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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 05 Мая, 07:30 |
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Жилье, которое мы выбираем
А вот по вводу жилья на Дальнем Востоке результаты оказались отрицательными: он уменьшился на 9% и, по данным Минстроя РФ, составил всего 1,969 млн кв. м, или около трети квадратного метра на каждого дальневосточника. Напомним, что президент РФ Владимир ПУТИН поставил задачу выйти на ввод по стране 120 млн кв. м жилья в год, что близко к приросту до 1 кв. метра жилья на каждого жителя. То есть, «недостача» на более чем 6 миллионов дальневосточников на сегодня очень существенна.
Президент отметил, что в 2017 году в России свои жилищные условия улучшили три миллиона семей, и теперь стоит задача - выйти на уровень, когда за год это смогут делать по 5 миллионов семей. В своем недавнем Послании Федеральному Собранию РФ он назвал три главных фактора, которые должны повысить доступность жилья: существенный рост доходов населения, снижение ставок ипотечного кредитования до 7% и ниже, и значительное увеличение предложения на жилищном рынке.
Спрос как зеркало
Лидером по вводу жилья среди регионов ДФО в минувшем году стала не самая большая по населению Республика Саха (Якутия), за последние десять лет удвоившая объемы жилищного строительства. На втором месте - Приморье, на третьем - Сахалинская область. Затем - Хабаровский край, Амурская область, Камчатка, Еврейская АО, Магаданская область и Чукотка. Все вместе они выдали всего около 2,5% общероссийского ввода жилья, составившего в минувшем году около 78,6 млн кв. метров.
Надо отметить, что ввод дальневосточного жилья сегодня чутко регулируется рынком: спросом, объемом финансирования за счет всех возможных источников, заделом и интересами строительной отрасли. И все эти составляющие в регионе сегодня, можно сказать, стагнируют, чем и портят статистику.
Очевидный факт - спрос на жилье в ДФО за последние тридцать лет резко сократился и существенно отличается от сложившегося в регионах с более стабильным населением. С 1989 по 2015 год дальневосточников стало меньше примерно на 22%. Население уменьшилось с более чем 8 млн человек до 6 млн с «плюсом». Массовый отъезд и естественное сокращение населения резко снизили остроту жилищной проблемы. Некоторые из северных регионов - Чукотский АО, Магаданская область - теперь даже лидируют по обеспеченности жильем среди всех регионов страны. А общая для округа средняя обеспеченность составляет сейчас около 22-23 кв. м при примерно 25 кв. метрах по стране, как отмечал премьер РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. То есть, особого отставания от других регионов по жилью уже нет, и это, видимо, свело прежний ажиотажный спрос к умеренному, а то и «нулевому», на тех дальневосточных территориях, которые сегодня не попали в перспективные планы развития.
По данным Аналитического центра НАФИ, при том, что сегодня каждый четвертый россиянин готов ради работы с более высокой зарплатой переехать в другой регион, среди дальневосточников таких потенциальных мигрантов насчитывается около 60%. В такой ситуации крупное коммерческое строительство жилья для инвесторов и застройщиков является очень рискованным и, возможно, мало актуальным. Эксперты считают: чтобы переломить ситуацию и удержать дальневосточников в родном регионе, необходимо создание на Дальнем Востоке более высокой занятости с достойной заработной платой, улучшение комфортности среды обитания, снижение дороговизны на продукты и товары, «отрезвление» тарифов на содержание жилья, и многое другое.
Кстати, высокие тарифы на ресурсоснабжение жилья в ДФО тоже резко снижают его привлекательность по сравнению с регионами, где эти расходы оказываются значительно меньше. Собственно, высокие тарифы сегодня губят на корню и производство, и многие сферы занятости, которые из-за них оказываются убыточными. Дальневосточная занятость очень рискованна, как рискованно и приобретение жилья. Если у человека нет уверенности в постоянной работе, то он не будет серьезно рассматривать вопрос его покупки или строительства. В лучшем случае для него всегда есть выход - аренда квартир, временное проживание в обещанных доходных домах или, если побогаче, то апартаменты. Аренда квартиры в ДФО по деньгам зачастую уже выгоднее ее покупки.
Есть большие надежды, что процесс миграции дальневосточников на запад страны обратим, и жители других регионов сюда поедут миллионами. Однако надо понимать, что быстро такая метаморфоза не произойдет.
Служба адаптации и поддержки Агентства по развитию человеческого капитала АРЧК ДВ с начала своего создания получила более 15 тысяч обращений от граждан, рассматривающих возможность своего переезда в ДФО. Выяснилось, что наиболее склонны к такому переезду жители ЦФО - около 20%, СФО - 10%, и ПФО - около 6%. Причем 87% обратившихся - люди трудоспособного возраста до 44 лет. И основные вопросы, которые их интересуют - это работа и жилье.
Программа повышения трудовой мобильности для массового переезда людей из других регионов на восток страны пока пробуксовывает. А вне программы округ получает приток совсем другого качества - мигрантов из ближнего зарубежья, низкой квалификации и с проблемами коммуникации.
Кстати, сокращение спроса на новое жилье - это не только дальневосточная, но и общероссийская проблема. Аналитики столичной компании «Метриум» сделали вывод, что в минувшем году она проявила себя в 53 регионах страны из 82.
Без покупателя стройки останавливаются
Даже в наиболее крупных городах ДФО - Хабаровске и Владивостоке - нехватка потребителя и главного «строительного материала» - денег - стали губительными для ведущих компаний, занимающихся строительством жилья.
Переформатирование бывшего «Дальспецстроя» Спецстроя России в ГВСУ №6, пожалуй, стало роковым на рынке строительства жилья в ДФО в прошлом году. Его отказ от продолжения строительства во Владивостоке ряда жилых зданий высокой степени готовности, общей площадью около 200 тыс. кв. метров, резко приостановил их сдачу и подпортил статистику. Компания, которая до недавнего времени вела строительство жилья в нескольких регионах ДФО, теперь сосредоточилась только на Хабаровском крае. В конце минувшего года на нее приходилось около 16,5% доли рынка новостроя этого региона. Объем текущего строительства этого застройщика составляет около 112,5 тыс. кв. метров жилья, что соответствует 212-му месту в ТОПе застройщиков жилья РФ, составленном единым многофункциональным порталом для застройщиков и участников долевого строительства (www.erzrf.ru). Однако, если в 2016 году компания ввела 20 562 кв. метров жилья, то в прошлом году ее ввод оказался нулевым.
Недавно в отношении ГВСУ №6 Арбитражным судом Хабаровского края была введена процедура наблюдения. В середине февраля на первом собрании кредиторов этой компании большинство из них пришло к выводу, что с ее банкротством можно подождать, поскольку у предприятия имеются какие-то шансы восстановить свою платежеспособность. Они проголосовали за введение внешнего управления, а бывший временный управляющий Григорий УДЕЛЬНОВ был, соответственно, назначен внешним управляющим ФГУП «ГВСУ №6». Судя по предпринимаемым компанией усилиям для выхода из трудной ситуации, можно надеяться, что в этом году несколько ее жилых домов будут сданы.
Плачевнее результаты по вводу жилья у нынешнего лидера дальневосточных застройщиков - компании «Приморкрайстрой», занимающей в российском ТОПе 160-е место. У нее в работе находится 128 229 кв. метров жилья, которое частично строится по программе «Жилье для российской семьи». Ни в обещанном 2016‑м, ни в прошлом году ввода в строящемся ею микрорайоне Снеговая падь «Д» не произошло. При этом реальная себестоимость и цена коммерческого жилья здесь оказались значительно выше, чем заявлялись в начале осуществления проекта. Естественно, относительно дешевое жилье под программу «ЖРС» моментально разошлось на ранних стадиях готовности объектов, а коммерческое стало расходиться менее оптимистично, что по причине нехватки денег стало основной причиной приостановок всего проекта и отдельных его объектов. Затянулось завершение строительства переуступленного этой компании в конце 2016 года для достройки высокой степени готовности ЖК «Олимп» на ул. Грибоедова.
Пожалуй, одной из бед жилищного строительства в ДФО стала малопонятная борьба с монополизмом отдельных компаний на этом рынке. Вероятно, одной из ее целей и было убрать или сильно ограничить, как серьезного конкурента, бывший «Дальспецстрой».
Как ни странно, но именно строительные «монополии», входящие в ТОП-10 застройщиков России, в минувшем году увеличили объем ввода своих жилых домов на 67,1%! В то время, когда другие показывали свою несостоятельность, сворачивали производство, и примерно 20% ушли с рынка. Многие застройщики на западе РФ ежегодно вводят жилье сотнями тысяч кв. метров. Надо понимать, что крупное строительство, решение масштабной задачи, нелогично поручать малосильным застройщикам, какие, главным образом, и работают на Дальнем Востоке.
Дальневосточные строители сегодня не входят даже в ТОП-100. Объем ввода жилья снижается. Рано или поздно их обязательно потеснят конкурентоспособные монополии - российские либо зарубежные, которые давно приглядываются к нашему рынку нового жилья. Кстати, региональные власти давно уже предлагают мощным компаниям из КНР, Республики Корея и Японии заходить на дальневосточный рынок. Но они заходят осторожно - видимо, из трезвого расчета, понимая, что для крупного строительства потребителей здесь маловато, а перспективы хорошо заработать - невысокие.
Тем не менее, и дальневосточные крупные компании на деле доказывают свое ведущее место на рынке нового жилья. Так на три компании - «ГВСУ №6», «СХ Грант», занимающую 287-е место в рейтинге российских застройщиков, и «ГК ЭНКА» (311 е место) в настоящее время приходится 41,31% всего жилья, строящегося в Хабаровском крае.
Убойные цены
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА на последнем Восточном экономическом форуме отметил, что в ДФО: «Проблема дороговизны жилья происходит из-за низкой экономической плотности. Экономика слишком маленькая на Дальнем Востоке, а инфраструктура размазывается на эту экономику». Второй причиной этого он считает «локальный монополизм, который, конечно, нужно искоренять». Видимо, в пользу более эффективного в строительстве глобального монополизма.
По данным Росстата, средняя цена 1 кв. метра жилья в новострое по России в минувшем году была 56,9 тысячи, а в ДФО - 67,2 тысячи рублей. Ценовая привлекательность нового жилья в ДФО значительно уступает многим регионам на западе страны, за исключением ЦФО и СЗФО.
Минстроем РФ на 1 полугоде 2018 года рыночная стоимость 1 кв. метра нового жилья для многих регионов СКФО, ЮФО, ЦФО, ПФО и СФО была определена в пределах 27-35 тысяч рублей за 1 кв. м. И она оказывается одним из главных стимулов для миграции дальневосточников на запад страны. В регионах, где развернуто массовое строительство жилья, цены на него не столь значительно отрываются от себестоимости, как это происходит в некоторых дальневосточных субъектах РФ.
Щадящие дальневосточников по цене и стоимости «квадрата» Еврейская АО и Чукотский АО еще могут поспорить по доступности жилья с другими регионами страны, но все равно уступают им и не являются притягательными для желающих переехать в другие места. Едут мимо них.
Если в среднем по стране 1 кв. м нового жилья в минувшем году подешевел на 470 рублей, то на Сахалине он подорожал на 1 861 рубль. Сегодня именно этот регион обосновался в тройке ценовых лидеров вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. С другой стороны, здесь в минувшем году был отмечен самый резкий рост спроса на новое жилье в ДФО. Верным индикатором этого является увеличение количества зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве жилья. Их на островной территории в минувшем году, по сравнению с 2016-м годом, стало больше на 66%. Объяснение этому - в успешно растущей экономике региона, и даже в повышении рождаемости. Естественный прирост населения в 2017-м году составил 0,9 при коэффициенте рождаемости 12,9. За последние пять лет количество многодетных семей в области удвоилось.
С другой стороны, начальник УМВД по Сахалинской области Олег ДОЛГИЙ отмечает: «Идет планомерная замена коренного населения Сахалина на мигрантов из стран Центральной Азии. Их прирост за год составил 18%». Вероятно, они каким-то образом тоже решают для себя жилищный вопрос на этой территории при намерениях постоянно закрепиться на Дальнем Востоке.
Цена коммерческого нового жилья на Сахалине удивляет даже соседей - жителей Владивостока и Хабаровска, которые постоянно попадают в десятку самых дорогих по жилью крупных городов страны.
Некоторые сахалинцы могут рассчитывать на бесплатное жилье, построенное за счет бюджетных средств.
Официальная средняя стоимость одного квадратного метра жилья на Сахалине, утвержденная Минстроем РФ, составляет 59 388 рублей, а средняя цена даже уступает Камчатке и Приморью - 73 983 рублей. Но объявления о продажах шокируют покупателей. Однокомнатная квартира в областном центре и вблизи от него предлагается в пределах 3,3-5,6 млн рублей, двухкомнатная - 4-9 млн, трехкомнатная - 8-16 миллионов.
Тем не менее, пакет мер соцподдержки, несмотря на дороговизну жилья, позволяет сахалинцам значительно успешнее других дальневосточников решать свой жилищный вопрос. Здесь действуют выплаты на строительство и приобретение жилья в размере от 500 тысяч до 2 млн рублей при сотрудничестве с Сахалинским ипотечным агентством. Ипотечный кредит может быть взят под 6% годовых. Такую же процентную ставку при ипотечном кредитовании используют в отношении отдельных объектов уже и в Приморском крае.
Некоторые сахалинцы, конечно, могут рассчитывать на бесплатное жилье, построенное за счет бюджетных средств по целевым жилищным программам, но это строительство идет неравномерно. Если по региональной программе по стимулированию жилищного строительства, которую ведет министерство строительства Сахалинской области, в 2015 году было профинансировано 14,8 млрд рублей, то в 2016-м - 2,1 млрд, а в 2017-м - 3,4 млрд.
Исследование рынка нового жилья Хабаровска показало, что ценами на нем крайне недовольны 82% жителей города. То есть, при необходимости улучшать свои жилищные условия, они вряд ли будут этим заниматься в ближней перспективе. Расчет - на остальные 18%.
Наиболее дорогими на сегодня в Хабаровске являются предложения от компаний «М-Строй» и «Реал Строй» - от 75-78 тысяч рублей за 1 кв. метр жилья и выше. В пределах 60 - 70 тыс. рублей предлагает жилье «АмурСтройСервис». Несколько компаний продают квадрат по ценам от 50 до 60 тыс. рублей. И в самом низком ценовом сегменте находятся квартиры в жилых зданиях, строящихся муниципальным «Фондом жилищного строительства» по программе «Жилье для российской семьи» - 35 тыс. рублей за 1 кв. метр. Эта же компания работает с Минстроем края по фиксированной цене - 49 тыс. рублей за квадрат.
Привлекательная малоэтажка
Аналитики фонда «Хамовники» отмечают, что практически повсеместно в стране отмечается перепроизводство коммерческого жилья, и в некоторых регионах до трети новых квартир после ввода объекта остаются не раскупленными. Не спасают положение и снижающиеся ставки по ипотечному кредитованию. Застройщики, чтобы не терять выгоду, могли бы переключиться на доходные дома и квартиры, но по каким-то причинам не делают этого. При том, что рынок аренды в России очень перспективен. На нем могут удовлетворять свои потребности в крыше над головой около 14% населения, нуждающегося, но не способного купить жилье. Кстати, в ряде стран Евросоюза до 30-50% жителей живут в арендном фонде, и их не очень волнует, что они не владельцы этой недвижимости. Они не закрепощены, как жители России, своей квартирой или домом и сложностями переселения.
Сегодня интерес дальневосточников от многоэтажного новостроя, даже в наиболее крупных городах региона, быстро смещается в сегмент малоэтажного домостроения, которое развивается не только на давно освоенных территориях, в ТОРах и вблизи них, но и выходит на совершенно новые участки «дальневосточного гектара».
Интересно, что из тех регионов, в которые дальневосточники преимущественно уезжали в последние десятилетия, на «дальневосточный гектар» поступило более 5 500 заявлений - от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, Краснодарского края. Более половины из них берут земли в Приморском крае, около 13-15% - на Сахалине. Остальным интересны другие регионы ДФО.
По данным Агентства по развитию человеческого капитала, примерно для 40% заявителей главной целью, с которой они берут «дальневосточный гектар», является строительство жилья. Такое обустройство семьи совпадает с популярными идеями движения «Звенящие кедры России», пропагандирующего усадебное строительство именно на таких участках в экологичных районах. Причем предполагается, что на гектаре можно развивать достаточный для семьи объем производства продукции, и быть относительно независимыми от экономических катаклизмов государства и мировой экономики.
Больше всего получившие гектар желают построить свои дома в Чукотском АО - 67%, Амурской области - 46%, и Еврейской АО - 45%.
К 1 марта, по данным Минвостокразвития, уже по 44 000 заявок на «дальневосточный гектар» было принято положительное заключение. Если намерения по строительству дома совпадут с реальными действиями заявителей, то уже одно это должно привести к строительству около 17 600 новых индивидуальных домов общей площадью 2,6 млн кв. метров, что больше всего прошлогоднего дальневосточного ввода жилья. Если же будут удовлетворены все поданные 111 500 заявок, то строительство своих коттеджей средней площадью около 150 кв. метров в ближайшие годы будет вести примерно 45 000 семей, и потенциально это может дать прирост жилого фонда региона более чем на 6,5 млн кв. метров.
Но гектары берут не только чтобы возвести свой дом. Так, под строительство дачи, садоводство и огородничество планируют использовать свои участки 15,4% граждан. На Сахалине с такой целью гектары берут 26% желающих. Да и под другие несколько десятков видов разрешенного использования рано или поздно потребуется свой дом, в котором можно жить и работать.
Предполагается, что в рамках программы «Дальневосточный гектар» могут появиться новые населенные пункты и пригороды. Эксперты обратили внимание на то, что уже сейчас есть 70 перспективных участков, которые в силу их привлекательности для желающих получить свой гектар, в перспективе могут претендовать на статус будущего поселения.
Как строительство индивидуального жилья пойдет на «дальневосточном гектаре», пока можно только предполагать. Но неоспоримо, что инициатива законодателей о возможном досрочном получении права собственности вместо права срочного пользования на предоставленный гектар в случае, если на нем будет уже построен и заселен дом, может стать хорошим стимулом для массового индивидуально-жилищного строительства.
К сожалению, пока не раскрылся потенциал ИЖС на сотках, выделенных многодетным семьям. Их в ДФО десятки тысяч. Строительство ими жилья в короткие сроки, при содействии региональных властей в обеспечении выделенных участков дорогами, инженерными коммуникациями и социальной инфраструктурой, может дать региону ввод жилья, сопоставимый с тем, который могут обеспечить граждане, получившие «дальневосточные гектары».
В начале этого года в правительстве Саха (Якутии) был рассмотрен ход реализации подпрограммы «Индивидуальное жилищное строительство» в рамках региональной госпрограммы «Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 года». Выяснилось, что 1 января этого года 21 011 многодетных семей Якутии подали заявки на получение земельных участков, и из них 8 086 их уже получили. Но лишь около 1 500 выданных участков имеют необходимую инженерную инфраструктуру. Чтобы обустроить 6 000 участков, требуется около 7,3 млрд рублей. Указом главы республики Егора БОРИСОВА на решение этой задачи было определено три года. Но в год отпускается всего около 100 миллионов рублей. В ходе обсуждения проблем ИЖС было высказано мнение, что «по этой программе нужно что-то перерабатывать, она нереализуема в том виде, в каком представлена».
С другой стороны, в этом же регионе развитию индивидуального жилищного сектора уделяется внимания ничуть не меньше, чем в других регионах ДФО. Так, в прошлом году около 5 000 индивидуальных домов Якутии были переведены с печного отопления на централизованное теплоснабжение и автономное электрическое и газовое отопление. Газифицированы были около 2 000 домов. Эти меры значительно повысили комфорт жилой среды сельских территорий региона. Доля домов с централизованным теплоснабжением на селе превысила 55%.
Стремление людей к индивидуальному жилью очень высоко, но реализуется оно в ДФО недостаточно удачно. Здесь усилия государства надо повышать. Как пример для подражания можно привести Крым, где в минувшем году ИЖС дало ввод в пять раз больше, чем годом ранее - 617,1 тыс. кв. метров малоэтажного жилья, при том что сдача многоквартирных домов выросла менее чем на треть.
Кстати, из введенных в минувшем году 6 440 кв. метров общей площади жилых домов в Магаданской области, 4 817 квадратов пришлись на 50 индивидуальных жилых домов, построенных населением. То есть, малоэтажка привлекательна сегодня независимо от того - западный ли это регион страны или восточный, северный или южный. И она лучше идет там, где есть серьезная господдержка. А для отдельных регионов ДФО характерно, что даже те небольшие деньги, которые выделяются из местных бюджетов на дороги и коммуникации для новых малоэтажных поселений, не осваиваются или меняют назначение.
Сегодня, наверное, правильно ставить вопрос о каком-то переходе государственных целевых программ, ориентированных на строительство МКД с поддержкой массового индустриального многоэтажного домостроения, на малоэтажное строительство - для тех же сирот, погорельцев, попавших под снос ветхого жилья и т.д. На ИЖС можно повысить ориентацию программ обеспечения жильем специалистов, которых предприятия региона привлекают либо самостоятельно, либо по поддерживаемым государством программам повышения трудовой мобильности населения. Кстати, работают они пока что слабо - за весь минувший год по ним на Дальний Восток было привлечено всего около 500 человек.
Затраты на квадрат такого жилья ниже, и, следовательно, за те же деньги для отдельного человека и семьи можно построить более просторное и комфортное жилье.
Сайты объявлений в ДФО заполнены объявлениями компаний, предлагающих строительство индивидуальных домов и коттеджей по 10-15 тысяч рублей за квадратный метр. «Под ключ» такое жилье может быть сдано всего за 1,5-2 месяца. То есть, при желании и имеющемся для строительства участке, житель крупного дальневосточного города сегодня может конвертировать в свое индивидуальное жилье бесперспективную для жизни гостинку, или просто построить, опираясь на свои доходы и кредиты.
Статистика подтверждает переориентацию потребителя на индивидуальное жилье. В стране в прошлом году, несмотря на общее падение ввода индивидуального жилья, было введено на 2,8% домов больше, чем в 2016-м году - всего 241,1 тысяча жилых домов общей площадью около 32,7 млн кв. метров. Доля индивидуального домостроения в стране достигла 41,6%. В ряде регионов оно преобладает над многоэтажным жилищным строительством. Рост этой доли сегодня сдерживается всего несколькими серьезными факторами - дефицитом земли под ИЖС, отсутствием инженерной инфраструктуры и дорог к участкам, отдаленными перспективами социального обустройства территорий, отсутствием серьезных привязок к хорошему выбору занятости, обеспечивающей хороший уровень жизни. Вопрос денег для строительства своего дома тоже актуален, но в меньшей степени.
Деньги есть
Исследования показывают, что по своим доходам дальневосточники заметно превосходят жителей регионов, где идет активное строительство нового жилья, и резко повышается обеспеченность им населения. То есть, было бы желание - строили бы больше. Но пока связка «дом и дело всей жизни» не имеет серьезной надежности, нельзя ожидать, что исчезнет искушение переехать в другой регион, где выше стабильность и комфорт проживания, а цены ниже. И одно дело, когда жилье достается бесплатно - по госпрограммам, а другое дело - когда за свои кровные деньги. Понятно, что дареному коню в зубы не смотрят, а смотрят тому, которого покупают. Так и полученное жилье - терпимо, а купленное - любимо.
В прошлом году пять регионов ДФО вошли в десятку, где доля работников, получающих зарплату свыше 100 000 рублей в месяц наиболее высока. Соответственно, она на Чукотке составляла около 21% от всех работников, в Магаданской области - 14,76%, в Сахалинской - 12,35%, на Камчатке - 10,94%, и в Республике Саха (Якутия) - 10,53%. Остальные регионы, попавшие во вторую десятку зарплатного рейтинга России, заметно уступали: Хабаровский край - 4,55%, Амурская область - 3,76%, Приморье - 3,71%. Находящаяся на 35-м месте Еврейская АО - 1,8%.
При этом доля граждан с заработком менее 10 000 рублей в большинстве регионов ДФО в прошлом году была незначительной - не превышала 2%. Исключение составили три региона: Амурская область - 9%, Еврейская АО - 8,6%, и Приморье - 6,2%.
Средняя зарплата «гуляла» по ДФО от 25 000 в Еврейской АО до 58 600 рублей на Чукотке. Причем из южных регионов лишь Хабаровский край имел среднюю зарплату немногим выше 30 000 рублей, остальные меньше.
Аналитики отмечают, что для того, чтобы накопить на среднее, предлагаемое на местном рынке жилье, меньше всего в ДФО надо работать жителю Магаданской области - всего 21 месяц, а больше всего - в Приморском крае - 10 лет.
При нехватке своих средств на строительство и приобретение нового жилья дальневосточники все больше прибегают к ипотечным кредитам. По данным Росреестра, в минувшем году по регионам ДФО в целом было выдано около 46 840 таких кредитов. Из них более 12 тысяч в Приморье. Более 10 700 - в Хабаровском крае, почти 9 950 - в Саха (Якутии), 5 350 - в Амурской области, более 3 400 - в Сахалинской, около 2 370 - в Камчатском крае, более 1 700 в Магаданской области, 886 - в Еврейской АО и 414 - на Чукотке.
Значит, деньги есть. Но вопрос для потребителя однозначен: не окажутся ли затраты на свое дальневосточное жилье напрасными. Ведь если придет решение продать его, чтобы оправдать его строительство, то это будет не просто. Риэлторы утверждают, что продолжительность экспозиции жилых объектов, выставленных на продажу, в последние годы увеличилась в два-три раза, и тот же Владивосток считается среди крупных городов России своеобразным чемпионом «дисконта», который доходит здесь до 30% от начальной цены предложения. Президент НП «Дальневосточная гильдия риэлторов» Александр БОРДЮГ считает, что это один из показателей отсутствия высокого потребительского спроса на жилье даже в таком привлекательном дальневосточном городе. С другой стороны, людей шокируют цены в новых жилых комплексах, и то, что некоторые из них строятся по 5-10 лет, а то и больше.
Один из владивостокских застройщиков отметил, что спрос на новое жилье все-таки постоянен, а в конце года его можно назвать даже хорошим, но по сравнению с тем, который был несколько лет назад, он заметно упал. Это можно связывать со спадом в экономике, с тем, что деньги, которые могли бы идти на улучшение жилищных условий, люди сегодня расходуют на то, чтобы просто не жить хуже, чем раньше - нормально питаться, одеваться, получать привычные, но подорожавшие услуги. Но все это временно, а своя недвижимость - постоянна, и дальневосточное жилье еще ждет и взлет спроса, и большое строительство.
МНЕНИЕ
Алексей БОЙКО, генеральный директор строительной компании ООО «Зима Южная»: Спрос надо формировать, меняя менталитет покупателя
Человек, только определяющийся в жизни, ищет место, которое на вопрос «могу ли я здесь пустить свои корни?» отвечает: «Да, можешь!»
Сегодня сложности - не в реализации проекта жилого комплекса с нашей стороны, а - в продажах. Люди, приехав во Владивосток, считают, что жить в нем лучше как можно ближе к центральной площади. Это позволяет им чувствовать себя настоящими городскими жителями. И чем дальше от центра, тем для них хуже. Таков провинциальный менталитет, отвергающий «возвращение в деревню». И его преодоление - это серьезная проблема.
В больших мировых городах за рубежом сегодня предпочитают жить не в центре, а подальше от него, где тише, и меньше скученность, чище воздух, ярче солнце и голубое небо. А наш человек зачастую привыкает к условиям, в которых живет, и считает, что так и нужно. Он не сознает, что лишает себя возможности дышать полной грудью, выйдя на балкон или на улицу, прогуляться, посидеть на лавочке и пообщаться с соседями. Сегодня он их не знает. Это куда-то ушло из жизни многих горожан, остались только его квартира, парковка и работа.
В наших городах много открытого грунта, который легко превращается в грязь и пыль, нет хороших систем озеленения и водоотведения. Мы дышим опасным коктейлем. Я уверен, что ближе к природе мы можем жить дольше, хотя бы на пять-десять лет. А так - сокращаем жизнь, не получаем от нее удовольствия и постоянно находимся в состоянии стресса.
Есть отличный шанс, чтобы сбросить напряжение - это отделить работу от всего остального, для чего лучше обосноваться в комфортном пригороде. Вернувшись туда с работы, можно радоваться и получать удовольствие, выйти погулять, чего мы по большому счету лишены.
Живя в городских квартирах и тесных дворах, заставленных машинами, тратя время на парковку, ставя машины чуть ли не друг на друга и ища нужные магазины, мы не имеем главного, что делает жизнь прекрасной - счастья.
А ведь у многих уже сегодня есть возможности позволить себе квартиру из прекрасного далека. Просто на это надо решаться. Надо заранее хорошо представить свою жизнь на новом месте, и уже тогда решаться на покупку жилья. Выбор всегда есть, и, безусловно, его надо останавливать на доме в комплексной застройке, которая предполагает микрорайон с хорошей социальной инфраструктурой, где есть отделения банков, фитнес-центры, парковки и т.д. Обязательно должны быть удобные внутридомовые проезды и микрорайонные дороги, соединенные с остальной транспортной сетью города и региона. Необходимо хорошо организованное для отдыха и спорта придомовое пространство и хорошее озеленение.
Фото Павла Жданова, Андрея Савина.
Виктор КУДИНОВ.
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