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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:18 |
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Дальний Восток становится все энергичней
Большая энергетика Дальнего Востока за последние годы получила мощный импульс развития: на территории ДФО ведется сразу несколько крупных энергостроек, равных которым не было с советских времен. За каждым проектом - перспективным или реализуемым уже сегодня - стоят конкретные задачи в рамках государственной политики регионального развития.
В регионе организуются территории опережающего развития, появляются масштабные проекты логистики и транспорта, промышленности, добычи полезных ископаемых. Реализация таких начинаний «в чистом поле» невозможна - для них необходима инфраструктура, причем прежде всего энергетическая: если по старой дороге к новому заводу еще можно худо-бедно проехать, то без тепла и света любая смелая задумка становится бессмысленной.
Новая страница в развитии дальневосточной энергетики началась еще 22 ноября 2012 года, когда президент Владимир ПУТИН подписал указ о выделении 50 млрд рублей на строительство сразу четырех энергообъектов в Дальневосточном федеральном округе. Реализацию проектов доверили ПАО «РусГидро» и ее дочернему ПАО «РАО ЭС Востока», единому центру ответственности за региональную энергетику. Каждая из новых четырех станций призвана решить конкретные задачи и создать возможности для развития на соответствующей территории.
Предметный подход
Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ, основное оборудование которой уже включено в технологический цикл, призвана снизить имеющийся в столице Приамурья дефицит тепловой энергии - за счет ввода новых мощностей появится возможность интенсифицировать жилое, социальное и промышленное строительство. Потребителями новой генерации станут и жилые комплексы, которые уже сегодня «коробками» возвышаются над городом, и местные аграрии, готовые в снабжении Амурской области овощами конкурировать с китайским производителем, и многие другие. Эффект от прироста мощности будет заметен уже в ближайшее время.
Якутская ГРЭС-2, возведение которой близится к концу в республиканской столице, станет залогом надежного энергоснабжения всего Центрального энергорайона Якутии. Это особенно важно в свете того, что действующая ГРЭС - главный энергоисточник узла - хоть и содержится в образцовом состоянии, но близка к исчерпанию своего паркового ресурса. Помимо этого, ввод современной генерации поможет закольцевать систему теплоснабжения Якутска, что позволит резко повысить ее эффективность и вытеснить часть неэффективных квартальных котельных. Таким образом, экологическая и энергетическая безопасность центральной Якутии существенно возрастет, что создаст возможности для реализации здесь смелых проектов развития.
ТЭЦ в г. Советской Гавани возводится в Хабаровском крае, неподалеку от конечной станции Байкало-Амурской магистрали. Новая угольная электростанция станет центральным звеном формирующегося здесь и в районе соседнего Ванина транспортно-логистического кластера. Действующая Майская ГРЭС устарела, ненадежна и дорога в эксплуатации, поэтому энергию зачастую приходится передавать издалека. Понятно, что в ситуации неопределенности с самыми базовыми ресурсами никакое динамичное развитие немыслимо: сложно будет привлечь инвесторов в создающуюся здесь особую экономическую зону. Со строительством же и расширением станции в районе предполагается построить многопрофильный портовый и судоремонтный центр, контейнерные и угольные терминалы, а также развивать переработку рыбы и морепродуктов. В будущем станция может стать и отправной точкой электрификации восточного участка БАМа.
Серьезные надежды связывают и с возводящейся на другом берегу Татарского пролива Сахалинской ГРЭС-2. На острове активно развивается добывающая и перерабатывающая промышленность, поэтому здесь не обойтись без надежного резерва электрической мощности, тем более с сокращением выработки действующей ГРЭС. Кроме этого, станция расположится на перекрестье системообразующих линий электропередачи, что существенно повысит системную надежность единственной в стране островной энергосистемы с крупной генерацией.
Еще один крупный энергообъект ПАО «РАО ЭС Востока» возводит самостоятельно, за счет собственных средств и займов международных кредиторов. Речь идет о ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке. Столица Приморья, недаром считающаяся самым динамичным городом Дальнего Востока России, долгое время оставалась «узким местом» в плане энергообеспечения: наиболее крупные мощности расположены на севере региона, а основные потребители - на юге. Понятно, что при такой конфигурации нельзя говорить об энергетической безопасности: юг Приморского края долгое время считался районом высокого риска при прохождении осенне-зимних максимумов нагрузок. К счастью, масштабное электросетевое строительство в последние годы помогло снизить градус проблемы, а ввод «Восточной» даст городу еще больше надежности в снабжении светом и теплом.
Энергичные ТОРы
Помимо строительства генерирующих объектов, «дочки» ПАО «РАО ЭС Востока» ведут значительную работу по созданию электросетевой инфраструктуры для объектов территорий опережающего развития (ТОР). Специалисты уже приступили к подготовке распределительного комплекса для подобных площадок в шести регионах ДФО: Амурской и Сахалинской областях, Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Республике Саха (Якутия). Перед энергетиками стоит задача обеспечить ТОРы сетевым хозяйством высочайшего класса надежности в сжатые сроки: все объекты должны быть подключены к электроснабжению в 2016-2018 годах.
В электросетевых подразделениях дальневосточных энергокомпаний хорошо понимают: при таком темпе нельзя терять ни дня. Поэтому специалисты уже сегодня занимаются проектированием будущих энергообъектов, трассировкой новых ЛЭП, выбором подрядчиков на строительство и поставщиков оборудования. На реализацию стратегически важного направления брошены значительные ресурсы.
- Одна из ключевых проблем дальневосточной энергетики - небольшое количество крупных потребителей. Сегодня ситуация несколько меняется, - отмечает генеральный директор ПАО «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ. - Создание новых энергообъектов - показатель промышленного и экономического роста региона. В ближайшие годы на всем Дальнем Востоке предстоит масштабное строительство. Впереди - огромная работа, на которую потребуется направить достаточно большие финансовые и человеческие ресурсы. Но постепенно, шаг за шагом, мы выполним задачу, поставленную перед нами государством.
При оценке потребностей проектов, которые предлагаются к реализации на территориях опережающего развития, стало очевидно: сохранить статус-кво будет явно недостаточно. Только в адрес «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (ДРСК, обслуживает южные регионы ДФО, входит в холдинг «РАО ЭС Востока») поступило заявок на подключение объектов в ТОСЭР на 210 МВт. И это до конца 2018 года! При том, что сегодня есть все основания говорить о возможности роста потребностей до 250 МВт.
В других регионах, где создаются территории с особым статусом, заявок тоже немало. Так, на Камчатке потребности оцениваются в 43 МВт, в Якутии - 4 МВт.
Энергообъекты для газовиков
Поддержка энергетиков сегодня необходима и другим элементам инфраструктуры - так, в Амурскую область благодаря «Силе Сибири» заходит «Газпром». Перед энергетиками непростая задача: выполнение всех потребностей газовой монополии в технологическом присоединении повысит нагрузку в сетях ДРСК почти на 10%. В амурский и южно-якутский филиалы ДРСК уже поступило 25 заявок на энергообеспечение объектов магистрального газопровода. Еще 11 заявок - на подключение объектов Амурского газоперерабатывающего завода. Общая заявленная мощность составляет около 75 МВт, из них 56 МВт - в Амурской области.
На сегодняшний день уже видны первые результаты работы: три объекта газопровода подключены к электрическим сетям, причем со значительным опережением сроков. Сейчас специалисты просчитывают объемы строительства линий электропередачи и подстанций, а также объем затрат. Все заявки по подключению объектов необходимо выполнить до конца 2017 года.
Бизнесу волноваться не стоит
Как видим, уже сейчас энергетики ведут напряженную работу по обеспечению государственного курса на развитие Дальнего Востока. Важно понимать, что это только подготовительный этап, когда механизмы поддержки проходят обкатку, испытание на практике.
Когда бизнес убедится в том, что меры обеспечения опережающего развития действительно работают, число желающих воспользоваться особыми условиями возрастет многократно. Но энергетики уверены, что и с таким наплывом им удастся справиться вполне успешно.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
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