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Сельское хозяйство: региональные приоритеты

О программах развития агросектора Якутии, Сахалина и Хабаровского края

Александр Атласов, министр сельского хозяйства Якутии:

 


 

 

Объем финансирования сельскохозяйственной отрасли в 2019 году в Республике Якутия составляет всего 10,6 млрд, из них из федерального бюджета - 1,24 млрд рублей. Следует подчеркнуть, что сразу после принятой госпрограммы 2013 год был объявлен годом села, затем последовала Пятилетка устойчивого развития села. Смысл этой Пятилетки состоит в том, чтобы усилиями всех министерств и ведомств мобилизовать ресурсы на развитие сельской экономики, в том числе сельского хозяйства.

В части успешных мероприятий госпрограммы можно отметить предоставление грантов начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм: совокупный объем господдержки по 793 грантам (618 начинающих фермеров и 175 семейных животноводческих ферм) составил 1 683 млн рублей, что напрямую повлияло на рост уровня самозанятости на селе.

В связи с вступлением в силу Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» за последние 4 года введено 12 механизированных убойных пунктов. А с 2015 года начата реализация программы финансового оздоровления скотоводческих хозяйств, имеющих не менее 100 голов дойного стада. Количество таких хозяйств возросло с 47 до 60.

С прошлого года мы начали софинансировать муниципальные программы развития кормопроизводства на паритетной основе, которые показывают свой результат в плане восстановления пашни, строительства изгородей и силосных ям, а также приобретения техники. В прошлом году было реализовано 9 муниципальных программ, в этом году - уже 14.

Насчет актуальных проблем отрасли следует отметить, что в течение месяца будет принят Указ Главы Республики Саха (Якутия) о стратегических направлениях развития агропромышленного комплекса республики, где обозначено 7 приоритетных целей, среди которых - цифровизация сельского хозяйства как инструмент повышения эффективности АПК; совершенствование системы управления АПК; рост эффективности ресурсного обеспечения АПК; снижение себестоимости сельхозпроизводства с опережающим ростом заработной платы работников сельского хозяйства; расширение и повышение продуктивности пашни и сенокосных угодий; повышение продуктивности животноводства за счет технического перевооружения и улучшения технологий содержания; увеличение уровня обеспеченности населения продовольственными товарами местного производства. Для решения этих приоритетных целей сформулировано 42 перво- очередные задачи, которые необходимо решить в течение пяти ближайших лет.

Как известно, Минсельхозом России был осуществлен переход на единую субсидию на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК. К сожалению, для нашей республики это повлекло за собой практически двукратное снижение ассигнований из федерального бюджета по включенным в единую субсидию направлениям.

Сейчас мы ведем работу по пересмотру методики определения размера единой субсидии, для чего предлагаем использовать дифференцированные коэффициенты для 37 регионов, отнесенных к неблагоприятным для ведения сельхозпроизводства.

Безусловно, мы будем продолжать участвовать в реализации подпрограммы развития мелиорации земель сельхозназначения, а также подпрограммы устойчивого развития сельских территорий, продление которой после 2021 года поддержал президент России в ходе октябрьского совещания в Ставрополье.

До конца этого года будет завершена разработка федерального проекта поддержки фермеров и кооперации в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Объем его финансирования до 2024 года должен составить 37 млрд рублей. И Якутия обязана в этом участвовать, так как у нас малыми формами хозяйствования производится 73 процента сельхозпродукции.

В целом мы выражаем благодарность Минсельхозу России за рост поддержки АПК Якутии - с 2016 года мы ежегодно получаем в среднем более 1 млрд рублей из федерального бюджета.

Насчет региональной программы можно отметить, что в республиканской госпрограмме развития сельского хозяйства имеется 15 отдельных подпрограмм, учитывающих особенности отрасли в условиях Крайнего Севера. С учетом новых приоритетов государственной аграрной политики нам предстоит обновить подпрограмму развития сельхозкооперации, а также усилить мероприятия по сельхозстрахованию.

Александр ШКУРИН, заместитель Председателя Правительства, министр сельского хозяйства Хабаровского края:

 


 

 

На 2019 год в рамках краевой государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае» предусмотрено 763,8 млн рублей, из них 571,6 млн рублей - средства краевого бюджета.

В соответствии с ключевыми задачами краевой политики в области сельского хозяйства, программой определено 30 направлений государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли, 16 из которых софинансируются из федерального бюджета.

В целях расширения кормовой базы на растениеводство предусмотрена поддержка в размере 95,5 млн рублей. Животноводство будет профинансировано в объеме 249,6 млн рублей. Средства будут направлены на обновление стада крупного рогатого скота, оздоровление его от лейкоза, а также под выделение земель для реализации проектов скотоводства.

На долю малых форм хозяйствования (крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства) приходится основная доля производимой в крае сельхозпродукции (около 80 %). В этой связи, основными задачами мероприятий по оказанию поддержки начинающим фермерам и развитию семейных животноводческих ферм являются создание новых рабочих мест в селах, увеличение объемов производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования.

Поддержку получат и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, в форме грантов и субсидий. В этом году на развитие сельхозпотребкооперации предусмотрено 218 млн руб.

Помимо этого, в ближайшем будущем в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации» (реализуемого в соответствии с Национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») предусмотрено создание Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, который будет обеспечивать вовлечение населения в ведение деятельности в сфере сельского хозяйства.

Михаил Кузьменко, министр сельского хозяйства Сахалинской области:

 


 

 

В рамках отраслевой государственной программы на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства на 2019 год предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета в размере 1810,4 млн рублей. В целях привлечения средств федерального бюджета между правительством Сахалинской области и Минсельхозом России заключено 6 соглашений о предоставлении субсидий на общую сумму 73,8 млн рублей.

Современное состояние сельского хозяйства области позволяет за счет собственного производства удовлетворить потребности населения (по медицинским нормам) в картофеле, овощах защищенного грунта и яйце полностью, овощам открытого грунта - на 62,2% (в том числе по овощам «борщевой группы» - на 100%), молоке - на 21,4%, мясе - на 23,8%, поэтому приоритетным направлением развития является наращивание объемов производства продукции животноводства.

На мероприятия по развитию животноводства из областного бюджета выделено 1015,9 млн рублей, из федерального - 6,8 млн рублей. Данные средства будут направлены на возмещение затрат сельхозпредприятий и КФХ по приобретению комбикормов, по производству и реализации молока, по страхованию сельскохозяйственных животных.

Наращивание объемов производства продукции растениеводства и вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в оборот невозможно без проведения мелиоративных мероприятий. Поэтому на это направление в областном бюджете предусмотрено 226,4 млн рублей, а также 19,7 млн рублей привлечено из федерального бюджета.

Еще одним приоритетным направлением развития сельского хозяйства в регионе является поддержка малых форм хозяйствования. В рамках данной подпрограммы, на реализацию которой в 2019 году из областного и федерального бюджетов выделено 297,5 млн рублей, оказывается грантовая поддержка КФХ, а также предоставляется государственная поддержка личным подсобным хозяйствам в виде возмещения затрат на комбикорма и содержание коров. Также компенсируется часть затрат на молоко, которое частники реализуют на перерабатывающие предприятия. Участникам программы «Дальневосточный гектар» из областного бюджета выделяются гранты на развитие сельского хозяйства.

Благодаря государственной поддержке сельскохозяйственного производства к концу 2019 года планируется получить: картофеля - 59,6 тыс. тонн; овощей - 39,1 тыс. тонн; молока - 40 тыс. тонн; мяса - 13 тыс. тонн; яиц - 132 млн шт.

Елена Абашева

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2019 год. 

Теги: сельское хозяйство  Сахалин  Якутия  Хабаровский край 


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