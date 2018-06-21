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Нефтегазовый комплекс Дальнего Востока развивается на фоне санкций
«Дальневосточный капитал» - о текущих векторах развития российского нефтегазового сектора.
Контракт, изменивший расстановку сил
В конце мая 2014 года свершилось долго готовившееся открытие китайского рынка для российского трубопроводного газа. В рамках официального визита Владимира ПУТИНА в Китайскую Народную Республику Россия и Китай подписали самый крупный контракт на поставку газа за всю историю нашей страны и «Газпрома» - более 1 трлн кубометров в течение 30 лет. Помимо диверсификации рынков сбыта газа для российской экономики это означает еще и развитие таких отраслей, как металлургия, трубная промышленность, машиностроение. Ежегодные поставки газа в КНР составят 38 млрд куб. м, а после 2018 года возможно увеличение экспорта до 60 млрд кубов. Для сравнения, по данным за прошлый год, страны Евросоюза закупили у РФ около 125 млрд кубометров газа.
Путь к подписанию контракта длиной в 10 лет наконец пройден, хотя интрига «быть или не быть» сохранялась до последнего. Неоднократно объявлявшиеся сроки заключения этой сделки срывались, что не давало уверенности в успехе и на этот раз. Последним неурегулированным пунктом переговоров оставалась цена. Каких уступок это стоило России, приходится гадать: руководство «Газпрома» категорически отказывается комментировать цену, которую заплатит Китай за 1 тыс. куб. м российского природного газа. Разные источники оценивают стоимость по-разному, эксперты склоняются к уровню $350-380 за тысячу кубометров, что примерно соответствует среднеевропейской цене. Известно только, что общая стоимость контракта составит примерно $400 млрд.
Пекин настаивал на значительном снижении цены, имея альтернативных поставщиков со стороны Туркмении и Мьянмы, а также несколько терминалов для разжижения природного газа (СПГ), который покупает у Австралии. Но туркменский газ обеспечивает потребности западных областей КНР, в то время как большая часть китайской промышленности сосредоточена на востоке, топлива из Мьянмы недостаточно, это всего 10 млн кубов, а цены на австралийский СПГ в полтора раза выше, чем предлагает РФ. Пекину пришлось учитывать и растущую потребность страны в энергоресурсах. Так, по оценкам экспертов, к 2020 году спрос КНР на газ составит 300-350 млрд кубометров, а к 2040 году потребность достигнет 746 млрд. Сами же китайцы в настоящее время добывают лишь 115 млрд кубометров. Туркмения, Мьянма, возможно, Казахстан и Узбекистан, с которыми Пекин тоже ведет переговоры на поставки природного газа, не смогут удовлетворить потребность КНР, считают эксперты. По их мнению, подписанный на данных условиях с РФ контракт выглядит со стороны Китая логичным и продуманным шагом.
Более того, Китай не скрывает, что готов рассматривать увеличение поставок по другому маршруту - западному, проект «Алтай». Буквально сразу после подписания исторического майского договора заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ сказал на одной из пресс-конференций, что «уже в самое ближайшее время «Газпром» намерен возобновить переговоры с Китаем по поставкам газа по западному маршруту, а также по поставкам сжиженного газа.
Поставки трубопроводного газа в Китай могут начаться уже через 4 года, отмечают в «Газпроме», в крайнем случае - через 6 лет, если китайская инфраструктура не будет готова раньше. Видимо, в своих сроках строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» российская сторона уверена. Период наращивания поставок газа в Китай составит 5 лет с даты их начала. Суммарные инвестиции в строительство магистрального газопровода и сопутствующую инфраструктуру оцениваются в $70 млрд, из них объем российских инвестиций составит $55 млрд, остальные $22 млрд китайская сторона вложит в нее на своей территории. «Газпрому» удалось договориться с Китаем об авансе в сумме $25 млрд в счет будущих поставок газа.
Этот успех «Газпрома» эксперты комментируют как перешедшее в практическую плоскость намерение России как можно основательнее закрепиться на Азиатско-Тихоокеанском рынке, снизить зависимость от других рынков, в первую очередь европейского, где складывается довольно напряженная ситуация. Контракт сразу назвали судьбоносным и даже достойным Книги рекордов Гиннеса.
Крах монополии
Как только был подписан российско-китайский контракт на поставки трубопроводного газа, заговорили об опасении, что он создаст серьезную конкуренцию проектируемым в России развивающимся мощностям по производству сжиженного природного газа. И без того предыдущие несколько лет эксперты неоднозначно оценивали рынок СПГ и присутствие России на этом рынке.
Главным аргументом тех, кто настойчиво убеждал в необходимости России занять еще свободную нишу на рынке СПГ, была непосредственная близость от нас емкого развивающегося рынка АТР, способного переварить гораздо большие объемы СПГ, чем те, что производятся в мире сегодня. По данным Энергетического центра Московской школы управления «Сколково», на поставки СПГ приходится 30% мировой торговли газом, при этом в Азию сегодня поставляется более 70% объемов СПГ.
Текущие и перспективные объемы тихоокеанского рынка газа, а также нынешний уровень цен на нем признаются крайне привлекательными для поставщиков. По мнению экспертов, к 2030 году спрос на СПГ вырастет более чем вдвое и достигнет порядка 500 млн т в год. В Европе он возрастет почти в 3 раза: с нынешних 47 млн т до 130 млн т в год. Развитые страны Азии (прежде всего Япония и Южная Корея), как ожидается, в этот же период увеличат потребление СПГ на 40%. Лидером же роста станет Юго-Восточная Азия, - относительно новый потребитель на этом рынке. Потребности в СПГ Китая, Индии, Пакистана, Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Таиланда к 2030 году могут вырасти в 8 раз.
Но не только Россия претендует на этот рынок. Экспортом СПГ занимаются 18 стран, мощности по регазификации имеются в 26 странах. Несколько проектов помимо российских находятся в стадии активной реализации. «Если Россия не будет проводить активную политику, то рискует практически полностью отдать рынок СПГ нашим конкурентам, - неоднократно звучало в последние годы на тематических конференциях и, в частности, от экспертов Энергетического центра Московской школы управления «Сколково». - Для сохранения своих позиций нам необходимо активно занимать рыночную нишу и либерализовать экспорт СПГ».
По ходу этой дискуссии создавалось впечатление, что в «Газпроме» отношение к рынку СПГ было достаточно прохладным. Во всяком случае, постоянный представитель «Газпрома» на ежегодной конференции «Нефть и газ Сахалина» зампредправления Александр Медведев не спешил заявлять о готовности компании ринуться в бой за рынок СПГ, порой переводя вопрос в шутку.
Сегодня в «Газпроме» уверены, что трубопроводный газ не помешает развитию заявленных Россией проектов СПГ и что компания гарантированно будет развивать три проекта: Балтийский СПГ, Владивосток СПГ и третью очередь Пригородное СПГ на Сахалине.
Возможно, свою роль в этом сыграло активное стремление на газовый рынок «Роснефти». Компания не просто заявила о желании построить в Сахалинской области Дальневосточный СПГ - ее глава Игорь СЕЧИН стал инициатором либерализации российского рынка газа. Это явное стремление потеснить монополию «Газпрома» нашло поддержку в Минэнерго.
Досье «Дальневосточного Капитала»: Проект Дальневосточный СПГ «Роснефти» предполагает строительство второго для Сахалина завода по сжижению природного газа. Проектная мощность первой очереди завода - 5 млн тонн в год с возможным расширением в будущем. Ресурсной базой для первой очереди станут запасы НК «Роснефть» в регионе, а также запасы консорциума «Сахалин-1». «Роснефть» объявила, что в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге уже законтрактовала все потенциальные объемы СПГ.
- Мы уверены, что наш СПГ будет конкурентоспособным и займет свое место на рынке, - говорил на одной из последних пресс-конференций, посвященных рынку СПГ, Александр Медведев. - Те проекты СПГ, что сегодня заявлены нами, экономически обоснованы, конкурентны, надежны к риску изменения мировой конъюнктуры.
Что ж, уверенность в успехе продиктована итогами презентаций СПГ-проектов на внешних рынках. В июне на презентацию проекта Владивосток СПГ собрались представители компаний, которые суммарно являются 80% всего энергетического рынка Японии, что свидетельствует о высоком интересе к проекту.
- Наши японские партнеры были одними из инициаторов проекта СПГ Владивосток, - отмечает Медведев. - Поэтому японский рынок мы рассматриваем в качестве одного из приоритетных. Но мы ориентируемся на поставки с этого завода и на других потребителей. Меня спрашивают: можно ли реализовать этот проект без Японии? Можно. Помимо японских компаний интерес к нему проявляют и китайские. Повышенный спрос на СПГ предъявляют сегодня Индия, Вьетнам, Пакистан, Бангладеш. Ни одна из этих стран не обойдется без энергии для своего экономического роста. Идет выбор тех, кто предложит наилучшие условия с точки зрения цены на будущий СПГ и привлечение инвестиций в строительство завода. Уже до конца этого года «Газпром» планирует определиться с составом консорциума, который будет реализовывать этот проект.
Трубопроводный газ или СПГ - речь на самом деле идет не о разном газе, а о разных видах его транспортировки, поясняет председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР решение компании расширять свое присутствие на любых его рынках. В какой форме газ эффективнее поставлять на тот или иной рынок, зависит от того, насколько ресурсная база удалена от потребителя. Так что «Газпром» сделал свой выбор. Если еще недавно эксперты спорили, нужно ли России развивать производство сжиженного природного газа, то принятые в пользу строительства новых мощностей СПГ решения оставили все сомнения позади.
Эксперты подсчитали, что при благоприятном стечении обстоятельств, подразумевающем введение в строй до 2020 года большинства рассматриваемых на сегодня российских заводов СПГ, доля России на рынке сжиженного газа может составить максимальные 6%. Если же завод СПГ проекта «Сахалин-2» к тому времени останется единственным действующим в РФ заводом, она снизится до 2%.
Возникшая среди российских производителей газа конкуренция за рынок поставила вопрос о либерализации российского экспорта СПГ. До сих пор монопольным правом на экспорт обладал «Газпром». Но с 1 декабря 2013 года в силу вступил закон о либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПГ), который президент России Владимир Путин подписал после одобрения Госдумой и Советом Федерации. Согласно этому закону, право на экспорт СПГ получают компании, у которых действующие лицензии на разработку месторождений предусматривают строительство завода по производству СПГ или направление добытого газа для сжижения, а доля государства в этих компаниях составит не менее 50%. Чтобы исключить конкуренцию между российскими экспортерами на зарубежных рынках, их обязали отчитываться перед Минэнерго России и предоставлять ведомству информацию об экспорте газа.
Досье «Дальневосточного Капитала»: Действующие проекты СПГ: проекты ОАО «Газпром» - Балтийский СПГ и Владивосток СПГ, оба мощностью до 10 млн т СПГ в год, а также третья очередь проекта Перевозное СПГ мощностью 5 млн т. Проект ОАО «НОВАТЭК» - «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Доказанные и вероятные запасы газа месторождения составляют 907 млрд кубометров. На 1 июля 2014 года и его партнеры по «Ямал СПГ» - компании Total (20%) и CNPC (20%) - вложили в проект $5,8 млрд. 95% СПГ с проекта уже законтрактовано.
Труба для независимых
Практически сразу после подписания контракта с Китаем «Газпром» активизировал работу по созданию необходимых газодобывающих, газотранспортных и газоперерабатывающих мощностей. Полным ходом пошла подготовка к обустройству Чаяндинского месторождения, началось активное разведочное бурение на Ковыктинском газоконденсатном. Чаяндинское месторождение в Якутии и Ковыктинское в Иркутской области определены как основная ресурсная база поставок газа в Китай и попутной газификации территории Сибири и Дальнего Востока. Первым газ даст Чаяндинское месторождение, «Газпром» заявил о начале завоза труб для газотранспортной системы «Сила Сибири». В начале сентября этого года в Якутске состоялся торжественный пуск строительства магистрального газопровода «Сила Сибири». Т. е. все идет по плану.
Заказчиком работ является ОАО «Газпром», отвечающее за финансирование проекта. За компанией пока сохраняется монополия на транспортировку и экспорт трубопроводного газа. Между тем все настойчивее слышны требования независимых производителей допустить их к трубе и к экспорту трубопроводного газа. «Роснефть» уже озвучила свои пожелания, - поставлять к 2020 году для газопровода «Сила Сибири» от 16 до 18 млрд куб. м газа ежегодно со своих восточных месторождений. Минэнерго склонно к поддержке независимых производителей газа и в этом вопросе. В ведомстве считают, что они способны суммарно поставлять в ГТС до 25 млрд куб. метров газа в год, хотя в «Газпроме» утверждают, что его запасов достаточно для обслуживания российско-китайского контракта, а к заявлениям независимых производителей стоит относиться с осторожностью.
- Речь идет о мелких и средних месторождениях, разбросанных на большой территории. По нашей оценке, такие месторождения разрабатывать невыгодно, - считает член правления, начальник департамента перспективного развития ОАО «Газпром» Дмитрий ЛЮГАЙ. - Что касается предложений «Роснефти», то мы провели экспертную оценку их месторождений и должны отметить, что они строятся не на запасах, а на ресурсах газа, т. е. запасы еще не подтверждены геологоразведкой, а это немаловажная вещь.
Да, «Роснефти», которая активнее всех лоббирует доступ к трубе, еще надо доказать наличие запасов газа. Это первое, что обязаны сделать независимые. И потом, в случае допуска к трубе их могут привлечь к финансированию инфраструктуры газопровода «Сила Сибири». Дискуссия на эту тему продолжается.
«Роснефть» настойчиво предъявляет свои претензии и на сахалинский газопровод проекта «Сахалин-2». Доступ к трубе ей нужен для поставок газа с проекта «Сахалин-1» на будущий Дальневосточный СПГ. Строительство собственного газопровода значительно удорожает проект, хотя глава «Роснефти» Сечин не исключал такой возможности. Желание использовать сахалинский трубопровод возникло у «Роснефти» еще в 2013 году. Нефтяная компания обращалась с подобной просьбой к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию МЕДВЕДЕВУ. Не добившись желаемого, компания в апреле этого года направила жалобу в ФАС, потребовав признать сахалинскую трубу региональным субъектом естественной монополии и частью единой системы газоснабжения. Летом Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и грозит ему штрафом в размере от 1 до 15% оборота трубопровода за необъяснение причины недопуска «Роснефти» к своему газопроводу. «Роснефть» может рассчитывать на получение доступа к газотранспортной системе Sakhalin Energy, но лишь на свободные объемы. Если Sakhalin Energy не сможет доказать их отсутствие, то ФАС будет расценивать ее действия как необоснованный отказ «Роснефти» в доступе к газопроводу.
Таким образом, у «Газпрома» может не остаться аргументов против строительства «Роснефтью» на Сахалине завода СПГ.
Тень санкций
Борьба с монополией в российском газовом секторе экономики отошла на второй план после экономических санкций, введенных против России США и Евросоюзом из-за Украины. Под угрозой окажутся проекты по разработке трудноизвлекаемых запасов и сланцевой нефти, предупреждают эксперты. Больше всего пострадают «Газпром» и «Роснефть», которым для добычи на арктическом шельфе необходимы западные технологии.
ЕС и США ввели санкции против российского ТЭКа 1 и 6 августа, ограничив экспорт определенных товаров и технологий, которые предназначаются для использования в перспективных арктических, глубоководных и сланцевых нефтяных проектах в России. США жестче подошли к выбору запрещенного для поставок в Россию оборудования (включив в свой список некоторые технологии для сейсмической разведки и гидроразрыва пласта). Вашингтон запретил американским компаниям и банкам кредитовать «Роснефть» и НОВАТЭК более чем на 90 дней. Европа не ввела никаких ограничений против конкретных нефтегазовых компаний. Продолжительность санкций США не оговорена, в то время как европейские введены на один год.
Досье «Дальневосточного капитала»: В конце июля 2014 года власти Евросоюза перевели экспорт оборудования и технологий для нефтяной отрасли в Россию в режим лицензирования - без предварительного разрешения европейских властей не могут быть поставлены в Россию различные типы труб для нефте- и газопроводов, буровые трубы, алмазные буровые долота, плавучие и подводные буровые платформы и так далее. Позднее о введении схожих правил объявили власти США, запретившие поставку в Россию оборудования для глубинной добычи (свыше 152 м), разработки арктического шельфа и сланцевых запасов нефти и газа. В список такого оборудования входят буровые платформы, детали для горизонтального бурения, подводное оборудование, морское оборудование для работы в условиях Арктики, программное обеспечение для гидравлического разрыва пласта (ГРП), дистанционно управляемые подводные аппараты, насосы высокого давления.
Эксперты подсчитали, что суммарная добыча нефти в России в течение ближайших лет может снизиться на 5-10%, или на 26-52 млн т в год. В зоне риска оказалась не только добыча, но и разведка новых месторождений. Здесь проблемы возникнут после 2018 года, когда имеющееся в наличии оборудование придет в негодность. Особенно плохо обстоят дела с оборудованием для сейсморазведки, аналогов импортному у России нет. Быстро наладить его производство не получится, тем более что инвестиции в геологоразведку сейчас крайне малы из-за низкого спроса потребителей. По подсчетам экспертов Bloomberg, запасы углеводородов, которые Россия не сможет «распечатать» в результате очередной волны санкций, оцениваются в $8,2 трлн.
По данным Минэнерго и Минпромторга, 25% оборудования, используемого в нефтегазовой отрасли, приобретается российскими компаниями за рубежом. Выходом может стать покупка оборудования в Китае, отмечает ряд экспертов. Многие нефтесервисные компании уже переориентировались на работу с Китаем и считают, что китайское оборудование не хуже американских аналогов и гораздо дешевле. Тем не менее в правительстве обсуждается возможность импортозамещения. Министр энергетики Александр НОВАК 4 июня на президентской комиссии по ТЭК говорил, что решение проблемы импортозамещения требует в целом особого внимания. В настоящее время в ряде сегментов российский ТЭК сильно зависит от иностранных технологий, оборудования, комплектующих и материалов. Особо отметил Новак, что без участия иностранных нефтесервисных компаний возникнут проблемы при работе с трудноизвлекаемыми запасами, высокотехнологичными скважинами (горизонтальное бурение), при добыче сланцевой нефти. В этих сегментах доля иностранных технологий превышает 80-90%, приводит экспертную оценку исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково» Николай ГРАЧЕВ. Первый вице-президент «Роснефти», курирующий вопросы добычи, Эрик ЛЕРОЙ в июле в ходе конференц-колла для инвесторов говорил, что для разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами в Западной Сибири компания использует американские технологии, которые позволяют сократить время освоения месторождения почти вдвое.
Специалисты российских сервисных компаний надеются, что возникшие трудности станут стимулом к поддержанию отечественных программ по импортозамещению. Но не все, оказывается, так просто: российские производители признаются, что не готовы в оперативном порядке заместить импорт, а по некоторым позициям из-за отсутствия передовых технологий не смогут этого сделать. Тема эта стала причиной встречи на площадке Приморской торгово-промышленной палаты в августе рабочей группы из представителей ряда дальневосточных заводов ВПК. Она показала, что не все однозначно, а главное - у нас нет нужных технологий и в ближайшие пять лет нам вряд ли удастся их создать.
Иностранные нефтесервисные компании, работающие в России, не рады потере рынка, они теряют прибыль. Так, крупнейшая Schlumberger Ltd, которая работает в России с 1929 года, по данным Reuters, оценивает свои потери только по итогам III квартала этого года в размере от 3% на одну акцию. Сегодня Schlumberger сотрудничает с «Газпромом», «Роснефтью», Exxon Mobil, Chevron. О потерях заговорила американская Halliburton, годовая выручка которой в России оценивается в $0,5 млрд. Среди заказчиков Halliburton все крупные нефтяные и газовые структуры: «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», ЛУКОЙЛ и другие.
По мнению аналитиков, опрошенных subskribe.ru, главным азиатским бенефициаром санкций против России может стать корейская Honghua Group, один из крупнейших в мире строителей наземных буровых установок, который получает около 12% своих доходов от операций в России. В частности, Honghua Group может поставлять аналогичные буровые установки, но на 20% дешевле, чем у западных компаний. Плюс доставка их будет быстрее и эффективнее. Также выгоды могут получить Petro-King Oilfield Services, работающая с «Роснефтью» на Сахалине, и Hilong Holding.
Рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) утверждает, что санкции не окажут серьезного влияния на российский ТЭК. Как пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на S&P, значительная часть российской нефти сейчас добывается обычными способами на суше - на эти виды нефтедобычи действующие санкции не распространяются. По оценке S&P, такая модель в нефтяном секторе будет актуальна в ближайшие десять лет. При этом Европа вывела из-под санкций газовые проекты.
Многие проекты могут не подпасть под санкции из-за неточности формулировок, считает S&P. Особенно размытыми оказались формулировки европейских санкций. Американские санкции не затронут большинство действующих проектов на шельфе, например разработки ЛУКОЙЛа в Каспийском море или «Газпрома» на Киринском газоконденсатном месторождении сахалинского шельфа. У «Газпрома» большой портфель шельфовых нефтяных и газовых проектов на ранних стадиях развития, пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство, но он может их заморозить, чтобы сосредоточиться на строительстве газопровода в Китай и разработке месторождений в Восточной Сибири, где будет добываться «китайский» газ. Проекты, которые подпадают под санкции, либо находятся на слишком ранних стадиях, либо компании уже начали вводить их в эксплуатацию и уже завезли необходимые западные технологии, полагает также агентство. Американская Exxon Mobil и «Роснефть» уже после введения отраслевых санкций начали бурение в Карском море, используя, по данным S&P, судно, зафрахтованное еще до санкций, пишет ИТАР-ТАСС.
Досье «Дальневосточного Капитала»: Карская морская нефтеносная провинция, по оценкам экспертов, по объему ресурсов превзойдет такие нефтегазоносные провинции, как Мексиканский залив, бразильский шельф, арктический шельф Аляски и Канады, и сравнима со всей текущей ресурсной базой Саудовской Аравии.
Впрочем, «Роснефть» успела почувствовать на себе действие санкций. В июле японские покупатели не смогли принять участие в тендерах «Роснефти» по продаже нефти сорта ВСТО с поставкой в сентябре, сообщила The Financial Times со ссылкой на отчет исследовательской компании JBC Energy. Ту же информацию приводит агентство Argus Media: по его данным, одна из японских компаний подтвердила, что не смогла принять участие в тендере «Роснефти» из-за того, что банки отказали в финансировании сделки. В числе потенциальных кредиторов были Credit Agricole, Sumitomo Banking и Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, пишет Argus. Другие покупатели нефти российской госкомпании также сообщали Argus, что испытывали трудности при получении финансовых гарантий от французского банка BNP Paribas и британского HSBC, хотя формально ограничения не распространяются на покупателей нефти «Роснефти».
Нефть ждет налоговый маневр
Важным для отрасли событием станет так называемый налоговый маневр, который обсуждается в российском правительстве. Речь идет о снижении таможенной пошлины на экспорт нефти и одновременном резком увеличении ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Основная его цель заключается в обеспечении скорейшего повышения доходности в сегменте разведки и добычи за счет перераспределения доходов от первичной переработки нефти.
30 сентября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал Закон РФ No 263-ФЗ, который предусматривает изменение текущих ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и установление базовой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на сырую нефть. Сроки начала применения новых ставок вывозных таможенных пошлин и НДПИ - 1 января 2014 года. Однако эти новации не стали финальным аккордом в процессе создания оптимальной налоговой конфигурации в нефтяном секторе. Летом Владимир Путин одобрил последний вариант сценария Минфина и Минэнерго. Согласно этому варианту, налоговый маневр в нефтяной отрасли планируется провести за три, а не за четыре года, начиная со следующего 2015 года. В 2015 году НДПИ может вырасти с определенных законом 530 руб. за тонну до 775 руб., в 2016 году - до 873 руб., в 2017 году - до 950 руб. Экспортная пошлина на нефть, соответственно, будет сокращаться: в 2015 году - до 42%, в 2016 году - до 36% и в 2017 году - до 30%.
По версии газеты «Ведомости», маневр несет определенные риски для отрасли. Так, снижение экспортной пошлины приведет к повышению российских цен на нефть, маржа нефтепереработки с высокой вероятностью снизится, особенно у НПЗ с низкой долей выпуска светлых нефтепродуктов. Кроме того, под угрозой окажется судьба текущих налоговых льгот для проектов гринфилд, особенно с нулевой или сокращенной ставкой НДПИ. А это как раз затрагивает проекты в Восточной Сибири.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2014 год.
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