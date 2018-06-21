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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 04:14 |
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Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор компании DNS: Предпринимателям нужны рынки
Магазины нашей сети есть во многих городах России, и когда мы выходим на ту или иную территорию, на принятие инвестиционного решения влияет в первую очередь рынок, который есть в регионе. Во вторую - ресурсы, которые есть на этой территории (например, дешевая рабочая сила, квалифицированные кадры и т. д.). А есть там климат или нет, нам, по большому счету, все равно.
Инвестиционный климат нужен в первую очередь потребителю, а предпринимателю это даже и не совсем хорошо: ведь чем более благоприятные условия ведения бизнеса, тем выше конкуренция. А для любого предпринимателя конкуренция - это куда более существенная проблема, чем риски ведения бизнеса.
Кроме этого, меня очень удивляют разговоры по поводу привлечения иностранных инвесторов. Я считаю, что в первую очередь должны расти и развиваться местные компании, должен увеличиваться местный капитал. У нас проблема в том, что таких компаний в регионе не так много. А активное привлечение иностранного инвестора - это, на мой взгляд, вредительство. Потому что первоочередной задачей должно стоять развитие собственного бизнеса на территории. Для чего иностранный инвестор должен прийти в регион? Ему это для чего-то должно быть нужно. Например, если здесь дешевые ресурсы либо здесь большой рынок. Но если у тех, кто зазывает сюда иностранный бизнес, есть хорошее предложение по дешевым ресурсам, почему бы тогда это предложение не сделать местному бизнесу? Надеяться, что сюда приедет иностранный инвестор и здесь сделает город-сад, точно не стоит. Если местные предприниматели, которые здесь живут, стараются в том числе решить и какие-то социальные проблемы в городе и крае, потому что им они тоже жить мешают, то иностранному инвестору это все абсолютно безразлично. Он хочет получать прибыль, и не более того.
Тем более непонятна эта риторика по поводу привлечения иностранных инвестиций из уст чиновников, потому что, если бизнесу будут нужны иностранные партнеры, он их привлечет без помощи власти. Государство же, по моему мнению, должно озаботиться тем, чтобы создавать новые рынки. В том числе развивать рынок земли, рынок инфраструктуры, рынок сетей.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2014 год.
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