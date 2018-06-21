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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 10:38 |
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Денис ИЛАТОВСКИЙ, зам. гендиректора – директор по логистике ОАО "СУЭК": БАМ открывает путь масштабным проектам
Благодаря интенсивному развитию инфраструктуры РЖД на Восточном полигоне, в частности благодаря развитию БАМа, экспортные возможности угольщиков России в страны АТР значительно расширились. За последние три года объем перевозки угля вырос более чем в 1,5 раза и в 2013 году составил 52,8 млн тонн. Более 40% экспортного угля, поставляемого в страны АТР, было переработано терминалом «Дальтрансуголь» ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК).
Уже в первом полугодии, после открытия нового Кузнецовского тоннеля, на станцию Ванино под выгрузку было перевезено грузов на 32% больше, чем за аналогичный период 2012 года. В том числе рост объемов перевозок каменного угля составил 160%, нефти и нефтепродуктов – 100,9%, черных металлов – 383%.
Перевозки продолжают расти: по итогам марта 2014 года «Дальтрансуголь» погрузил на суда более 1680 тыс. тонн угля, а 1 апреля за сутки были отгружены 113 тыс. тонн. Это рекордные показатели погрузки за всю историю терминала. Сегодня терминал вышел на возможности годовой перевалки более чем 24 млн тонн, причем мощности порта позволяют расти и дальше.
Увеличение объемов перевалки связано с развитием угольного рынка и ростом спроса на твердое топливо в странах АТР, проведенной модернизацией оборудования порта и, конечно же, развитием железнодорожной инфраструктуры. Только благодаря тому, что РЖД провели строительство Кузнецовского тоннеля, обеспечив пропускную способность до 29 пар в сутки, терминал «Дальтрансуголь» смог выгружать такие рекордные объемы. Надеемся, что и в дальнейшем РЖД за счет развития инфраструктуры будет способствовать росту грузоперевозок в порты Дальнего Востока.
Дальнейшие перспективы магистрали связаны с активизацией экономических отношений России со странами АТР, масштабной разработкой природных ресурсов Дальнего Востока. Для российских компаний, в том числе угольных, развитие БАМа – это возможность приступить к реализации серии масштабных проектов по разработке природных ресурсов Дальнего Востока.
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