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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 28 Марта, 17:03 |
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Забайкалье и Бурятия: между пастбищем и сенокосом
Два новых для Дальневосточного федерального округа субъекта - Забайкальcкий край и Республика Бурятия привнесли в него уникальное, основанное на местном традиционном хозяйственно-культурном типе, сельское хозяйство. Оно настолько отличается от любой другой территории на Дальнем Востоке, что при попытке самого приблизительного сравнения с остальными, эти два региона оказываются контрастными практически по любому параметру. Та же Амурская область, соседствующая с Забайкальским краем, имеет прямо противоположную ему сельскохозяйственную отраслевую специализацию. Впрочем, как показывает практика, эти региональные нюансы дарят массу преимуществ нашей стране и только подчеркивают ее возможности.
Страна животноводов
Забайкальский край и Бурятия - «мясные» регионы. Вся продукция, которая вырабатывается в хозяйствах, например, в Бурятии, на три четверти состоит из продуктов животноводства и только на четверть - растениеводства. В этом смысле сибирские дальневосточные регионы близки к своим северным соседям, той же Якутии, где удельный вес животноводства заметно больше растениеводства. Впрочем, поиски сходства на Дальнем Востоке Якутией и ограничиваются. Те объемы производства мяса, прежде всего говядины и баранины, которые поставляет на рынки каждый из этих двух сибирских регионов, пока недостижимы ни для одной российской территории восточнее их границ.
Кстати, помимо рынка мяса животноводство здесь формирует еще один значимый для страны рынок - именно эти территории с давних времен считались центром производства шерсти в восточной части страны и в былые времена снабжали швейные и трикотажные фабрики Сибири и Дальнего Востока своей продукцией. Сейчас, в связи с сокращением внутреннего рынка, для них одним из основных рынков шерсти является Китай. Только Забайкальский край экспортировал в прошлом году овечьей шерсти 540 тонн, увеличив объемы этих поставок за год на 17,6%. В Минсельхозе края «Дальневосточному капиталу» сообщили, что развитие овцеводства, наращивание поголовья овец сейчас является приоритетом отрасли в регионе.
Досье "Дальневосточного капитала": Согласно информации, размещенной на сайте Минсельхоза Забайкальского края, в регионе в хозяйствах всех категорий содержится более 450 тыс. голов крупного рогатого скота и почти 500 тыс. голов овец и коз. По данным Бурятстата, поголовье в Республике Бурятия крупного рогатого скота в общей сложности составляет около 400 тыс. голов, овец и коз - более 310 тыс. голов. Но этими ведущими направлениями животноводческая отрасль не ограничивается - в хозяйствах содержатся, в том числе, лошади (довольно большое поголовье), а также яки, свиньи, маралы, птица и др.
При этом, стоит отметить, там почти нет громадных структур с замкнутым производственным циклом, тех самых интегрированных холдингов, которыми на Дальнем Востоке известны некоторые регионы, в первую очередь - Приморский край. А само производство сосредоточено, в значительной степени, в малых и средних предприятиях. Причем велика доля в общем объеме вырабатываемой продукции сельского хозяйства личных хозяйств граждан. Довольно крупные ЛПХ, где содержатся 100 и более голов различных сельскохозяйственных животных, - не редкость для этих мест. В то же время, в Республике Бурятия реализован крупный свиноводческий проект (свинокомплекс «Восточно-Сибирский»), который уже более пяти лет поставляет охлажденное мясо свинины на местный рынок, и доля которого в этом сегменте составляет 70%. И даже более того - предприятие поставляет свинину на экспорт. Уже поступили первые партии в Монголию. Россельхознадзор внес в реестр этого производителя как потенциального поставщика свинины в Китай.
Агроприоритеты
Такая численность поголовья сельскохозяйственных животных, естественно, диктует соответствующий вариант использования земельных ресурсов. В обоих регионах на данный момент задействовано в производстве относительно небольшое количество пахотных земель - в Бурятии размер посевных площадей находится на уровне 154 тыс. гектаров, в Забайкалье - 201 тыс. гектаров. И это при том, что в 1990 году пахотные земли, например, в Забайкальском крае составляли 2,2 млн гектаров. То, что сегодня в регионе возделывается менее 10% от былого пахотного клина, только подчеркивает потенциал роста для растениеводства. Для сравнения: соседняя Амурская область, последнее десятилетие активно наращивавшая посевные площади, уже сейчас засевает порядка 1,3 млн гектаров земли. В области восстановлено и задействовано в производстве более 80% обрабатываемой в прошлом пашни, что, кстати, для южных дальневосточных регионов сегодня уже стало нормой - аналогичная картина и в Приморском крае, и в Еврейской АО.
В структуре сельхозугодий наибольшая доля приходится на пастбища и сенокосы. Только пастбища составляют почти 60% от общего земельного массива, пригодного для сельского хозяйства в каждом из этих регионов. Еще порядка 20% - это сенокосы. Такая структура сложилась естественным образом, поскольку на этих территориях преобладает свой особый вид содержания крупного рогатого скота, основанный во многом на традиционной культуре животноводства. Природные условия позволяют скоту пастись практически круглый год.
Конечно, в регионах имеются хозяйства со стойловым содержанием животных. Они-то, собственно, и распахивают поля для заготовки кормов на зиму. Но большинство сельхозпроизводителей все же предпочитают обычный для этих мест вариант с отгонными пастбищами. В результате в регионах получают уникальный продукт - местную мясную продукцию отличает высокая степень экологической чистоты при относительно низком уровне производственных затрат. Возможно, в сравнении с регионами, где сельское хозяйство выстроено на индустриальной основе, эти «дедовские» технологии и воспринимаются как нечто архаичное и порой низкопродуктивное. Зато активно набирающий обороты спрос на эко-продукты расширяет рынки именно для этих производителей. Их мясную продукцию закупают в Казахстане, Монголии, Приморском и Хабаровском краях, Магаданской области и др. В ожидании - открытие китайского рынка.
Растениеводству созданы новые стимулы
А между тем, в региональных правительствах рассчитывают в ближайшие годы наращивать посевные площади. Это обусловлено задачами региональных программ, которые связаны с развитием животноводства и ростом поголовья сельскохозяйственных животных. «Если мы не будем заниматься растениеводством, дальнейшего увеличения поголовья нам не видать, - ответили на вопрос «Дальневосточного капитала» в Минсельхозе Бурятии. - Для увеличения площади пашни у нас предусмотрены меры господдержки в рамках программы развития сельского хозяйства. Например, с этого года сельхозпроизводители будут получать 2 тыс. рублей на гектар на увеличение посевных площадей, что послужит стимулом для восстановления пашни. С прошлого года мы включили в субсидирование земли под паром для возвращения к практике севооборота, то есть 1 тыс. рублей даем на гектар под паром. Мы для того делаем упор на пары и севооборот, чтобы поддержать плодородие почвы и повысить экономическую отдачу от земли. Ведь у нас даже при жесточайшей засухе те хозяйства, которые соблюдают эти технологии, на парах получают и урожай хороший, и семенами обеспечивают себя полностью».
О планах распахивать новые земли сообщают и в Минсельхозе Забайкальского края. В регионе довольно высока доля залежных земель. Уже в этом году сельхозпроизводители взяли на себя обязательство ввести в оборот 28,9 тысячи гектаров из этой категории сельхозугодий. Региональный бюджет обещает довольно щедро субсидировать эти работы. Как сказано на сайте ведомства, субсидии на проведение культуртехнических мероприятий будут выделяться аграриям в размере до 70% от затрат при условии достаточного финансирования. Но эти планы не ограничиваются только одним годом. Увеличение площадей посевов станет задачей на ближайшие несколько лет для Забайкальского края. Со следующего года в регионе рассчитывают ежегодно вводить в оборот порядка 35-40 тысяч гектаров залежных земель. По прогнозам регионального Минсельхоза, к 2025 году в оборот будет введено дополнительно к уже используемым площадям более 250 тысяч гектаров, из которых около 100 тысяч гектаров займут посевы рапса.
Столь высокий интерес к возделыванию земли вызван не только потребностями животноводства, но и очевидными экспортными перспективами некоторых продуктов растениеводства. Список выращиваемых культур в этих районах невелик; если не считать кормовых трав, необходимых животноводству, он, в основном, ограничивается зерновыми и масличной культурой - рапсом. И эти продукты, как показывает практика, готов закупать Китай. Директор забайкальского предприятия «Комсомолец» Сергей ГУРУЛЕВ, объясняя интерес к китайскому рынку, считает, что «Китай - страна, на которую нам, как приграничному региону, нужно ориентироваться. Он готов покупать по более высоким ценам практически все, что мы можем выращивать, просто делать это нужно с соответствующим качеством». Кстати, это предприятие активно расширяет список выращиваемых в регионе культур, экспериментируя и с новыми для этих территорий сортами востребованных рынком сельхозкультур.
Елена АБАШЕВА
Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2019 год.
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