе нужно сейчас; когда к нам в ДФО придут федералы - время будет упущено, а консолидация независимых сетей Дальнего Востока в один день не произойдет».
МНЕНИЕ
Юлия МАРЧЕНКО, генеральный директор сети супермаркетов «Фреш 25», г. Владивосток:
Свежесть - конкурентное преимущество
- Одна из основных тенденций продуктового ритейла - заметное увеличение спроса на товары категории «фреш». Покупатель стал больше обращать внимания на свежие фрукты и овощи, качественную продукцию собственного приготовления, свежие рыбу, мясо, полуфабрикаты высокого качества.
Безусловно, те ритейлеры, кому удалось добиться действительно высокого уровня свежести товара, обладают явными конкурентными преимуществами на рынке. Обеспечение бесперебойных поставок качественных овощей, фруктов и зелени на прилавки магазинов довольно сложно в воплощении в Приморском крае. Для решения вопроса снабжения качественными овощами и зеленью в магазинах сети «Фреш 25» был заключен договор о долгосрочном сотрудничестве с крупнейшим производителем Приморского края - ФГУП «Дальневосточное» (с. Суражевка). Это позволит нам гарантированно получать согласованный ассортимент, а производителю - загружать производственные мощности.
После введения продуктового эмбарго сотрудники компании постоянно занимаются поиском поставщиков продуктов-заменителей, заключаются годовые контракты. Но на ситуацию повлияла и экономическая нестабильность, рост курса доллара. Например, сейчас покупателями менее востребованы импортные наборы зелени в связи с высокой ценой, а местные производители еще не успели перестроить свои мощности под возросшие объемы. Сложностей с вхождением в сеть «Фреш 25» у местных производителей качественной и свежей продукции нет. Наши поставщики - как крупнейшие приморские производители, так и маленькие фермерские хозяйства.
Для снижения потерь в категории «фреш» наиболее действенные способы - грамотная организация заявок и контроль хранения продукции. На сегодняшний день в сети удовлетворительный процент потерь.
МНЕНИЕ
Рита ФИДАРОВА, директор по проектам ООО «Шамса-Холдинг», г. Петропавловск-Камчатский:
Кризис заставил пересмотреть планы развития
- Продуктовый ритейл по понятным причинам в нынешних экономических условиях, пожалуй, имеет более оптимистические тенденции развития, перспективы, чем, например, рынок товаров длительного пользования (автомобили, бытовая техника и др.).
Безусловно, сокращение потребительского рынка затронуло розничные продуктовые сети. Например, уже сейчас наблюдается перераспределение потребительского спроса по ценовому сегменту: от среднего плюс - к среднему, от среднего - к среднему минус.
Но если компаниям придерживаться стратегии низких издержек, качественно управлять ассортиментом, ценами, то они имеют все шансы удержаться на плаву и даже привлечь новых потребителей. Ведь любые трудности - это всегда возможность переосмыслить текущее положение дел и проработать идеи для успешной реализации новых планов.
Что касается собственной розницы, то изменения в экономике страны нас подвигли к серьезной переоценке планов развития. Мы решили сфокусировать усилия на определенных изменениях в коммерческой политике, приняли решение о запуске новых проектов, которые позволяют сократить издержки, увеличить рентабельность.
В середине текущего года запускаем несколько фасовочно-упаковочных линий для реализации проекта Privatelabel, также начали активную работу над проектом «Строительство распределительного центра для розничной сети». На сегодняшний день наша розничная сеть составляет 17 магазинов: 8 супермаркетов «Шамса» и 9 специализированных магазинов «Пробочка». Распределительный центр жизненно необходим для централизации многих бизнес-процессов. В рамках развития собственного производства и пекарни планируем запустить новые торговые марки «Сан Пекар», «Санчо-Ланчо». Развитие интернет-супермаркета «Шамса» также в портфеле планов по развитию.
Мы ежегодно инвестируем средства в открытие новых магазинов, и 2015 год не исключение. Однако наличие некоторых территориальных особенностей, как небольшая численность населения края, территориально-планировочное решение города, ограниченность предложений по подходящим для открытия супермаркетов помещениям, не позволяют ставить амбициозные планы по количественному росту сети.
Елена АБАШЕВА.
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