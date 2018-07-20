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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Июля, 11:35 |
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Дмитрий БАХАЕВ, гендиректор СРО по проведению энергетических обследований "Дальэнергосбережение": Рано или поздно, но мы придем к энергосервису
Поэтому ждать активности в проведении добровольного энергоаудита не приходится. В разговоре с руководителем одной управляющей компании я спросил, собираются ли они заниматься энергообследованием. Он сказал: «Пока не душат; будут душить - будем обращаться». Вот и весь разговор. Такое же отношение встречается и среди руководителей крупных предприятий, попадающих под обязательное энергообследование, и собственников таких предприятий. Т. е. людей, которые должны быть напрямую заинтересованы в сбережении топливно-энергетических ресурсов, этот вопрос еще не волнует!
Где исполнение 261 закона идет более продуктивно, так это в Татарстане. В частности в Казани, где не прекращали заниматься энергосбережением еще с принятия предыдущего закона 15-летней давности (ФЗ 28 от 1996 года). Там и в быту активно этим занимаются, организовали пилотный проект на 100 многоквартирных домах и показали людям разницу в платежах на коммунальные услуги. На этом сравнительном примере можно пропагандировать энергосбережение. Люди готовы были бы и свои деньги вложить, если бы знали, что они пойдут в дело. Я встречался с председателем Общественного совета по ЖКХ при губернаторе Приморского края, он пообещал, что совет будет заниматься этим вопросом. «Будем готовить паспорта жилых домов, чтобы было понятно, куда вкладывать средства в каждом конкретном доме и какая будет отдача».
Рано или поздно, но мы придем к энергосервису. Ведь энергообследование - не самоцель, главное - это проведение мероприятий по энергосбережению и достижение реальных показателей экономии. А их можно достичь, только что-то внедрив. Какую-то часть энергосервиса аудиторские компании уже делают, например, ООО «Чемпион» из Приморья внедряет светодиодное оборудование. Пятерка ведущих энергоаудиторов нашего СРО могла бы уже заниматься энергосервисом, и они хотят это делать. Но говорят: «Дайте нам основу для работы, начиная с энергосервисного договора», - а стандарта его нет.
Единого механизма решения проблемы энергосбережения в мире не существует. Каждая страна решает ее по-своему. Европа занимается этим уже 30 лет, и не может поделиться рецептами, которые бы подошли России, сказал один из иностранных участников конференции и выставки по энергосбережению «ИНЕС-2013», состоявшейся прошлой осенью в Москве. Тогда глава Сбербанка Герман ГРЕФ сказал примерно следующее: «Пока энергосбережение и энергообследование, как инструмент, не станут коммерцией, толку не будет, должна быть материальная заинтересованность. Человек, который заказывает энергообследование, должен четко понять, что получит какую-то отдачу».
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