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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 13 Сентября, 12:53 |
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Финансовый фарватер для высоких технологий
При участии Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), «Роснано» и РВК формируется Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий, общий объем которого на первом этапе составит до 5 млрд рублей - с последующим расширением за счет привлечения капитала банков, иностранных партнеров, стратегических инвесторов. Фонд будет инвестировать в акционерный капитал и предоставлять заемное финансирование дальневосточным растущим компаниям, развивающим актуальные и перспективные технологии, продукты и услуги, финансировать проекты, связанные с трансфером технологий из-за рубежа (в том числе в рамках импортозамещения), расширением и модернизацией производства технологичной продукции. Фонд выступит соинвестором, поможет коммерциализировать перспективные идеи в авиастроении, информационных технологиях, биотехнологиях, ядерных технологиях, альтернативной энергетике и других отраслях, организовать сбыт продукции - в том числе в госсекторе, среди крупных заказчиков.
Как отметил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, на Дальнем Востоке уже есть современные предприятия с серьезными наработками в современных высокотехнологичных отраслях. Пока их относительно немного. Поэтому задача - с помощью новых инструментов помочь им в расширении деятельности, используя рычаги государственных институтов развития привлечь дополнительный капитал в перспективные проекты. По словам генерального директора ФРДВ Алексея Чекункова, создание фонда позволит сфокусировать усилия по развитию высокотехнологичных проектов, направленных на реализацию стратегии перехода к постиндустриальной экономике, двигаться в фарватере глобальных технологических трендов, а в будущем - формировать их.
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