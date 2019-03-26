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Земли ДФО: раскислить, загипсовать или поставить дренаж?
Среди природных ресурсов Дальнего Востока земли сельхозназначения находятся на особом счету. Именно они создают основу продовольственной безопасности и пополняют список ориентированных на экспорт производств. В то же время, практика использования земли, складывавшаяся зачастую стихийно, накопила немало проблем. Как следствие, экономическая эффективность агросектора оставляет желать лучшего. Результативность сельхозпроизводства складывается из множества составляющих, но именно состояние используемой земли оказывается одним из ключевых факторов его успеха.
Перевернутая структура
На Дальнем Востоке в прошлом году, по данным Росстата, было засеяно, в общей сложности, порядка 2 млн гектаров земли. Среди культур, выращиваемых на ней, основной объем приходится на сою - около 1,5 млн гектаров. Оставшуюся площадь засевали ранними зерновыми: пшеницей - 147 тыс. гектаров, овсом - 66 тыс. и ячменем - 43 тыс. га. Кроме того, в последние годы активно наращивала площади посевов кукуруза, в отношении которой была высказана масса обнадеживающих прогнозов. За последние пять лет в Приморском крае площади кукурузных полей выросли почти в пять раз. В прошлом году в регионах ДФО кукурузу выращивали на 48 тыс. гектаров.
Эти культуры, в основном, и составляют структуру посевов в Дальневосточном федеральном округе. Остальные культуры - рис, картофель, овощи, гречиха и прочие - занимают относительно небольшую долю полей. Собственно, тут и кроется одна из наиболее главных проблем, напрямую влияющих на эффективность сельхозпроизводства. По большому счету, макрорегион с такой структурой посевов имеет все основания быть отнесенным к территориям с так называемым монокультурным растениеводством, что чревато негативными последствиями для самой земли, снижающими урожайность по причине ее истощения. По словам специалистов приморского управления Россельхознадзора, «наблюдаемое обеднение сельхозземель, как по показателям плодородия, так и по техногенному загрязнению, в первую очередь, вызвано несоблюдением условий севооборота, что ведет к снижению плодородия, а также к отсутствию контроля плодородных качеств почвы арендаторами земель».
С этой проблемой тесно связан еще один фактор снижения качества земли. По словам специалистов Россельхознадзора, на состояние почвы также влияет применение незарегистрированных пестицидных препаратов, которые нелегально используются в Приморье иностранными рабочими, в основном из КНР. Зачастую эти препараты невозможно определить из-за отсутствия методик (ГоСТов) в РФ.
Избежать этих негативных последствий естественным образом можно за счет применения севооборота, то есть чередования культур и паров. Тогда и убойные дозы химических препаратов, тем более нелегальных, не понадобятся для получения хороших урожаев. Но для того, чтобы практиковать их смену, нужна другая структура посевов. Ведь когда три четверти полей находятся под одной культурой, а все остальные занимают оставшуюся часть, чередовать просто нечего.
Урожайность затерялась в потенциале
Об этой проблеме говорят не первый год, но воз и ныне там. Причина вполне понятна - она в рентабельности производства той или иной культуры в природных условиях Дальнего Востока, а также в возможностях рынка сбыта.
«Пшеница у нас никогда не будет коммерческой культурой, - отвечают на это сельхозпроизводители Приморья, - мы получаем прибыль на сое и кукурузе». В прошлом году в крае было засеяно пшеницей всего 14,5 тыс. гектаров. И это при том, что под сою было отведено 313 тыс. гектаров. Похожая картина и в других дальневосточных регионах, в той же Амурской области, где ею было засеяно около 1 млн гектаров, пшеницей при этом - только 126 тыс. гектаров. В Еврейской АО - 152 тыс. га под соей, и всего лишь 0,6 тыс. га - под пшеницей.
Существенно отстает от успешных сельскохозяйственных регионов России и урожайность этой культуры на Дальнем Востоке. Если средняя урожайность пшеницы в наиболее эффективных в этом отношении макрорегионах (ЦФО, ЮФО, СКФО) находится на уровне 37 центнеров с гектара, то в ДФО этот показатель - 19,1 центнер с гектара. Впрочем, урожайность стратегической культуры на Дальнем Востоке - сои - также оставляет желать лучшего. Если в Брянской области получили в прошлом году с одного гектара 24 центнера сои, то в самом успешном в этом отношении дальневосточном регионе - Хабаровском крае - всего 14,5 центнеров с гектара. В других регионах эта цифра еще меньше.
- Говоря о потенциале земли в Приморском крае на одном из Дней поля, агрономы, представители семеноводческой компании, изучавшие возможности земли в Спасском районе, высказали фермерам свои рекомендации, - рассказывает руководитель приморского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Галина БУХАНИСТАЯ. - Они сводились к тому, что если фермеров устраивает урожайность сои 10 - 15 центнеров с гектара, то удобрения можно даже не вносить, почва ее обеспечит. Это говорит о хорошем потенциале почв. Но если вы хотите получить 20 - 30 центнеров с гектара, то необходимо вносить удобрения и серьезно работать с почвой. Тенденция сегодня такова, что фермеры стремятся работать с минимумом вложений. Получают они зачастую 10 центнеров зерновых с гектара и даже меньше, да и сои примерно столько же. Это достаточно низкие показатели урожайности.
Фактор риска
А между тем, в приморском филиале «Россельхозцентра» называют еще одну важную проблему, связанную со снижением плодородия - переувлажнение земли, возникающее в результате регулярных ливней, тайфунов, наводнений и прочих ударов стихии. С каждым таким ударом смывается, в том числе, какая- то часть верхнего плодородного слоя, и без того достаточного тонкого на дальневосточных полях (в отличие от юга России). С проблемой переувлажнения в советский период вполне справлялись, используя систему мелиорации. Сегодня же гидромелиоративные системы, дорогостоящие инженерные сооружения, на создание которых в свое время были затрачены огромные деньги, пришли в запустение.
Их восстановление упирается в ряд проблем, решить которые, по большому счету, пока не удается. Во-первых, это брошенное имущество никак не может приобрести законного собственника, который смог бы инициировать сам процесс ремонта и реконструкции. Во-вторых, ремонт такой системы потребует настолько больших денег, что даже обещанная госпрограммой довольно большая компенсация затрат на ее восстановление не может уже несколько лет послужить стимулом.
В Сахалинской области - территории с особыми природными условиями - когда-то успешно использовали для решения проблемы переувлажнения почв закрытые дренажные системы. «Последняя такая система была создана в конце 80-х годов. Больше закрытым дренажом никто у нас не занимался», - ответили «Дальневосточному капиталу» в Минсельхозе области.
Но если гидромелиоративные инженерные системы пока не привлекают инвестиции, то земля под ними, вполне пригодная для получения урожая, постепенно вводится в оборот, повышается ее качество за счет проведения культуртехнических мелиоративных работ - расчистки от древесной и травяной растительности, кочек, пней, мха, рыхления земли и даже, местами, частичного осушения. При всей дороговизне любых мелиоративных работ, на культуртехнические мероприятия некоторые фермеры все же находят средства. Даже не самая богатая полями Якутия таким образом ввела в оборот в прошлом году порядка 3 тыс. гектаров. И эти работы, по словам региональных чиновников, также поддерживаются бюджетом. Правда, каждый регион устанавливает свой собственный уровень поддержки. В департаменте сельского хозяйства Приморского края говорят о субсидировании до 50% затрат на эти работы, в Минсельхозе Хабаровского края - до 90%.
- Мы с 2016 года провели ряд культуртехнических мероприятий, примерно на 100 гектарах за счет траншеи осушили землю, и еще 300 гектаров, находившихся в запущенном состоянии, ввели в оборот, - говорит фермер из Лазовского района Приморского края Михаил БЕЛЕКЕЕВ. - В общей сложности на эти работы мы затратили 12 миллионов рублей, что для нашего небольшого хозяйства - огромные деньги. Фактически, мы остались без денег для дальнейшего развития производства. В прошлом году подали заявление на субсидирование, но пока ни о каких решениях по поводу субсидии нам не известно.
Доступность под вопросом
О необходимости возврата к практике окультуривания земель как мерам, направленным на повышение урожайности, специалисты говорят не первый год. Этим в нашей стране, по большому счету, не занимались более 20 лет. В итоге, в ДФО (без Якутии), по их оценкам, сегодня более 70% составляют кислые почвы. Это худший показатель среди федеральных округов. В некоторых дальневосточных регионах эта цифра еще больше. Например, в Хабаровском Минсельхозе говорят о 80% кислых почв на их территориях, те же проценты - на острове Сахалин. Кроме того, в федеральном округе более 50% пашни - с низким содержанием фосфора. Такое состояние земли специалисты назвали фундаментальной проблемой для сбережения этого ресурса и получения на нем высоких результатов работы хозяйств.
Для ее решения в этом году Минсельхоз РФ объявил о стимулировании работ по агрохимической мелиорации, что, несомненно, оздоровит землю. Задачу по проведению масштабного известкования почв поставил перед руководителями отрасли в регионах и самими сельхозпроизводителями министр сельского хозяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ. Сейчас решается вопрос о выделении средств поддержки этих работ из федерального бюджета, но предполагается, что Дальнему Востоку будет предоставлена повышенная субсидия, т.е. 50% от затрат на известкование будет компенсировано дальневосточным сельхозпроизводителям, в то время как за пределами ДФО эта субсидия, предположительно, составит 30% от затрат.
Расчеты специалистов показывают, что раскисление почв повысит урожайность от 3% до 50% по разным культурам. Ожидания наибольшего эффекта связывают с такой культурой, как кукуруза. Но вот затраты на проведение этих работ могут оказаться неподъемными для многих фермеров даже при наличии повышенной субсидии, которая, кстати, будет предоставлена после проведения этих работ. Это значит, что сельхозпроизводителю придется сначала найти немалые суммы денег, взять многомиллионный кредит или изъять средства из оборота. А ожидание субсидии, как показывает практика, иногда затягивается на длительное время. Но главное даже не это. Расчеты показали, что стоимость проведения этих работ сегодня довольно высока.
- По нашим расчетам, нам нужно на проведение известкования порядка 15 млн рублей, - говорит заместитель директора ООО «Черниговский продукт» Владимир ХИЖИНСКИЙ. - Даже если получим субсидию, то все равно 7,5 млн рублей придется изъять из оборота. Урожайность, конечно, повысится на 3-4 центнера с гектара, но, с учетом сегодняшних цен на зерно, окупятся эти затраты нам лет через семь. Поэтому мы скорее всего пойдем другим путем - внесением других мелиорантов, например, кальциевой селитры. Этот препарат, в отличие от извести, нужно вносить ежегодно, и в итоге затраты примерно будут равны. Но преимущество этого варианта заключается в том, что нам не потребуется изымать из оборота такую большую сумму на несколько лет. Поэтому мы, наверное, участвовать в программе не будем.
В Приморском крае стоимость известкования одного гектара составит примерно 30 тыс. руб., в Амурской области - порядка 27 тыс. руб. на гектар, а на Сахалине - 83,7 тыс. руб. Впрочем, на острове с традиционно щедрым региональным субсидированием сельскохозяйственной отрасли готовы предоставить региональную субсидию дополнительно к федеральной в случае, если доза известковой муки на гектар составит более 10 тонн. «Мы исходили в расчетах из стоимости 10 тонн известковой муки в 59, 6 тыс. руб. Компенсация в 50 тыс. руб. покроет почти полностью затраты на саму муку, останутся расходы на доставку и сам процесс внесения удобрения. Если будет федеральная субсидия, то затраты для хозяйств будут еще меньше», - пояснили ответственные лица в сахалинском областном Минсельхозе.
Особая ситуация сложилась в Якутии - там почти нет кислых почв и, соответственно, не требуется известкование. Но это вовсе не значит, что в республике все благополучно с плодородием сельскохозяйственных земель, и нет нужды в химической мелиорации. Она, конечно же, необходима там. Просто мерзлотные почвы порождают другую проблему - высокий уровень засоления почв. И вместо известкования щелочные земли центральной Якутии нуждаются в гипсовании. Это едва ли не единственный регион на Дальнем Востоке, который будет вносить гипс вместо извести (щелочные земли есть еще в Бурятии и Забайкальском крае). По расчетам «Службы земледелия Республики Саха (Якутия)», стоимость гипсования составит примерно 50 тыс. руб. на гектар при внесении 4 тонн гипса. Такая стоимость сделает работы по химической мелиорации в этом регионе едва ли не самыми дорогими на Дальнем Востоке. В Якутии в этой ситуации надеются на федеральную субсидию. В то же время, в республиканской программе развития сельского хозяйства, с ее финансированием порядка 10 млрд руб. на этот год, дополнительного субсидирования подобных работ не предусмотрено.
Выпавшее звено
Высокая стоимость работ по известкованию связана не столько со стоимостью самой извести, сколько с транспортными расходами на ее доставку и технологическими особенностями ее внесения на поля, требующими специального оборудования. Этого оборудования, по большому счету, нет в хозяйствах. Нет и специализированной службы, которая могла бы выполнить эти работы.
- В последнее время такое оборудование никто не приобретал, - пояснили в Минсельхозе Амурской области. - А та техника, которая была куплена 30 лет тому назад, уже пришла в негодность. В хозяйствах есть машины для внесения удобрений, но они не пригодны для этой работы, потому что удобрения вносят по 100, 200, 300 кг на гектар, а здесь надо внести 7 тонн на гектар. Другая доза - другая машина. И сыпучесть тоже другая. Ведь известь измельчена, она, фактически, в пылеобразном состоянии вносится. Машина для внесения удобрений не может ее вносить. Поэтому мы сейчас изучаем этот вопрос - кто будет вносить, откуда лучше везти мелиорант, и кто сможет его доставить в область.
Обязательным условием получения государственной поддержки станут агрохимические обследования почвы, проведенные не ранее чем 5 лет назад, и наличие проектно-сметной документации на работы по известкованию, что, естественно, только добавит расходов землепользователям. Впрочем, о необходимости агрохимического обследования земель, находящихся в собственности или в пользовании, с выдачей владельцам участков земли паспортов полей, электронных карт полей, специалисты говорят не первый год. «За этими картами - будущее», считают в амурском Минсельхозе. И нельзя сказать, что этот вопрос совсем не решается. Но ситуация по регионам разная.
В наиболее выгодном положении оказались те регионы Дальнего Востока, где сохранились в том или ином виде давным-давно созданные агрохимические службы, которые, по мере финансирования региональными бюджетами исследований, поэтапно проводят эти работы. Например, станция агрохимической службы «Амурская» в течение всего весенне-летнего сезона 2019 года будет проводить в Ивановском районе Амурской области комплексное агрохимическое обследование земель сельхозназначения. А вот в Приморском крае такой службы нет. Ее ликвидировали еще в начале нулевых. И комплексного обслуживания в крае не проводит никто.
Собственно, финансирование подобного обследования земли возложено в Приморском крае в основном на самих собственников и арендаторов, среди которых нашлись те, кто уже выполнил эти работы. Например, по данным Россельхознадзора, в прошлом году был исследован 281 образец почвы, поступивший по заявкам приморских землепользователей. Но поскольку эти исследования проводят в рамках нескольких действующих лабораторий - в Научном центре биотехнологий, в Россельхозцентре и в Роспотребнадзоре - то информацией об общем состоянии земли в крае не владеет никто. По обрывочной информации создать ту самую «карту будущего» для края, чтобы сегодня определить наиболее проблемные с плодородием места, - невозможно. Не очень активно проявляют интерес к этим работам и региональные, и муниципальные власти. Комплексных исследовательских работ земли на этот год в Приморье не запланировано.
Первые ласточки
Тем не менее, несмотря на все существующие проблемы, первые заявки на проведение работ по известкованию уже появились в регионах. Согласно этим заявкам, относительно большое количество гектаров планируется произвестковать в Приморском крае - в общей сложности эти работы будут проведены на 25 тыс. гектаров. Среди заявителей оказались как малые хозяйства, рассчитывающие выполнить работы на 900 гектарах, так и крупное сельхозпредприятие с заявкой на 14 тыс. гектаров.
Еще один регион с заявками на известкование - Сахалинская область, где будут выполнены работы на 700 гектарах, что тоже немало, учитывая, что общая площадь возделываемой земли на острове - всего 35 тыс. гектаров. А вот Амурская область рассчитывает начать эти работы в следующем году, когда будут решены некоторые вопросы в организации этой работы, и будет получен первый опыт ее выполнения, а также станет известно окончательное решение о размере федеральной субсидии.
Елена АБАШЕВА
Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2019 год.
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