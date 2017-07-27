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22 Августа 2017, 09:30 | Тема номера

Инвестиции взбодрили стройки Дальнего Востока

За последние два года более 15 млрд рублей инвестированы Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) в экономику региона. Капитал фонда стал эффективным финансовым рычагом, который позволил запустить ряд крупных промышленных и инфраструктурных проектов, а также масштабную программу поддержки малого и среднего бизнеса.

На берегу Амура в районе с. Нижнеленинского кипит стройка. Здесь возводится первый и единственный на Дальнем Востоке трансграничный железнодорожный переход, который заметно сократит логистическое плечо при транспортировке грузов различного назначения как для российских, так и для китайских компаний. Две из четырех бетонных опор моста уже готовы. Установлен первый пролет. Еще две опоры - самые сложные, расположенные в русловой части реки - в плотном кольце строительной техники. Для них бурятся скважины глубиной до 74 метров. Глубина реки в этом месте достигает пятнадцати метров, а скорость течения составляет 2 метра в секунду.


 

 

 

Мост Нижнеленинское – Тунцзян – единственный на Дальнем Востоке трансграничный железнодорожный переход через р. Амур, который заметно сократит логистическое плечо при транспортировке грузов различного назначения как для российских, так и для китайских компаний.

Проект строительства трансграничного моста был согласован на межправительственном уровне еще в 2008 году, однако на протяжении многих лет безнадежно буксовал. За это время китайские партнеры установили свой участок перехода и затем наблюдали за несколькими церемониями закладки камней и капсул, которые периодически случались на российском берегу. Разрыв между ожиданиями и реальностью был устранен только летом прошлого года благодаря подключению к проекту Фонда развития Дальнего Востока.

Выделенные ФРДВ средства позволили запустить стройку. Уже этой осенью подрядчик - УСК «Мост» - планирует соединить российскую и китайскую части моста, приступить к укладке железнодорожного полотна, созданию сопутствующей инфраструктуры. Завершить строительно-монтажные работы планируется летом 2018 года.

География стройплощадок ФРДВ расширяется.

Еще один приоритетный для экономики региона проект реализуется в Приморском крае. Здесь, в г. Большом Камне, ведется строительство жилья для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда».


 

 
Строительство жилья для СК «Звезда». В микрорайоне Шестом уже заложены фундаменты первых домов, которые будут сданы к концу этого года.

В микрорайоне Шестом уже заложены фундаменты первых домов, которые будут сданы к концу этого года. В рамках этого проекта, который реализуется при финансовой поддержке ФРДВ, возводятся сразу несколько современных микрорайонов более чем на 5,7 тысячи квартир. Комплексная программа позволит обеспечить комфортными условиями проживания будущих сотрудников верфи, привлечь в дальневосточный судостроительный кластер высококвалифицированные кадры рабочих и инженерных специальностей.

Огромная строительная площадка появилась недавно в другом районе Приморского края. Рядом с г. Уссурийском на территории опережающего развития «Михайловская» разместится крупнейший на Дальнем Востоке свиноводческий комплекс.


 
 
Рядом с г. Уссурийском на территории опережающего развития «Михайловская» разместится крупнейший на Дальнем Востоке свиноводческий комплекс.
 

Уже заложены фундаменты цехов и инфраструктурных объектов. ФРДВ инвестировал около 5 млрд рублей в строительство производственных зданий и сооружений, закупку оборудования. Общая стоимость проекта, инициированного одним из крупнейших производителей свинины в России - группой компаний «Русагро», составляет 24,6 млрд рублей. Таким образом, на каждый рубль, инвестированный ФРДВ в создание этого предприятия, будет привлечено около 4 рублей частных инвестиций.

В Амурской области ФРДВ поддержал проект строительства 2-й очереди завода по глубокой переработке сои, инициированный якорным резидентом ТОР «Белогорск» - компанией «Амурагроцентр».


 

 

Действующий завод по переработке сои (Белогорск). ФРДВ поддержит строительство второй очереди.

Первая очередь завода уже введена в промышленную эксплуатацию. В рамках второй очереди будет создана линия глубокой переработки сои с выделением изолированных белков, получением ряда дополнительных импортозамещающих продуктов, которые на сегодняшний день в России не производятся. Завод станет первым в России производителем соевого белкового изолята (сейчас 100% соевого изолята, а также значительная часть шрота импортируются).

Поддержка крупных промышленных и инфраструктурных проектов остается одним из приоритетов ФРДВ. Однако в последнее время в деятельности фонда появляются новые направления.

- Один из вопросов, который часто задают: почему фонд меняет профиль, начиная работать с рыбой, малым и средним бизнесом? Фонд - это красивый и гибкий инструмент. Он должен следовать за спросом, он не должен быть железобетонным, когда наметили стратегию и побежали к цели. Меняется жизнь, изменяются условия. То, что сегодня необходимо для развития экономики Дальнего Востока, фонд и должен делать, - отмечает заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.

Существенную финансовую поддержку в рамках инициированной ФРДВ программы «Доступный кредит для МСП» получил малый и средний бизнес. «Программа реализуется с осени прошлого года и очень востребована рынком, - рассказывает генеральный директор ФРДВ Алексей ЧЕКУНКОВ. - Поддержаны более 300 проектов МСП. Расширен пул банков-партнеров. Обострение конкуренции между банками за наше льготное финансирование позволило добиться снижения ставок по кредитам для конечных заемщиков. Осенью прошлого года предельные ставки составляли 12,5-13,5% годовых, а сегодня снизились до 11,5% годовых. Средняя ставка по выданным в этом году кредитам не превышает 10% годовых».

По словам предпринимателей, в рамках программы «Доступный кредит для МСП» впервые на дальневосточном рынке кредитования были предложены как займы на пополнение оборотных средств, так и долгосрочные десятилетние инвестиционные кредиты. Это позволило довести дешевые, льготные деньги фонда до максимального количества компаний и частных предпринимателей.

По экспертным оценкам, реализация проектов, уже профинансированных в рамках программы, позволит обеспечить рабочими местами в сфере малого и среднего бизнеса более 5,3 тысячи человек на Дальнем Востоке.

Еще одно новое направление деятельности ФРДВ - разработка интернет-сервиса для инвесторов в аквакультуру. Дальний Восток обладает значительным природным потенциалом. Одним из ресурсов являются акватории морей Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, подходящие для ведения марикультуры. Однако рынок товарной марикультуры на Дальнем Востоке только зарождается. Сегодня только 20 тыс. гектаров, или 1% дальневосточной морской акватории, предоставлены в пользование инвесторам под ведение марикультуры. Объемы производства продукции аквакультуры на Дальнем Востоке на фоне показателей стран АТР пока выглядят мизерными. Так, на российском Дальнем Востоке производится около 6,9 тыс. т продукции в год, тогда как в соседнем Китае - 18,8 млн т в год.

Одна из причин неразвитости отрасли - громоздкая и непрозрачная процедура формирования рыбоводных участков и предоставления их в пользование. По поручению президента РФ Владимира ПУТИНА ФРДВ разрабатывает онлайн-сервис для инвесторов в аквакультуру в морях Дальнего Востока России, призванный сократить издержки инвесторов, повысить прозрачность процедур и сэкономить время.

Сейчас сроки оформления документов и проведения аукционов, согласно опросам получателей участков под аквакультуру, превышают 180 дней. Новый онлайн-сервис, который ФРДВ представит на Восточном экономическом форуме, позволит сократить временные затраты до 70 дней и будет максимально удобным для пользователей. Инвесторы смогут на экране компьютера указать интересующий их перспективный участок на карте акватории, получить исчерпывающую информацию о возможности его использования под аквакультуру, а затем приобрести его через систему электронных торгов. Фактически ФРДВ совместно с «Роскартографией» проводит работу по оцифровке данных о морских акваториях Дальневосточного бассейна и формированию наиболее полной морской навигационной карты, которая будет востребована еще и мореплавателями.

В ФРДВ отмечают, что спрос на льготное финансирование со стороны инициаторов проектов на Дальнем Востоке растет и превышает предложение: за последние 2,5 года получено более 150 заявок на финансирование на сумму более 300 млрд рублей. Отбор проходит примерно каждый десятый проект.

- Наша функция института развития реализуется через рычаг в виде дешевых - 5% годовых - и длинных денег. При этом мы обязаны защищать наши инвестиции ничуть не меньше, чем, например, крупные банки. Финансирование фонда не является безусловным, а предоставляется инициаторам проектов при выполнении ими условий, с одной стороны нацеленных на успешную реализацию проектов, с другой - обеспечивающих защиту денег фонда. Все наши инвестиции надежно защищены, а значит, мы уверены, что они вернутся и будут реинвестированы в развитие дальневосточной экономики, - резюмирует Алексей Чекунков. 

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год. 

Теги: Китай  мост  строительство  ФРДВ  Амур  звезда  инвестиции 


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