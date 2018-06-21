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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Июля, 19:14 |
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Тында - признанная столица БАМа
Первое упоминание о Тынде найдено историками в 1907 году. Но стремительное развитие Тынды связано только с железной дорогой. Статус города ей присвоен в 1975 году, в январе 2010 года - статус моногорода, учитывая, что железнодорожный транспорт стал для нее градообразующей отраслью. В Тынде расположены 22 предприятия, являющихся структурными подразделениями холдинга «Российские железные дороги», среди которых есть и особенные, такие как Тындинская мерзлотная станция - обособленное подразделение Центра обследования и диагностики инженерных сооружений - филиала ОАО «РЖД» (Центр ИССО ОАО «РЖД»).
В городе имеются предприятия строительной, лесной и золотодобывающей отрасли, такие как ОАО ЛПК «Тындалес» - одно из крупнейших предприятий лесной отрасли Дальневосточного федерального округа; ОАО «Золотодобывающее предприятие «Тукурингра» - специализируется на добыче руд и песков драгоценных металлов; ОАО «Бамстроймеханизация» - крупнейшая на Дальнем Востоке компания, специализирующаяся на строительстве железных и автомобильных дорог, которая принимала участие в строительстве олимпийских объектов в Сочи, и многие другие. Всего в городе насчитывается более 1000 предприятий.
Гордость Тынды - уникальный железнодорожный вокзал, открытый 26 мая 1986 года. Здание вокзала повторяет силуэт птицы и является самым высоким на Дальнем Востоке - 48 метров. В 1984 году проект вокзала занял III место на международном архитектурном конкурсе в Софии.
Тында является одним из культурных центров Амурской области: в городе действует музей истории БАМа, имеется собственный драматический театр «Гилюй», дворец культуры «Русь», художественная и музыкальная школы.
Также Тында славится своими спортивными объектами. В 2007 году был открыт единственный в Амурской области горнолыжный комплекс «Усть-Корал», имеется закрытый ледовый каток (команда «Авангард» - лучшая в области хоккейная команда), бассейн «Олимп», стадион «БАМ». Есть здесь своя Красная Пресня, район Сокольники, созданные московскими строителями.
Другими крупными и значимыми станциями БАМа, где сосредоточена большая поездная и маневровая работа, являются станции Беркакит, Хани, Комсомольск-на-Амуре, Ванино, Новый Ургал.
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