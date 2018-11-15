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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Ноября, 08:57 |
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Борис БЕЛОБОРОДОВ, председатель Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ": Всю территорию региона нужно объявить ТОРом
В передовиках - Приморский и Хабаровский края, Магаданская область, в отстающих - Чукотка, Якутия, Амурская область. Однако для однозначного вывода, стал ли теперь инвестиционный климат в регионе более благоприятным, необходимо время; сегодня, во всяком случае в Амурской области, о переменах к лучшему говорить рано.
Объявленные руководством страны меры по оживлению экономики Дальневосточного региона касаются, прежде всего, крупных инвесторов. К сожалению, малый и средний бизнес не почувствовал особых перемен к лучшему.
Проблемы регионального характера всем давно хорошо известны: удаленность региона, суровый климат, недостаток ресурсов, малая плотность инфраструктуры, что ведет к повышению издержек бизнеса, тормозит его развитие, снижает конкурентоспособность.
Для компенсации этих сдерживающих развитие факторов необходимо не отдельные районы и города, а всю территорию Дальнего Востока превратить в территорию опережающего развития с льготным режимом налогообложения, упрощенным порядком ведения бизнеса и обязательно с системой мер по закреплению населения на Дальнем Востоке.
Кроме того, в каждом крае и области существуют и свои особенности как объективного характера (географическое положение, климат, отраслевые различия, размеры территории, плотность населения), так и субъективного характера, прежде всего проявляющиеся в отношении руководства дальневосточных субъектов Федерации к развитию различных сфер бизнеса. Например, в Амурской области в последние годы ослабла государственная поддержка малого и среднего бизнеса, тогда как внимание к крупным проектам резко возросло.
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