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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточные порты услышали команду "Вира"
Драйверами развития портовых мощностей Дальнего Востока последние годы выступают уголь, который со все возрастающим аппетитом поглощает Юго-Восточная Азия, и контейнеры, рост потока которых сдерживается особенностями российского таможенного режима. Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) уже заявило о строительстве угольных портовых мощностей еще на 61 млн тонн до 2017 года. Но эксперты отмечают, что половина заявленных на сегодняшний день к строительству на Дальнем Востоке портовых мощностей не имеют под собой грузовой базы.
По мнению замминистра транспорта Виктора ОЛЕРСКОГО, проблема с «бумажными» заявками существует, поскольку декларации о намерениях подписываются в любом случае, без учета грузовой базы.
Таким образом, на повестке дня стоит один из актуальных вопросов отрасли: сможет ли транспортная инфраструктура в целом и морские порты Дальнего Востока в частности справиться с увеличивающимися объемами грузовых перевозок и растущим спросом на быстрые, эффективные, надежные и экологически сбалансированные транспортные решения?
Рост грузооборота морских портов России в 2013 году по сравнению с показателем 2012 года замедлился - 3,9% против 5,6%. Всего операторы морских бассейнов в прошлом году перевалили 589 млн тонн грузов. Существенное замедление динамики наблюдается в перевалке сухих грузов (+1,6% против 7,3%), а вот в наливных - напротив, рост (+5,7% против 4,3%). В целом по итогам года экспортных грузов перегружено 460,1 млн тонн (+2,8%), импортных - 48,4 млн тонн (+7,3%), транзитных - 44,5 млн тонн (+4,6%), каботажных - 36 млн тонн (+13,2%). Перевалка грузов в Дальневосточном бассейне выросла на 7,8%, до 144,8 млн тонн.
Сегодня целый ряд видимых невооруженным глазом, но нерешаемых проблем сдерживает развитие транспортного комплекса и экономики в целом и препятствует полному использованию их потенциала. Это изношенность основных фондов, диспропорции в развитии различных видов транспорта, низкий технологический уровень работы, неразвитость сети логистических центров, несоответствие уровня качества транспортного обслуживания международным требованиям и ряд других, требующих выработки комплекса мер для их решения.
«По изношенности фондов и прочему - это самообман. у крупных игроков невысокая изношенность. У мелких портов - да. Но это не проблема для отрасли», - рассуждает гендиректор агентства Infranews Алексей БЕЗБОРОДОВ.
Прирост портовых мощностей для обслуживания увеличивающихся грузопотоков происходит преимущественно за счет частных инвестиций. Доля государственных вложений до недавнего времени не превышала 20%. И в первую очередь они направляются на объекты федеральной собственности: формирование акваторий, строительство и модернизацию причальных стенок, устройство систем безопасности мореплавания. Минтранс и Росморречфлот проработали предложение перейти с 2014 года на содержание инфраструктуры внутренних водных путей по новым нормативам, учитывающим все расходы, в том числе на капитальный ремонт судоходных гидротехнических сооружений.
Досье «ДК» Порты Дальнего Востока - стратегические объекты функционирования транспортной системы России. От их эффективности зависят темпы развития региона. Особенности в работе и развитии портов Тихоокеанского бассейна обусловлены их удаленностью от центральных областей страны. В то же время они находятся вблизи быстро развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми Россия стремится укрепить внешнеторговые и другие связи. Основными видами грузов на Дальнем Востоке остаются уголь, нефть и контейнеры. В Дальневосточном бассейне расположены 28 из 64 российских морских портов. Их можно условно разделить на три группы. К первой относятся порты Восточный, Ванино, Владивосток, Находка (все входят в десятку самых крупных портов России) и Посьет, связанные с транспортной системой страны железнодорожными подходами. Пять этих портов переваливают более 70% грузов, проходящих через бассейн. Ко второй - порты, связанные трубопроводами с шельфовыми месторождениями Сахалина: Пригородное, Де-Кастри - и обслуживающие потребности одной компании. Их грузооборот составляет более 20% от грузооборота портов бассейна. К третьей группе относятся остальные 15 портов, которые расположены в местностях, где отсутствуют сухопутные коммуникации, и которые в настоящее время обеспечивают перевалку грузов для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов, в которых они расположены, с ближайшими окрестностями. Их пропускная способность используется на 10-50%, и предпосылок для увеличения грузовой базы и роста грузооборота нет. Особняком стоит порт Зарубино в Приморье, который имеет железнодорожные и автомобильные подходы, удачное расположение, возможности для развития и практически полностью не загруженные мощности.
Угольные аппетиты
Основная часть уже реализуемых и только заявленных проектов на Дальнем Востоке нацелена на увеличение отгрузки угля. Внутри России спрос, по сути, не растет, поэтому все объемы идут в основном на экспорт. Развитие угольных мощностей увязано с программой развития угольной промышленности на период до 2030 года, которая предполагает рост добычи угля в России до 480 млн тонн в год, в том числе экспорта - до 170 млн тонн. Инвесторы стремятся застолбить место в первом ряду, не беря в расчет тот факт, что существует риск превышения инвестиционных заявок на строительство угольных терминалов потребностям.
Россия может увеличить долю на рынке угля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) с 6% до 15% к 2030 году за счет поставок с месторождений Кузбасса и Дальнего Востока, сообщил министр энергетики РФ Александр НОВАК, выступая на заседании правительства с новым проектом актуализированной программы развития угольной отрасли до 2030 года.
По его словам, согласно программе развития, экспорт угля из РФ к 2030 году увеличится на 70 млн тонн. «Весь прирост придется на восточное направление, в то время как поставки на «атлантический рынок» не изменятся», - сказал министр, добавив, что в программе поставлена задача увеличить долю РФ на рынке стран АТР с 6% до 15%.
«За счет развития железнодорожного транспорта на Восток будут отправлены дополнительные объемы из Кузбасса - порядка 36 млн тонн», - пояснил Александр Новак, добавив, что также планируются значительные поставки с новых российских дальневосточных проектов.
В частности, добыча в Кузбассе увеличится с 203 до 238 млн тонн, в Байкальском регионе - с 37 до 52 млн тонн, в Дальневосточном федеральном округе - с 33 до 75 млн тонн. В Восточной Сибири без учета Байкальского региона угледобыча вырастет с 58 до 90 млн тонн.
При пессимистичном варианте развития отрасли производство увеличится до 410 млн тонн. «Но мы все-таки ориентируемся на оптимистичный вариант», - добавил глава Минэнерго.
«Китай, как крупнейший производитель стали, действительно потребляет большие объемы угля, однако китайцы имеют возможность закупать не только российский уголь, но и качественный уголь в Австралии, поэтому могут торговаться и сбивать цены», - говорит Андрей ШЕНК из «Инвесткафе».
Ж/д нескладухи
В настоящее время поток грузов на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) однонаправленный. Осуществляется главным образом выгрузка прибывающего в порты подвижного состава. На запад России следуют порожние вагоны, а действующие контейнерные терминалы и отдельные проекты по поставке сухогрузов не обеспечивают формирования достаточного грузопотока для эффективной работы транспортной системы.
Загрузка же заявленных к инвестированию мощностей создаст серьезные проблемы для железнодорожного транспорта. Дальневосточная железная дорога (филиал ОАО «РЖД») в 2013 году сократила погрузку угля на 3,5% по сравнению с 2012 годом - до 18,5 млн тонн. РЖД уже который год заявляют, что имеющиеся провозные возможности инфраструктуры на подходах к дальневосточным портам практически полностью исчерпаны. В таких условиях очевидна необходимость ускорить развитие инфраструктуры.
Отметим, что для РЖД экспортные перевозки угля являются одними из самых дешевых. Средняя тарифная плата РЖД за перевозку угля в 2013 году снизилась на 11,5%, до 157 рублей за 1000 тонно-километров, а на экспорт - на 10%, до 129 рублей. При этом в среднем тарифная плата сократилась на 2,9%, до 379 рублей.
«Для РЖД уголь - самый важный груз, обеспечивающий основной вал выручки. На которую уже можно навешивать прибыль от доходных грузов», - парирует Алексей Безбородов.
Пропускная способность Транссиба в настоящее время составляет около 120 млн тонн в год, БАМа - 16 млн тонн. Из-за инфраструктурных ограничений наблюдается острый дефицит провозной и пропускной способности. «Реализация проектов по БАМу и Транссибу необходима. Если не будет проводиться никакого развития инфраструктуры указанных направлений, по оценкам некоторых экспертов, в целом по сети железных дорог невывоз грузов к 2020 году составит порядка 86 млн тонн», - говорит эксперт-аналитик Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Павел ТЕРЕШКО.
Минтранс ставит на порт Восточный
Грузооборот крупнейшего на тихоокеанском побережье России порта Восточного в 2013 году составил 48,2 млн тонн, увеличившись по отношению к 2012 году на 13,5%. Минтранс рассчитывает увеличить грузооборот порта к 2030 году в 3 раза.
Строительство новых мощностей в порту Восточном заложено в подпрограмму «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка», входящей в ФЦП «Развитие транспортной системы России 2010-2020 годы».
Минтранс предусматривает строительство объектов портовой инфраструктуры - новых контейнерных терминалов общей мощностью до 10 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера. - Прим. авт.) в год, припортового логистического контейнерного терминала, нового угольного терминала мощностью около 20 млн тонн в год, третьей очереди существующего угольного терминала мощностью около 6 млн тонн угля в год, зернового перегрузочного комплекса мощностью около 3,5 млн тонн зерна в год, а также железнодорожных и автомобильных подходов. Общая стоимость, заложенная в ФЦП по проекту, - 148,4 млрд рублей, из них частные средства - 119,8 млрд рублей, федеральные - 28,5 млрд рублей. Строительство объектов планируется в 2014-2020 годах.
Досье «ДК»: На сегодняшний день крупнейшими операторами порта Восточного являются ОАО «Восточный порт» (структура «Кузбассразрезугля»), ООО «Восточная стивидорная компания» (входит в группу Global ports), ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» (структура АК «Транснефть»). Крупнейшие стивидоры порта Находка - ОАО «ЕВРАЗ-Находкинский морской торговый порт», входит в «Группу Евраз», и ООО «РН-Находканефтепродукт» (головной акционер - «Роснефть»).
«Сумма» кооперируется с государством
Одной из первых планы по строительству собственных мощностей по перевалке угля в порту «Восточный» озвучила группа «Сумма» братьев МАГОМЕДОВЫХ, которая планирует построить угольный терминал на условиях государственно-частного партнерства. «Сумма» через свою подконтрольную структуру ЗАО «ПО «Приморнефтегазпром» уже вошла в государственный проект по развитию транспортного узла «Восточный - Находка». Проектная документация по строительству терминала получила положительное заключение экологической экспертизы.
О планах в отношении Восточного группа «Сумма» объявила еще летом 2011 года, но формат сотрудничества с государством не раскрывала. Первоначально предусматривалась мощность терминала на уровне 18 млн тонн угля в год, сейчас речь идет о 20 млн тонн. Согласно проекту, частные инвестиции в строительство терминала превысят 12 млрд рублей. За государственный счет будут построены гидротехнические сооружения и проведено дноуглубление, построена железнодорожная инфраструктура. Проект еще должен пройти Главгосэкспертизу, после чего будет объявлен тендер на выбор генерального подрядчика для выполнения строительных работ.
Старожилы расширяются
В рамках подпрограммы «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка» предполагается не только строительство нового угольного терминала, но и запуск третьей очереди угольного комплекса ОАО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту «Восточный»), которое планирует увеличить к 2019 году грузооборот с текущих 17,8 млн тонн до 33 млн тонн.
Досье «ДК»: В настоящее время в структуру ОАО «Восточный порт» входят два производственно-перегрузочных комплекса: cпециализированный угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов (мощность 14,2 млн тонн в год) и универсальный производственно-перегрузочный комплекс мощностью 3 млн тонн в год (специализируется на грейферной перевалке угля). Основной груз - каменный уголь, добываемый в Кузбассе. В последнее время экспортный уголь составляет 98,5% от всего грузооборота стивидорной компании, менее 1,5% приходится на каботажный уголь и 0,01% - на прочие грузы.
Для увеличения пропускной способности стивидор в 2012 году начал строительство третьей очереди углепогрузочного комплекса, оснащенной системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов. Проект рассчитан на 4 года, с планируемым запуском в эксплуатацию в январе 2017 года.
На данном этапе полностью завершена вертикальная планировка территории и создан искусственный земельный участок, на котором будут размещены склады с возможностью единовременного хранения груза до 800 тыс. тонн. Уже ведется работа по заключению договора на поставку технологического оборудования.
Управляющий директор ОАО «Восточный порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ уже вынес на обсуждение АСОП вопрос отсутствия в планах РЖД проекта по созданию приемоотправочного железнодорожного парка для нового портового объекта.
«В связи с чем считаю, что необходимо незамедлительно решать вопрос по строительству внешнего железнодорожного комплекса с привлечением государственных инвестиций и средств ОАО «РЖД», чтобы при вводе в эксплуатацию нового морского терминала своевременно обеспечить его необходимой ж/д инфраструктурой», - сказал Анатолий Лазарев.
Геннадий Тимченко обозначил интерес
Не менее масштабным, чем развитие порта Восточного, может стать проект строительства угольного терминала в бухте Суходол (Приморский край) мощностью 20 млн тонн в год, ресурсную базу для которого готов обеспечить холдинг «Сибирский деловой союз» (СДС, Кемеровская область) Михаила ФЕДЯЕВА и Владимира ГРИДИНА.
Терминал на паритетных началах будет строить зарегистрированное в Приморье ООО «Суходол», по 50% которого принадлежит Volga Group Геннадия ТИМЧЕНКО и ХК «СДС».
Строительство терминала начнется в июле-сентябре 2014 года. Ввод в эксплуатацию первой очереди мощностью до 6 млн тонн в год запланирован на июль 2017 года, 2-й и 3-й очередей - 2019-2021 гг. Строительство такого терминала может обойтись в сотни миллионов долларов.
Отметим, что для структур Тимченко это не первый угольный терминал на Дальнем Востоке.
Ранее принадлежащее Volga Group ООО «Саха (Якутская) транспортная компания» («Сахатранс») сообщило о планах построить терминал по перевалке угля и железорудного концентрата в бухте Мучке. Строительство намечено на 2013-2016 годы, его стоимость - более 25 млрд рублей. Планируемая мощность терминала составит 10 млн тонн в год, предусмотрена возможность расширения до 27 млн тонн. Проект включен в ФЦП развития транспортной системы РФ на 2010-2020 годы.
Строительство терминала связано с реализацией мегапроекта «Комплексное развитие Южной Якутии». Через терминал и порт Ванино планируется переваливать уголь с месторождений Якутии (Денисовского, Чульмаканского, Локучакитского и других) в страны АТР. В настоящее время идет проектирование терминала и строительство железнодорожной инфраструктуры.
Volga Group и сырьевой трейдер Gunvor владеют 60% угледобывающей компании «Колмар» на паритетных началах (остальное у структур бизнесмена Анатолия МИТРОШИНА). Но для перевалки угля «Колмара» Тимченко начал строить терминал в Ванино. Пустить терминал в эксплуатацию намечено уже в 2016 году. Второй этап проекта - увеличение мощности до 20-22 млн тонн. «Стоимость строительства можно рассчитать исходя из обычной рыночной оценки «1 млн тонн - примерно 10 млрд рублей», - сказал гендиректор УК «Колмар» Андрей ЧУРИН.
Под базу Элегеста
Еще один проект в Ванино планируют реализовать ФГУП «Росморпорт» и ООО «Дальневосточный Ванинский порт» («дочка» ООО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» Руслана БАЙСАРОВА).
Для перевалки коксующегося угля ООО «ТЭПК» планирует построить в районе мыса Бурного глубоководный терминал, мощность перевалки которого составит до 15 млн тонн в год. Стоимость строительства терминала составит 12 млрд рублей, уголь будет доставляться с Элегестского месторождения из центральной части Тувы.
Начало строительства намечено на 2014 год.
В будущем общий объем добычи каменного угля марки «Ж» на Элегесте составит у ТЭПК более 15 млн тонн в год, заявляли представители компании. Продавать энергетический уголь планируется на внутреннем рынке, коксующийся - экспортировать в Южную Корею, Китай и Японию, а в перспективе - и в Индию. На месторождении предполагается строительство комбината для обогащения добываемого угля.
Сахалин тоже в очереди
Проекты, реализуемые в Сахалинской области для увеличения отгрузки добываемого на территории угля в морских портах Холмск и Шахтерск, также направлены на создание угольных терминалов мощностью до 3 млн тонн каждый.
Угольщики Сахалина в 2013 году добыли более 3,8 млн тонн угля (снижение на 7% к 2012 году), в страны АТР экспортировано свыше 2,3 млн тонн (рост на 21%). В 2014 году планируется добыть 4,4 млн тонн угля, из них почти 3 млн тонн - поставить на экспорт.
Досье «ДК»: Группа «ИСТ» и Олег Мисевра в 2013 году создали совместное предприятие - ООО «Восточная горнорудная компания» - для добычи и экспорта угля Дальнего Востока в страны АТР. СП объединило угольные активы партнеров, расположенные на Сахалине и в Магаданской области. Компания сконцентрируется на комплексном развитии Солнцевского и других угольных месторождений в Сахалинской области.
ВГК уже привлекла консалтинговую компанию McKinsey для подготовки стратегии развития Солнцевского угольного разреза и порта Шахтерск в Углегорском районе Сахалина (юго-западное побережье острова). McKinsey подготовит бизнес-стратегию, которая затронет как производственную сферу деятельности ВГК, так и социальную составляющую. В качестве подрядчиков McKinsey привлекла компании Royal Haskoning (специализируется на проектировании, строительстве и организации морских портов) и RungePincockMinarco (оказывает консультационные услуги в сфере горнодобывающей промышленности).
Представители Royal Haskoning провели исследования в порту Шахтерск и прилегающей акватории. Рассматривались вопросы наиболее оптимальной реализации проекта «Сахалинский угольный терминал» в части модернизации и дальнейшей эксплуатации порта. Также перед компанией была поставлена задача определения путей снижения нагрузки на окружающую среду и на автомобильные дороги Углегорского района.
«Привлечение McKinsey - по опыту работы с РЖД и прочими крупными игроками - убьет всю идею. И исковеркает бизнес на первых этапах», - отмечает Алексей Безбородов.
Корейская «Вера»
ООО «РТ-Глобальные Ресурсы» («дочка» госкорпорации «Ростех») в альянсе с корейской государственной энергетической компанией Kowepo планируют построить в Приморском крае угольный терминал мощностью перевалки до 20 млн тонн угля в год, объем инвестиций - порядка 20 млрд рублей.
Угольный терминал планируется построить в районе мыса Открытого и бухты Беззащитной. На терминале будут обрабатываться суда грузовместимостью от 40 тыс. до 150 тыс. тонн. Доставка угля на терминал будет осуществляться железнодорожным транспортом, для чего планируется проектирование припортовой станции и строительство железнодорожной ветки протяженностью 26 километров.
«Дочка» «Ростеха» и Kowepo планируют инвестировать в проект через совместную компанию ООО «Порт Вера».
По информации замминистра транспорта РФ Виктора Олерского, инвестиции будут в следующей пропорции: 36-38% - корейская компания, остальное - «Ростех».
Грузовая база для этого порта уже найдена - это будет уголь ОАО «СУЭК».
Эльгой заинтересовались китайцы
Одним из перспективных проектов, ориентированных на экспорт угля в Азию, является разработка Эльгинского угольного месторождения в Якутии, одного из крупнейших в мире и самого масштабного в РФ. Освоение Эльги ведет группа «Мечел» за счет проектного финансирования Внешэкономбанка (ВЭБ). Запасы месторождения составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. В настоящее время «Мечел» ищет партнера для развития проекта, которому готов отдать миноритарный пакет оператора месторождения (ООО «Эльгауголь»).
В сентябре 2013 года наблюдательный совет ВЭБа одобрил предоставление «Мечелу» проектного финансирования в объеме $2,5 млрд для освоения Эльги. Срок финансирования составляет 13,5 лет. В залог по этому кредиту предоставляются 49% долей в «Эльгауголь», а также движимое и недвижимое имущество проектной компании. Внешэкономбанк также приобретет 0,01% уставного капитала «Эльгауголь» с последующей обратной продажей.
Теперь стало известно, что разработку Эльги частично может профинансировать китайский China Exim Bank. Китайский контрагент может способствовать ввозу оборудования, которое будет использоваться для развития месторождения, а часть угля, добываемого на Эльге, будет поставляться в Китай.
Разработка Эльги - самый затратный проект «Мечела». К 2017 году компания собирается запустить на месторождении первую очередь в 11,7 млн тонн. Общие инвестиции - около $5 млрд, из которых 2,4 млрд уже вложены, а еще 2,5 млрд как раз составило финансирование ВЭБа.
Китайские банки едва ли не единственные, кому может быть интересно участие в Эльгинском проекте: вложения хеджируются возможными поставками сырья на предприятия Китая.
Перспективный Раджин
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) не собирается отказываться от проекта по созданию нового транспортного коридора поставки угля из России через Северную Корею. ОАО «РЖД Логистика» («дочка» РЖД) - надеется заинтересовать потребителей угля на востоке и юго-востоке Китая в его доставке через порт Раджин.
«Мы ожидаем, что новый транспортный коридор поставки угля из России заинтересует потребителей на востоке и юго-востоке КНР, и уже провели ряд успешных переговоров с китайскими компаниями», - заявил генеральный директор «РЖД Логистика» Павел СОКОЛОВ.
«РЖД Логистика» уже запустила новый транспортный сервис по доставке угля через Раджин в страны АТР. Первые отгрузки из Кузбасса состоялись в конце марта. С угольных разрезов отправлено 2 состава из 130 вагонов общим весом 9 тыс. тонн. «РЖД Логистика» в рамках сервиса предоставляет вагоны, обеспечивает перевозку и перевалку в Раджине, а также доставку в порты Китая (Шанхай, Лянюньгань, Гуанчжоу). Услуга оказывается совместно с российско-корейской компанией «РасонКонТранс».
Незамерзающий морской порт Раджин имеет выгодное географическое положение: грузы, поступающие сюда из Европы и России по Транссибирской магистрали, будут доставляться судами в страны Азии. Кроме того, проект позволит разгрузить порты Дальнего Востока и увеличить экспорт грузов угледобывающих и металлургических предприятий РФ, надеется компания.
«Новый сервис дает возможность покупателям АТР получать уголь, кокс и руду по ценам, сопоставимым с ценами доставки через дальневосточные порты России, и привлечет дополнительные объемы перевозок на инфраструктуру РЖД», - отмечает «РЖД Логистика».
Работы по реконструкции участка железной дороги «Хасан (Приморский край) - Раджин» и созданию портового терминала велись с 2008 года, когда между РЖД и Министерством железных дорог КНДР было заключено соответствующее соглашение. В 2009 году для реализации проекта ОАО «Торговый дом РЖД» (совместное предприятие монополии и НПФ «Благосостояние») и порт Раджин создали СП «РасонКонТранс» (на условиях 70% на 30% в капитале). Официальное открытие участка «Хасан - Раджин» состоялось 22 сентября 2013 года.
По зернышку
Группа «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА, уже контролирующая ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток), выступает инвестором нового порта в Приморье. Речь идет о строительстве универсального морского порта «Большой порт Зарубино» мощностью перевалки до 60 млн тонн в год в бухте Троицы (бывший порт Зарубино).
На саммите АТЭС во Владивостоке в 2012 году было озвучено, что «Сумма» совместно с «Объединенной зерновой компанией» (ОЗК, 49,99% принадлежит «Сумме») построит в бухте Троицы только зерновой терминал. Сегодня речь идет уже об универсальном порте. Предполагается, что порт будет обрабатывать как транзитные грузы, так и грузы, поступающие/отправляемые по железной дороге.
Соответственно, и общая стоимость проекта - в районе $1 млрд.
В настоящее время готовится проектная и разрешительная документация. По данным администрации Приморья, реализацию проекта планируется завершить в 2017 году.
Транспортная группа FESCO, «Объединенная зерновая компания» (совладельцами обеих является группа «Сумма») и японская Marubeni Corporation в рамках VI Российско-Японского инвестиционного форума в Токио подписали меморандум о сотрудничестве в области увеличения объемов экспорта зерна из портов Дальневосточного региона РФ.
В соответствии с соглашением, ожидается, что на первом этапе реализации проекта объемы экспорта зерна из Дальнего Востока составят до 100 тыс. тонн. В дальнейшем объемы экспорта зерна могут быть увеличены до 5 млн тонн. Поставки зерна будут осуществляться в Японию, Южную Корею, Китай, Тайвань и другие страны Юго-Восточной Азии.
ВМТП поставил на бункеровку
ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) также отреагировало на развитие бункеровочного рынка Дальнего Востока. В апреле наблюдательный совет стивидора принял решение направить около $20 млн на реализацию проекта реконструкции бункеровочной нефтебазы.
В настоящее время производственные мощности нефтебазы порта позволяют обрабатывать до 460 тыс. тонн нефтепродуктов в год. Проведение реконструкции позволит увеличить их до 950 тыс. тонн в год.
Основные строительные и монтажные работы начнутся в июле текущего года. Проект, реализация которого завершится в конце 2015 года, предполагает модернизацию и обновление технологического оборудования, систем пожаротушения, строительство новых очистных сооружений, благоустройство территории.
«Основная задача проекта реконструкции - внедрить принципиально новую и экологичную технологию перевалки нефтепродуктов, соответствующую современным стандартам и требованиям, что также позволит нам увеличить объем перевалки. Данная технология перевалки закрытым способом обеспечит абсолютно безопасное для окружающей среды функционирование предприятия», - сказал генеральный директор ВМТП Константин СОКОЛОВ.
Нефтеналивные грузы являются для ВМТП одним из перспективных грузопотоков.
Бревно в глазу «Мечела»
Российские экспортеры леса заявляют о росте потребления в Японии лиственницы и готовы нарастить экспорт, однако для этого необходимо решить проблему перевалочных мощностей на Дальнем Востоке.
Председатель ассоциации «Дальэкспортлес» (объединяет крупнейших экспортеров и производителей лесоматериалов Хабаровского края), гендиректор ЗАО «Смена Трейдинг» Александр СИДОРЕНКО на совещании в Минвостокразвития заявил, что впервые за несколько лет на японском рынке наметился рост потребления лиственницы из России.
«С тем, чтобы удовлетворить спрос, пока это не сделали США, лесопромышленные предприятия Дальнего Востока намерены развернуть часть объемов с китайского рынка на Японию через единственный незамерзающий порт в Хабаровском крае - порт Ванино. Однако после смены собственника с декабря 2012 года ОАО «Ванинский морской торговый порт» («Порт Ванино») перестало принимать грузы от лесопромышленников, предприятия которых оказались на грани остановки», - сообщил Сидоренко.
По его словам, быстро поменять логистический центр лесопромышленники оказались не готовы. Для решения проблемы экспортеры просят руководство порта увеличить квоты на транспортировку лесопродукции. Первый заместитель гендиректора «Порта Ванино» Денис ВАГАНОВ в свою очередь сообщил, что в ближайшее время предприятие представит свою программу развития на перспективу. Планируется, что лесным грузам там будет уделено определенное место, но экспортеры в это не верят.
В 2013 году «Порт Ванино» сократил перевалку лесоматериалов по сравнению с 2012 годом на 30%, до 620 тыс. тонн. В целом в 2013 году перевалка лесных грузов в Дальневосточном бассейне упала на 18,3%, до 2,6 млн тонн.
Уже давно говорится, что морская железнодорожная паромная переправа «Ванино - Холмск» к настоящему времени изжила себя. В рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья» было предусмотрено финансирование проектных работ, связанных с реконструкцией береговых сооружений автомобильно-железнодорожного сообщения, а также строительство двух новых паромов. Однако даже с учетом реконструкции деятельность паромной переправы по-прежнему будет нестабильной и полностью зависимой от погодных условий.
Перезагрузка порта Магадан
Смена собственников оживила ОАО «Магаданский морской торговый порт» (ММТП, стивидорная компания в порту Магадан). В начале 2013 года группа частных лиц завершила сделку по покупке компании у бывшего гендиректора порта Андрея ЗИНЧЕНКО, владевшего 97,75% (97,92% обыкновенных) акций.
Новыми владельцами порта (по 24,57% голосующих акций) являются ООО «Рецитал» (Санкт-Петербург), генеральный директор ММТП Андрей ГОРБОВ, Александр ВОЛКОВ и Валентин КУЗАКОВ, бывший директор Магаданского филиала ОАО «Полиметалл Управляющая компания».
«Этот объект нам кажется очень перспективным, поэтому и решили вложить в него деньги», - отметил Валентин Кузаков.
Досье «ДК»: Магаданский морской торговый порт обеспечивает экономику региона, является одним из звеньев при доставке грузов в Магаданскую область и за ее пределы (в первую очередь в восточную часть Якутии). Более 90% грузов, в том числе 100% твердого и жидкого топлива, тяжелой техники и строительных материалов доставляются сюда морским транспортом. Кроме того, в регионе реализуются несколько крупных промышленных проектов, что увеличивает спрос на услуги порта. Речь идет о разработке компанией «Полюс Золото» новых золоторудных месторождений, разведке НК «Роснефть» месторождений нефти и газа на шельфе Охотского моря, а также о строительстве Усть-Среднеканской ГЭС. В обозримом будущем порт должен обеспечивать перевалку технологического оборудования.
Новыми собственниками принята программа модернизации, предусматривающая внедрение современных систем логистики, приобретение нового погрузочно-разгрузочного оборудования, а также обновление буксировочного флота.
Для исполнения программы порт привлек у Евразийского банка развития (ЕАБР) 9,95 млн евро для приобретения портальных кранов компании Liebherr взамен устаревшего оборудования. Средства предоставляются на 11 лет. Общая стоимость проекта модернизации порта превышает $30 млн. «Увеличение и модернизация технического парка положительно скажется на оперативности выполнения грузовых работ на берегу, что, в свою очередь, сократит время обработки судов», - считает Андрей Горбов.
Порт-хаб для Севморпути
Порт Петропавловск-Камчатский может стать транспортным узлом (порт-хабом) Северного морского пути, считает генеральный директор ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» (ПКМТП) Иван КАПРАЛОВ.
«В Петропавловске-Камчатском должен быть создан универсальный современный транспортный узел для развития транснациональных транзитных перевозок грузов по трассе Северного морского пути между Европой, странами АТР, США и Канадой», - заявил Иван Капралов на международной бизнес-конференции «Новый взгляд на морские перевозки между Европой - Азией - Америкой».
Порт Петропавловск-Камчатский расположен в непосредственной близости от международных судоходных линий. Это ближайший к Севморпути порт, оснащенный необходимой инфраструктурой. Крупнейший морской торговый порт на северо-востоке России расположен на берегу незамерзающей Авачинской губы - второй по величине естественной бухты в мире.
«Ценность морского торгового порта Петропавловска-Камчатского для развития Севморпути в том, что он является самым северным из незамерзающих российских портов, где могут обслуживаться суда традиционной постройки. Таким образом, этот порт может стать ключевым пунктом для депонирования и перевалки грузов с судов неледового класса на суда ледокольного класса», - сказал Иван Капралов.
По его словам, здесь можно организовать трансшипмент для судов, перевозящих грузы из Европы на разные направления в Тихом океане и из стран АТР - в Северную Европу, Северную Америку и Канаду.
Вместе с тем он отметил, что создание хаба на базе действующего порта потребует модернизации инфраструктуры и предполагает серьезные инвестиции.
«Потребуется строительство новых причалов, проведение дноуглубительных работ и расширение территории порта за счет насыпных площадей. Все это реально сделать за пять лет», - сказал гендиректор.
Проект Петропавловск-Камчатского морского торгового порта по созданию на Камчатке порта-хаба для развития Северного морского пути предполагает создание почти 21 га дополнительной насыпной территории для размещения терминалов хранения контейнеров и других грузов, а также размещения сопутствующих сервисов. Нужна реконструкция всей причальной линии, в том числе дноуглубление до 13 м для приема морских судов большого водоизмещения. Кроме того, необходимо предусмотреть новые инфраструктурные объекты: транспортно-логистический комплекс с современным рейдово-перегрузочным терминалом, морские терминалы, центры коммерческо-делового обслуживания и так далее.
«Уверен, что успех проекта возможен лишь в тесном партнерстве с государством, поскольку значительная часть территории, в том числе имеющиеся причалы порта, находится в собственности Российской Федерации. Это может облегчить и удешевить большинство мероприятий», - подчеркнул Иван Капралов.
Проект по созданию порт-хаба, предлагаемый ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», разрабатывается при поддержке губернатора Камчатского края Владимира ИЛЮХИНА и правительства региона.
Олег КЛИМЕНКО, Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2014 год.
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