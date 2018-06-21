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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальний Восток: Великий нефтегазовый перелом
К 2017 году на Дальнем Востоке сформируется новая - нефтегазоперерабатывающая - отрасль, ориентированная на рынки Азиатско- Тихоокеанского региона. Сегодня можно утверждать, что старт ей дан.
Как ни крутись, а Дальнему Востоку пока никуда не деться от сырьевой направленности экономики. Богатство минеральных ресурсов неизбежно порождает зависимость региона от их освоения. На правительственном уровне принято решение обернуть «сырьевое проклятие» в экономическое благо - через строительство целого ряда перерабатывающих мощностей, ориентированных преимущественно на экспорт. Прогноз экономического эффекта от такой стратегии развития Дальнего Востока весьма оптимистичен. Он позволяет надеяться, что нефтегазовая отрасль в том виде, в каком она представляется экспертам после 2020 года, станет локомотивом развития этого обширного и малоосвоенного мегарегиона.
По оценкам экспертов, нефтегазовые извлекаемые ресурсы Восточной Сибири хотя и существенно уступают западносибирским, но тоже весьма значительны, объем разведанных составляет всего 6,3%. Нефть отличается высоким качеством и пригодна для переработки на действующих нефтеперерабатывающих заводах, а природные газы - бессернистые, преимущественно этаносодержащие (этан - 3,4-6,1%, пропан - 1,1-1,7%, бутан - 0,4-1,1%).
В регионе открыто 80 месторождений нефти и газа, в том числе 71 - в пределах Северо-Сахалинской нефтегазовой области, из них 8 - на присахалинском шельфе. 6 крупных месторождений шельфа Северного Сахалина содержат 65% начальных запасов нефти и 85% запасов свободного газа всего Дальневосточного региона. Нефть сахалинских месторождений характеризуется разнообразием физикохимических свойств и углеводородного состава. Преобладают запасы легкой (64,7%), маловязкой (82%), малосернистой (98,7%) и малопарафинистой (70%) нефти. Отличаются они высокими выходами светлых нефтепродуктов, значительным удельным весом высокооктановых бензинов и ценных масел, низкими потерями в процессе переработки. В целом, по своему качеству сахалинская нефть превосходит традиционную российскую экспортную смесь Urals.
Оценивая ситуацию в экономике Дальнего Востока за первое полугодие 2013 года и ситуацию в экономике АТР, глава Минвостокразвития и полпред президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ сказал:
- У нас большие возможности, вовлекая природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока, осваивать рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. В прошлом году 53% всего российского экспорта было направлено в Европу и только 17% - в страны АТР. Мы понимаем, что нам необходимо выпускать дополнительную, нацеленную на рынок АТР продукцию. Такие проекты есть, по нашим подсчетам, только у «Газпрома» их на 3,3 трлн рублей.
Согласно прогнозу, подготовленному Министерством по развитию Дальнего Востока, основанному на ресурсном потенциале и заявленных инвестиционных проектах, добыча нефти на Дальнем Востоке в ближайшие годы останется примерно на том же уровне. Но уровень ее переработки должен возрасти на 20%. В рамках развития нефтегазового комплекса до 2017 года здесь будет создано до 17 тыс. высококвалифицированных рабочих мест, и еще более 30 тысяч - на сопряженных с ними предприятиях. Начиная с 2020 года ВРП вырастет на 187 млрд руб. в год, а поступления в бюджеты всех уровней в течение периода окупаемости проектов увеличатся на 16 млрд руб. в год. Кроме того, инвестиционные проекты нефтегазохимического комплекса станут основными точками экономического роста и создадут мультипликативный эффект.
Досье ДК: По данным на конец 2012 года число занятых в нефтегазовом комплексе ДФО составляло более 30 тыс. чел., средняя зарплата – 79 тыс. руб. Произведено товарной продукции на сумму 654 млрд руб., что составило 23% от общего объема (2802 млрд руб.) произведенной в округе продукции. Поступления в консолидированный бюджет РФ составило 67 млрд руб., что составило 17% от общего объема налоговых поступлений.
В решениях появилась определенность
Текущий год можно считать годом конкретизации решений по целому ряду основных позиций в отношении будущего нефтегазового комплекса. Речь идет о ведущих инвестиционных проектах. Споры о первоочередности того или иного, в целом, завершились, хотя остаются вопросы синхронизации. «Газпром», еще недавно заявлявший о том, что не станет участвовать в перерабатывающих проектах, а сосредоточится только на добыче и транспортировке газа, все же будет инвестировать газоперерабатывающий, гелиевый и газохимический комплекс в Белогорске Амурской области. И делать это будет совместно с «СИБУР-Холдингом». Ранее предполагалось, что «СИБУР» самостоятельно займется проектированием и строительством этого комплекса, а также завода по производству минеральных удобрений на базе сахалинского газа в городе Находке на юге Приморского края. Окончательный расклад по этим проектам таков: «Газпром» и «СИБУР-Холдинг» станут инвесторами Белогорского завода, а Находкинский завод минеральных удобрений будет строить ЗАО «Национальная химическая группа».
Развитие дальневосточного нефтегазохимического кластера планируется на основе сырьевой базы южной Якутии, Восточной Сибири, Сахалинской области. Основной ресурсной базой станут Лено-Тунгусская и Лено-Вилюйская нефтегазовые провинции в Республике Саха (Якутия), а также континентальный шельф Охотского моря, включая шельф острова Сахалин. По данным Роснедра, только два газовых гиганта Лено-Тунгусской провинции - Чаяндинское и Ковыктинское месторождения - содержат 200 млн т этана, 73 млн т пропана, 44 млн т бутанов и 12,5 млрд куб. м гелия. По прогнозам, к 2030 г. потребности в гелии в мире возрастут в 3-4 раза, что в первую очередь актуализирует разработку Чаяндинского месторождения в Республике Саха (Якутия).
На формирование ядра будущего дальневосточного нефте-, газохимического кластера планируется привлечь из внебюджетных источников более 2 трлн рублей. Эта оценка дана из прогноза инвестиционных планов строительства нескольких заводов. В первую очередь - нефтехимического комплекса в Партизанском муниципальном округе Приморского края (проект «Роснефти», осуществлять будет дочерняя «Восточная нефтехимическая компания»), объем инвестиций в него составит 400 млрд рублей. Затем - газоперерабатывающего, гелиевого и газохимического заводов в Белогорске Амурской области с объемом инвестиций более 620 млрд рублей, Находкинского завода минеральных удобрений, первая очередь которого потребует 174 млрд рублей, Ванинского НПЗ в Хабаровском крае, на который потребуется 332,2 млрд рублей, и завода СПГ в районе Владивостока, размер финансирования которого составит 620 млрд рублей. Кроме того, потребуется строительство газопроводной системы «Якутск - Хабаровск - Владивосток», что по оценке «Газпрома» обойдется в 770 млрд рублей.
Ряд крупнейших проектов стартуют практически одновременно, целевым ориентиром для них служит 2017 год. Сроки жесткие, поэтому вопрос согласованности выходит на первый план. Он - главный принцип успешности.
Белогорский газоперерабатывающий и гелиевый комплекс
Это пилотное название будущего газоперерабатывающего завода в Амурской области. Из якутского и иркутского сырья здесь будут производиться товарный газ, пропан- бутановая смесь, полипропилен, гликоли, полиэтилен, товарный гелий. Площадка под будущий завод выбрана на территории Серышевского района - в семи километрах от села Верного и в 23 километрах от города Белогорска. Выбор определили расположенная рядом удобная транспортная инфраструктура - автотрасса, железная дорога, аэродромы авиабазы «Украинка» и космодрома «Восточный». В общей сложности комплекс разместится на территории в 886 гектаров. Пока разработаны техзадание и технические требования проекта.
- Основным источником сырья для Белогорского комплекса станет Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии, - рассказал первый заместитель гендиректора ООО «Газпром переработка» Игорь АФАНАСЬЕВ, представляя в начале этого года проект в администрации Амурской области. - Ожидаемый срок ввода его в эксплуатацию - 2017 год. Второй сырьевой источник для будущего газоперерабатывающего комплекса - Ковыктинское месторождение в Иркутской области, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Строительство завода будет вестись в две очереди: первая включает газоперерабатывающий и гелиевый комплекс, вторая - газохимический. Проектом также запланирован магистральный газопровод, который соединит Чаяндинское месторождение с заводом.
Производительность будущего Белогорского комплекса при полной мощности составит 55 млрд кубометров перерабатываемого газа в год. Ежегодно завод будет выпускать около 47 млрд кубометров товарного газа и до 800 млн литров товарного гелия. Часть очищенного от гелия товарного газа планируется направить в магистральный газопровод «Сила Сибири», который соединит Якутию и Приморский край, а возможно и далее, на экспорт, а часть будет использована в производстве полиэтилена и полипропилена после завершения второй очереди проекта. Проектные работы продлятся до 2015 года. Непосредственно строительство рассчитано на период с 2015 по 2018 годы. Первая очередь комбината начнется с переработки 10 млрд кубометров газа в год, ежегодный прирост - пять миллиардов кубов. К 2029 году по плану он должен выйти на полную проектную мощность. Сроки реализации второй очереди комплекса намечены на 2021- 2029 годы. Предприятию понадобятся энергетические мощности в объеме 340 мегаватт. В области они есть.
Завод ВНХК вернется на мыс Елизарова
В этом году оперативно проработан вопрос изменения мощности нефтеперабатывающего завода «Восточной нефтехимической компании» (ВНХК) - дочернего предприятия НК «Роснефть». Перед «Роснефтью» поставлена цель - снизить дефицит нефтепродуктов на Дальнем Востоке, - регион только на 30% обеспечен собственными нефтепродуктами. Мощность будущего завода увеличена втрое - с 10 до 30 млн т переработки сырья в год.
Досье ДК: Переработку нефти на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока осуществляют четыре крупных НПЗ общей мощностью по сырью около 30 млн тонн, а также мини-НПЗ компании «Петросах» на Сахалине. Ачинский, Ангарский и Комсомольский НПЗ контролируются «Роснефтью», Хабаровский – «Альянсом». Основная часть (94%) сырья на НПЗ Восточной Сибири и Дальнего Востока поставляется из Западной Сибири, небольшие объемы (1,7–1,8 млн тонн в год) на Комсомольский НПЗ – с сухопутных месторождений о-ва Сахалин.
Кроме того, принято решение вернуть завод на прежнее место, выбранное для него еще несколько лет назад, - на мыс Елизарова в Партизанском районе Приморского края. Напомним, что несколько лет назад, при выборе площадки под строительство этого комплекса, именно эта площадка рассматривалась как наиболее удобная. Однако впоследствии по просьбе экологов завод перенесли в Находкинский городской округ, недалеко от порта Восточного. Уточненная экспертиза проекта доказала высокие риски этой площадки.
Завод ВНХК займет 1 020 га. В связи с изменением его мощности и дополнительным производственным циклом «Роснефть» отказалась от прежнего проекта и объявила, что для оптимизации затрат на его строительстве будет применен принцип тиражирования проекта Туапсинского НПЗ, который в настоящее время строится «Роснефтью» практически заново, на нем отрабатывается технологический режим. Использование Туапсинского проекта позволит сократить сроки реализации приморского проекта ВНХК. «Роснефть» обещает построить в Приморье конкурентоспособный комплекс, который обеспечит спрос на моторное топливо в Дальневосточном регионе России и странах АТР, а также развитие в регионе новой нефтехимической отрасли. Попутно со строительством ВНХК будет модернизирован Комсомольский НПЗ, принадлежащий «Роснефти». Важно, что «Транснефть» дала добро на строительство ветки от магистрального нефтепровода до Комсомольского завода, что обеспечит его более дешевым сырьем. И обещает построить трубопровод к 2016 году. Мощность перекачки по нему составит 7 млн тонн нефти в год, а протяженность - 330 км.
Мощности НХГ удвоены
Одновременно ЗАО «Национальная химическая группа» определилось с выбором площадки под завод минеральных удобрений, выполнило ТЭО проекта и заключило контракт на подготовку строительной площадки. «Находкинский завод минеральных удобрений» расположится в Находке Приморского края, недалеко от порта Восточного. Инвестор проекта выразил пожелание, чтобы рядом был незамерзающий порт, глубоководное море и промышленная площадка размером не менее 400 га. Еще год назад предполагалось, что будущее химическое производство будет рассчитано на выработку одного миллиона тонн товарного аммиака, двух миллионов тонн карбомида, одного миллиона тонн метанола. Фактически сегодня речь идет об удвоении мощности этого завода. Кроме того, здесь будут производиться аммиачная селитра и олефины в объеме не менее 2 млн т в год. Ожидается, что первая очередь завода будет запущена в 2017 году, вторая - в 2020-ом.
- Мы надеемся, что в кратчайшие сроки завершим с «Газпромом» переговоры по поставкам газа на будущий завод и подпишем контракт, - говорил в мае на коллегии Минвостокразвития технический директор ЗАО «Национальная химическая группа» Тарас ГАНАГА.
Предварительная договоренность о поставках сырья между компаниями согласована еще в 2012 году, о чем записано в соответствующем меморандуме. Проблемы для будущего проекта руководство ЗАО «НХГ» видит в создании некоторых объектов инфраструктуры, и в первую очередь в обеспечении завода питьевой водой, энергомощностями и железнодорожными путями.
- Хотя у нас будут и небольшие объемы перевозок, нам нужен выход на железную дорогу, - подчеркнул на коллегии Минвостокразвития в мае этого года Тарас Ганага.
Соинвесторами проекта «Находкинского завода минеральных удобрений» могут выступить компании «Когаз Восток» (Южная Корея) и Sumitomo (Япония). «Иностранные компании нужны нам как носители современных технологий и партнеры при строительстве завода, мы хотели бы поделиться рисками», - пояснил Ганага.
Досье ДК: Находкинский завод минеральных удобрений (ЗАО). Инвестор проекта - ЗАО "Национальная химическая группа", стоимость 1-й очереди - 174 млрд руб. ($5,8 млрд). Срок ввода – 2017 год, 2-й – 2020 год. Соинвесторы - ООО "Когаз Восток", Sumitomo. Основные рынки сбыта - страны Юго-Восточной Азии, Америки. Сырье – природный газ.
Завод «Владивосток-СПГ»
«Газпром» в этом году окончательно определился с местоположением завода «Владивосток-СПГ», который все-таки будет построен на территории Хасанского района Приморского края, а также с возможным иностранным инвестором проекта. Им может стать японская JGC Corporation («Никки») - одна из ведущих японских инжиниринговых компаний, специализирующаяся на строительстве предприятий по переработке нефти и природного газа, а также заводов по производству СПГ. В июне этого года в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась встреча председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и председателя группы компаний JGC Ёсихиро СИГЭХИСА, на которой обсуждались перспективы будущего сотрудничества. «Газпром» готов передать иностранным участникам 49%-ую долю в будущем заводе, оставив себе 51% акций. «Владивосток- СПГ», по словам заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Виталия МАРКЕЛОВА, станет самым технологически современным среди подобных себе предприятий в мире.
Завод по сжижению природного газа в Приморском крае будет включать три технологические линии общей мощностью не менее 15 млн тонн СПГ в год. Первую технологическую линию на 5 млн тонн Газпром планирует ввести в эксплуатацию в 2018 году, вторую - в 2020-м. За горизонтом этих сроков будет приниматься решение о третьей очереди. Определен генеральный проектировщик объекта, им станет ООО «ВНИПИгаздобыча», которое ведет подготовку технического задания на проектирование. Ресурсной базой проекта станут месторождения Сахалина - Киринское и Южно-Киринское проекта «Сахалин-3», «Газпром» резко нарастил инвестиции в подготовку их к эксплуатации. Кроме того, как уже упоминалось, на СПГ в Приморье будет отправляться товарный газ с будущего Белогорского газоперерабатывающего завода.
НПЗ в Ванино утроится
Компания «Трансбункер» выступит инвестором проекта модернизации нефтеперабатывающего завода в Ванино. Крупнейший российский бункеровщик планирует фактически утроить мощность действующего НПЗ, сегодня он перерабатывает до 600 тыс. тонн нефти в год. В номенклатуру производимой на НПЗ в Ванино продукции, по словам председателя правления ГК «Трансбункер» Альберта ТРАЛЛА, войдут нафта (прямогонный бензин), авиационный керосин, дизтопливо класса Евро-5, судовое и котельное топливо, а также кокс. Нафту «Трансбункер» планирует поставлять на экспорт, в основном на рынки Китая, Японии и Кореи, авиакеросин - исключительно на внутренний рынок, дизтопливо - и на внутренний, и на внешний рынки. Размер инвестиций в модернизацию Ванинского НПЗ оценивается в $332,2 млн. Срок ввода в эксплуатацию модернизированного завода планируется на 2017 год. Сырьевая база этого проекта находится в Западной Сибири, откуда сырье будет поставляться в Ванино по железной дороге.
Для Чаянды обнулили НДПИ
Подготовка к разработке Чаяндинского месторождения в Якутии является частью стратегической задачи - развития дальневосточного нефтегазохимического кластера. По предварительной оценке, предполагаемые инвестиции в обустройство месторождения составят 430 млрд рублей, что обусловлено его непростым характером. «Газпрому» удалось договориться с федеральным правительством о предоставлении нулевой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для Чаяндинского месторождения сроком на 25 лет. Благодаря этому ввод в опытно-промышленную разработку нефтяной оторочки планируется уже в 2014 году, а газовой залежи - в 2017-ом. При полном развитии на месторождении будет добываться до 25 млрд куб. м газа и не менее 1,5 млн т нефти в год. В 2013-2014 годах на Чаяндинском месторождении планируется построить 18 разведочных скважин, выполнить более 2 500 кв. км сейсморазведочных работ 3D. Геологоразведочные работы и финальный подсчет запасов будут завершены на месторождении в 2015 году.
Досье ДК: Запасы газа Чаяндинского месторождения в Якутии составляют 1,2 трлн кубических метров. Извлекаемые запасы нефти и конденсата месторождения - 79,1 млн тонн. Газ месторождения имеет сложный компонентный состав. Продолжается подготовка проектов доразведки других месторождений «Газпрома» в Якутии: Соболох-Неджелинского, Верхневилючанского, Тас-Юряхского и Среднетюнгского, на которых в текущем году запланировано проведение сейсморазведки.
Системы доставки
В конце 2012 года была введена в эксплуатацию вторая очередь магистрального трудопровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» - ВСТО-2. Мощность нефтепровода составила 50,9 млн тонн нефти в год.
А к 2017 году «Транснефть» обещает увеличить его мощность до 67 млн тонн в год, что станет возможным после запуска в эксплуатацию еще семи нефтеперекачивающих станций (НПС). В настоящее время на ВСТО эксплуатируется 12 НПС. Строительство каждой будущей НПС оценивается «Транснефтью» в 6,5 млрд руб. Нефтепроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан», по оценкам экспертов, может выйти на окупаемость в 2019-2020 годах. В настоящее время ведется активная работа по подключению нефтяных месторождений Восточной Сибири к нефтепроводу «Восточная Сибирь - Тихий океан». Так, ЗАО ХК «Сибтрубопроводстрой» построен и уже активно эксплуатируется нефтепровод «Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение (лицензия принадлежит «Роснефти») - трубопроводная система ВСТО». Построен нефтепровод «Среднеботуобинское месторождение (лицензия принадлежит «Таас-Юряхнефтегаздобыча») - ВСТО».
Львиная доля инвестиций в систему доставки сырья с месторождений до перерабатывающих заводов придется на трубопроводный проект «Сила Сибири». Этот магистральный газопровод протянется от Чаяндинского месторождения в Якутии до Владивостока, его стоимость оценивается в 770 млрд рублей и полностью ляжет на ОАО «Газпром». Завершение строительства газопровода до конечной пока точки маршрута - завода СПГ в Приморском крае - намечено на 2017 год. Возможно, к этому времени будет согласован и экспортный маршрут. Напряженность двусторонних отношений между Северной и Южной Кореями переносит решение этого вопроса в политическое русло. «Газпром», по словам одного из его топ-менеджеров, продолжает рассматривать это экспортное направление как перспективное.
Досье ДК: Одним из крупнейших проектов Группы «Газпром» являются поставки природного газа в Китай. «Газпром» ведет работу по организации трубопроводного экспорта газа по двум экспортным коридорам — западному и восточному — с общим объемом до 68 млрд куб. м в год.
Считается целесообразным в будущем соединить Якутский центр газодобычи с Иркутским, для чего построить магистральный газопровод от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского. Предполагаемые сроки реализации этого проекта - 2016-2018 годы.
Решено, что маршрут трассы ГТС «Сила Сибири» пройдет вдоль трассы ВСТО, что позволит оптимизировать затраты на инфраструктуру и энергоснабжение. Протяженность газопровода составит около 4 000 км (Якутия - Хабаровск - Владивосток - около 3 200 км, Иркутская область - Якутия - около 800 км), а его годовая производительность составит 61 млрд куб. м газа.
Портфель пополнят региональные проекты
Сахалинская область, похоже, добилась размещения перерабатывающих мощностей на своей территории. 2013 год в этом смысле можно считать для области прорывным. Губернатор Александр ХОРОШАВИН неоднократно призывал и «Газпром», и «Роснефть», как крупнейших инвесторов нефтегазовых проектов на Дальнем Востоке, рассмотреть Сахалинскую область как площадку для строительства на ее территории нефте- и газоперерабатывающих мощностей. Речь идет как о третьей очереди завода «Пригородное-СПГ», построенного в рамках проекта «Сахалин-2», так и о других проектах, в том числе тех, о которых шла речь выше. В июле, во время совещания, посвященного социально-экономическому развитию Сахалинской области, президент РФ Владимир ПУТИН фактически поддержал губернатора области. На совещании в Южно-Сахалинске он подчеркнул, что рост добычи углеводородов на Сахалине должен сопровождаться вводом в строй новых перерабатывающих мощностей, созданием современных предприятий нефтегазовой и газохимической индустрии.
Вполне вероятно, что Сахалинская область получит подарок от «Роснефти», которая оценивает возможность строительства на Сахалине завода сжиженного газа. Весной этого года глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН заявил об этом публично, сказав, что первый отпуск СПГ с завода на Сахалине должен осуществиться не позднее 2018 года. Партнером проекта «Роснефти» может стать ExxonMobil. Инвестиции в строительство дальневосточного завода по сжижению газа, по предварительным оценкам, составят $15 млрд.
- Наши ресурсы на Сахалине мы сейчас оцениваем в размере 600 млрд кубометров газа, - цитирует главу нефтекомпании «Интерфакс». - Эти ресурсы уже позволяют реализовать проект такого завода. Мы считаем, что мощность первой линии может быть порядка 5 млн тонн СПГ в год.
Уже достигнута договоренность с администрацией Сахалинской области о предоставлении ей земельных участков под будущий завод и необходимую газотрубопроводную инфраструктуру. Завод может разместиться в районе сел Ильинское и Таранай. Он будет получать сырье второй фазы проекта «Сахалин-1», а также с других месторождений «Роснефти» на шельфе Дальнего Востока.
Власти Сахалина включили также в программу развития западного побережья острова проект создания газохимического производства метанола с одновременным выпуском аммиака, мощностью 1,35 млн т в год. Наиболее предметный интерес к данной идее проявил холдинг «Росгеология».
Досье ДК: В 2013 году компания «Роснефть» вложит порядка 52 млрд рублей в программы развития по основным видам своей деятельности в регионах Дальнего Востока. В том числе 27 млрд – в разведку и добычу, 23 млрд – в переработку, модернизацию Комсомольского НПЗ, около 2 млрд – в нефтепродуктообеспечение.
Другой региональный проект - комплекс по сжижению природного газа мощностью 8,314 млн м3 в год в районе газораспределительной станции в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. Его строительство должно завершиться в декабре текущего года. Ведется оно в рамках программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края. Инвесторами проекта выступают «Газпром» и правительство Хабаровского края. На реализацию проекта понадобится 91,2 млн рублей. В поселке Многовершинном (Николаевский район) будут построены два комплекса приема, хранения и регазификации сжиженного природного газа.
В числе первых потребителей этого газа будет горно-обогатительный комбинат месторождения Белая Гора ООО «Руссдрагмет», принадлежащего британской Highland Gold Mining. Правительством Хабаровского края объявлено, что ГОК будет переведен на сжиженный газ, как только заработает комплекс.
В рамках проекта по организации газоснабжения Камчатского края «Газпром» завершил основной этап работ по обустройству Кшукского и Нижне-Квакчикского газоконденсатных месторождений, что позволяет вывести их в перспективе на проектную мощность - суммарно до 750 млн куб. м газа в год.
В правительстве Республики Саха (Якутия) поддерживается реализация нескольких проектов по производству моторного топлива. Один из них - проект нефтеперерабатывающего завода ОАО «Туймаада-нефть» в городе Томмоте. Еще один - проект Якутской топливно-энергетической компании производства моторных топлив по технологии GTL. Группа «Сумма Капитал», в состав нефтегазового блока которой входит Якутская топливно-энергетическая компания, и датская «ХАЛЬДОР ТОПСЕ» (Haldor Topsoe A/S) заключили соглашение о проведении расчета и предварительной сметы капитальных и эксплуатационных затрат на этот завод.
Прогнозы и опасения
Итак, сделано главное - в целом согласована очередность проектов, сырьевая база, сроки начала ее освоения, а также маршруты и сроки строительства трубопроводной системы. Несмотря на это, эксперты не исключают возможные корректировки, связанные с изменением рыночных условий. Так, на майской коллегии Минвостокразвития представитель «Газпрома» был осторожен в окончательных оценках, отметив, что такой масштабной программы у компании не было 20 лет. «Сюрпризы может преподнести рынок. С одной стороны - на рынке АТР существует дефицит газа, который теоретически продлится еще 10-20 лет, с другой - помимо российских газовых проектов существуют и другие. Свои проекты готовят Австралия, арабские страны, вполне возможно, что их издержки окажутся ниже, что в будущем угрожает конкурентоспособности российского газа», - отметил представитель «Газпрома». Он также напомнил, что переговорный процесс с азиатскими партнерами идет тяжело. Южная Корея и Китай активно снижают цены на газ, что невыгодно российской стороне.
Некоторые эксперты предрекают падение цен на газ на мировых рынках в связи с началом добычи сланцевого газа. Впрочем, этот негативный прогноз спорит с позитивным. С 2012 года в Америке действует правительственная программа по значительному расширению использования национальных источников природного газа, и, по словам президента Американской газовой ассоциации Дейва МАК КЕРДИ, цитируемым rbc.ru, это поспособствует росту спроса на газ.
- Надо все считать, так как не все так просто, - говорит полпред президента в ДФО, глава Минвостокразвития Виктор Ишаев. - Будем серьезно заниматься. Если создавать такой кластер, как задумали, это даст серьезный вклад в развитие Дальнего Востока. Мы такие проекты рассматриваем как мультипликаторы, к ним подтянется сфера услуг, логистика и так далее.
Действительно, программа реализации в Дальневосточном регионе нефтегазового комплекса все еще сопряжена с рядом проблем, и весьма серьезных: проекты есть, но нет их детальной проработки, детальной увязки с другими проектами, не отработаны схемы грузопотоков, развития сети транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры. Все еще вызывает опасение спрос на российскую продукцию НГК на рынке АТР. Мнения экспертов на этот счет неоднозначны. Одновременно нет оценки внутреннего потребления продукции нефтегазохимии. Опасения сопровождаются и меняющейся оценкой минерально-сырьевой базы НГК, возрастанием доли трудно извлекаемых ресурсов. При этом продолжают снижаться инвестиции в геологоразведку месторождений углеводородов.
Поддержка ожидается со стороны правительства. Как уже отмечено, налоговые преференции получили разработчики Чаяндинского месторождения - в виде снижения налога на добычу. В середине августа Министерство экономического развития (МЭР) РФ дало положительную оценку на проект поправок в постановление правительства РФ, предусматривающих использование в рамках Инвестиционного фонда РФ механизма Tax Increment Financing (TIF). Как отмечается в документе, обнародованном МЭР, эта схема предполагает создание инфраструктуры за счет средств инвестора с последующей компенсацией его затрат из налоговых поступлений в бюджет после окончания строительства и ввода объектов инфраструктуры в эксплуатацию.
Не последнюю роль должны сыграть и иностранные партнеры и инвесторы проектов. Совсем недавно подписано соглашение о сотрудничестве между Минвостокразвития России и Государственным банком развития Китая (ГБРК) - крупнейшим финансовым институтом развития Китая, - которое предусматривает его участие в финансировании инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока, в том числе входящих в Государственную программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. Так что движение вперед есть. И есть надежда, что оно будет ускоряться.
Надежда Воронцова, "Дальневосточный капитал", N9, сентябрь 2013 г.
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