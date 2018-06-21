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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 6, 2018
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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27 Марта 2014, 18:16 | Тема номера
На Дальнем Востоке "РАО ЭС Востока" реализует проекты ветрогенерации
В Якутии холдинг "РАО ЭС Востока" в 2012-2013 гг. построил четыре солнечные станции в поселках Батамай, Ючюгей, Дулгалах, Куду-Кюэль общей мощностью 90 кВт.
На Камчатке холдинг «РАО ЭС Востока» реализовал два проекта по ветрогенерации - это ветро-дизельный комплекс на острове Беринга (с. Никольское) и ветроэнергетическая установка в пос. Усть-Камчатск. Реализованные пилотные проекты ВИЭ оказались успешными и доказали состоятельность выводов об экономической целесообразности развития ВИЭ на территории Дальнего Востока России. Успешный опыт реализации пилотных проектов послужил основой для начала разработки долгосрочной Программы развития возобновляемых источников энергии холдинга ОАО «РАО ЭС Востока» до 2016 года.
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