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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Августа, 18:43 |
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Какие кадры требуются Дальнему Востоку?
Дальний Восток сегодня в центре внимания всей страны - здесь реализуются крупные инвестиционные проекты, начинают работать новые для региона отрасли производства. Но есть ли для новых отраслей новые кадры? Насколько система образования региона самодостаточна и способна обеспечить специалистами прорывное развитие экономики? Эти вопросы для системы профессионального образования в настоящее время остры как никогда.
До 2015 года на Дальний Восток придут инвестиции в размере 3,3 трлн рублей по проектам, которые уже находятся в стадии реализации. И все они без исключения уже в ближайшем будущем потребуют специалистов с современными знаниями и компетенциями. Рассматривая каждый из проектов, уже сегодня можно составить примерный прогноз потребностей экономики в тех или иных специалистах.
В Приморье, например, только реализация проекта Восточного нефтехимического комбината компании «Роснефть» уже к 2016 году потребует 1800 человек. Дальневосточный центр судостроения и судоремонта уже сегодня нуждается в специалистах - для запуска первой очереди судостроительного комплекса «Звезда» в этом году необходимо привлечь около 2 тыс. квалифицированных специалистов, способных работать на новом, современном оборудовании. К 2020 году с увеличением производства предприятию потребуется уже около 10 тыс. сотрудников.
В Республике Саха к 2016 году будут необходимы дополнительно 44,6 тыс. человек местных трудовых ресурсов для строительства и эксплуатации объектов из перечня инвестиционных проектов, задействованных в самых разных отраслях производства.
На Сахалине проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» из стадии строительства инфраструктуры перешли в стадию эксплуатации, и острая нужда в технарях на областном рынке труда сохраняется. По данным областного Агентства государственной службы занятости населения, постоянную потребность в квалифицированных кадрах испытывают предприятия строительной и нефтегазовой отраслей, транспорта и связи, ЖКХ и сельского хозяйства.
Но, несмотря на оптимистичные планы правительства по освоению региона, квалифицированные кадры продолжают его покидать. По данным исследования ВЦИОМа, сегодня около 40% трудоспособного населения Сибири и Дальнего Востока рассматривает возможность покинуть макрорегион. Причинами подобных планов чаще всего называют низкий уровень зарплат (44%), отсутствие карьерных перспектив (36%) и невозможность купить жилье (28%). Уехать после окончания вуза собирается и каждый четвертый студент. Те из них, кто намерен переехать, объясняют свои планы тем, что на новом месте у них будет больше возможностей для карьерного роста (37%) и для поиска работы по специальности (33%), а также более подходящий климат (33%).
Кадровое обеспечение новых проектов пока никак не обозначено и в стратегиях развития региона. По словам главы Минвостокразвития Виктора ИШАЕВА, госпрограмма cодействия занятости населения содержит меры, направленные в основном на поддержку безработных граждан и на привлечение иностранных работников. При этом меры, необходимые для создания к 2020 году высокопроизводительных рабочих мест, нигде пока не отражены, заявил Ишаев на заседании Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономичеcкого развития ДВ.
Полпред добавил, что создание большого количества новых рабочих мест влечет за собой изменение структуры спроса на рабочую силу в сторону квалифицированных специалистов, которые, соответственно, должны быть подготовлены. В связи с этим возникает необходимость проведения мероприятий, направленных на подготовку и переподготовку кадров.
«Отраслевые программы и стратегии, которые сегодня принимаются, к сожалению, этого не учитывают. В частности, в ряде стратегий (если взять авиационную промышленность), наоборот, к 2025 году втрое планируется сократить работающих в этих отраслях, а ведь это одна из высокотехнологичных отраслей», - сказал Виктор Ишаев.
Кто нужен региону?
В словах министра есть рациональное зерно. На сегодняшний день службы занятости региона озвучивают в основном потребности в рабочих кадрах. На Камчатке, например, на первом месте по востребованности - бетонщики, водители автомобилей, плотники, подсобные рабочие, маляры-штукатуры, врачи, монтажники, медсестры, сантехники, повара и т. д.
«В перспективе будут востребованы инженеры с высшим образованием, высококвалифицированные рабочие, т. е. такие рабочие, которые могли бы работать на современном оборудовании, знали английский язык, владели компьютерной грамотностью, - считает заместитель руководителя Агентства по занятости и миграционной политике Камчатского края Ольга ЛЕУШИНА. - Такие рабочие нужны, к примеру, в геологоразведке. У нас есть примеры, когда предприятия горнодобывающей промышленности вынуждены привлекать рабочую силу из Австралии и Нидерландов для работы на сложном инновационном оборудовании».
В Хабаровском крае по состоянию на начало марта 2013 года заявленная работодателями потребность в рабочей силе составила 16 576 единиц вакансий на рабочие места и увеличилась по сравнению с 01.03.2012 на 2 006 единиц. 73,4% - вакансии для рабочих профессий; 18,3% - для иностранной рабочей силы. Наибольшую потребность (70% от общего числа заявленных вакансий) испытывают предприятия Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Наибольшая потребность отмечается на обрабатывающих производствах - 21,1% (2 867 вакансий); в строительстве - 13,5% (1 836 вакансий), в области здравоохранения и предоставления социальных услуг - 12,4% (1 691 вакансия).
На Сахалине в банке вакансий службы занятости насчитывается 8,7 тыс. свободных рабочих мест, из них 5,7 тыс. - для иностранных работников, 75% - по рабочим профессиям. Большая доля вакансий традиционно приходится на города и районные центры, в сельской местности сохраняется дефицит свободных рабочих мест. По видам экономической деятельности наибольший спрос на рабочую силу отмечен в строительстве (25%), образовании (11,1%), на предприятиях, связанных с обработкой производства (8,6%), добычей полезных ископаемых (7,8%) и т. д.
Не исключение в этом списке и Приморье - число вакансий по сравнению с прошлым годом увеличилось и составляет 48 187 единиц (на 7 марта 2013 года). Более 80% вакансий - это предложения для рабочих специальностей, и в большинстве своем они ориентированы на мужскую занятость. Наиболее востребованы специалисты в сфере строительства - на них приходится более 32% всех вакансий. Нужны специалисты инженерно-технических направлений, работники сферы образования и здравоохранения, торговли, сельского хозяйства, туристического и ресторанного бизнеса. На рынке труда сохраняется высокий спрос на неквалифицированную рабочую силу. Из общей потребности 18% - это вакансии, которые предполагают неквалифицированный труд.
Если говорить о специалистах высшей квалификации, то прогнозную потребность в них можно составить разве что исходя из перспектив реализации крупных инвестиционных проектов. Поэтому вузы, планируя цифры приема на новый учебный год, руководствуются тенденциями прошлых лет и перспективами.
«Нынешним абитуриентам нужно думать том, что будет востребовано через несколько лет. В последнее время активно развиваются лесная и деревообрабатывающая отрасли - в Хабаровском крае, например, построены и функционируют крупные деревообрабатывающие комплексы. Конечно, это нелегкий труд, но можно работать и вахтовым методом, и быстро заработать на жилье, достойно обеспечивать семью, - считает председатель Совета ректоров вузов ДФО, ректор Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ), профессор Сергей ИВАНЧЕНКО. - Второе направление связано с инфраструктурными проектами - строительство дорог, жилья, газопроводов, нефтепроводов. Актуально то, что связано с переработкой сырья - нефти, угля, газа, - раньше этого не было на Дальнем Востоке».
Контрольные цифры приема же, которые получают ежегодно все вузы региона, составляются в основном на основе данных статистики и службы занятости, а они не всегда дают реальную картину на рынке труда. Например, согласно такому анализу Минобрнауки дает прогноз: Приморскому краю необходимо обучить за счет бюджета 4 специалиста в области туризма. А по программе развития туризма в Приморском крае через пять лет в регион планируется ежегодно привлекать до 1 млн туристов. Получается, что рынку труда будут нужны специалисты в этой сфере, а контрольные цифры приема это никак не учитывают.
Не менее сложная ситуация с экономическими и менеджерскими специальностями. Ежегодно бюджетный набор на эти направления подготовки снижается. В то время как анализ рынка труда, проведенный Центром маркетинговых исследований ВГУЭС на основе данных предприятий и вакансий кадровых агентств, показывает: больше всего на сегодняшний день рынок труда нуждается в менеджерах.
«Получается, что прогноз потребностей в специалистах, составленный лишь на основе данных служб занятости, не отражает реальную картину на рынке труда, - говорит директор Центра маркетинговых исследований ВГУЭС Ольга ШЕСТАК. - В итоге мы получаем деформированный прогноз потребности специалистов, а вузам тем временем не дают контрольных цифр приема на специальности, блокируя развитие тех направлений, которые востребованы бизнесом».
Реальную картинку, по словам эксперта, можно получить только методом опросных технологий: нужны деньги на мониторинг рынка труда через опрос руководителей кадровых служб градообразующих предприятий и компаний малого бизнеса.
Для себя вузы такие исследования проводят - службы маркетинговых исследований созданы во многих вузах региона. Однако при формировании цифр бюджетного набора Минобрнауки эти данные практически не учитывает, опираясь лишь на информацию служб занятости населения.
Руководители вузов активно ищут выход из этой ситуации. И надо сказать, подвижки на этом пути уже есть - ведущие вузы региона все активнее сотрудничают с крупными компаниями, которые не только участвуют в процессе обучения специалистов, но и заказывают подготовку сотрудников на перспективу.
Кадры на перспективу
С другой стороны, нельзя сказать, что мощные преобразования, которые запланированы в экономике региона, не нашли отражения в системе образования. Предвидя потребность в кадрах новой формации, правительство создало на Дальнем Востоке сразу два федеральных университета. Именно на них возлагается особая надежда - они, по задумке властей, должны возглавить процесс «преобразования образования» в регионе.
Копий по поводу создания федеральных университетов было в свое время сломано немало. Однако сегодня с очевидностью можно говорить о том, что первоочередную свою задачу - объединение под одной крышей ведущих учебных заведений региона - они решили. Теперь у них есть все, чтобы обеспечить процесс подготовки кадров, в том числе и для новых отраслей экономики региона.
«Наш Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) имени М. К. Аммосова, созданный на базе Якутского государственного университета (ЯГУ), в прошлом педагогического института, имеет хорошие традиции в области подготовки педагогических и медицинских кадров, - говорит ректор СВФУ Евгения МИХАЙЛОВА. - Но задачи, которые стоят в XXI веке перед Северо-Востоком страны и, в частности, Якутией, требуют введения технических специальностей. Поэтому сегодня мы можем претендовать на статус не только самого большого по количеству студентов регионального университета, но и университета, где есть свои научные школы в областях геологической промышленности, медицины, педагогики».
Для решения этих задач в состав университета вошли шесть дополнительных учреждений. Это два учебных заведения: Инженерно-технический институт и Педагогическая академия - и четыре научных института: Институт математики, Институт региональной экономики, Институт прикладной экологии Севера, Институт здоровья. До 2016 года СВФУ должен подготовить более 40 тысяч специалистов, треть из которых - это специалисты промышленности.
«За короткий срок в ДВФУ проделана огромная работа: фактически создан и заработал новый университет с совершенно новой структурой, выстроен уникальный не только по российским, но и по мировым критериям кампус, определены новые, очень амбициозные цели и сформулированы четкие планы по их достижению, - говорит ректор ДВФУ Сергей ИВАНЕЦ. - Этот начальный и один из наиболее тяжелых этапов работы успешно выполнен - и в этом полностью заслуга коллектива ДВФУ. Свою задачу на новом этапе вижу в том, чтобы обеспечить полную преемственность взятого курса, добиться реализации наших планов, точного выполнения программы развития».
Еще одной несомненной заслугой федеральных университетов можно считать их сотрудничество с крупнейшими корпорациями, которые реализуют инвестиционные проекты на Дальнем Востоке.
СВФУ, например, не так давно посетил председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР. В ходе рабочей встречи президент Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ и Алексей Миллер обсудили комплекс вопросов, связанных с созданием Якутского центра газодобычи. В ходе встречи глава компании вместе с президентом республики посетили кузницу кадров профильных направлений СВФУ - корпус технических факультетов. Ознакомившись с возможностями технопарка университета, Алексей Миллер выдал вердикт: «Будем вкладывать!» По итогам встречи составлен проект договора о сотрудничестве между Северо-Восточным федеральным университетом и «Газпромом» - ведь подготовкой квалифицированных работников в нефтегазовой отрасли в Якутии занимается только СВФУ. В перспективе университет должен стать своеобразным «якутским наукоградом», под эгидой которого будет осуществляться научно-образовательная кооперация, направленная на инновационное развитие Северо-Востока России и Дальневосточного федерального округа.
Работает СВФУ и с другими работодателями. Например, в прошлом году впервые местом практики студентов СВФУ стали Омсукчанская горно-добывающая компания Магаданской области, ОАО «Магадангеология», ООО «Русская буровая компания» (Москва), совместное саха-корейское предприятие «Эрчим-Тхан» (Нерюнгри) и др.
Не отстают от якутских коллег и в ДВФУ. Здесь уже заключен комплексный договор с «Роснефтью», которая реализует в Приморье проект ВНХК. Генеральный директор ВНХК Юрий КАСЮК говорит о том, что «Роснефть» с большим вниманием относится к учебным заведениям, готовящим специализированные кадры. Уже сегодня компании нужны высококвалифицированные профессионалы из самых разных областей, подготовить которые на Дальнем Востоке способен только ДВФУ.
Комплексный договор, заключенный между ДВФУ и нефтяной компанией, подразумевает появление уже в следующем учебном году новых профильных направлений бакалавриата и магистратуры, подготовка по которым позволит трудоустраиваться в структурах «Роснефти». Кроме этого, готовить кадры для «Роснефти» можно в рамках уже существующих образовательных программ по биологии, химии, физике, экологии и IT-технологиям, а также многим инженерным и управленческим программам. Практики и стажировки студенты ДВФУ будут также проходить в компаниях «Роснефти». Для оперативной передачи знаний курсы специальных дисциплин будущим коллегам станут читать сотрудники нефтекомпании, непосредственно занятые на производстве. Предусматривается выплата корпоративных стипендий лучшим студентам вуза, зарекомендовавшим себя на практике и стажировке в компании.
Это далеко не единственный пример сотрудничества университета и крупной корпорации. У университета есть договоры с заводом «Соллерс-Владивосток» и ОАО «Прогресс», с японской корпорацией «Коматцу» и Дальневосточным центром судостроения. Причем университет готовит как кадры высшей квалификации для приморских предприятий, так и работников среднего звена.
Сотрудничают вузы с партнерами и в области инноваций. В СВФУ, например, создан Арктический инновационный центр (АИЦ) - многоотраслевой научно-инновационный образовательный комплекс, основная цель которого - коммерциализация и практическое внедрение в реальное производство результатов интеллектуальной деятельности ученых и студентов СВФУ, создание малых инновационных предприятий технико-внедренческого типа и развитие студенческого бизнес-инкубатора. Наиболее значимым стратегическим партнером СВФУ в области инновационной деятельности стала АК «АЛРОСА», совместный проект «Создание комплексной инновационной экологически безопасной технологии добычи и переработки алмазоносных руд в условиях Крайнего Севера» стоимостью 300 млн рублей, половина из которых выделяются из собственных средств компании, получил поддержку на федеральном уровне.
На реализацию новых экономических задач региона направлены усилия и других высших учебных заведений региона.
Ряд новых специальностей технической направленности открывается в этом году в ТОГУ. Сергей Иванченко отмечает, что сегодня в целом востребованы все технические направления. «Сейчас говорят о модернизации, но она невозможна без инженеров. Президент поставил задачу поддерживать тех, кто выбирает профессии для реального сектора экономики. Учиться здесь непросто, но зато вакансий очень много, - говорит он. - А вот на гуманитарных специальностях количество бюджетных мест сокращается, но тем не менее они по-прежнему популярны у абитуриентов».
Сахалинский госуниверситет, помимо обеспечения кадрами системы образования (он был создан на базе педагогического института), призван обеспечить кадрами знаменитые «Сахалинские проекты». Для этих целей здесь не так давно открыт Технический нефтегазовый институт, аналогов которому, по словам губернатора Сахалина Александра Хорошавина, нет в новейшей истории страны.
«Из провинциального пединститута СахГУ вырос в известный в России университет с утвержденной и финансируемой Минобразования РФ программой стратегического развития до 2016 года, с начавшимся по федеральной программе капитальным строительством учебного корпуса, с только что созданным инженерным нефтегазовым институтом и объявленными программами поддержки его со стороны компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», - говорит ректор университета Борис МИСИКОВ. - Успешно развивается и совместная программа с компанией «Эксон», плюс несколько крупнейших нефтяных компаний объявили о поддержке островного инженерного образования, здесь речь идет не о финансовых, а об интеллектуальных вложениях, современном дорогостоящем программном обеспечении и т. д.».
«У нас уже учатся сотни студентов на инженерных специальностях, и с учетом значительного «апгрейда» учебно-лабораторной базы, контроля компаний-участников проекта качество образования, популярность инженерных программ, безусловно, повысятся. Понятно, что необходимо к этому оборудованию еще привыкать, осваивать и обучать специалистов, иначе оно будет простаивать», - говорит ректор.
Основные образовательные программы СахГУ составлены с участием представителей работодателей Сахалинской области, имеют экспертные заключения. Работодатели входят в состав государственных экзаменационных комиссий, приглашаются для проведения занятий со студентами, для руководства практиками. В рамках Соглашения о стратегическом партнерстве от 10.02.2011 г. СахГУ взаимодействует с оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2» - компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, ЛТД»: по профориентационной работе, формированию заказа на подготовку специалистов, магистров, аспирантов, по проведению практик и содействию в трудоустройстве выпускников. Поступательно развивается взаимодействие с предприятиями рыбопромышленного комплекса: ФГУП «Сахалинрыбвод», Сахалино-Курильское территориальное управление федерального агентства Росрыболовства, ФГУП «СахНИРО», Ассоциация лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области.
Повседневный спрос никто не отменял
Но не только глобальные задачи на перспективу решает сегодня система профессионального образования. Регион должен быть обеспечен кадрами повседневного спроса. Для этого вузы региона открывают новые направления подготовки, работают над компетенциями студентов.
«В вузах сегодня сохраняется некоторое непонимание тех компетенций, которыми должен обладать тот или иной специалист, - говорит Ольга Шестак. - Вуз идет за госстандартом, а он зачастую абстрактно-теоретический, хотя в госстандарт третьего поколения и введены модели компетенций. Причем если в отраслях промышленности компетенции меняются в основном со сменой оборудования и вузам для того, чтобы обучать студентов, нужно лишь обновлять материально-техническую базу, то в экономических направлениях подготовки потребности работодателей меняются стремительнее. Поэтому экономические вузы должны постоянно держать руку на пульсе. Именно поэтому ВГУЭС очень активно работает над формированием моделей компетенций своих студентов, плотно сотрудничая при этом с работодателями. И это приносит свои плоды».
Стараются идти в ногу со временем и отвечать реальным потребностям рынка труда и другие вузы региона. Например, Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга в прошлом учебном году значительно расширил круг лицензированных образовательных программ. В октябре прошлого года в Минобрнауки прошло лицензирование двух программ среднего профессионального образования. Это «Право и организация социального обеспечения», а также «Информационные системы». Кроме того, четыре основных образовательных программы высшего профессионального образования. Это «Биология» (магистратура), «Социальная работа» (бакалавриат), «Дизайн архитектурной среды» (бакалавриат) и «Градостроительство» (бакалавриат).
Отраслевые вузы региона (в основном они имеют медицинскую и морскую направленность) за последние годы также не избежали перемен. И основной тенденцией их развития стало возвращение к специализации. В начале 90-х в них были открыты новые непрофильные для вуза направления подготовки, такие как экономика, юриспруденция, финансы и кредит. Но сегодня Министерство образования практически полностью сократило бюджетный набор в этих вузах на непрофильные направления, увеличив набор по заказам отраслевых министерств. Таким образом, эти вузы сегодня активно занимаются профориентацией и обновлением материально-технической базы для того, чтобы соответствовать требованиям своих отраслей.
Преобразования не окончены
Если говорить о системе образования в целом, то уже сегодня можно подводить первые итоги реорганизации, хотя окончательно процесс реформирования еще не завершен. Это еще раз доказал проведенный летом прошлого года мониторинг, который выявил неэффективные вузы, в том числе и на Дальнем Востоке. Всего в России признаки неэффективности были выявлены у 136 российских вузов и 450 филиалов. В частности, в Хабаровском крае в этот список попали Дальневосточный государственный гуманитарный университет, Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровский государственный институт искусств и культуры. На территории Приморского края 7 из 15 существующих филиалов вузов были отмечены признаками неэффективности: это филиалы ДВФУ в Находке, Дальнегорске, Дальнереченске, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Кировском, а также Находкинский рыбопромышленный институт (филиал) Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета.
Сразу после опубликования рейтинга глава Минобрнауки Дмитрий ЛИВАНОВ заверил, что ни один вуз, попавший в «черный список», не будет закрыт, цель мониторинга - не сокращение числа вузов, а повышение качества образования. Неэффективные вузы могут быть реорганизованы (например, присоединены к более сильным), для некоторых учебных заведений может быть увеличено финансирование, а где-то имеет смысл заменить руководство и принять другие кадровые решения.
Андрей БАЗИЛЕВСКИЙ, министр образования и науки Хабаровского края, считает, что внесение в список неэффективных некоторых вузов региона - это не черная метка, но звонок коллективам: нужно что-то менять.
«Мы очень много в последнее время говорим, что система образования не соответствует потребностям и нуждам экономики. Зачастую мы не даем высшее образование, а даем диплом, - говорит он. - Структуру надо менять. Этот момент настал. Некоторые вузы оказались к этому не готовы. Это не значит, что эти вузы закроют, это значит, что у этих учебных заведений есть проблемы и их надо решать. Эти вузы Хабаровскому краю нужны, и мы будем способствовать их реформированию. Тем более что Хабаровский край сегодня - единственный на Дальнем Востоке регион, который разработал программу развития высшего профессионального образования до 2018 года. Ее цель - сделать вузы Хабаровского края конкурентоспособными в системе высшего образования России».
Первые шаги в отношении неэффективных вузов уже сделаны. Например, ДВГГУ возглавил Александр ЛЕВИНТАЛЬ, заместитель полпреда президента РФ в ДФО.
Замполпреда, согласившийся сменить кресло чиновника на ректорскую мантию, не раз в интервью различным СМИ говорил о том, что доволен своим назначением и будет поднимать вуз и делать его эффективным.
О том, какие конкретно шаги будут предприняты в отношении неэффективных вузов, пока никто точно сказать не может - учитывая, что президент РФ неоднократно говорил о сокращении количества вузов, а в Министерстве образования называли цифру около 20%, их судьба пока непредсказуема. Эксперты в области образования говорят о том, что современным требованиям Минобрнауки России, критериям классического университета соответствуют вузы, имеющие не менее 7 УГС (укрепленные группы специальностей). В Хабаровске такому критерию соответствуют ТОГУ и ДВГУПС. Все остальные университеты края не подходят под данный показатель. При этом эксперты не исключают, что ДВГМУ и ДВГГУ войдут в состав ТОГУ, что позволит увеличить инвестиции в высшее университетское образование, укрепит научную работу и будет способствовать активному развитию вуза. Такой путь дает мощный толчок развитию инноваций в области образования, науки и техники, позволит снизить отток молодежи из региона.
Система НПО и СПО модернизируется
Развивается в регионе и система подготовки специалистов низшего и среднего звена. В Якутии, например, в целях обеспечения базы для качественной подготовки специалистов с учетом стремительного обновления технологий в современной экономике принята государственная программа «Развитие профессионального образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы». В рамках Федеральной целевой программы развития образования разработана и принята Программа модернизации начального и среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) на 2011-2015 годы. По итогам федерального конкурса она признана победителем по направлению подготовки специалистов для горнодобывающей отрасли. В целях подготовки специалистов для АК «Алроса», ОАО «Якутскэнерго» и жилищно-коммунального хозяйства был открыт Мирнинский индустриальный техникум в поселке Светлый Мирнинского улуса. Он оснащен современным учебным оборудованием, имеет спортивные и тренажерные залы, бассейн, современное типовое общежитие для студентов. В 2011 году открыты два новых учреждения среднего профессионального образования: транспортный техникум в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса на 350 мест и горно-геологический техникум в поселке Хандыга Томпонского улуса на 450 мест. Численность студентов учреждений среднего профобразования составляет сегодня почти 18,3 тысячи человек, это на 4,1% больше, чем в 2007 году. Сеть учреждений начального профобразования представлена 25 государственными образовательными учреждениями. В них обучается более 5,1 тысячи человек, ежегодно выпускается около 3 тысяч квалифицированных рабочих.
Значительные преобразования произошли и в системе НПО и СПО Приморского края.
Училищам в районах постепенно возвращается статус сельских училищ - они будут готовить кадры для села, для фермерских хозяйств. В них вводятся новые профессии животноводов, рисоводов, овощеводов, пчеловодов.
В Арсеньеве возрождается подготовка станочников. На базе Профессионального училища №1 открыта подготовка специалистов для энергетики. В Большом Камне Профессиональное училище №15 увеличивает подготовку рабочих кадров высокой квалификации для завода «Звезда». Вводить подобные направления довольно сложно, они требуют дорогостоящего оборудования, но для этого учреждения СПО налаживают контакты с работодателями. Так как современные производства требуют кадров высокой квалификации, был повышен статус четырех учреждений НПО. Училище №1 преобразовано в Промышленный колледж энергетики и связи, Профессиональный лицей №15 - в судостроительный колледж, училище №9 - в Региональный технический колледж, Лицей №43 - в Колледж технологии и сервиса. Уже сегодня они готовят рабочие кадры высокой квалификации, а также работают по программам среднего профобразования.
Работодатели хотят новых компетенций
Несмотря на то что сегодня связь компаний и учебных заведений становится все более тесной, работодатели пока не всегда довольны уровнем подготовки специалистов.
«Начиная карьеру, кандидаты на Дальнем Востоке, как правило, имеют хорошую подготовку, - считает Наталья КОВАЛЕНКО, директор сети филиалов кадрового холдинга АНКОР, Дальний Восток. - Они оканчивают сильные вузы, образование в которых высоко ценится во многих регионах страны, в том числе центральных. Традиционно самая сильная высшая школа на Дальнем Востоке представлена техническими, медицинскими и морскими вузами. Однако, несмотря на высокий уровень подготовки кандидатов в большинстве отраслей, специалистов отдельных направлений найти в регионе бывает сложно. Например, затруднен поиск сотрудников на руководящие позиции - управляющих директоров, региональных директоров и менеджеров среднего звена. Определенные сложности также возникают при поиске медицинских представителей в отдельных городах региона - Хабаровске и Южно-Сахалинске. Например, яркая специфика кандидатского поля Хабаровска - сложность привлечения медицинских специалистов в международные фармацевтические компании в силу приверженности профессии: врачи и выпускники медицинских вузов не готовы переходить в продажи. Подбору медицинских представителей в Южно-Сахалинске, в свою очередь, препятствует отсутствие высших медицинских учреждений и, как следствие, кандидатов с высшим медицинским образованием». Более активны во время учебы стали и сами студенты - если раньше основной проблемой выпускников было отсутствие опыта работы, то сегодня у многих молодых специалистов он есть. Примечательно, что согласно исследованию, проведенному компанией АНКОР, 81% дальневосточных выпускников имеет опыт работы к моменту окончания вуза. Среди них большинство (57%) работает сроком от года и более, 55% работали по специальности на момент окончания вуза. Но есть и такие (1%), кто не планирует искать работу даже после получения диплома. «Как показывает наше исследование «Положение молодых специалистов на рынке труда глазами выпускников и студентов вузов», на момент окончания вуза большинство выпускников уже имеет опыт работы, - говорит Ольга СОЛОВЬЕВА, руководитель группы по подбору персонала кадрового холдинга АНКОР в Хабаровске. - Молодые люди сейчас стараются как можно раньше стать более независимыми, а многие еще в совсем юном возрасте задумываются о своей будущей карьере. На фоне этого кандидат, который к моменту получения диплома не имеет никакого опыта работы, вызывает сомнения. Пусть это будет опыт подработки, не обязательно по специальности. Практика, интерес к развитию, целеустремленность, навыки коммуникации и другой подобный опыт - все это может сыграть решающую роль для молодого специалиста в трудоустройстве».
Готовы сегодня работать со студентами и выпускниками многие компании региона и платить им достойную зарплату. «Мы готовы сегодня выпускникам вузов платить столько, сколько они готовы взять, - говорит Александр ИВАНОВ, директор дилерского центра КИА технохолдинга «Сумотори». - Но это должен быть не голый оклад, а деньги, заработанные сотрудником для компании». Смещается интерес в пользу выпускников вузов и в Дальневосточном филиале ОАО «Ростелеком»: «При оценке кандидатов-выпускников для нас важен не столько статус вуза, сколько увлеченность выбранной профессией, позитивный настрой, широкий диапазон, высокая мотивация к работе с полной отдачей именно в нашей компании и восприятие результатов своей работы как части общего дела, - говорит Елена СИМОНОВА, директор по организационному развитию и управлению персоналом макрорегиона «Дальний Восток» компании «Ростелеком». - В последнее время увеличились наши потребности, например, в ИТ-специалистах, в связи с тем, что идет отток кадров в другие регионы России. Именно поэтому мы стали присматриваться к выпускникам. Тем более что и молодые специалисты сегодня стали более бизнесориентированы по сравнению с тем, что мы видели раньше».
Однако основной проблемой в вопросах трудоустройства выпускников вузов, по мнению директора агентства по подбору персонала «Карьера-Форум» Галины ПОПОВОЙ, остается несовпадение ожиданий молодых специалистов и работодателей: «У многих выпускников действительно слабые представления о том, какие компании есть на рынке, какие условия они выдвигают, за что они готовы предложить хорошую зарплату, а за что нет».
Елена АРДАЛЬЯНОВА
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