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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Повышение энергоэффективности на Дальнем Востоке пока не стало жизненным принципом для власти и компаний региона
По расчетам, озвученным министром энергетики РФ Александром НОВАКОМ на заседании президиума Госсовета в ноябре 2013 года, меры по энергосбережению могут дать дополнительный прирост ВВП России в размере 2-3% в год, а ежегодная экономия условного топлива может быть эквивалентна 20% от уровня потребления энергии в России в 2012 году. Задача более чем актуальная, тесно связанная с общей модернизацией промышленности, жилищно-коммунального, социального сектора.
За это время на федеральном уровне была создана система поддержки реализации проектов повышения энергоэффективности и энергосбережения. «В конце 2010 года была принята соответствующая Государственная программа РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». В апреле 2013 года она подпрограммой вошла в Государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики», - рассказывает директор Приморского филиала ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России Алексей БОНДАРЬ. - В соответствии с ней ежегодно выделяется более 5 млрд рублей на софинансирование региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности по приоритетным направлениям, связанным с привлечением внебюджетного финансирования в проекты повышения энергоэффективности, включая подготовку предынвестиционной фазы проектов, разработку проектной документации, компенсации процентных ставок и части лизинговых платежей по проектам в сфере повышения энергоэффективности».
Закон действует уже пять лет. Эксперты сходятся во мнении, что он был во многом несовершенен. «За это время появилась его новая редакция (от 28 декабря 2013 года), - продолжает тему генеральный директор СРО по проведению энергетических обследований «Дальэнергосбережение» Дмитрий БАХАЕВ. - В первом чтении предусматривалось очень много изменений, но большинство из них были отклонены».
На этом же ноябрьском заседании президиума Госсовета председатель правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ дал ряд поручений, которые должны быть выполнены уже в первой половине этого года и которые учитывают сложившиеся реалии. Ответственные министерства должны проанализировать практику применения механизмов, стимулирующих использование инновационных и энергетически эффективных технологий, объектов и материалов, и представить в правительство предложения по их совершенствованию. Будут разработаны отраслевые «дорожные карты» для основных энергоемких отраслей экономики. Особое внимание будет уделено исполнению программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности компаниями с государственным участием. Поставлена задача по ужесточению требований, которые бы реально ограничивали использование энергетически неэффективных технологий, объектов и товаров с последующим запретом их использования.
А вот выводы по сегодняшней ситуации в этой теме, сделанные СРО НП «ТЭК эксперт», которые были представлены на совещании в Минэнерго. По мнению экспертов, пока что энергосбережение по-прежнему является «инициативой сверху» и ни одна из задач, сформулированных в ФЗ-261, не выполнена в полном объеме. Энергетические обследования не стали основой внедрения мероприятий по энергосбережению, а лишь превратились в энергетическую паспортизацию организаций. Увидев перспективный рынок, в эти годы начали массово регистрироваться саморегулируемые организации энергоаудиторов, это не добавило порядка в выполнении положений закона, а профессиональную подготовку специалистов-энергоаудиторов эксперты оценили как неудовлетворительную.
Досье «Дальневосточного капитала»: Объектами для энергосберегающих мероприятий в бюджетном секторе являются здания, используемые организациями здравоохранения, образования, культуры, связи, а также здания оборонных объектов и административные здания, в которых размещаются органы власти и органы местного самоуправления. По экспертным оценкам, потенциал ресурсосбережения в зданиях бюджетной сферы может достигать 40% от текущего энергопотребления. Приборные исследования показывают, что фактическое энергопотребление в бюджетных зданиях часто существенно превышает представленное нормативное. Это означает, что бюджетный сектор, по существу, софинансируется в оплате коммунальных услуг другими потребителями.
Законодательные горки
После определенного законом срока обязательного энергообследования зданий и сооружений бюджетных учреждений и организаций, а также промышленных предприятий, чье энергопотребление в год оценивается в сумму не менее 10 млн руб, прошел год. Эта работа должна была быть завершена 31 декабря 2012 года. Нас интересовало, каковы результаты и какие проблемы сопровождали этот процесс. Первый вопрос, с которого, собственно, «ДК» начинал каждый разговор со специалистами в области энергосбережения, касался нормативной базы: достаточна ли она для успешной реализации 261 ФЗ?
По большому счету, нормативная база, сопровождающая исполнение 261 закона, принципиально не изменилась, отмечают специалисты, если не считать, что в конце 2013 года Минэнерго вынесло на обсуждение еще ряд документов, требующих утверждения. Одни считают, что и с нынешней редакцией 261 ФЗ можно модернизироваться, все зависит лишь от воли руководителей регионов. И в России есть несколько передовых субъектов, показавших с 2009 года хорошие результаты. Например, в Екатеринбурге с 2009 по 2013 годы потребление тепла муниципальными учреждениями снизилось на 60 тыс. Гкал, что эквивалентно 119 млн рублей. Показательный рекорд был установлен в Казани. Только за 2012 год экономия средств на энергопотреблении в бюджетных учреждениях составила 127 млн рублей.
По мнению других, 261 закона недостаточно. «У меня в отношении закона об энергосбережении есть интересное наблюдение, - говорит член-корр. Российской инженерной академии, к. т. н., энергоаудитор Алексей Гришан. - Россия переживает второй закон по энергосбережению, первый был принят в 1996 году - ФЗ 28. Тогда я работал в Госэнергонадзоре и хорошо знаком с ним. Тот закон содержал 4-5 страниц, и почти вся страна говорила: «Что это за закон, он даже не рамочный, а так - направление». Между тем руководители Самары, Нижнего Новгорода, Москвы, Омска, Новосибирска посчитали, что им достаточно и такого закона, и начали работать. Для других же, и в их числе, к сожалению, Приморье, сегодняшний 261-й закон опять не полный! Поэтому остается сказать: кто хочет делать, тот делает, а кто не хочет - ищет причину. Совершенных документов не бывает, нет предела совершенству. При желании можно найти изъян, но и при желании можно работать».
Одним из недостатков нормативной базы исполнения 261 ФЗ, по мнению генерального директора энергоаудиторской компании ООО «Энергоаудит-Прим» Федора МАТЮХИНА, является отсутствие положения об энергосервисной организации (компании), без которого не понятен стандарт формирования такой компании, ее полномочия и обязанности, какую отчетность она должна делать.
Есть претензии к уровню нормативной базы исполнения закона об энергосбережении у банков. В основном они касаются второй, и самой затратной, стороны процесса энергосбережения - энергосервиса, что тормозит масштабное финансирование энергосберегающих проектов в России.
Кроме того, в России только начинает формироваться рынок страхования энергосервисных контрактов, и число таких страховых компаний представлено единицами, что тоже затрудняет продвижение исполнения закона.
Что касается саморегулируемых организаций энегоаудиторов, то для них поправками в закон введено обязательное создание компенсационного фонда в размере не менее 2 млн руб. До этого он варьировался от 78 тыс. до 6 млн руб. (данные Минэнерго). Сделано это с целью избавить рынок от мелких компаний, неспособных проводить полноценные энергообследования.
На конец 2013 года в Минэнерго было зарегистрировано 156 СРО энергоаудиторов, а общее число членов СРО составляет 11 364. Это много, считают специалисты. Из них на сегодня не более 10 СРО перешагнули 2-миллионный размер гарантийного фонда и по закону могут претендовать на звание СРО. Остальные должны привести свои фонды в соответствие с определенной законом нормой до 1 октября 2014 года или объединиться с другими саморегулируемыми организациями.
Ожидалось, что поправки в закон коснутся обязательного энергообследования многоквартирных жилых домов (МКД), но они не вошли в окончательный вариант закона.
За прошедшие годы появилась стандартная форма энергопаспорта, утвержденная Минэнерго. Еще два года назад отсутствие единой формы этого документа создавало проблему для энергоаудиторов. Но сегодняшним ее недостатком является то, что она единая как для большого предприятия, так и для сельского клуба, считают энергоаудиторы. СРО «ТЭК эксперт» предлагает разработать три вида энергопаспорта: для производителей ТЭР; для сетевых и энергоснабжающих компаний; для потребителей ТЭР. Хотя Алексей Гришан считает, что форма энергопаспорта должна быть единой. «Только так можно охватить многовариантность объектов и технологий потребления всех видов энергоресурсов вне зависимости от типа обследуемого хозяйствующего субъекта», - говорит специалист.
Результаты не очень
Если говорить об итогах энергетических обследований, проведенных с 2009 по 2012 годы, то статистика, несмотря на некоторые победные отчеты, остается далеко не идеальной. Да и качество проведенных обследований, по мнению экспертов, часто оставляет желать лучшего. Это такие общие выводы.
На 2012 год, по данным Минэнерго, пришелся всплеск обязательных энергообследований. И все-таки задача была исполнена всего на 1/3, это среднероссийские показатели. Данных по конкретным регионам ведомство не представило. В министерстве сделана оценка по категориям юридических лиц, обязанных к этому сроку провести энергетическое обследование. Факты таковы, что обследования выполнили порядка 40% органов государственной власти, а также организаций и предприятий с государственным и муниципальным участием, это самый высокий результат; только 7% их выполнили организации, осуществляющие производство или транспортировку ТЭР и осуществляющие регулируемые виды деятельности; и только по 3% - организаций с потреблением ТЭР >10 млн руб. в год и организаций, осуществляющих мероприятия за счет средств бюджетов различных уровней.
«Причина такого состояния вопроса с энергоаудитом состоит в том, что отсутствует прямая связь между проведением энергетического обследования и реализацией разработанных мероприятий, - говорит директор Приморского филиала ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России Алексей Бондарь. - Как правило, эксплуатирующие службы учреждений и служб энергетиков и без сторонних специалистов знают проблемные места и источники потерь и способны сформировать свои программы модернизации оборудования и повышения энергоэффективности. Всем нужны источники финансирования на реализацию этих программ. Но в условиях сокращающихся бюджетов и нестабильной экономической ситуации получить эти средства очень трудно.
По оценке Российского энергетического агентства (РЭА), приборами учета в РФ оснащены до 50% жилого фонда и бюджетных организаций. Казалось бы, цифра говорит об успехах. Но, как отмечает специалист Камчатского регионального центра развития энергетики Владислав СКВОРЦОВ, приборы - лишь инструмент, по которому ведутся расчеты с энергоснабжающими организациями. «Никто не пытался анализировать данные. А делать это необходимо для того, чтобы использовать их при разработке конкретных мероприятий энергосбережения, привлечении внебюджетных инвестиций».
Данные энергообследований, полученные за последние годы, необходимо использовать для корректировки программ энергосбережения, считают специалисты. «Ведь даже общероссийская программа грешит тем, что сделана до энергообследований», - отмечает Дмитрий Бахаев.
Этого же мнения придерживаются и другие энергоаудиторы, в частности из упомянутого нами «ТЭК эксперт»: «Программы по энергосбережению должны разрабатываться только после проведения обязательных энергетических обследований и только на основе их результатов», - таковы сделанные ими предложения. Глава Сбербанка Герман ГРЕФ, ссылаясь на своих аналитиков, на одном из совещаний сказал, что гос. программа по энергосбережению к 2020 году может быть выполнена только на 50%, «потому что составлялась на неподкрепленных энергоаудитом данных».
«Программы повышения энергетической эффективности, как региональные, так муниципальные и ведомственные, - это живой инструмент реализации государственной политики на своем уровне, возражает Алексей Бондарь. - Их реализация зависит от различных факторов и готовности владельца программы использовать те или иные инструменты в своей работе, в том числе господдержки или даже работы с инвесторами.
Региональные программы меняются по три раза за год. Муниципальные реже, но это не значит, что они принимаются на 3-5 лет, в соответствии с требованиями законодательства это должно происходить раз в год. Сначала в них отражали работы по организации энергетических обследований и установки приборов учета, а потом надо было организовывать реализацию мероприятия из энергетических паспортов. А сейчас в них надо отражать механизмы развития энергосервиса и работы с инвесторами».
Нереальный энергосервис
Те, кто выполнил энергообследования, должны переходить к этапу внедрения мер по энергосбережению. И здесь на первый план выходит вопрос, кто это будет делать? Просто заменить лампочки или поставить приборы учета смогут управляющие компании. Для выполнения сложных проектов потребуются специализированные энергосервисные компании. Но в стране пока нет нормативной базы, позволяющей продвигать энергосервис в полном объеме, жалуются специалисты.
Несмотря на высокий потенциал получения прибыли от долгосрочных инвестиций в повышение энергоэффективности российской энергетики, оцениваемый западными специалистами в $300 млрд, российские и западные инвесторы неохотно идут в этот сектор. В Минэнерго признают, что их останавливает недоработанная нормативно-правовая база отрасли и отсутствие примеров практического применения энергоэффективных технологий. Министерством принято решение развивать практику энергосервисных контрактов. Вновь зашла речь о создании федеральной энергосервисной компании (ФЭСКО), которая выступит инициатором новых проектов, будет принимать на себя все риски и входить в акционерный капитал региональных энергосервисных компаний. Попытка использования механизма ФЭСКО для стимулирования развития рынка энергосервисных услуг в России уже предпринималась. ФЭСКО была создана, но дальше деклараций дело не пошло.
- С помощью Федеральной энергосервисной компании планировалось отработать в стране несколько пилотных проектов в области энергосервиса, - комментирует эту информацию Дмиртий Бахаев. - Шли переговоры о том, чтобы определить «Востокэнерго» гарантом банковских кредитов под энергосервисные контракты на территории Дальнего Востока. В итоге на конец 2013 года в Приморье, например, не заключено ни одного энергосервисного контракта. Большинству субъектов ДФО тоже нечем похвастаться.
Впрочем, в Дальневосточном округе есть и другие примеры, без участия ФЭСК. Якутии удалось за счет реконструкции систем теплоснабжения в 2011-2012 годах на 42 объектах сэкономить свыше 400 тыс. Гкал тепловой энергии в год. В республику пришла энергосервисная компания ENSI и взяла на обслуживание десятки школ, детских садов, больниц и других бюджетных объектов, отмечает Валерий ГОЛУБЧЕНКО, ведущий руководитель проектов ENSI (Energy Saving International AS). Все было сделано за счет энергосервисных контрактов, когда полученная экономия распределяется между энергосервисной компанией и бюджетным учреждением. Пилотным проектом стала реконструкция системы теплоснабжения школы в селе Тулун Усть-Алданского улуса. В результате потребление тепловой энергии сократилось на 386 гигакалорий в год, что при существующем тарифе составило в 2012 году 2,7 млн руб. «На эти деньги мы построили свою агробазу, обновили компьютерный парк», - поделился итогами директор Тулунской школы. Согласно ТЭО, средний срок окупаемости проекта в Тулуне составляет 1,5-2 года. Если тренд роста тарифов на тепловую энергию сохранится, то экономический эффект будет еще выше.
«На последнем заседании Президиума Госсовета по модернизации экономики и инновационному развитию, которое прошло в ноябре 2013 года под председательством председателя правительства РФ, перед ключевыми министерствами поставлена задача форсирования работы по развитию энергосервисной деятельности, - говорит Алексей Бондарь. - На самом деле энергосервисные компании появились, и они работают в центральной части России или там, где есть поддержка региональных властей. Энергосервисные контракты разработаны, примеров в Интернете много, много примеров и на сайте государственных закупок. Наиболее успешный рынок заключения энергосервисных контрактов на Дальнем Востоке сложился только в Республике Саха (Якутия). Там работают и небольшие местные компании и ресурсоснабжающие организации, поставляющие тепловую энергию потребителям через энергосервисные контракты, то есть с возможностью реализации мероприятий энергосбережения».
На Дальнем Востоке средствами, привлеченными Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), реализуются три крупных проекта в сфере энергетики и муниципальной инфраструктуры, один из них тоже в Якутии, еще один - на Сахалине (см. табл. проектов). С его помощью другой банк - региональный Восточный экспресс банк - с 2007 г. предоставил 4 кредита на сумму 3,1 млрд руб. для финансирования в регионе предприятий малого бизнеса и энергосберегающих инвестиций.
Фаза инвестиций отодвигается
Как видим, таких примеров немного. Участники последнего всероссийского совещания саморегулируемых организаций в области энергетических обследований, энергоаудиторских и энергосервисных компаний, организованного в прошлом году Минэнерго, обсуждали проблему перехода от фазы энергоаудита к фазе инвестиций. В проект декларации совещания был внесен ряд предложений, в частности введение организационно-правовой связи между фазой энергетического обследования и инвестиционной, особенно в бюджетной сфере, что позволило бы создать предпосылки для получения последними инвестиционного налогового кредита. Предлагается разработать единый формат программ энергосбережения бюджетных организаций.
Представители СРО обратили внимание представителей Минэнерго на то, что в соответствии с концепцией федерального закона № 261 энергоаудит и энергосервис, имея общую цель, представляют два практически не связанных между собой вида экономической деятельности.
И если энергоаудиторская деятельность активно саморегулируется, то энергосервисные компании остаются вне какой-либо схемы регулирования и контроля. «Необходим переход от выполнения энергетического обследования один раз в пять лет к проведению комплексных энергоаудиторских (энергетических) услуг, включающих в себя энергетическое обследование, энергосервис, сравнительный энергетический анализ и другие виды работ, в результате которых обеспечивается «верифицируемое и измеримое или оцениваемое повышение энергоэффективности и/или сбережение первичной энергии», - записали они в предложения в адрес Минэнерго России.
Серьезные препятствия на пути создания ЭСК (энергосервисная компания) в России в основном обусловлены нестабильными условиями для деятельности малого и среднего бизнеса, говорил один из выступающих. Бюрократия в процессе принятия решения и неясные пункты права собственности затрудняют начало проектов ЭСКО (энергосервисный контракт). Существенным препятствием остается обеспечение гарантий возврата финансовых средств, привлеченных ЭСК, потому что контроль за рисками проблематичен на всех уровнях реализации проектов. Они могли быть обеспечены финансовыми институтами или правительственными органами российских регионов, считают представители СРО.
Идеология энергосервиса
И здесь самое время поговорить об энергосервисных компаниях, идеологии их создания и функционирования.
Специализированная сервисная компания (ЭСК) занимается комплексом работ по внедрению энергосберегающих мероприятий на объекте заказчика за счет своих собственных средств или за счет финансовых средств третьей стороны, которую сама привлекает. Деятельность ЭСК должна осуществляться на основе энергосервисного контракта, т. е. договора на внедрение энергосберегающей технологии и оборудования. Цель таких контрактов - оптимизация расходов. Экономической особенностью таких контрактов является то, что оплата за привлеченные финансовые ресурсы, за выполненные работы производится заказчиком после внедрения проекта. Все затраты на реализацию проекта возмещаются платежами, которые производятся из полученной экономии средств на оплату энергетических ресурсов. Контрактом гарантируется определенный уровень экономии: если он не достигается, то ЭСК оплачивает разницу, если превышен, то ЭСК получает разницу или она делится между ней и заказчиком.
Малочисленные российские ЭСК, кстати сконцентрированные в основном в Московском регионе, в своем большинстве не могут выполнить эти условия. Как правило, они специализируются на поставке энергосберегающего оборудования и материалов, проведении энергетических обследований, говорят специалисты. Т. е. выполняют лишь часть определенных идеологией ЭСК функций. Некоторые функции ЭСК выполняют генерирующие и сбытовые компании, предлагая помимо поставок энергетических ресурсов дополнительные услуги, связанные с управлением энергопотреблением.
Деятельность полноценных ЭСК в России ограничена пока несколькими пилотными проектами, которые инициировались иностранными компаниями и обеспечивались зарубежными инвесторами и финансовыми институтами, отмечают специалисты.
Чего хотят банки
Между тем в ноябре 2013 года Международная финансовая корпорация (IFC) опубликовала исследование о потенциале инвестиций в энергоэффективность. IFC отметила, что среди всех рассмотренных государств наибольшим потенциалом для вложения средств в модернизацию производства обладает именно Россия. Экономия за счет энергоэффективных мероприятий в промышленности может составить $80 млрд ежегодно, полный возврат вложенных средств возможен в течение 4 лет. Основанием для таких выводов стала оценка объемов энергопотерь промышленных предприятий, причина которых - изношенность оборудования и инфраструктуры. Это не только физическое, но и моральное устаревание используемых технологий.
Казалось бы, вот простор для деятельности ЭСК. Более того, в России появились банки, готовые включиться в этот процесс и финансировать энергосервисные контракты. Хотя большинство все еще осторожны из-за отсутствия опыта. Но банки не будут финансировать всех. Они хотят видеть в энергосервисных компаниях серьезных партнеров. Это значит, что компания должна быть крупная, кредитоспособная, с хорошим штатом сертифицированных специалистов. В России же все еще можно наблюдать, как компания через три года закрылась и тут же открылась под другим названием, чтобы уйти от долгов, налогов или проверок. Кстати, такие примеры есть и среди СРО энергоаудиторов.
Банки хотят видеть в энергосервисном контракте четкие и прозрачные условия возврата средств. Чтобы рассчитывать на участие банка в финансировании конкретного проекта, энергосервисная компания должна найти и доказать банку экономический эффект, а значит, обладать штатом профессионалов, о чем уже говорилось. Кроме того, ЭСК должна иметь хорошую репутацию и стаж работы.
Особый вклад в процесс сближения интересов банков и ЭСК в России сделал и продолжает делать Европейский банк реконструкции и развития. Помимо того что ЕБРР самостоятельно финансирует крупные проекты в области энергосбережения, у банка есть программа поддержки таких проектов для малого и среднего бизнеса через российские банки-партнеры. В рамках программы в дополнение к кредитным линиям, банкам и их перспективным заемщикам оказывается бесплатная техническая поддержка (например, энергоаудит или консультации по техническим вопросам подготовки проектов энергосбережения).
С 2011 г., при поддержке гранта Глобального экологического фонда (ГЭФ), ЕБРР реализует пятилетнюю программу в области повышения энергоэффективности бюджетных объектов через заключение энергосервисных контрактов с частными ЭСК. В рамках программы банк оказывает поддержку в разработке рабочего плана пилотных проектов, подготовке типовых энергосервисных контрактов и тендерных процедур, обучении муниципалитетов и участников тендеров, решении правовых и нормативных вопросов. В настоящее время ЕБРР реализует пилотный проект в Омске, который позволит 6 местным школам повысить энергоэффективность зданий, передав подряд на внедрение энергосберегающих технологий частным ЭСК. В январе 2014 г. аналогичный проект стартовал в Красноярске. Сейчас ЕБРР определяет еще 3 региона для реализации пилотных проектов. В Приморском крае банк уже больше года обсуждает проект по переводу котельных на менее дорогое топливо, но пока движения нет.
В 2009 г. ЕБРР запустил Программу финансирования устойчивой энергетики в России (РУСЭФФ) с общим объемом финансирования в $300 млн, в рамках которого банк открывает долгосрочные кредитные линии российским коммерческим банкам, предназначенные для последующего кредитования малых и средних проектов в области энергоэффективности. В настоящее время кредиты в размере до $10 млн (или эквивалент в рублях или евро) предоставляются компаниям через девять банков-партнеров, участвующих в РУСЭФФ для промышленности. В Дальневосточном регионе по этой программе работают Восточный экспресс и Азиатско-Тихоокеанский банки.
В схеме финансирования ЕБРР проектов, направленных на повышение энергоэффективности, работают лизинговые компании. В частности, японская компания BOT Lease Co., Ltd., аффилированная с Bank of Tokyo Mitsubishi, которая в основном реализует на Дальнем Востоке проекты в горнорудной промышленности.
Недоработки уйдут, и тогда…
Сегодня из-за риска выбора некомпетентной энергосервисной компании спрос на энергосервисные услуги в промышленном секторе не соответствует потребности, считают специалисты. И приводят примеры того, что в промышленном секторе энергосберегающие мероприятия проводятся без привлечения специализированных энергосервисных. Такие примеры есть и в ДФО.
В дальнейшем они ожидают массового включения в механизм энергосбережения жилищного сектора. По данным Минэнерго России, он занимает второе место после обрабатывающей промышленности по величине конечного потребления энергии: более ј общего объема энергопотребления и около 45% потребления тепловой энергии в стране. Основным видом энергии, потребляемым жильем в России, является тепловая, на долю которой приходится 44% суммарного объема потребления энергии всех видов. Как отмечает Алексей Гришан, она обладает и самым значительным потенциалом энергосбережения.
Согласно расчетным данным Государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 г.», потенциальная экономия расходов на оплату коммунальных услуг, полученная за счет мер по повышению энергоэффективности жилых зданий, в 2020 году может составить более 400 млрд рублей. Но еще надо много поработать, чтобы собственники жилья увидели в этом улучшение качества жизни и капитализацию собственной недвижимости. Самое важное, особо подчеркивают специалисты, опрошенные «Дальневосточным капиталом», - создать приемлемую финансовую модель привлечения средств собственников жилья в модернизацию жилищного фонда.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2014 год.
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