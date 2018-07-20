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25 Июля 2014, 19:30 | Тема номера

"Ростелеком" приступает к реализации проекта строительства подводной ВОЛС Сахалин-Магадан-Камчатка

В результате реализации проекта строительства подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Сахалин-Магадан-Камчатка жители Магаданской области получат доступ к современным интернет-сервисам, требующим высоких скоростей передачи данных.

Им станут доступны безлимитные тарифы на интернет, телевидение высокого качества, просмотр каналов в формате HD, а также услуги на основе облачных технологий и финансовые сервисы. 

Компания «Ростелеком» - заказчик и инвестор проекта - заключила договор на строительство линии по дну Охотского моря с китайской компанией Huawei. Сумма контракта составляет 3 млрд рублей. Сдать объект в эксплуатацию планируется летом 2016 года. Новая подводная линия свяжет город Оха на Сахалине с Магаданом и через Усть-Большерецк с Петропавловском-Камчатским. В результате планируемая пропускная способность системы на этапе запуска составит 80 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с (80х100G), а общая протяженность линии связи - около 2000 км.

Сейчас подрядчик строительства - компания Huawei - ведет подготовительные работы. Начало строительства подводной волоконно-оптической линии связи запланировано на конец второго квартала 2015-го года. Непосредственная укладка кабеля по дну Охотского моря будет осуществляться специализированным судном -кабелеукладчиком, принадлежащим компании HuaweiMarine, которая имеет более чем столетний опыт работ по созданию международных подводных кабельных сетей.

«Ростелеком» и Huawei эффективно сотрудничают уже более 10 лет. Из наиболее крупных проектов можно отметить строительство ВОЛС «Челябинск - Хабаровск» в 2010 году - самый крупный в России проект строительства магистральных линий связи за последние 10 лет, а также строительство волоконно-оптической линии «Тында - Якутск» в 2013 году.

Пока идет подготовка к реализации проекта, компания «Ростелеком» ведет активную работу по развитию внутризоновых сетей связи. В Магаданской области в рамках проекта планируется строительство внутризоновой ВОЛС Магадан - Ола. Также в регионе идет замена технологически устаревших медных кабелей на современные оптические (технология Metroethernet), в этом году началось строительство оптической линии до п. Сокол и Палатка.

По словам директора Магаданского филиала ОАО «Ростелеком» Сергея ВЛАСОВА, компания планомерно ведет работу по строительству оптических линий внутри области. За время реализации проекта специалистами компании проложены оптические каналы связи протяженностью более 120 км. Оборудование в сети MetroEthernet позволяет осуществлять транзит всех видов трафика, а также управлять услугами передачи данных, телевидения и телефонии. На данный момент «оптика» подведена к более чем 650 домам Магадана. Пользователями услуг по технологии MetroEthernet являются около 8 тысяч жителей города.

Работа по развитию линий связи на Дальнем Востоке ведется и на других территориях региона. «»Ростелеком» инвестирует серьезные ресурсы в строительство оптических сетей - как магистральных, так и внутризоновых, - говорит вице-президент - Директор Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» Александр БЕЛЕЙЧЕВ. - Из последних крупнейших проектов по развитию магистральных волоконно-оптических линий связи можно выделить подключение к ВОЛС городов Нерюнгри, Алдан и Якутск Республики Саха (Якутия) в начале текущего года и строительство подводной ВОЛС на Сахалин в 2012 году. Кстати, строительство магистральной ВОЛС на Сахалин являлось ключевым этапом для дальнейшего выхода на Магадан и Камчатку. Данная линия проходит по дну Охотского моря на участке Лазарев - Погиби. Наземная часть линии построена на участках Селихино - Лазарев и Погиби - Тымовское.

Качество услуг по «оптике» значительно превосходит качество передачи данных по технологии DSL. Эта разница станет еще заметнее, когда с запуском магистральной ВОЛС «Сахалин - Магадан - Камчатка» существенно возрастет пропускная способность подключения к «внешнему» Интернету. Поэтому предварительная подготовка телекоммуникационной инфраструктуры регионов имеет большое значение в целях полноценного использования возможностей будущей оптоволоконной линии связи. Предоставление телекоммуникационных услуг по «оптике» максимально сотрёт границы «цифрового неравенства» - проблемы, столь актуальной для жителей удаленных регионов, обеспеченных лишь спутниковыми технологиями передачи данных».  

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", июль,  2014 год.

 

Теги: Ростелеком 


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