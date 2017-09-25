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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 04 Октября, 01:42 |
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Нефтегазовая отрасль за год не потеряла на Дальнем Востоке ни одного проекта
«Наша стратегическая задача - увеличить экспортный потенциал к 2030 году. Вклад ВВП в эту отрасль должен превысить 70-80 млрд в год, а сама отрасль должна стать более высокотехнологичной», - подчеркнул заместитель министра энергетики Антон ИНЮЦЫН.
Всего на Дальнем Востоке в ближайшие годы планируется реализация нефте- и газохимических проектов с совокупными инвестициями более 3 трлн рублей. Это 11 проектов в 5 регионах Дальнего Востока, которые позволят создать 14 тыс. новых рабочих мест.
«Сила Сибири», СПГ-3 и ГПЗ
Что касается стадий реализации заявленных в регионе проектов в нефтегазовой отрасли, «Газпром» на востоке сосредоточился на трех крупных проектах, это строительство трубопроводной системы «Сила Сибири», проект находится в стадии реализации, и два перерабатывающих - Амурский ГПЗ и третья очередь завода СПГ на Сахалине.
Магистральный газопровод «Сила Сибири», призванный обеспечить экспортные поставки российского газа в Китай, построен на 800 км полностью, сварено в нитку 1050 км, говорил в июле председатель правления Алексей МИЛЛЕР. До 2019 года компания обещает построить все 2156 км газопровода, до границы с КНР. 20 декабря 2019 года будет дан старт поставкам газа по «Силе Сибири». Проектная мощность ГТС составит 38 млрд куб. м газа в год. Целевой рынок - Пекин, Тяньцзинь, провинция Хэбэй, дельта реки Янцзы и северо-восточные регионы Китая.
Параллельно со строительством ГТС «Газпром» ведет подготовительные работы по проекту Амурского газоперерабатывающего завода. Амурский ГПЗ - важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по «восточному» маршруту. На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые «Газпром» создал в рамках Восточной газовой программы. На заводе из него будет изыматься ряд фракций, в том числе гелий. В состав ГПЗ войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год.
Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ - ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в группу «Сибур»). Как сообщает управление информации «Газпрома», право на участие в проекте Амурского ГПЗ на условиях ЕРС-контракта по итогам открытой конкурентной процедуры получила китайская компания China Petroleum Engineering & Construction Corporation (СРЕСС, аффилирована с CNPC). СРЕСС выполнит проектирование, изготовление, поставку оборудования и строительство дожимных компрессорных цехов, установок осушки и очистки газа, газофракционирования. Обязательным условием контракта является привлечение российских производителей компрессорного оборудования и российской специализированной организации по поставке системы автоматизации на все установки. Поставщиком основного технологического оборудования Амурского ГПЗ по криогенному разделению газа с получением гелия и ценных компонентов для нефтехимии станет Linde AG.
Пик строительных работ на Амурском ГПЗ придется на 2019 год, когда на строительную площадку будут мобилизованы более 15 тыс. человек. Для будущих сотрудников завода уже закладывается жилой микрорайон в г. Свободном, рассчитанный на проживание 5 тыс. человек. Получено положительное заключение ГАУ «Амургосэкспертиза» по проектной документации этого микрорайона. Инженерная планировка территории строительства начнется во втором полугодии 2017 года.
Амурский ГПЗ «Газпрома» будет технологически связан с предприятием по глубокой переработке углеводородов, проект строительства которого в настоящее время рассматривает «Сибур».
И третий крупный проект «Газпрома» на Дальнем Востоке - это проект третьей технологической очереди завода «Сахалин-2». Российская газовая компания совместно с Shell готовит проектную документацию на ее строительство. Об этом на годовом собрании акционеров говорил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Проект мощностью до 5,4 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.
«Роснефть» рвется на рынок газа
Недавно компания «Роснефть» сообщила, что открыла новое месторождение на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых в Восточной Арктике в ходе бурения поисковой скважины. По мнению специалистов, уже на основании первичных исследований можно сделать вывод об открытии нового месторождения нефти. Ресурсный потенциал только по морю Лаптевых оценивается в 9,5 млрд тонн нефтяного эквивалента, заявил глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН: «По результатам сейсморазведочных работ в море Лаптевых выявлено в 4 раза больше перспективных структур, чем предполагалось ранее: 114 против 28». В ближайшие пять лет «Роснефть» планирует увеличить вложения в освоение шельфа Арктики в 2,5 раза - до 250 млрд руб».
Параллельно компания продолжает работать над проектом «Дальневосточный СПГ». «Роснефть» реализует этот проект с целью монетизации газа с проекта «Сахалин-1» и собственных шельфовых месторождений. Производительность первой очереди завода составит 5 млн тонн СПГ в год.
За последнее время проект удалось значительно удешевить благодаря решению по модульному исполнению завода и другим техническим решениям, заявил вице-президент «Эксон Нефтегаз Лтд» Кенан НАРИМАН. Завод перенесли с Сахалина в Де-Кастри, куда газ будет поступать с месторождения Чайво (проект «Сахалин-1») по трубопроводу. Участники проекта рассматривают возможность строительства новой трубы или использования существующих трубопроводов. На месторождении Чайво намерены пробурить дополнительные скважины, а для подготовки газа - построить новую станцию с возможностью компримирования. «В 2017 г. мы сосредоточим свои усилия на работе, которая необходима для подачи проекта на экспертизу», - обозначил планы г-н Нариман.
В этом году «Роснефть» и китайская Beijing Gas Group Company Limited закрыли сделку купли-продажи 20% акций ПАО «Верхнечонскнефтегаз». В результате китайцы получают долю в одном из крупнейших добывающих месторождений Восточной Сибири с развитой инфраструктурой и доступ к нефтепроводу ВСТО, а российская компания - возможность выйти на перспективный внутренний газовый рынок Китая, включая конечного потребителя, с помощью своповых поставок газа. Таким образом, «Роснефть» реализует свое давнее стремление стать экспортером газа и составить на этом рынке конкуренцию «Газпрому».
«Роснефть» работает над проектом завода «Восточной нефтехимической компании» (ВНХК) на юге Приморья. Проект имеет давнюю историю, долго обсуждался экологической общественностью, но сегодня он уже выходит на старт. Как сообщалось, Главгосэкспертиза одобрила проект ВНХК в мае этого года. АО «ВНХК» стало первым резидентом ТОР «Нефтехимический». Инвестор намерен реализовать проект по созданию комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств по выпуску моторных топлив качества не ниже «Евро-5» и нефтехимической продукции с широким марочным ассортиментом полимерной продукции (полиэтилен и полипропилен), направленной на применение в промышленности, быту, а также на производство изделий медицинского назначения. Компания сообщает, что в настоящее время идет выбор наиболее подходящей технологии производства.
Общая стоимость строительства оценивается в 1,3 трлн рублей. Комплекс будет строиться в три этапа, в итоге его производительность должна достигнуть 30 млн т в год нефтепереработки, в т. ч. 6,8 млн т в год продукции нефтехимии.
В портфеле «Роснефти» еще один дальневосточный проект, о котором компания заявила в декабре прошлого года. «Роснефть» и ChemChina создают СП для строительства завода полимерных покрытий на территории опережающего развития «Большой Камень» в Приморском крае мощностью до 50 тысяч тонн продукции в год. В результате его реализации в России будет создано крупнейшее предприятие по выпуску специальных морских и арктических судовых покрытий. Продукция завода найдет применение в работе судостроительного комплекса «Звезда», расположенного там же.
Еще ряд проектов в нефтегазовой отрасли, не связанных с крупнейшими российскими производителями, заявлены или реализуются в дальневосточных регионах независимыми компаниями. Стоит также отметить, что большой интерес к возможному участию в нефтегазовых проектах на территории российского Дальнего Востока проявляют негосударственные китайские компании, и не только. Второй Восточный нефтегазовый форум отчетливо продемонстрировал уровень интереса и со стороны Таиланда и Индии. Так, директор гуанжанской нефтехимической компании НТК «Кэлида» из Китая г-н Сунь Ляньсян сказал, что его компания ведет переговоры сразу с несколькими российскими компаниями по вхождению в их проекты. А по словам менеджера по глобальным поставкам сырья тайской компании SCGChemicals, цель их участия в конференции - найти в России ресурсную базу для поставок сырья на переработку в Таиланд. Были на форуме и представители таких иностранных компаний, которые только-только делают попытки найти партнеров в России и наладить сотрудничество, кто-то находится в стадии переговорного процесса по вхождению в российский проект. Ну а были и те, кто пока оценивает инвестиционный климат, созданный на Дальнем Востоке благодаря принятым законам о ТОР и СПВ, и пока ведет себя очень осторожно.
По словам генерального директора РНГ Ивана Меньшикова, китайская экономика нацелена в основном на межгосударственное сотрудничество. «Все, что идет по межправительственным соглашениям, - все идет отлично. А там, где частные инвестиции, нет большого опыта, соответственно нет аппетита к рискам», - сказал он, отвечая на вопрос «ДК».
Приморье и Благовещенск могут получить НПЗ
У китайской корпорации XinChenInd & Com Group есть намерение инвестировать в проект нефтеперерабатывающего завода на территории Лесозаводского городского округа Приморского края, заявил в апреле этого года президент компании Чжай ЮЙЦЗЯ на встрече с первым вице-губернатором Приморского края Василием УСОЛЬЦЕВЫМ. Китайский инвестор может вложить в строительство НПЗ от 26 млрд до 30 млрд юаней ($3,8-4,4 млрд). Краевые власти готовы оказать компании всестороннее содействие, сказал в ответ вице-губернатор Приморья, однако напомнил, что проект требует согласования на межправительственном уровне. Детали предлагаемого проекта не освещаются. По всей видимости, конечная продукция будет поступать на китайский рынок. В противном случае есть опасение, что он может столкнуться с проблемой, схожей с той, что имеет компания из Амурской области, создающая совместно с китайским партнером Амурский НПЗ. Проект достаточно амбициозный, хорошо поработанный и частично реализованный.
Речь идет о проекте, который предложила «Амурская энергетическая компания» и в котором участвуют китайская компания «Мэн Лань СинХэ», компании «Амур-Нефтехим» и «ИнтерРусОйл». «Амурская энергетическая компания» намерена выполнить проект в три этапа. Его стоимость оценивают в 120 млрд руб. «Это практически второй на Дальнем Востоке проект по инвестициям, - заметил генеральный директор Амурской энергетической компании Александр ГОРДЕЕВ. - В Амурской области крупнее нас будет только Амурский ГПЗ стоимостью 660 млрд».
Выступая на втором Восточном нефтегазовом форуме во Владивостоке, Гордеев рассказал, что глубина переработки сырья составит 94,5%, чего пока нет на территории РФ. Заканчивается стадия проектирования, и в конце сентября проект планируется сдать на госэкспертизу. «Решены практически все инфраструктурные вопросы: по железной дороге, по поставке китайского оборудования по реке Зее, запроектирована ЛЭП», - добавил он.
Если говорить о деталях проекта, то он рассчитан на переработку 4 млн т нефти и 2 млн т нефтегазового конденсата в год. Основные перерабатывающие мощности будут построены на российской стороне. Рынком сбыта будет Китай, куда пойдет 80% готовой продукции, 20% остается в России. Т. е. это экспортно ориентированное предприятие. «Процент топлива, который наш завод будет поставлять на рынок Дальнего Востока, всего 13%. Это ответ «Роснефти» на то, что мы завалим дешевым бензином и соляркой Дальний Восток», - заметил Александр Гордеев.
На российской стороне остается дизтопливо - 10%, керосин - 0,9% - и нефтяной кокс. Как пояснил Александр Гордеев, нефтяной кокс используется на металлургических комбинатах и в настоящее время Россия на 100% его ввозит из-за рубежа. Контракты на его поставки уже подписаны.
Амурский НПЗ стал резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Приамурская», с китайской стороны часть проекта вошла в перечень объектов Великого шелкового пути. Все как будто в высокой стадии готовности, но проект «Амурский НПЗ» столкнулся с серьезной проблемой нехватки сырья:
- Главная проблема нашего завода на сегодня - это не деньги, не инвестиции, а сырьевая база. Если по конденсату вопрос практически решен и контракт на поставку уже подписан, то по нефти вопросы остаются. И во многом из-за непонятной конкуренции с нашими крупными нефтяными компаниями. Занимаемся этим вопросом, ведем переговоры со средними по объемам добычи компаниями. Мы готовы встречаться, наши инвесторы готовы поучаствовать в добыче и в первичном сбыте нефти. Пока вопрос не решен, хотя еще в начале прошлого года появилось поручение президента РФ Минэнерго и «Транснефти» по решению проблем поставки сырья на Амурский НПЗ.
СПГ поплывет через приморский терминал
Приморью везет на перерабатывающие и перевалочные проекты в нефтегазовой области. В этом году в Приморском крае стартовал проект ТОО «Энерго Инвест» из Казахстана. Компания инициировала строительство терминала «Восток ЛПГ» для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Приморском крае мощностью 1 млн тонн в год и стоимостью 4,5 млрд руб. Проект был представлен второму Восточному нефтегазовому форуму. Он подразумевает создание в бухте Перевозной терминала по приему и разгрузке железнодорожных цистерн вместимостью до 20 тыс. тонн, хранению и погрузке СПГ на суда-газовозы осадкой до 14 м. Рынками сбыта станут ближайшие страны АТР: Япония, Республика Корея и КНР.
ТОО «Энерго Инвест» уже построило подобный терминал на побережье Каспийского моря и рассчитывает на успех своего дальневосточного проекта. Как объясняет руководитель проекта, достигнуты соглашения о намерениях с ОАО «РЖД», с поставщиками сжиженного природного газа, в частности с компанией «Сибур», а также - частично с поставщиками оборудования и с местными буксирными компаниями. Компания «Восток ЛПГ» уже стала резидентом свободного порта Владивосток. Предполагается, что терминал начнет работать в конце 2018-го - начале 2019 года.
Кстати, после презентации этого проекта на Восточном нефтегазовом форуме, разгорелась дискуссия о том, сможет ли железная дорога, мощности которой ограничены, обеспечить транспортировку сырья для будущих нефтегазовых проектов и сжиженного газа для нового терминала. Аудиторию успокоил первый заместитель генерального директора «РЖД Логистика» Эдуард АЛЫРЗАЕВ.
- Для железной дороги выгоднее возить нефть, чем уголь, - сказал он и добавил: - Будет нефть - будут и возможности.
Впустить независимых на газовый рынок
Восточная Сибирь и Арктика во власти крупнейших игроков нефтегазового рынка. Самые крупные отраслевые нефтегазовые проекты на востоке страны по-прежнему у двух ведущих компаний - «Газпрома» и «Роснефти». Так, «Роснефти» в Арктике принадлежат 78% общей площади лицензионных участков. Если в уровне добыче этим двум компаниям нет равных, то в рейтинге перерабатывающих проектов их теснят независимые компании.
Острой болевой точкой для многих независимых является проблема монетизации газа.
Вообще, газовая тема сегодня одна из самых больных для независимых производителей из Восточной Сибири, где они располагают огромным ресурсным потенциалом. Продажа газа сдерживается неопределенностью параметров будущего рынка газа в зоне «Силы Сибири».
«В 2005 году были выделены около 300 лицензионных участков для геологического изучения в районах Якутии и Восточной Сибири, примыкающие к будущей ГТС «Сила Сибири», - рассказал генеральный директор компании «Роснефтегаз» Иван МЕНЬШИКОВ (входит в рабочую группу Минэнерго по формированию рыночной концепции газа) на втором Восточном нефтегазовом форуме, прошедшем во Владивостоке этим летом. - К 2016 году на основную часть участков нашлись инвесторы. За 12 лет действия программы первоочередного лицензирования было приращено по трем центрам газодобычи свыше полутора триллионов кубометров запасов газа только по категории С1. Половину запасов дала Якутия. Плюс надо учитывать нефтяные месторождения, содержащие попутный газ.
Можно ответственно утверждать, что в регионе создана ресурсная база, достаточная для формирования мощного не только газодобывающего кластера, но и полноценного газового рынка. Создание такого рынка было бы полезно и для производителей газа, и для потребителей, и для экономического развития региона.
Вся газохимия, что сейчас создается на Дальнем Востоке, создается под «Силу Сибири», китайский контракт. А нам что делать? На это ни Восточная газовая программа, ни ее координатор «Газпром» никакого ответа не дают. Их ответ: «стройте трубопроводы сами». Остается, наверное, всем независимым собраться в консорциум, получить благословение государств и пытаться строить газопроводы и заводы СПГ.
Государство сегодня озабочено состоянием газового рынка, глобальной стратегией развития газовой промышленности, поиском новых драйверов, точек активизации этой одной из важнейших наших отраслей. Сегодня все понимают, что опираться только на крупные компании - этого мало. Сланцевая революция в США показала роль небольших, независимых компаний, они ее сделали, они обеспечили США газом и сделали страну экспортером, вытащили из арабской нефтяной удавки. Нам тоже необходимо задействовать потенциал независимых компаний, - убежденно говорил Меньшиков. - И особенно - в современных условиях наличия санкций в отношении крупных энергетических компаний. У частного сектора отрасли ресурсы имеются.
Наша компания за счет частных инвестиций утвердила запасы газа в Якутии в объеме 162 млрд куб. м. Прогнозируемая добыча может составить 6-6,5 млрд куб. м газа в год. Исключительно за счет частного капитала сделаны серьезные инвестиции в разведку. Мы хотели бы, чтобы эти инвестиции окупились».
По словам Ивана Меньшикова, приемлемые способы монетизации газа предполагают создание внутреннего рынка на соответствующей территории.
- Этот рынок огромный: вся Восточная Сибирь, Дальний Восток, которые в основном не газифицированы. Нет стройной, понятной организации этого рынка, - считает он. - Есть условно приемлемый способ направлять этот газ в ГТС «Газпрома», но много неопределенностей по поводу цены, тарифов прокачки. Непонятны затраты. Если это не удастся сделать, нам ничего не остается, как обосновать перед государством необходимость демонополизации экспорта газа. Производители СПГ уже получают такую возможность. И это путь, по которому можно идти, ресурсная база позволяет, хотя это огромные инфраструктурные затраты. «Новатэк» сделал Сабетту, это хороший первый шаг, который нас воодушевляет. Подобный проект на Дальнем Востоке предпочтительнее ставить на берегу Охотского моря. От якутских месторождений 700 км, протянуть независимую трубу. По примеру Сабетты, государство построит причальную стенку, аэропорт, а частные инвесторы - завод.
По словам Меньшикова, новая редакция газовой генеральной схемы должна определить ключевые параметры рынка газа, включая место и роль независимых производителей, статус и зоны ответственности координатора по развитию Восточной газовой программы. В целях повышения инвестиционной привлекательности добычных проектов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке необходимо использовать экспортную нетбэк хотя бы для части независимого газа пропорционально объему поставок российского газа за рубеж.
В одном из выступлений на Восточном нефтегазовом форуме прозвучала идея строить небольшие заводы СПГ рядом с месторождениями и затем перевозить СПГ железнодорожным или автомобильным транспортом, в том числе в направлении экспортных терминалов. Эта идея позволит решить еще одну острую проблему нефтегазового сектора - утилизации попутного нефтяного газа. По данным Всемирного банка, наше государство фигурирует в числе лидеров списка стран с самыми высокими показателями сжигания попутного газа на факелах.
Фото www.gazprom.ru
Надежда ВОРОНЦОВА.
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